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Kerim AlajbegovicGetty Images

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2026年ワールドカップ、ボスニア・ヘルツェゴビナ対カタール ライブ中継

ボスニア・ヘルツェゴビナ 対 カタール
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ボスニア・ヘルツェゴビナ
カタール

グループB第3節、ボスニア・ヘルツェゴビナ対カタールをライブ観戦しよう。

2026年ワールドカップグループリーグの行方は、グループB残り2試合で決まる。スイス×カナダは首位決定戦、シアトルのボスニア・ヘルツェゴビナ×カタールは勝てばベスト16へ望みをつなぐ。 現在両チームは勝ち点1で並んでいるが、勝った方は3位になってもプレーオフ進出の可能性が残る


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  • ゴールとハイライト

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  • 試合記録

    ボスニア・ヘルツェゴビナ対カタール


    得点者：


    ボスニア（4-4-2）：ヴァシル、マリッチ、カティッチ、ラデリッチ、コラシナツ、バイラクタレヴィッチ、バシッチ、スニッチ、アラジュベゴヴィッチ、ジェコ、デミロヴィッチ。監督：バルバレズ


    カタール（5-2-3）：アブナダ、ペドロ・ミゲル、ラエ、ガベル、フーキ、アル・ブレイク、ブディアフ、ファティ、エドミルソン・ジュニア、アル・ハイドス、アフィフ。監督：ロペテギ


    主審：バレンズエラ・サエス

    警告：なし

    退場者：-

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