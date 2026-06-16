メットライフ・スタジアムは2026年FIFAワールドカップで「至宝」とされ、決勝を含む8試合が開催予定です。
この壮大なスタジアムはニューヨークとニュージャージーの生活に根付いており、試合日には熱狂的なサポーターが音と色で街を彩ります。
続きを読む：FIFAワールドカップ2026のチケット購入方法：発売日、価格、ダイナミックプライシングなど
メットライフ・スタジアムは2026年FIFAワールドカップで「至宝」とされ、決勝を含む8試合が開催予定です。
この壮大なスタジアムはニューヨークとニュージャージーの生活に根付いており、試合日には熱狂的なサポーターが音と色で街を彩ります。
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|日付
|試合日程
|平均再販価格
|チケット
|6月16日（火）
|フランス対セネガル（午後3時 ET）
|450ドル～1,800ドル
|チケット
|6月22日（月）
|ノルウェー対セネガル（20:00 ET）
|250ドル～950ドル
|チケット
|6月25日（木）
|エクアドル対ドイツ（午後4時 ET）
|350ドル～1,400ドル
|チケット
|6月27日（土）
|パナマ対イングランド（午後5時 ET）
|500ドル～1,950ドル
|チケット
|6月30日（火）
|ベスト32（17:00 ET）
|$650～$2,200
|チケット
|7月5日（日）
|ベスト16（16:00 ET）
|850ドル～2,800ドル
|チケット
|7月19日（日）
|ワールドカップ決勝（午後3時 ET）
|1,800ドル～7,500ドル
|チケット
米国、カナダ、メキシコが共催する2026年大会では、メットライフ・スタジアムで計8試合が開催されます。
グループステージ5試合、ラウンドオブ32とラウンドオブ16を各1試合開催し、2026年7月19日に決勝戦が行われます。
本日、ワールドカップの主要公式チケット抽選（Visa先行販売、早期抽選、抽選後のランダム抽選を含む）が終了しました。
抽選期間中に5億件超の申し込みが処理され、一般販売用チケットは過去最低水準となりました。
以下に重要な点をまとめました：
収容人数：
82,500
開業年：
2010年
ピッチ：
フィールドターフ（人工芝）
本拠地チーム：
ニューヨーク・ジャイアンツ（NFL）、ニューヨーク・ジェッツ（NFL）
住所：
|チケット：
|チケット
メットライフ・スタジアムは、米国最大級のスポーツ施設で、収容人数は8万2500人。2008～2010年に16億ドルを投じてジャイアンツ・スタジアムの後継として建てられ、NFLのニューヨーク・ジャイアンツとニューヨーク・ジェッツが本拠地にしています。
オープンエアの同スタジアムはジャイアンツ・スタジアムの影響を受け、レイアウトも類似しています。新スタジアムは旧スタジアムの真上に建てられたため、両チームのファンにとって試合当日の慣習はほとんど変わりませんでした。
ミュンヘンのアリアンツ・アレーナと同様に外装パネルをライトアップでき、ジャイアンツの試合では青、ジェッツの試合では緑に光ります。
これまでに2010年「ビッグ・シティ・クラシック」、2013年スーパーボウルXLVIII、WWE「レッスルマニア」2回など大イベントを開催。サッカーでも2016年コパ・アメリカ・センテナリオ、2024年コパ・アメリカ、クラブ試合や国際親善試合を誘致した。
2025年クラブワールドカップの12会場（決勝を含む）に選ばれ、サッカーとの縁はさらに深まりました。2026年ワールドカップでは決勝、グループリーグ5試合、ノックアウトステージ2試合を開催予定です。
ピッチは通常人工芝だが、クラブW杯とW杯では天然芝に張り替える予定だ。
メットライフ・スタジアムは、NFLのニューヨーク・ジャイアンツとニューヨーク・ジェッツの共同本拠地です。
米国男子代表（USMNT）の本拠地ではないものの、ブラジル、アルゼンチン、メキシコ戦など、多くの代表試合が開催されてきた。
メットライフ・スタジアムへは複数の公共交通機関が利用可能です。
電車はメドウランズ鉄道線で、メドウランズ駅がスタジアムのすぐ隣です。
NJトランジットのバス353系統はメドウランズ・スポーツ・コンプレックスまで運行し、コーチUSAの351系統も利用できます。
詳細はNJトランジットの公式ページ「Plan Your Trip（旅程計画）」で確認できます。
交通手段
路線
電車
メドウランズ鉄道線
バス
NJT 353／コーチUSA 351
自家用車でお越しの方はニュージャージー・ターンパイク（I-95）16W出口をご利用ください。
自家用車やレンタカー利用の場合は事前にルートを確認してください。試合日などは交通量が増えるため、運転者は経験豊富なドライバーが望ましいです。
駐車場は事前精算制が一般的です。出発前にメットライフ公式ウェブサイトや現地駐車場サービスで最新情報を確認してください。
Uberなどのライドシェアも利用でき、専用の乗降場が設けられています。
以下のインタラクティブマップで、メットライフ・スタジアム周辺の宿泊施設を検索・予約できます。
メットライフ・スタジアムはイースト・ラザフォードにあるメドウランズ・スポーツ・コンプレックスの一施設です。
以下のGoogleマップで確認できます。
メットライフ・スタジアムでは、一般向けとプライベート向けの2種類のガイド付きツアーが用意されています。
一般ツアーは特定の週末（土・日）に開催。出発時間は10:00、13:00、16:00です。チケットはTicketmasterで事前に購入してください。イベントにより時間が変更になる場合があります。
プライベートツアーは月～金曜の10:00、13:00、16:00に開催。2週間前までの予約が必要で、最低料金は210ドル。
メットライフ・スタジアムとその周辺には多くの飲食店があります。時間があれば、イースト・ラザフォードのレストランやバーもぜひ訪れてみてください。
「トリップアドバイザー」や「オープンテーブル」などのサイトを使えば、ユーザー評価やレビューを確認でき、事前に店の様子を把握できます。
アメリカン・ドリーム・ウェイの「ヤード・ハウス」や「ジャラナ」は徒歩圏内です。セカウサスのプラザ・ドライブにある「カーネギー・ダイナー」や「カフェ」へは直通電車が便利です。市内でハドソン川を眺めながら食事したい場合は、エッジウォーターの「フレミングズ・ステーキハウス」などが適しています。
予約は事前に済ませ、試合に遅れないよう移動計画を立てましょう。