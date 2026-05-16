2026年ワールドカップ・ベルギー代表：アメリカ、メキシコ、カナダで開催される大会に出場する選手は？

ベルギーは2026年ワールドカップで優勝候補のダークホースと目されている。
「レッドデビルズ」は近年世界トップクラスの選手を擁したが、「黄金世代」はタイトルを逃した。
これまでに13回出場し、1958～1966年、1974年、1978年、2006年、2010年大会を逃した。1950年は出場せず。
最高成績は2018年の3位。ケヴィン・デ・ブライネを軸に準決勝に進出し、3位決定戦でイングランドを破った。2026年、彼らはさらに2段階上を目指し、決勝進出と優勝を成し遂げることができるだろうか？
ベルギーは2026年ワールドカップで優勝候補のダークホースと目されている。
「レッドデビルズ」は近年世界トップクラスの選手を擁したが、「黄金世代」はタイトルを逃した。
これまでに13回出場し、1958～1966年、1974年、1978年、2006年、2010年大会を逃した。1950年は出場せず。
最高成績は2018年の3位。ケヴィン・デ・ブライネを軸に準決勝に進出し、3位決定戦でイングランドを破った。2026年、彼らはさらに2段階上を目指し、決勝進出と優勝を成し遂げることができるだろうか？
ベルギー代表には、世界最高峰のGKティボ・クルトワがいる。レアル・マドリードの守護神は代表で100試合以上出場し、2018年W杯ではベルギーの3位入賞に貢献しゴールデングローブ賞を獲得した。
マンチェスター・ユナイテッドのセンネ・ランメンスがクルトワを支える。オールド・トラッフォード移籍後、彼はプレミア屈指の守護神に成長した。チェルシーからストラスブールにレンタル中のマイク・ペンダースが3人目を務め、今大会では質の高い控えとしてチームを後方から支える。
|選手
|所属
|ティボ・クルトワ
|レアル・マドリード
|センネ・ランメンス
|マンチェスター・ユナイテッド
|マイク・ペンダース
|ストラスブール（チェルシーからレンタル移籍）
ベルギー代表の守備陣は、近年、ヤン・ヴェルトンゲンとトビー・アルデルヴェイレルトの代表引退で大きな世代交代を迎えた。それでも、フルハムのティモシー・カスタニェとリールのトーマス・ムニエという経験豊富なサイドバックがおり、2人とも過去の主要大会で重要な役割を果たしてきた。
この経験は、スポルティングの22歳ゼノ・デバストやACミランの23歳コニ・デ・ウィンターら若手と融合するだろう。 さらに、ブライトンのマキシム・デ・カイパー、アイントラハト・フランクフルトのアーサー・テアテ、クラブ・ブルッヘのブランドン・メシェルとホアキン・セイスの2人、リールの有望株ナタン・ンゴイが加わり、多才な守備陣が完成する。
|選手
|所属
|トーマス・ムニエ
|リール
|ティモシー・カスタニェ
|フルハム
|アーサー・テイト
|アイントラハト・フランクフルト
|ゼノ・デバスト
|スポルティングCP
|マキシム・デ・カイパー
|アーサー・シアター
|ブランドン・メシェル
|クラブ・ブルッヘ
|コニ・デ・ウィンター
|ACミラン
|ホアキン・セイス
|クラブ・ブルッヘ
|ナタン・ンゴイ
|リール
ベルギーのMFは、今も高い戦術性と層の厚さを誇る。ユーリ・ティエレマンス、アクセル・ヴィツェルといったベテランに、34歳のケヴィン・デ・ブライネが世界最高峰の輝きを放つ。
北米開催の今大会がデ・ブライネの代表キャリア集大成となる可能性もあるが、中盤はさらに強化されている。アストン・ヴィラのオナナ、レンジャーズのラスキンは圧倒的なエネルギーを、クラブ・ブルッヘのヴァナケンは創造性と経験をチームに注入する。
|選手
|所属
|アクセル・ヴィツェル
|ジローナ
|ケヴィン・デ・ブルイネ
|ナポリ
|ユーリ・ティエレマンス
|アストン・ヴィラ
|アマドゥ・オナナ
|アストン・ヴィラ
|ニコラス・ラスキン
|レンジャーズ
|ハンス・ヴァナケン
|クラブ・ブルッヘ
大会を控えたベルギー代表は、依然として圧倒的な攻撃陣を擁する。最前線には力強く得点力抜群のロメル・ルカク。サイドにはマンチェスター・シティのジェレミー・ドクとアーセナルのレアンドロ・トロサールがおり、どちらも爆発的な才能を持つ。
最終ラインも、堅守を崩す多彩なサポート陣で厚みを増す。 シャルル・デ・ケテラールとアレクシス・サエレマエカーズのフォワード duo は得点力とゲームメイクの両方を備える。さらにベンフィカのドディ・ルケバキオ、ストラスブールのディエゴ・モレイラ、リールのマティアス・フェルナンデス＝パルドが鋭い突破でチームに活を入れる。
|選手
|所属
|ジェレミー・ドク
|マンチェスター・シティ
|ロメル・ルカク
|ナポリ
|レアンドロ・トロサール
|アーセナル
|ドディ・ルケバキオ
|ベンフィカ
|シャルル・デ・ケテラール
|アタランタ
|アレクシス・サエレマケルス
|ACミラン
|ディエゴ・モレイラ
|ストラスブール
|マティアス・フェルナンデス＝パルド
|リール
ケビン・デ・ブライネは現役晩年に差し掛かり、ワールドカップで自身の名を刻もうとしている。創造性では世界屈指だ。ロメル・ルカクは2025-26シーズンの出場が限定的でも、どんな状況でも得点を挙げるストライカーである。
ゴールマウスには世界最高のGKティボ・クルトワが立ち、ジェレミー・ドクとレアンドロ・トロサールの華麗なドリブルも強力な武器だ。
ワールドカップでは、クルトワがベルギーのゴールを守る。
守備ではムニエとカスタニェがバックラインを固め、デ・ブライネとティエレマンスが相手の守備網を突く。
攻撃陣はドクとトロサールがルカクを軸に連携し、相手の守備を脅かす。
予想先発（4-3-3）：クルトワ、ムニエ、メケレ、テアテ、カスタニェ、ティエレマンス、デ・ブライネ、ヴィツェル、トロサール、ルカク、ドク。