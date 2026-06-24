2026年ワールドカップ、ボスニア・ヘルツェゴビナ対カタール ライブ中継

2026年ワールドカップグループリーグの行方は、グループB残り2試合で決まる。スイス×カナダは首位決定戦、シアトルのボスニア・ヘルツェゴビナ×カタールは勝てばベスト16へ望みをつなぐ。 現在両チームは勝ち点1で並んでいるが、勝った方は3位になってもプレーオフ進出の可能性が残る。
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2026年ワールドカップグループリーグの行方は、グループB残り2試合で決まる。スイス×カナダは首位決定戦、シアトルのボスニア・ヘルツェゴビナ×カタールは勝てばベスト16へ望みをつなぐ。 現在両チームは勝ち点1で並んでいるが、勝った方は3位になってもプレーオフ進出の可能性が残る。
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ボスニア・ヘルツェゴビナ対カタール
得点者：
ボスニア（4-4-2）：ヴァシル、マリッチ、カティッチ、ラデリッチ、コラシナツ、バイラクタレヴィッチ、バシッチ、スニッチ、アラジュベゴヴィッチ、ジェコ、デミロヴィッチ。監督：バルバレズ
カタール（5-2-3）：アブナダ、ペドロ・ミゲル、ラエ、ガベル、フーキ、アル・ブレイク、ブディアフ、ファティ、エドミルソン・ジュニア、アル・ハイドス、アフィフ。監督：ロペテギ
主審：バレンズエラ・サエス
警告：なし
退場者：-