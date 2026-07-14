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France Spain(C)Getty Images

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2026年ワールドカップ：フランス対スペイン ライブ中継

フランス 対 スペイン
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スペイン
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2026年ワールドカップ準決勝を、一緒にライブ観戦しましょう。

2026年ワールドカップ


フランス対スペイン

得点者：



2026年ワールドカップの準決勝が開幕。 21時、テキサス州アーリントンのAT&Tスタジアムでフランスとスペインが対戦し、決勝進出を争う。決勝は19日（日）、ニューヨーク州イーストラザフォードのメットライフ・スタジアムで行われ、明日のアルゼンチン対イングランドの勝者と対戦。両国はそれぞれ3度目、2度目の優勝を狙う。


ディディエ・デシャン監督の「レ・ブルー」は今大会6連勝中で、ノックアウトステージは無失点。準々決勝モロッコ戦でも2-0で勝ち、3大会連続決勝進出へ王手だ。原動力はもちろん、大会得点王のキリアン・ムバッペ。 6試合で8得点を挙げ、リオネル・メッシと並んでいる。スペイン戦で得点すれば通算21ゴールとなり、メッシと並ぶ。


欧州王者のスペインはほぼ完璧な戦績でダラス入り。グループステージでカーボベルデと引き分けたが、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームはリズムを取り戻し、オーストリア、ポルトガル、ベルギーを破った。ラミネ・ヤマルは過去2度のフランス戦で3得点を挙げており、今回も注目だ。


両チームが大会の重要な局面で対戦するのは初めてではない。スペインはユーロ2024準決勝で2-1、ネイションズリーグ2025決勝で5-4とフランスに勝利している。一方、ワールドカップでは2006年ベスト16でジダン率いるフランスが3-1で勝っている。





  • 主な目標と取り組み：


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  • 試合記録：

    フランス対スペイン

    得点者：




    フランス（4-2-3-1）：マイニャン；サリバ、クンデ、ウパメカノ、ディニェ；ラビオ、チュアメニ；デンベレ、オリセ、バルコラ；ムバッペ。監督：デシャン


    スペイン（4-2-3-1）：ウナイ・シモン；ペドロ・ポロ、ラポルテ、クバルシ、ククレラ；ロドリ、ファビアン・ルイス；ラミン・ヤマル、ダニ・オルモ、バエナ；オヤルサバル。監督：デ・ラ・フエンテ


    警告：

    退場：

    アシスト：

    主審：バートン（SAL）

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