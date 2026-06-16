メットライフ・スタジアムは、米国最大級のスポーツ施設で、収容人数は8万2500人。2008～2010年に16億ドルを投じてジャイアンツ・スタジアムの後継として建てられ、NFLのニューヨーク・ジャイアンツとニューヨーク・ジェッツが本拠地にしています。

オープンエアの同スタジアムはジャイアンツ・スタジアムの影響を受け、レイアウトも類似しています。新スタジアムは旧スタジアムの真上に建てられたため、両チームのファンにとって試合当日の慣習はほとんど変わりませんでした。

ミュンヘンのアリアンツ・アレーナと同様に外装パネルをライトアップでき、ジャイアンツの試合では青、ジェッツの試合では緑に光ります。

これまでに2010年「ビッグ・シティ・クラシック」、2013年スーパーボウルXLVIII、WWE「レッスルマニア」2回など大イベントを開催。サッカーでも2016年コパ・アメリカ・センテナリオ、2024年コパ・アメリカ、クラブ試合や国際親善試合を誘致した。

2025年クラブワールドカップの12会場（決勝を含む）に選ばれ、サッカーとの縁はさらに深まりました。2026年ワールドカップでは決勝、グループリーグ5試合、ノックアウトステージ2試合を開催予定です。

ピッチは通常人工芝だが、クラブW杯とW杯では天然芝に張り替える予定だ。