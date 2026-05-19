2026年ワールドカップ・ポルトガル代表：アメリカ、メキシコ、カナダで開催される大会に出場する選手は？

ポルトガルは2026年ワールドカップで注目のチームだ。クリスティアーノ・ロナウド率いるチームは2025年のネイションズリーグで2度目の優勝を果たし、ヨーロッパ屈指の実力を誇る。
まだ憧れのワールドカップ優勝を果たしていないが、ロナウドにとって自国で夢を叶える最後のチャンスとなる。
さらに、プレミアリーグで活躍するブルーノ・フェルナンデスら若手がチームを強化。
では、ワールドカップを控えたポルトガルの代表メンバーはどのような顔ぶれになっているのだろうか？GOALが選出された選手たちを紹介する。
ポルトガルは2026年ワールドカップで注目のチームだ。クリスティアーノ・ロナウド率いるチームは2025年のネイションズリーグで2度目の優勝を果たし、ヨーロッパ屈指の実力を誇る。
まだ憧れのワールドカップ優勝を果たしていないが、ロナウドにとって自国で夢を叶える最後のチャンスとなる。
さらに、プレミアリーグで活躍するブルーノ・フェルナンデスら若手がチームを強化。
では、ワールドカップを控えたポルトガルの代表メンバーはどのような顔ぶれになっているのだろうか？GOALが選出された選手たちを紹介する。
ポルトガルのゴールキーパー陣は充実しており、ポルトのディオゴ・コスタが正GKの最有力候補だ。彼は2025年のネーションズリーグでポルトガルの成功に不可欠な存在であり、大会を通じて数々の決定的なセーブを見せた。冷静さとシュートストップ能力、足元の技術がゴールマウスでの信頼感を高めている。
一方、ウルブズのジョゼ・サも経験豊富で信頼できる控えだ。今シーズンプレミアリーグから降格したものの、代表招集されればロベルト・マルティネス監督の下でチームを支える力がある。
リカルド・ヴェーリョとルイ・シルヴァも候補だが、最終登録までにどちらかは落選する見込みだ。
|選手
|所属
|ディオゴ・コスタ
|ポルト
|ジョゼ・サ
|ウルブズ
|ルイ・シルバ
|スポルティングCP
|リカルド・ヴェーリョ
|ゲンチレビルリギS.K.
守備は堅実でバランスが取れている。センターバックのルーベン・ディアスとゴンサロ・イナシオは安定感があり、左サイドバックには世界最高クラスのヌノ・メンデス（PSG）がいる。
右サイドはディオゴ・ダロト、ネルソン・セメド、ジョアン・カンセロが競争する。3人とも2025-26シーズンはトップチームでレギュラーだ。マンチェスター・シティのマテウス・ヌネスも右サイドを任せられる選手で、2025-26シーズンのプレミアリーグでグアルディオラ監督の下、高いパフォーマンスを示している。
|選手
|所属
|ヌノ・メンデス
|PSG
|ルーベン・ディアス
|マンチェスター・シティ
|マテウス・ヌネス
|マンチェスター・シティ
|ディオゴ・ダロト
|マンチェスター・ユナイテッド
|ゴンサロ・イナシオ
|スポルティングCP
|ネルソン・セメド
|フェネルバフチェ
|ジョアン・カンセロ
|バルセロナ
|レナト・ヴェイガ
|ビジャレアル
|トマス・アラウホ
|ベンフィカ
中盤では、ジョアン・ネヴェスとヴィティーニャがリーグ・アンのPSGで好調を維持。ヌノ・メンデスとともに、過去2年間のチャンピオンズリーグでのクラブの躍進を支えた。
プレミアリーグのベルナルド・シルバとブルーノ・フェルナンデスは、マンチェスターの2クラブで安定した活躍を見せ、W杯の先発を狙う。
一方、ジョアン・パリニャとマテウス・フェルナンデスは、所属するトッテナムとウェストハムがプレミアリーグの降格圏に沈んだ影響で代表入りできなかった。
|選手
|所属クラブ
|ジョアン・ネヴェス
|PSG
|ヴィティーニャ
|PSG
|ベルナルド・シルバ
|マンチェスター・シティ
|ブルーノ・フェルナンデス
|マンチェスター・ユナイテッド
|ルベン・ネヴェス
|アル・ヒラル
|サミュエル・コスタ
|マヨルカ
41歳のロナウドは今もチームから絶大な信頼を受け、ポルトガル代表の攻撃の原動力だ。
全盛期を過ぎてもネーションズリーグで得点王になり、チームを優勝に導いた。2016年ユーロは制したが、ワールドカップは未勝利。サウジアラビアでも得点を量産した背番号7は、 diesmalこそタイトルを手にすると誓う。
セリエAのFWラファエル・レオとフランシスコ・コンセイソン、プリメイラ・リーガのスポルティングCPで輝くフランシスコ・トリンカオもサイドのオプションに名を連ねる。
|選手
|所属
|クリスティアーノ・ロナウド
|アル・ナセル
|ラファエル・レオン
|ACミラン
|ゴンサロ・ラモス
|PSG
|フランシスコ・トリンカオ
|スポルティングCP
|ジョアン・フェリックス
|アル・ナセル
|ゴンサロ・ゲデス
|レアル・ソシエダ
|ペドロ・ネト
|チェルシー
|フランシスコ・コンセイソン
|ユヴェントス
大会を控えたポルトガル代表でも、クリスティアーノ・ロナウドは依然として中心選手だ。国の期待を背負う。一方、国内リーグで苦戦したACミランのラファエル・レオも先発予想されている。
中盤ではブルーノ・フェルナンデスとヴィティーニャがリズムを支配し、チャンスを創出する。
守備では、ヌノ・メンデスが攻守で要となる。PSGのルイス・エンリケ監督の下で好調を維持する彼は、大会でも重要な役割を担う。
前述の通り、ディオゴ・コスタがワールドカップでポルトガルの正ゴールキーパーを務める見込みだ。ポルト所属の彼はスタメンの座を確固たるものにしてきており、この大舞台でもその役割を継続するだろう。バックアップにはジョゼ・サが控えている。
守備陣はヌノ・メンデス、ルベン・ディアス、ゴンサロ・イナシオ、マテウス・ヌネスで構成される4バックが軸。守備の安定性とサイド攻撃の自由度を両立させる。
中盤ではヴィティーニャとジョアン・ネヴェスがクラブでの連係を代表でも発揮し、ブルーノ・フェルナンデスは高い位置で攻撃を操る。
前線はラファエル・レオとフランシスコ・コンセイサオのスピードあるウイングに、ロナウドがセンターでゴールを狙う。
予想先発（4-3-3）：コスタ、ヌネス、ディアス、イナシオ、メンデス、ヴィティーニャ、ジョアン・ネヴェス、レアオ、フェルナンデス、コンセイソン、ロナウド。