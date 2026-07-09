マイアミ・スタジアム（ハードロック・スタジアム）は、2026 FIFAワールドカップの開催地として正式に注目されています。
ここでは7試合が開催され、7月11日の準々決勝と18日の3位決定戦が注目だ。
大会が佳境に入るにつれ、世界中から集まった多くのファンが南フロリダの日常に溶け込み、サウスビーチからスタジアムまで音と色の演出で都市を彩っています。
続きを読む：2026年FIFAワールドカップチケットの購入方法：発売日・価格・ダイナミックプライシングなど
マイアミ・スタジアム（ハードロック・スタジアム）は、2026 FIFAワールドカップの開催地として正式に注目されています。
ここでは7試合が開催され、7月11日の準々決勝と18日の3位決定戦が注目だ。
大会が佳境に入るにつれ、世界中から集まった多くのファンが南フロリダの日常に溶け込み、サウスビーチからスタジアムまで音と色の演出で都市を彩っています。
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本日、ワールドカップの主要チケット抽選（Visa先行販売、早期抽選、抽選後のランダム抽選）が終了しました。
抽選期間中に5億件以上の申し込みがあり、一般販売用のチケットは過去最低水準となりました。
以下、知っておきたい要点です：
|容量
|65,326
|開業年
|1986年
|本拠地チーム
|マイアミ・ドルフィンズ（NFL）、マイアミ大学ハリケーンズ（NCAA）
|住所
|347 Don Shula Dr Suite 102, Miami Gardens, FL 33056, USA
|チケット
|チケット
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1987年に「ジョー・ロビー・スタジアム」として開場し、現在は「マイアミ・スタジアム」として知られるこのスタジアムは、数十年にわたり数多くの主要イベントを開催してきた。その中には、6回のスーパーボウル、カレッジフットボール・プレーオフ、BCSナショナルチャンピオンシップ、ワールドシリーズの試合、そして高視聴率のコンサートなどが含まれる。また、毎年F1マイアミ・グランプリが開催されモータースポーツファンを魅了しており、2012年には「レッスルマニアXXVIII」の舞台ともなった。
2024年にはコパ・アメリカ決勝も開催。アルゼンチンが延長でコロンビアを破り、ラウタロ・マルティネスの劇的弾で16度目の優勝を遂げた。
2025年にはFIFAクラブワールドカップの12会場の1つに選ばれ、8試合が開催された。これらの大会は、世界クラスのサッカーおよびスポーツイベント会場としての同スタジアムの評価をさらに高めた。
ハードロック・スタジアムは、NFLのマイアミ・ドルフィンズとNCAAバスケットボールのマイアミ大学ハリケーンズの本拠地です。
ハードロック・スタジアムへの公共交通機関でのアクセス方法
ハードロック・スタジアムへは、ブライトラインでアベンチュラ駅まで行き、到着約10分後に発車する「ハードロック・スタジアム・コネクト・シャトル」に乗車してください。
もう一つの方法は、メトロレールでゴールデン・グレイズ駅またはマーティン・ルーサー・キング・ジュニア駅まで行き、メトロバス297番線に乗り換えることです。
どちらのルートもイベント日には便利で、運転や駐車場の煩わしさを避けられます。
車でのアクセス車で向かう場合は、I-95またはフロリダ・ターンパイクからNW 199th Street（マイアミ・ガーデンズ・ドライブ）に入り、スタジアム方面の標識に従ってください。イベント当日は敷地内に駐車場がないため、駐車券は事前に購入してください。
公式ウェブサイトによると、現在ハードロック・スタジアムでは一般ツアーもプライベートツアーも開催されていません。ただし、ツアーが再開された際に通知を受け取る登録は可能です。登録は以下から行えます：https://www.hardrockstadium.com/tours
ハードロック・スタジアムでは、ハンバーガーやバーベキュー、ビールなど多彩なグルメが楽しめます。
試合の前後にグループで食事するなら、近隣の「ローナズ・カリビアン＆アメリカン・グリル」が最適です。風味豊かな料理で人気です。
DJキャレドが手がける「ザ・リッキング」も人気で、家庭的な料理とドリンクが楽しめます。
時間に余裕があれば、ノース・マイアミ・ビーチやアベンチュラなど周辺エリアを散策し、多彩な食文化に触れてみてはいかがでしょうか。
イベント日は混雑が予想されるため、事前の予約がおすすめです。