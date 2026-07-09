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Dolphin Stadium Aerial PhotosGetty Images Sport
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2026年ワールドカップ・マイアミチケットガイド：ハードロック・スタジアムの試合日程、準々決勝、3位決定戦、ラストチャンスチケットなど

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2026年FIFAワールドカップでハードロック・スタジアム来場予定の方へ。当サイトがサポートします。

マイアミ・スタジアム（ハードロック・スタジアム）は、2026 FIFAワールドカップの開催地として正式に注目されています。 

ここでは7試合が開催され、7月11日の準々決勝と18日の3位決定戦が注目だ。 

大会が佳境に入るにつれ、世界中から集まった多くのファンが南フロリダの日常に溶け込み、サウスビーチからスタジアムまで音と色の演出で都市を彩っています。

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続きを読む：2026年FIFAワールドカップチケットの購入方法：発売日・価格・ダイナミックプライシングなど

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    2026年ワールドカップで、ハードロック・スタジアムで開催される試合はどれですか？

    日付試合日程最終スコア／チケット
    6月21日（日）ウルグアイ vs カーボベルデ（午後6時 ET）2-2
    6月24日（水）ブラジル 対 スコットランド（午後6時 ET）0-3
    6月27日（土）ポルトガル対コロンビア（午後7時30分 ET）0-0
    7月3日（金）ラウンド32：アルゼンチン対カーボベルデ（午後6時 ET）3-2
    7月11日（土）準々決勝：ノルウェー対イングランド（午後5時 ET）チケット
    7月18日（土）3位決定戦：フランス／モロッコ／スペイン／ベルギー 対 ノルウェー／イングランド／アルゼンチン／スイス（午後5時 ET）チケット

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  • ハードロック・スタジアムでマイアミ・ワールドカップのチケットを購入する方法

    本日、ワールドカップの主要チケット抽選（Visa先行販売、早期抽選、抽選後のランダム抽選）が終了しました。

    抽選期間中に5億件以上の申し込みがあり、一般販売用のチケットは過去最低水準となりました。

    以下、知っておきたい要点です：

    • 4月1日から「ラストミニット販売期間」が始まり、抽選ではなく完全な先着順で販売されます。購入が確定するとすぐに確認が行われ、FIFAから直接公式チケットを購入できる最後の機会です。
    • また、FIFA公式リセールマーケットプレイスも利用可能です。大会が近づくにつれ、ファンが認証済みチケットを定価で売買できる主な公認サイトとなります。
    • またはStubHubなどの二次市場で直前チケットを探すこともできます。購入の際は各サイトの利用規約を必ず確認してください。

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  • San Diego Padres v Florida MarlinsGetty Images Sport

    ハードロック・スタジアムの概要

    容量65,326
    開業年1986年
    本拠地チームマイアミ・ドルフィンズ（NFL）、マイアミ大学ハリケーンズ（NCAA）
    住所347 Don Shula Dr Suite 102, Miami Gardens, FL 33056, USA
    チケットチケット

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  • Inter Miami CF v SE Palmeiras: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    ハードロック・スタジアムの歴史

    1987年に「ジョー・ロビー・スタジアム」として開場し、現在は「マイアミ・スタジアム」として知られるこのスタジアムは、数十年にわたり数多くの主要イベントを開催してきた。その中には、6回のスーパーボウル、カレッジフットボール・プレーオフ、BCSナショナルチャンピオンシップ、ワールドシリーズの試合、そして高視聴率のコンサートなどが含まれる。また、毎年F1マイアミ・グランプリが開催されモータースポーツファンを魅了しており、2012年には「レッスルマニアXXVIII」の舞台ともなった。

    2024年にはコパ・アメリカ決勝も開催。アルゼンチンが延長でコロンビアを破り、ラウタロ・マルティネスの劇的弾で16度目の優勝を遂げた。

    2025年にはFIFAクラブワールドカップの12会場の1つに選ばれ、8試合が開催された。これらの大会は、世界クラスのサッカーおよびスポーツイベント会場としての同スタジアムの評価をさらに高めた。

  • Jacksonville Jaguars v Miami Dolphins - NFL Preseason 2025Getty Images Sport

    ハードロック・スタジアムで試合を行うチームはどれですか

    ハードロック・スタジアムは、NFLのマイアミ・ドルフィンズとNCAAバスケットボールのマイアミ大学ハリケーンズの本拠地です。 

  • Inter Miami CF v SE Palmeiras: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    ハードロック・スタジアムへの行き方

    ハードロック・スタジアムへの公共交通機関でのアクセス方法 

    ハードロック・スタジアムへは、ブライトラインアベンチュラ駅まで行き、到着約10分後に発車する「ハードロック・スタジアム・コネクト・シャトル」に乗車してください。

    もう一つの方法は、メトロレールでゴールデン・グレイズ駅またはマーティン・ルーサー・キング・ジュニア駅まで行き、メトロバス297番線に乗り換えることです。

    どちらのルートもイベント日には便利で、運転や駐車場の煩わしさを避けられます。

    車でのアクセス

    車で向かう場合は、I-95またはフロリダ・ターンイクからNW 199th Street（マイアミ・ガーデンズ・ドライブ）に入り、スタジアム方面の標識に従ってください。イベント当日は敷地内に駐車場がないため、駐車券は事前に購入してください。 

  • ハードロック・スタジアムのガイド付きツアー

    公式ウェブサイトによると、現在ハードロック・スタジアムでは一般ツアーもプライベートツアーも開催されていません。ただし、ツアーが再開された際に通知を受け取る登録は可能です。登録は以下から行えます：https://www.hardrockstadium.com/tours

  • ハードロック・スタジアム周辺の飲食店

    ハードロック・スタジアムでは、ハンバーガーやバーベキュー、ビールなど多彩なグルメが楽しめます。

    試合の前後にグループで食事するなら、近隣の「ローナズ・カリビアン＆アメリカン・グリル」が最適です。風味豊かな料理で人気です。

    DJキャレドが手がける「ザ・リッキング」も人気で、家庭的な料理とドリンクが楽しめます。

    時間に余裕があれば、ノース・マイアミ・ビーチやアベンチュラなど周辺エリアを散策し、多彩な食文化に触れてみてはいかがでしょうか。

    イベント日は混雑が予想されるため、事前の予約がおすすめです。