2026年ワールドカップ、ボスニア・ヘルツェゴビナ対カタール ライブ中継

2026年ワールドカップグループリーグの行方は、グループB残り2試合で決まる。スイス×カナダは首位決定戦、シアトルのボスニア・ヘルツェゴビナ×カタールは勝てばベスト16へ望みをつなぐ。 現在両チームは勝ち点1で並んでいるが、勝った方は3位になってもプレーオフ進出の可能性が残る。





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