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Belgium vs Egypt

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2026年ワールドカップ、ベルギー対エジプト戦を21時からライブ中継

ベルギー 対 エジプト
ベルギー
エジプト
ワールドカップ

「赤い悪魔」と「ファラオ」の2026年ワールドカップ初戦を生中継でお届けします。

ベルギーはシアトル・スタジアムで行われるグループG初戦でエジプトと対戦し、2026年ワールドカップをスタートさせる。両チームにとってこの試合は極めて重要だ。ルディ・ガルシア監督率いる「レッドデビルズ」はグループでの地位を確立するため、初戦勝利を狙う。一方の「ファラオズ」も大会での歴史を塗り替えようとしている。

世代交代に成功したベルギーは、デ・ブライネが中盤を支配し、ドクが予測不能なウイングとして存在感を示す。アルデルヴェイレルトはドクを「サッカーそのもの」と絶賛する。

対するエジプトは切り札モハメド・サラーを擁する。リヴァプールのスターにとって、今大会は自身最後の足跡を残すチャンスだ。 2018年のロシア大会では失望し、2022年は出場できなかったが、主役として帰還した今、彼は大舞台で違いを示すつもりだ。

ホッサム・ハッサン監督は相手の創造性を封じ、素早いカウンターで攻める手強いチームを作り上げた。プランはシンプルだ。組織守備で耐え、トランジションでサラーとマルムシュを走らせる。

対するベルギーは、カウンターを許さず攻勢を維持したい。創造性豊かなベルギーと堅実なエジプトの激突は、戦術と熱量が交差する開幕にふさわしい一戦となる。



  • 予想スタメン

    ベルギー（4-2-3-1）：クルトワ、ムニエ、デバスト、テアテ、カスタニェ、ティエレマンス、オナナ、トロサール、デ・ブルイネ、ドク、デ・ケテラール。監督：ルディ・ガルシア。

    エジプト（3-4-1-2）：エル・シェナウィ、イブラヒム、アブデルモネム、ラビア、ハニー、アテヤ、ラシーン、ファトゥ、アシュール、マルムス、サラー。監督：ハッサン。

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  • ゴールとハイライト

    キックオフは21時です。

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