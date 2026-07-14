2026年ワールドカップ：フランス対スペイン ライブ中継

2026年ワールドカップ





フランス対スペイン

得点者：









2026年ワールドカップの準決勝が開幕。 21時、テキサス州アーリントンのAT&Tスタジアムでフランスとスペインが対戦し、決勝進出を争う。決勝は19日（日）、ニューヨーク州イーストラザフォードのメットライフ・スタジアムで行われ、明日のアルゼンチン対イングランドの勝者と対戦。両国はそれぞれ3度目、2度目の優勝を狙う。





ディディエ・デシャン監督の「レ・ブルー」は今大会6連勝中で、ノックアウトステージは無失点。準々決勝モロッコ戦でも2-0で勝ち、3大会連続決勝進出へ王手だ。原動力はもちろん、大会得点王のキリアン・ムバッペ。 6試合で8得点を挙げ、リオネル・メッシと並んでいる。スペイン戦で得点すれば通算21ゴールとなり、メッシと並ぶ。





欧州王者のスペインはほぼ完璧な戦績でダラス入り。グループステージでカーボベルデと引き分けたが、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームはリズムを取り戻し、オーストリア、ポルトガル、ベルギーを破った。ラミネ・ヤマルは過去2度のフランス戦で3得点を挙げており、今回も注目だ。





両チームが大会の重要な局面で対戦するのは初めてではない。スペインはユーロ2024準決勝で2-1、ネイションズリーグ2025決勝で5-4とフランスに勝利している。一方、ワールドカップでは2006年ベスト16でジダン率いるフランスが3-1で勝っている。















