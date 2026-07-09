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2026年ワールドカップ・バンクーバーチケットガイド：BCプレイスのスケジュール、試合情報、開催地に関する必須情報

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2026年FIFAワールドカップでBCプレイス・スタジアムを訪れる方は、当サイトがお手伝いします。

2026 FIFAワールドカップのノックアウトステージは北米各地で熱戦を展開中。バンクーバーのBCプレイスは開催任務を終えましたが、その影響は忘れがたいものとなりました。 

BCライオンズとバンクーバー・ホワイトキャップスの本拠地であるカナダのBCプレイス・スタジアムは、3カ国にまたがる12の開催会場の一つです。大会期間中、同スタジアムではカナダが関わる2試合を含む計7試合が開催されました。

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続きを読む：2026 FIFAワールドカップチケットの購入方法：発売日・価格・ダイナミックプライシングなど

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    2026年ワールドカップで、どの試合がBCプレイスで開催されますか？

    日付試合日程平均再販価格チケット
    6月18日（木）カナダ対カタール（午後3時 PT）450ドル～2,100ドル6-0
    6月21日（日）ニュージーランド対エジプト（午後6時 PT）250ドル～1,100ドル1–3
    6月24日（水）スイス 対 カナダ（太平洋標準時 午後12時）450ドル～2,200ドル2-1
    6月26日（金）ニュージーランド対ベルギー（午後8時 PT）300ドル～1,400ドル1-5
    7月2日（木）ベスト32：スイス対アルジェリア（太平洋時間午後8時）450ドル～1,800ドル2-0
    7月7日（火）ベスト16：スイス対コロンビア（太平洋標準時 午後1時）650ドル～2,600ドル0-0

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  • BCプレイスでバンクーバー・ワールドカップのチケットを購入するには？

    本日、ワールドカップの主要チケット抽選（Visa先行販売、早期抽選、抽選後のランダム抽選）が終了しました。

    抽選期間中に5億件超の申し込みがあり、一般販売用チケットは過去最低水準となりました。

    以下、重要な点をまとめました：

    • 4月1日から「ラストミニット販売期間」が始まり、抽選ではなく完全な先着順で販売されます。購入が確定するとすぐに確認メールが届き、これはFIFAから直接公式チケットを購入できる最後のチャンスです。
    • FIFA公式リセールマーケットプレイス」も利用可能です。大会が近づくにつれ、ファンが認証済みチケットを規定価格で売買できる主な公認サイトとなります。
    • またはStubHubなどの二次市場で直前チケットを探すこともできます。購入の際は各サイトの利用規約を必ず確認してください。

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  • U2 Performs At BC PlaceGetty Images Entertainment

    BCプレイスの概要

    収容人数54,500
    開業年1981年
    本拠地チームBCライオンズ（CFL）、バンクーバー・ホワイトキャップス（MLS）
    住所777 Pacific Blvd, Vancouver, BC V6B 4Y8, Canada
    チケットチケット

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  • TAG Heuer Ambassador Chris Hemsworth Attends Rugby Stevens VancouverGetty Images Entertainment

    BCプレイスの歴史

    BCプレイス・スタジアムは1983年に開場し、ブリティッシュ・コロンビア・ライオンズのホームで初のCFL試合が開催された。また、「エキスポ86」の会場としても使用され、バンクーバー・ホワイトキャップスのNASL最終シーズンの本拠地にもなった。

    2009年には約5億1400万カナダドルを投じて2年間の改修に着手。空気圧式屋根を撤去し、当時世界最大規模のケーブル支持式屋根に刷新した。

    2015年にはFIFA女子ワールドカップの9試合を開催し、決勝ではカーリー・ロイドのハットトリックで米国が日本を5－2で破った。

    それから10年余り。BCプレイスは2026年男子ワールドカップの開催地にも選ばれ、ノックアウトステージを含む計7試合が開催される。この先、このスタジアムがどんな歴史を刻むのか。時が教えてくれるだろう。

  • BC Lions v Winnipeg Blue BombersGetty Images Sport

    BCプレイスで試合を行うチームはどれですか

    BCプレイスは、CFLのブリティッシュ・コロンビア・ライオンズとMLSのバンクーバー・ホワイトキャップスのホームスタジアムです。 

    チームチーム
    BCライオンズCFL
    バンクーバー・ホワイトキャップスMLS
  • U2 Performs At BC PlaceGetty Images Entertainment

    BCプレイス・スタジアムへの行き方

    公共交通機関でBCプレイスへの行き方 

    BCプレイスへは電車やバスでアクセスできます。スカイトレインスタジアム・チャイナタウン」駅から徒歩約2分、カナダラインヤルタウン・ラウンドハウスも利用可能です

    17、19、N8などのバスもスタジアムから徒歩5分圏内に停車します。

    車でのアクセス

    車利用の場合は、グランビル・ブリッジ、キャンビー・ブリッジ、ライオンズ・ゲート・ブリッジ、ケベック・ストリートの4ルートでダウンタウンへ入り、BCプレイスとパシフィック・ブルバードの標識に従ってください。 

  • BCプレイスのガイド付きツアー

    BCプレイスは年間を通じて一般向けツアーを実施しており、チケットはViatorのウェブサイトから購入できます。ツアーは毎日10:00～17:00に開催されていますが、イベント開催日は入場が制限される場合があります。

    ツアーでは、スタジアムの舞台裏へご案内し、フィールドへの入場、ロッカールームやメディアラウンジ、プレミアムスイートの見学が可能です。また、BCライオンズの歴史と文化を紹介する「BCスポーツ殿堂博物館もご覧いただけます

  • BCプレイス周辺の飲食店

    BCプレイス周辺には飲食店が多数あります。パーク・バンクーバー内の「ザ・ヴィクター」は屋上で上質なステーキをゆったり味わえるステーキハウスです。ウェスト・ジョージア通りのモクシーズ」は試合前にグループで気軽に集まるのに最適です。

    さらに、ルポ・レストラン・アンド・ヴィノテカやフランキーズ・イタリアン・キッチン・アンド・バーも試合前後の食事に便利です。