2026年ワールドカップ・ポルトガル代表：アメリカ、メキシコ、カナダで開催される大会に出場する選手は？

ポルトガルは2026年ワールドカップで注目のチームだ。クリスティアーノ・ロナウド率いるチームは2025年のネイションズリーグで2度目の優勝を果たし、ヨーロッパ屈指の実力を誇る。

まだ憧れのワールドカップ優勝を果たしていないが、ロナウドにとって自国で夢を叶える最後のチャンスとなる。

さらに、プレミアリーグで活躍するブルーノ・フェルナンデスら若手がチームを強化。

では、ワールドカップを控えたポルトガルの代表メンバーはどのような顔ぶれになっているのだろうか？GOALが選出された選手たちを紹介する。