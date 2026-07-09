2026年ワールドカップ・バンクーバーチケットガイド：BCプレイスのスケジュール、試合情報、開催地に関する必須情報

2026 FIFAワールドカップのノックアウトステージは北米各地で熱戦を展開中。開催任務を終えましたが、その影響は忘れがたいものとなりました。

BCライオンズとバンクーバー・ホワイトキャップスの本拠地であるカナダのBCプレイス・スタジアムは、3カ国にまたがる12の開催会場の一つです。大会期間中、同スタジアムではカナダが関わる2試合を含む計7試合が開催されました。

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