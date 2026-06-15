2026年ワールドカップ、ベルギー対エジプト戦を21時からライブ中継

ベルギーはシアトル・スタジアムで行われるグループG初戦でエジプトと対戦し、2026年ワールドカップをスタートさせる。両チームにとってこの試合は極めて重要だ。ルディ・ガルシア監督率いる「レッドデビルズ」はグループでの地位を確立するため、初戦勝利を狙う。一方の「ファラオズ」も大会での歴史を塗り替えようとしている。

世代交代に成功したベルギーは、デ・ブライネが中盤を支配し、ドクが予測不能なウイングとして存在感を示す。アルデルヴェイレルトはドクを「サッカーそのもの」と絶賛する。

対するエジプトは切り札モハメド・サラーを擁する。リヴァプールのスターにとって、今大会は自身最後の足跡を残すチャンスだ。 2018年のロシア大会では失望し、2022年は出場できなかったが、主役として帰還した今、彼は大舞台で違いを示すつもりだ。

ホッサム・ハッサン監督は相手の創造性を封じ、素早いカウンターで攻める手強いチームを作り上げた。プランはシンプルだ。組織守備で耐え、トランジションでサラーとマルムシュを走らせる。

対するベルギーは、カウンターを許さず攻勢を維持したい。創造性豊かなベルギーと堅実なエジプトの激突は、戦術と熱量が交差する開幕にふさわしい一戦となる。







