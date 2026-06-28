2026年ワールドカップ・パワーランキング：フランスの強力フォワードは健在だが、ドイツの弱点が露呈。メッシ率いるアルゼンチンがベスト16に進んだ今、彼らを止められるチームはあるのか？

リオネル・メッシ、キリアン・ムバッペ、アーリング・ハーランドらが代表で躍動。スター揃いのノックアウトステージが幕を開ける。

では7月19日にニュージャージーで最も有名なトロフィーを掲げるのはどのチームだろうか。GOALは北米で勝ち残る32チームの優勝確率をランキング形式で示す。

前回の更新：2026年6月24日。第3節で敗退したチーム：チェコ、カタール、キュラソー、イラク、ウルグアイ、サウジアラビア、ニュージーランド、スコットランド、ウズベキスタン、韓国、イラン。