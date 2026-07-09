マイアミ・スタジアム（ハードロック・スタジアム）は、2026 FIFAワールドカップの開催地として正式に注目されています。

ここでは7試合が開催され、7月11日の準々決勝と18日の3位決定戦が注目だ。

大会が佳境に入るにつれ、世界中から集まった多くのファンが南フロリダの日常に溶け込み、サウスビーチからスタジアムまで音と色の演出で都市を彩っています。

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