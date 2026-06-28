2026年ワールドカップ・パワーランキング：フランスの強力フォワードは健在だが、ドイツの弱点が露呈。メッシ率いるアルゼンチンがベスト16に進んだ今、彼らを止められるチームはあるのか？

リオネル・メッシ、キリアン・ムバッペ、アーリング・ハーランドらが代表で躍動。スター揃いのノックアウトステージが幕を開ける。
では7月19日にニュージャージーで最も有名なトロフィーを掲げるのはどのチームだろうか。GOALは北米で勝ち残る32チームの優勝確率をランキング形式で示す。
前回の更新：2026年6月24日。第3節で敗退したチーム：チェコ、カタール、キュラソー、イラク、ウルグアイ、サウジアラビア、ニュージーランド、スコットランド、ウズベキスタン、韓国、イラン。
リオネル・メッシ、キリアン・ムバッペ、アーリング・ハーランドらが代表で躍動。スター揃いのノックアウトステージが幕を開ける。
では7月19日にニュージャージーで最も有名なトロフィーを掲げるのはどのチームだろうか。GOALは北米で勝ち残る32チームの優勝確率をランキング形式で示す。
前回の更新：2026年6月24日。第3節で敗退したチーム：チェコ、カタール、キュラソー、イラク、ウルグアイ、サウジアラビア、ニュージーランド、スコットランド、ウズベキスタン、韓国、イラン。
大会屈指の感動ストーリーを紡ぐカーボベルデは、グループHの最下位候補とされていた。しかしスペイン、ウルグアイ、サウジアラビアから勝ち点を奪い、2位でグループリーグを突破しベスト32進出を決めた。攻撃的なサッカーで世界中のファンを魅了した。
最終戦のサウジアラビア戦では15本のシュートを放ち試合を支配した。その活躍は十分すぎるほどで、金曜日にはリオネル・メッシ率いる前回王者アルゼンチンと対戦する。
コンゴ民主共和国は、ポルトガルとの引き分けとコロンビアへの惜敗後、ウズベキスタンに勝てば決勝トーナメント進出を決めると分かっていた。しかし土曜の試合では前半を1－0で折り返し、夢が消えかけました。
しかし後半、ヨアン・ウィッサが2得点を奪って3－1で逆転。ベスト32ではアトランタでイングランドと対戦する。下馬評は不利だが、ポルトガルに善戦した自信があり、もう一つの優勝候補とも互角に戦えると信じている。
スウェーデンは不可解だ。裏口からW杯に出場した彼らは初戦でチュニジアに5-1で圧勝したが、第2戦ではオランダに同じスコアで敗れた。
第3戦でも真価は不明だが、ポッター監督は満足だろう。スウェーデンはビハインドから巻き返し、日本と1-1で引き分けた。60分過ぎ、エランガのクロス兼シュートがネットを揺らした。この1ポイントで3位グループ上位に入り、次はフランスと対戦する。
ボスニア・ヘルツェゴビナは水曜日のカタール戦（3-1）まで、昨年11月以降90分以内の勝利がなかった。しかし、W杯プレーオフでウェールズとイタリアをPK戦で破ったこのバルカン半島の小国は、3位チームの中で上位に入り、初めてノックアウトステージに進んだ。
次戦の相手は勢いのある共催国アメリカで苦戦が予想されるが、セルゲイ・バルバレズ監督率いるチームには強豪を苦しめる力がある。18歳のウインガー、ケリム・アラジベゴヴィッチはカタール戦で決めた独走ゴールが示すように“切り札”だ。
2010年以来のW杯出場を果たしたパラグアイは、初戦で共催国アメリカに大敗し、早々に大会終了の危機に立たされた。しかしトルコ戦では序盤に先制。ハーフタイム直前にアルミロンが不可解な退場となったが、辛うじて1点を守り切った。
最終戦のオーストラリア戦は2位争いがかかっていたが、スコアレスドローに終わり3位。ベスト32で4度優勝のドイツと対戦することになった。主将DFオマル・アルデレテの負傷が懸念される。
第1節終了時、南アフリカは敗退目前だった。メキシコに0-2で敗れ、さらにアステカ・スタジアムでヤヤ・シトーレとテンバ・ズワネが退場した。 しかし「バファナ・バファナ」は驚異の闘志で反撃。チェコ戦では83分のテボホ・モコエナのPKで引き分け、モンテレイでの韓国戦ではタペロ・マセコの後半弾で勝利した。
この結果、南アフリカは初めてノックアウトステージに進出し、ロサンゼルスでの32強戦でカナダと対戦。ベスト16進出の現実的なチャンスを得た。
土壇場の決着だ！グループJ最終戦でオーストリアとアルジェリアが引き分けると思われたが、両チームはラルフ・ラングニック率いるオーストリア代表にとって大惨事になりかけた大会屈指の試合を展開した。 カンザスシティでの試合ではオーストリアが2度リードしたが、後半アディショナルタイムに3－2で逆転された。しかしササ・カラジッチの土壇場の同点弾で辛うじて突破を決めた。
この大激戦の末、オーストリアはラウンド32でスペインと対戦する。守備が改善しなければ、今大会での更なる進出は難しいだろう。
堅守を武器に大会に臨んだエクアドルは、予選最終6試合中5試合を0－0で終え、得点力に疑問符が付いていた。その懸念は現実となり、コートジボワール戦でロスタイムに敗北。キュラソー戦でも得点を奪えなかった。
しかし最終戦でドイツを破り、勝ち点4で32強入り。ゴンサロ・プラタが試合終了13分前に決勝弾を記録し、メキシコとの対戦を決めた。
カルロス・ケイロス監督がガーナ代表を率い始めたのは4月。元ポルトガル、イラン代表監督は「ブラックスターズ」に驚異的な成果をもたらした。パナマ戦での土壇場の勝利に続き、イングランド戦は0-0で引き分け、1試合を残して決勝トーナメント進出を決めた。
最終戦でクロアチアに敗れ3位となったが、金曜のコロンビア戦では粘り強い戦いが求められる。
オーストラリアは第2節で米国に敗れたが、再び決勝トーナメントに進出した。トルコを破った直後、共催国にはほとんど脅威を与えられなかった。
グループD最終戦でパラグアイと引き分けたことで、2位争いの両チームにとって突破はほぼ確定。スコアレスドローにより、オーストラリアはベスト32でエジプトと対戦し、比較的順当な道のりが予想される。
アルジェリアは初戦でリオネル・メッシに苦戦したが、ヨルダンに逆転勝ちし、オーストリアとは3－3の引き分けでグループステージを突破した。
後半アディショナルタイム3分にリヤド・マフレズが先制点を奪い、試合は「砂漠の狐」の勝利と思われた。 ウラジミール・ペトコヴィッチ監督率いるチームは、ササ・カラジッチの土壇場での同点弾で引き分けに持ち込まれたことをむしろ喜んでいるかもしれない。土曜に勝っていればベスト32でスペインと当たっていたが、アルジェリアは代わりにスイスと対戦し、16強に進めばコロンビアかガーナと戦う可能性がある。
まず悪いニュース。バンクーバーでのスイス戦に1-2で敗れ、カナダは2026年W杯のホームゲームをもう戦えない。引き分ければグループB首位通過だったが、堅実なスイスに攻めきれず、勝負をかけるのが遅すぎた。
ただ、朗報もある。32強戦では米国へ遠征するものの、ロサンゼルスでの相手はグループAで2位に入った南アフリカだ。アルフォンソ・デイヴィスが復帰すれば、ジェシー・マーシュ監督率いるチームは十分に勝てる相手だ。
エジプトは長い間ワールドカップでの初勝利を待ち望んでいた。バンクーバーでのニュージーランド戦でようやくつかんだ勝利に国中が沸いた。中心にいたのはモハメド・サラー。後半の逆転劇で得点とアシストを記録し、エジプトサッカー界のアイコンとしての存在感を示した。
続くイラン戦は引き分けに終わったが、エジプトはグループGを2位で通過し、初めて決勝トーナメントへ進んだ。ベスト32でのオーストラリア戦でも勝利のチャンスは十分にある。
グループIでフランス、ノルウェーと同居したセネガルは、厳しい戦いを強いられると予想していた。その不安は現実となり、ニュージャージーでの2連敗でパペ・ティアウ監督率いるチームは苦境に立たされた。両試合とも「テランガのライオンズ」は好機を生かせず、キリアン・ムバッペとアーリング・ハーランドに完敗した。
しかし最終戦でイラクを5－0と大勝し、得失点差を伸ばして次ラウンド進出を決めた。13分の相手の退場が後押しとなった。
マンチェスター・シティのウインガー、ジェレミー・ドクは11月、予選でベルギー代表が「多くの試合で十分なパフォーマンスを発揮できなかった」と認めていた。そのため、ワールドカップでの不安定な戦いぶりは驚きではない。ベルギーはエジプト戦の前半に惨憺たる内容ながら引き分け、イラン戦もスコアレスドローに終わった。
勝たねばならなかったニュージーランド戦でようやく調子を上げたが、相手は最下位チームだった。5－1の勝利で得失点差によりグループG首位通過。ガルシア監督は、ルカク、デ・ブライネ、トロサールが得点を挙げたことを喜び、セネガル戦へ臨む。
クロアチアはグループリーグ初戦でイングランドに敗れたが、パナマに辛勝し、ガーナには今大会最高のパフォーマンスで勝利してグループL２位で決勝トーナメントに進出した。
3大会連続ベスト4へはさらに改善が必要で、木曜のラウンド32では強豪ポルトガルと対戦する。
コートジボワールは初戦でエクアドルを90分の決勝点で下したが、ドイツ戦ではロスタイムにデニズ・ウンダフに決められ敗北。
しかし3戦目のキュラソー戦では、ニコラス・ペペの2得点で勝利し、2位通過を決めた。1回戦の相手はノルウェーだ。
主力数名の負傷にもかかわらず、日本は大会前から優勝候補と目されていた。その期待通り、オランダ戦では2度のビハインドを追い付き引き分け、第2節ではチュニジアを圧倒してベスト32進出をほぼ確定させた。
しかしグループF最終戦でスウェーデンと引き分け、首位争いの機会を逃した。その結果、月曜のラウンド32でブラジルと対戦することになった。日本には番狂わせを起こせる自信がある。
カタールとの開幕戦で決定機を活かせず引き分けたスイスは、第2節のボスニア・ヘルツェゴビナ戦で途中出場のヨハン・マンザンビとルーベン・バルガスが活躍し、終盤に4-1で勝利した。
2人は水曜日のカナダ戦でも先発し、再び得点を挙げてスイスは共催国を破りグループB首位通過。次戦はバンクーバーでアルジェリアと対戦し、勝利が必須となる。
ノルウェーは、この大会でエルリング・ハーランドがどこまでチームを引っ張れるかが鍵だった。開幕2試合で4得点を奪ったハーランドは、イラク戦とセネガル戦でそれぞれ2ゴール。グループI突破を決定的にした。
首位争いの最終戦フランス戦でソルバッケン監督は大幅な輪番起用を選択したが、ハーランドやオデガードをベンチに残したままフランスに大量失点。結果としてノルウェーは32強でコートジボワールと対戦することになった。
コロンビアの大会前の目標は明確だった。グループKの優勝候補ポルトガルと対戦する前に、開幕2試合で予選突破を決めること。ネストール・ロレンソ監督率いるチームは、ウズベキスタンとコンゴ民主共和国に勝利してこの目標を達成した。ポルトガル戦は0-0の引き分けに終わったが、グループ1位を確保した。
この結果、決勝トーナメントでは32強でガーナ、突破すれば16強でスイスまたはアルジェリアと対戦する。コロンビアは少なくともベスト8進出を目標にするべきだ。
メキシコは大会で好調だ。初戦2試合で南アフリカと韓国に勝ち、グループA首位を確保した。ハビエル・アギーレ監督はチェコ戦でメンバーを交代させた。
メンバーを入れ替えたにもかかわらず、メキシコはアステカ・スタジアムでの熱狂的な夜に全勝を維持し、3試合連続無失点を達成した。この試合では、マテオ・チャベスが代表初ゴール、10代のジルベルト・モラが中盤で存在感を示し、ベテランGKギジェルモ・オチョアが史上6度目のW杯出場を果たした。
この勢いでノックアウトステージへ進み、32強でエクアドルに勝てば16強もアステカで開催されるため、準々決勝進出の現実的な可能性が見えてきた。
アメリカはロサンゼルスでのパラグアイ戦、シアトルでのオーストラリア戦と連勝し、1試合を残してグループD首位を確定させた。
しかし木曜日、ロサンゼルスでのグループリーグ最終戦（すでに敗退が決まっていたトルコ戦）で、ポチェッティーノ監督がメンバーを大幅に入れ替えたチームが終盤に敗れ、選手層への不安が浮上した。それでもラウンド32のボスニア・ヘルツェゴビナ戦では、米国が勝ち進むと予想されている。
MFビラル・エル・ハヌースが認めたように、水曜日のハイチ戦（4-2で勝利）でモロッコは「謙虚さ」の欠如が命取りになりかけた。アトラス・ライオンズは楽勝が予想されたこの試合の前半で2度リードを許し、得失点差でブラジルをかわしてグループC首位に立つチャンスを逃しかけた。結局、モロッコはアトランタから勝利を持って帰れたことに安堵した。
2位通過となったため、4年前に準決勝進出したこのチームは32強戦でXXXと対戦し、これは大きな壁となるだろう。 とはいえ、第1節のブラジル戦（1－1）で見せたパフォーマンスが示すように、大舞台ほど力を発揮するチームだ。アシュラフ・ハキミ、イスマエル・サイバリが好調で、北アフリカの雄はモンテレイでの一戦を楽しみにしている。
オランダはようやく調子を上げた。日本戦は2－2で引き分け、ロナルド・クーマン監督の消極的な采配が批判されたが、ヒューストンでのスウェーデン戦では5－1で大勝した。
先発起用されたブライアン・ブロッビーは2試合で3得点を記録。しかし決勝トーナメント1回戦ではグループC2位のモロッコと対戦し、厳しい戦いが予想される。
北米大会で優勝候補に挙げられたポルトガルは、グループリーグ3試合中2試合で勝利を逃し、期待外れのスタートを切った。特に開幕戦でコンゴ民主共和国と引き分けたことが響き、首位通過を逃した。ウズベキスタン戦で2得点を奪ったものの、41歳のクリスティアーノ・ロナウドの能力には依然として疑問が残る。
ロベルト・マルティネス監督率いるチームは、決勝トーナメントでクロアチア、さらにスペインを破らなければベスト8に進めない厳しい組み合わせだ。
キュラソーを7－1で下した一戦では真価を測れなかったドイツだが、ヤン・ディオマンデが活躍したコートジボワール戦ではW杯出場に値する力があるかを問われた。辛勝だった。後半AT、スーパーサブのデニズ・ウンダフが2点目を決めてチームを救った。
だが守備は依然として不安で、最終戦ではノイアーが終盤にミスしエクアドルに敗れた。首位通過は決まっていたものの、内容には課題が残った。次のラウンド32ではパラグアイ、突破すればラウンド16でフランスという強豪が待ち受ける。
クロアチア戦の勝利は遠い昔のようだ。ガーナ、パナマ戦では精彩を欠いた。イングランドは土曜のパナマ戦に勝ちグループL首位を確保したが、ジュード・ベリンガム頼みだった。この大会で勝ち進むには、レアル・マドリードのMFを中心に他の選手も活躍が必要だ。
トーマス・トゥヘル監督率いるチームはラウンド32でコンゴ民主共和国を突破できると自信を持っているが、その先にはさらに厳しい戦いが待っている。特にベスト16でメキシコのホーム、エスタディオ・アステカで対戦することになれば、なおさらだ。
大会初戦でスペインはカーボベルデと0－0で引き分け、悔しいスタートを切った。しかし、負傷から復帰したラミン・ヤマルが得点を挙げるなど、サウジアラビア戦では本来の力を取り戻し、快勝した。
最終戦のウルグアイ戦も接戦を制し首位通過したが、枠内シュートは1本だけ。GKムスレラのミスに助けられ、バエナのシュートがゴールに転がり込んだ。デ・ラ・フエンテ監督率いるスペインの次戦は木曜、オーストリアとの一戦だ。
フランスは世界屈指の攻撃陣で大会に臨み、期待通りの結果を出している。ムバッペとデンベレはそれぞれ4得点をマークしゴールデンブーツ賞候補となり、オリゼもバイエルンで示した創造性を発揮している。
ディディエ・デシャン監督率いるフランス代表と戦いたいチームはないだろう。ベスト32でのスウェーデン戦も楽勝のはずだ。グループステージを全勝で突破した「レ・ブルー」は、16強でドイツと当たる可能性もあるが、どの相手も恐れていない。
リオネル・メッシの好調と恵まれた組み合わせが重なり、アルゼンチンにはすべてがうまくいっている。グループステージを突破した王者は、いまや「倒すべき存在」となった。
ヨルダン戦では絶妙なフリーキックで今大会6得点目をマーク。32強のカーボベルデ、16強のオーストラリアまたはエジプト戦でも得点を重ねるチャンスは多い。準々決勝に進んでも強豪との対戦は避けられそうで、最も可能性が高いのはコロンビアまたはスイスだ。