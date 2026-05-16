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Belgium v Wales - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Harry SherlockAdhe Makayasa

翻訳者：

2026年ワールドカップ・ベルギー代表：アメリカ、メキシコ、カナダで開催される大会に出場する選手は？

ベルギー
ワールドカップ

2026 FIFAワールドカップのベルギー代表チームについて知っておきたいすべて。

ベルギーは2026年ワールドカップで優勝候補のダークホースと目されている。 

「レッドデビルズ」は近年世界トップクラスの選手を擁したが、「黄金世代」はタイトルを逃した。 

これまでに13回出場し、1958～1966年、1974年、1978年、2006年、2010年大会を逃した。1950年は出場せず。

最高成績は2018年の3位。ケヴィン・デ・ブライネを軸に準決勝に進出し、3位決定戦でイングランドを破った。2026年、彼らはさらに2段階上を目指し、決勝進出と優勝を成し遂げることができるだろうか？

  • Wales v Belgium - Group J FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    ゴールキーパー

    ベルギー代表には、世界最高峰のGKティボ・クルトワがいる。レアル・マドリードの守護神は代表で100試合以上出場し、2018年W杯ではベルギーの3位入賞に貢献しゴールデングローブ賞を獲得した。

    マンチェスター・ユナイテッドのセンネ・ランメンスがクルトワを支える。オールド・トラッフォード移籍後、彼はプレミア屈指の守護神に成長した。チェルシーからストラスブールにレンタル中のマイク・ペンダースが3人目を務め、今大会では質の高い控えとしてチームを後方から支える。

    選手所属
    ティボ・クルトワレアル・マドリード
    センネ・ランメンスマンチェスター・ユナイテッド
    マイク・ペンダースストラスブール（チェルシーからレンタル移籍）
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    ディフェンダー

    ベルギー代表の守備陣は、近年、ヤン・ヴェルトンゲンとトビー・アルデルヴェイレルトの代表引退で大きな世代交代を迎えた。それでも、フルハムのティモシー・カスタニェとリールのトーマス・ムニエという経験豊富なサイドバックがおり、2人とも過去の主要大会で重要な役割を果たしてきた。

    この経験は、スポルティングの22歳ゼノ・デバストやACミランの23歳コニ・デ・ウィンターら若手と融合するだろう。 さらに、ブライトンのマキシム・デ・カイパー、アイントラハト・フランクフルトのアーサー・テアテ、クラブ・ブルッヘのブランドン・メシェルとホアキン・セイスの2人、リールの有望株ナタン・ンゴイが加わり、多才な守備陣が完成する。

    選手所属
    トーマス・ムニエリール
    ティモシー・カスタニェフルハム
    アーサー・テイトアイントラハト・フランクフルト
    ゼノ・デバストスポルティングCP
    マキシム・デ・カイパーアーサー・シアター
    ブランドン・メシェルクラブ・ブルッヘ
    コニ・デ・ウィンターACミラン
    ホアキン・セイスクラブ・ブルッヘ
    ナタン・ンゴイリール
  • Kevin De Bruyne BelgiumGetty Images

    ミッドフィールダー

    ベルギーのMFは、今も高い戦術性と層の厚さを誇る。ユーリ・ティエレマンス、アクセル・ヴィツェルといったベテランに、34歳のケヴィン・デ・ブライネが世界最高峰の輝きを放つ。

    北米開催の今大会がデ・ブライネの代表キャリア集大成となる可能性もあるが、中盤はさらに強化されている。アストン・ヴィラのオナナ、レンジャーズのラスキンは圧倒的なエネルギーを、クラブ・ブルッヘのヴァナケンは創造性と経験をチームに注入する。

    選手所属
    アクセル・ヴィツェルジローナ
    ケヴィン・デ・ブルイネナポリ
    ユーリ・ティエレマンスアストン・ヴィラ
    アマドゥ・オナナアストン・ヴィラ
    ニコラス・ラスキンレンジャーズ
    ハンス・ヴァナケンクラブ・ブルッヘ
  • Kevin De Bruyne Romelu Lukaku Belgium Wales 09062025Getty Images

    攻撃者

    大会を控えたベルギー代表は、依然として圧倒的な攻撃陣を擁する。最前線には力強く得点力抜群のロメル・ルカク。サイドにはマンチェスター・シティのジェレミー・ドクとアーセナルのレアンドロ・トロサールがおり、どちらも爆発的な才能を持つ。

    最終ラインも、堅守を崩す多彩なサポート陣で厚みを増す。 シャルル・デ・ケテラールとアレクシス・サエレマエカーズのフォワード duo は得点力とゲームメイクの両方を備える。さらにベンフィカのドディ・ルケバキオ、ストラスブールのディエゴ・モレイラ、リールのマティアス・フェルナンデス＝パルドが鋭い突破でチームに活を入れる。

    選手所属
    ジェレミー・ドクマンチェスター・シティ
    ロメル・ルカクナポリ
    レアンドロ・トロサールアーセナル
    ドディ・ルケバキオベンフィカ
    シャルル・デ・ケテラールアタランタ
    アレクシス・サエレマケルスACミラン
    ディエゴ・モレイラストラスブール
    マティアス・フェルナンデス＝パルドリール
  • Belgium v Liechtenstein - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    ベルギーのスター選手たち

    ケビン・デ・ブライネは現役晩年に差し掛かり、ワールドカップで自身の名を刻もうとしている。創造性では世界屈指だ。ロメル・ルカクは2025-26シーズンの出場が限定的でも、どんな状況でも得点を挙げるストライカーである。

    ゴールマウスには世界最高のGKティボ・クルトワが立ち、ジェレミー・ドクとレアンドロ・トロサールの華麗なドリブルも強力な武器だ。

  • SOCCER BELGIUM RED DEVILS TRAININGAFP

    2026年ワールドカップ ベルギー代表予想先発メンバー

    ワールドカップでは、クルトワがベルギーのゴールを守る。 

    守備ではムニエとカスタニェがバックラインを固め、デ・ブライネとティエレマンスが相手の守備網を突く。 

    攻撃陣はドクとトロサールがルカクを軸に連携し、相手の守備を脅かす。 

    予想先発（4-3-3）：クルトワ、ムニエ、メケレ、テアテ、カスタニェ、ティエレマンス、デ・ブライネ、ヴィツェル、トロサール、ルカク、ドク。 

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