2026年ワールドカップ・バンクーバーチケットガイド：BCプレイスのスケジュール、試合情報、開催地に関する必須情報

BCライオンズとバンクーバー・ホワイトキャップスの本拠地であるカナダのBCプレイス・スタジアムは、3カ国にまたがる12の開催会場の一つです。大会期間中、同スタジアムではカナダが関わる2試合を含む計7試合が開催されました。
続きを読む：2026 FIFAワールドカップチケットの購入方法：発売日・価格・ダイナミックプライシングなど
BCライオンズとバンクーバー・ホワイトキャップスの本拠地であるカナダのBCプレイス・スタジアムは、3カ国にまたがる12の開催会場の一つです。大会期間中、同スタジアムではカナダが関わる2試合を含む計7試合が開催されました。
続きを読む：2026 FIFAワールドカップチケットの購入方法：発売日・価格・ダイナミックプライシングなど
|日付
|試合日程
|平均再販価格
|チケット
|6月18日（木）
|カナダ対カタール（午後3時 PT）
|450ドル～2,100ドル
|6-0
|6月21日（日）
|ニュージーランド対エジプト（午後6時 PT）
|250ドル～1,100ドル
|1–3
|6月24日（水）
|スイス 対 カナダ（太平洋標準時 午後12時）
|450ドル～2,200ドル
|2-1
|6月26日（金）
|ニュージーランド対ベルギー（午後8時 PT）
|300ドル～1,400ドル
|1-5
|7月2日（木）
|ベスト32：スイス対アルジェリア（太平洋時間午後8時）
|450ドル～1,800ドル
|2-0
|7月7日（火）
|ベスト16：スイス対コロンビア（太平洋標準時 午後1時）
|650ドル～2,600ドル
|0-0
本日、ワールドカップの主要チケット抽選（Visa先行販売、早期抽選、抽選後のランダム抽選）が終了しました。
抽選期間中に5億件超の申し込みがあり、一般販売用チケットは過去最低水準となりました。
以下、重要な点をまとめました：
|収容人数
|54,500
|開業年
|1981年
|本拠地チーム
|BCライオンズ（CFL）、バンクーバー・ホワイトキャップス（MLS）
|住所
|777 Pacific Blvd, Vancouver, BC V6B 4Y8, Canada
|チケット
|チケット
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。
BCプレイス・スタジアムは1983年に開場し、ブリティッシュ・コロンビア・ライオンズのホームで初のCFL試合が開催された。また、「エキスポ86」の会場としても使用され、バンクーバー・ホワイトキャップスのNASL最終シーズンの本拠地にもなった。
2009年には約5億1400万カナダドルを投じて2年間の改修に着手。空気圧式屋根を撤去し、当時世界最大規模のケーブル支持式屋根に刷新した。
2015年にはFIFA女子ワールドカップの9試合を開催し、決勝ではカーリー・ロイドのハットトリックで米国が日本を5－2で破った。
それから10年余り。BCプレイスは2026年男子ワールドカップの開催地にも選ばれ、ノックアウトステージを含む計7試合が開催される。この先、このスタジアムがどんな歴史を刻むのか。時が教えてくれるだろう。
BCプレイスは、CFLのブリティッシュ・コロンビア・ライオンズとMLSのバンクーバー・ホワイトキャップスのホームスタジアムです。
|チーム
|チーム
|BCライオンズ
|CFL
|バンクーバー・ホワイトキャップス
|MLS
公共交通機関でBCプレイスへの行き方
BCプレイスへは電車やバスでアクセスできます。スカイトレイン「スタジアム・チャイナタウン」駅から徒歩約2分、カナダライン「ヤルタウン・ラウンドハウス」駅も利用可能です。
17、19、N8などのバスもスタジアムから徒歩5分圏内に停車します。
車でのアクセス車利用の場合は、グランビル・ブリッジ、キャンビー・ブリッジ、ライオンズ・ゲート・ブリッジ、ケベック・ストリートの4ルートでダウンタウンへ入り、BCプレイスとパシフィック・ブルバードの標識に従ってください。
BCプレイスは年間を通じて一般向けツアーを実施しており、チケットはViatorのウェブサイトから購入できます。ツアーは毎日10:00～17:00に開催されていますが、イベント開催日は入場が制限される場合があります。
ツアーでは、スタジアムの舞台裏へご案内し、フィールドへの入場、ロッカールームやメディアラウンジ、プレミアムスイートの見学が可能です。また、BCライオンズの歴史と文化を紹介する「BCスポーツ殿堂博物館」もご覧いただけます。
BCプレイス周辺には飲食店が多数あります。パーク・バンクーバー内の「ザ・ヴィクター」は屋上で上質なステーキをゆったり味わえるステーキハウスです。ウェスト・ジョージア通りの「モクシーズ」は試合前にグループで気軽に集まるのに最適です。
さらに、ルポ・レストラン・アンド・ヴィノテカやフランキーズ・イタリアン・キッチン・アンド・バーも試合前後の食事に便利です。