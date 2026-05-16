2026年ワールドカップ・ベルギー代表：アメリカ、メキシコ、カナダで開催される大会に出場する選手は？

ベルギーは2026年ワールドカップで優勝候補のダークホースと目されている。

「レッドデビルズ」は近年世界トップクラスの選手を擁したが、「黄金世代」はタイトルを逃した。

これまでに13回出場し、1958～1966年、1974年、1978年、2006年、2010年大会を逃した。1950年は出場せず。

最高成績は2018年の3位。ケヴィン・デ・ブライネを軸に準決勝に進出し、3位決定戦でイングランドを破った。2026年、彼らはさらに2段階上を目指し、決勝進出と優勝を成し遂げることができるだろうか？