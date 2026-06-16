Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
MetLife Stadium general view compositeGetty/GOAL composite
GOAL

翻訳者：

2026年ワールドカップ・ニューヨークチケットガイド：メットライフ・スタジアムの試合日程、グループリーグ、宿泊、決勝など

ワールドカップ
アメリカ合衆国
SHOPPING
Tickets

メットライフ・スタジアムへお越しの方へ、必要な情報をまとめています。

メットライフ・スタジアムは2026年FIFAワールドカップで「至宝」とされ、決勝を含む8試合が開催予定です。

ニューヨーク・ワールドカップのチケット予約するチケットを予約する

この壮大なスタジアムはニューヨークとニュージャージーの生活に根付いており、試合日には熱狂的なサポーターが音と色で街を彩ります。

続きを読む：FIFAワールドカップ2026のチケット購入方法：発売日、価格、ダイナミックプライシングなど

  • 2026年ワールドカップで、ニューヨークのメットライフ・スタジアムで開催される試合はどれですか？

    日付試合日程平均再販価格チケット
    6月16日（火）フランス対セネガル（午後3時 ET）450ドル～1,800ドルチケット
    6月22日（月）ノルウェー対セネガル（20:00 ET）250ドル～950ドルチケット
    6月25日（木）エクアドル対ドイツ（午後4時 ET）350ドル～1,400ドルチケット
    6月27日（土）パナマ対イングランド（午後5時 ET）500ドル～1,950ドルチケット
    6月30日（火）ベスト32（17:00 ET）$650～$2,200チケット
    7月5日（日）ベスト16（16:00 ET）850ドル～2,800ドルチケット
    7月19日（日）ワールドカップ決勝（午後3時 ET）1,800ドル～7,500ドルチケット

    米国、カナダ、メキシコが共催する2026年大会では、メットライフ・スタジアムで計8試合が開催されます。

    グループステージ5試合、ラウンドオブ32とラウンドオブ16を各1試合開催し、2026年7月19日に決勝戦が行われます。

  • メットライフ・スタジアムでニューヨーク・ワールドカップのチケットを購入するには？

    本日、ワールドカップの主要公式チケット抽選（Visa先行販売、早期抽選、抽選後のランダム抽選を含む）が終了しました。

    抽選期間中に5億件超の申し込みが処理され、一般販売用チケットは過去最低水準となりました。

    以下に重要な点をまとめました：

    • 4月1日から「ラストミニット販売期間」が始まり、抽選ではなく完全な先着順で販売されます。購入が確定するとすぐに確認が行われ、FIFAから直接公式チケットを購入できる最後の機会です。
    • また、FIFA公式再販マーケットプレイスも利用可能です。大会が近づくにつれ、ファンはここで認証済みチケットを定価で売買できます。
    • StubHubなどの二次市場も利用できますが、購入前に各サイトの規約を確認してください。

    ニューヨーク・ワールドカップのチケット予約するチケットを予約する

  • MetLife Stadium general view (Argentina vs Canada Copa America 2024)Getty

    メットライフ・スタジアムの概要

    収容人数：

    82,500

    開業年：

    2010年

    ピッチ：

    フィールドターフ（人工芝）

    本拠地チーム：

    ニューヨーク・ジャイアンツ（NFL）、ニューヨーク・ジェッツ（NFL）

    住所：

    1 MetLife Stadium Dr, East Rutherford, NJ 07073, アメリカ合衆国

    チケット：チケット
  • MetLife Stadium aerial viewGetty

    メットライフ・スタジアムの歴史

    メットライフ・スタジアムは、米国最大級のスポーツ施設で、収容人数は8万2500人。2008～2010年に16億ドルを投じてジャイアンツ・スタジアムの後継として建てられ、NFLのニューヨーク・ジャイアンツニューヨーク・ジェッツが本拠地にしています。

    オープンエアの同スタジアムはジャイアンツ・スタジアムの影響を受け、レイアウトも類似しています。新スタジアムは旧スタジアムの真上に建てられたため、両チームのファンにとって試合当日の慣習はほとんど変わりませんでした。

    ミュンヘンのアリアンツ・アレーナと同様に外装パネルをライトアップでき、ジャイアンツの試合では青、ジェッツの試合では緑に光ります。

    これまでに2010年「ビッグ・シティ・クラシック」、2013年スーパーボウルXLVIIIWWE「レッスルマニア」2回など大イベントを開催。サッカーでも2016年コパ・アメリカ・センテナリオ2024年コパ・アメリカ、クラブ試合や国際親善試合を誘致した。

    2025年クラブワールドカップの12会場（決勝を含む）に選ばれ、サッカーとの縁はさらに深まりました。2026年ワールドカップでは決勝、グループリーグ5試合、ノックアウトステージ2試合を開催予定です。

    ピッチは通常人工芝だが、クラブW杯とW杯では天然芝に張り替える予定だ。

  • NY Jets NY GiantsGetty

    メットライフ・スタジアムで試合を行うチームはどれですか

    メットライフ・スタジアムは、NFLのニューヨーク・ジャイアンツニューヨーク・ジェッツの共同本拠地です。

    米国男子代表（USMNTの本拠地ではないものの、ブラジル、アルゼンチン、メキシコ戦など、多くの代表試合が開催されてきた。

  • Meadowlands Sports Complex rail line MetLife StadiumGetty

    メットライフ・スタジアムへの行き方

    公共交通機関でのメットライフ・スタジアムへのアクセス方法

    メットライフ・スタジアムへは複数の公共交通機関が利用可能です。

    電車はメドウランズ鉄道線で、メドウランズ駅がスタジアムのすぐ隣です。

    NJトランジットのバス353系統はメドウランズ・スポーツ・コンプレックスまで運行し、コーチUSA351系統も利用できます。

    詳細はNJトランジットの公式ページ「Plan Your Trip（旅程計画）」で確認できます。

    交通手段

    路線

    電車

    メドウランズ鉄道線

    バス

    NJT 353／コーチUSA 351

    車でメットライフ・スタジアムへ行く方法

    自家用車でお越しの方はニュージャージー・ターンパイク（I-95）16W出口をご利用ください。

    自家用車やレンタカー利用の場合は事前にルートを確認してください。試合日などは交通量が増えるため、運転者は経験豊富なドライバーが望ましいです。

    駐車場は事前精算制が一般的です。出発前にメットライフ公式ウェブサイトや現地駐車場サービスで最新情報を確認してください。

    Uberなどのライドシェアも利用でき、専用の乗降場が設けられています。

  • メットライフ・スタジアム周辺の宿泊先

    以下のインタラクティブマップで、メットライフ・スタジアム周辺の宿泊施設を検索・予約できます。

  • メットライフ・スタジアムの地図

    メットライフ・スタジアムはイースト・ラザフォードにあるメドウランズ・スポーツ・コンプレックスの一施設です。

    以下のGoogleマップで確認できます。

  • メットライフ・スタジアムのガイド付きツアー

    メットライフ・スタジアムでは、一般向けとプライベート向けの2種類のガイド付きツアーが用意されています。

    一般ツアー

    一般ツアーは特定の週末（土・日）に開催。出発時間は10:00、13:00、16:00です。チケットはTicketmasterで事前に購入してください。イベントにより時間が変更になる場合があります。

    プライベートツアー

    プライベートツアーは月～金曜の10:00、13:00、16:00に開催。2週間前までの予約が必要で、最低料金は210ドル。

  • メットライフ・スタジアム周辺の飲食店

    メットライフ・スタジアムとその周辺には多くの飲食店があります。時間があれば、イースト・ラザフォードのレストランやバーもぜひ訪れてみてください。

    トリップアドバイザー」や「オープンテーブル」などのサイトを使えば、ユーザー評価やレビューを確認でき、事前に店の様子を把握できます。

    アメリカン・ドリーム・ウェイの「ヤード・ハウス」や「ジャラナ」は徒歩圏内です。セカウサスのプラザ・ドライブにある「カーネギー・ダイナー」や「カフェ」へは直通電車が便利です。市内でハドソン川を眺めながら食事したい場合は、エッジウォーターの「フレミングズ・ステーキハウス」などが適しています。

    予約は事前に済ませ、試合に遅れないよう移動計画を立てましょう。