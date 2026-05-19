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Portugal squadGetty/GOAL

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2026年ワールドカップ・ポルトガル代表：アメリカ、メキシコ、カナダで開催される大会に出場する選手は？

ポルトガル
ワールドカップ

2026 FIFAワールドカップのポルトガル代表チームについて知っておくべきこと

ポルトガルは2026年ワールドカップで注目のチームだ。クリスティアーノ・ロナウド率いるチームは2025年のネイションズリーグで2度目の優勝を果たし、ヨーロッパ屈指の実力を誇る。

まだ憧れのワールドカップ優勝を果たしていないが、ロナウドにとって自国で夢を叶える最後のチャンスとなる。

さらに、プレミアリーグで活躍するブルーノ・フェルナンデスら若手がチームを強化。

では、ワールドカップを控えたポルトガルの代表メンバーはどのような顔ぶれになっているのだろうか？GOALが選出された選手たちを紹介する。

  • Cristiano Ronaldo Diogo Costa Portugal 2025Getty Images

    ゴールキーパー

    ポルトガルのゴールキーパー陣は充実しており、ポルトのディオゴ・コスタが正GKの最有力候補だ。彼は2025年のネーションズリーグでポルトガルの成功に不可欠な存在であり、大会を通じて数々の決定的なセーブを見せた。冷静さとシュートストップ能力、足元の技術がゴールマウスでの信頼感を高めている。

    一方、ウルブズのジョゼ・サも経験豊富で信頼できる控えだ。今シーズンプレミアリーグから降格したものの、代表招集されればロベルト・マルティネス監督の下でチームを支える力がある。

    リカルド・ヴェーリョとルイ・シルヴァも候補だが、最終登録までにどちらかは落選する見込みだ。

    選手所属 
    ディオゴ・コスタポルト
    ジョゼ・サウルブズ
    ルイ・シルバスポルティングCP
    リカルド・ヴェーリョゲンチレビルリギS.K.
    • 広告
  • Nuno Mendes Ruben Dias Portugal Nations League 2025Getty

    ディフェンダー

    守備は堅実でバランスが取れている。センターバックのルーベン・ディアスとゴンサロ・イナシオは安定感があり、左サイドバックには世界最高クラスのヌノ・メンデス（PSG）がいる。

    右サイドはディオゴ・ダロト、ネルソン・セメド、ジョアン・カンセロが競争する。3人とも2025-26シーズンはトップチームでレギュラーだ。マンチェスター・シティのマテウス・ヌネスも右サイドを任せられる選手で、2025-26シーズンのプレミアリーグでグアルディオラ監督の下、高いパフォーマンスを示している。

    選手所属
    ヌノ・メンデスPSG
    ルーベン・ディアスマンチェスター・シティ
    マテウス・ヌネスマンチェスター・シティ
    ディオゴ・ダロトマンチェスター・ユナイテッド
    ゴンサロ・イナシオスポルティングCP
    ネルソン・セメドフェネルバフチェ
    ジョアン・カンセロバルセロナ
    レナト・ヴェイガビジャレアル
    トマス・アラウホベンフィカ
  • BRUNO FERNANDES-portugal-20241012(C)Getty Images

    ミッドフィールダー

    中盤では、ジョアン・ネヴェスとヴィティーニャがリーグ・アンのPSGで好調を維持。ヌノ・メンデスとともに、過去2年間のチャンピオンズリーグでのクラブの躍進を支えた。

    プレミアリーグのベルナルド・シルバとブルーノ・フェルナンデスは、マンチェスターの2クラブで安定した活躍を見せ、W杯の先発を狙う。

    一方、ジョアン・パリニャとマテウス・フェルナンデスは、所属するトッテナムとウェストハムがプレミアリーグの降格圏に沈んだ影響で代表入りできなかった。

    選手所属クラブ
    ジョアン・ネヴェスPSG
    ヴィティーニャPSG
    ベルナルド・シルバマンチェスター・シティ
    ブルーノ・フェルナンデスマンチェスター・ユナイテッド
    ルベン・ネヴェスアル・ヒラル
    サミュエル・コスタマヨルカ
  • Cristiano Ronaldo Portugal 2024Getty

    攻撃者

    41歳のロナウドは今もチームから絶大な信頼を受け、ポルトガル代表の攻撃の原動力だ。

    全盛期を過ぎてもネーションズリーグで得点王になり、チームを優勝に導いた。2016年ユーロは制したが、ワールドカップは未勝利。サウジアラビアでも得点を量産した背番号7は、 diesmalこそタイトルを手にすると誓う。

    セリエAのFWラファエル・レオとフランシスコ・コンセイソン、プリメイラ・リーガのスポルティングCPで輝くフランシスコ・トリンカオもサイドのオプションに名を連ねる。

    選手所属
    クリスティアーノ・ロナウドアル・ナセル
    ラファエル・レオンACミラン
    ゴンサロ・ラモスPSG
    フランシスコ・トリンカオスポルティングCP
    ジョアン・フェリックスアル・ナセル
    ゴンサロ・ゲデスレアル・ソシエダ
    ペドロ・ネトチェルシー
    フランシスコ・コンセイソンユヴェントス
  • Portugal v Hungary - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    ポルトガルのスター選手たち

    大会を控えたポルトガル代表でも、クリスティアーノ・ロナウドは依然として中心選手だ。国の期待を背負う。一方、国内リーグで苦戦したACミランのラファエル・レオも先発予想されている。

    中盤ではブルーノ・フェルナンデスヴィティーニャがリズムを支配し、チャンスを創出する。

    守備では、ヌノ・メンデスが攻守で要となる。PSGのルイス・エンリケ監督の下で好調を維持する彼は、大会でも重要な役割を担う。

  • Portugal v France: Quarter-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    2026年ワールドカップ・ポルトガル代表予想先発

    前述の通り、ディオゴ・コスタがワールドカップでポルトガルの正ゴールキーパーを務める見込みだ。ポルト所属の彼はスタメンの座を確固たるものにしてきており、この大舞台でもその役割を継続するだろう。バックアップにはジョゼ・サが控えている。

    守備陣はヌノ・メンデス、ルベン・ディアス、ゴンサロ・イナシオ、マテウス・ヌネスで構成される4バックが軸。守備の安定性とサイド攻撃の自由度を両立させる。

    中盤ではヴィティーニャとジョアン・ネヴェスがクラブでの連係を代表でも発揮し、ブルーノ・フェルナンデスは高い位置で攻撃を操る。

    前線はラファエル・レオとフランシスコ・コンセイサオのスピードあるウイングに、ロナウドがセンターでゴールを狙う。

    予想先発（4-3-3）：コスタ、ヌネス、ディアス、イナシオ、メンデス、ヴィティーニャ、ジョアン・ネヴェス、レアオ、フェルナンデス、コンセイソン、ロナウド。

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