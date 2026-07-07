メットライフ・スタジアムは米国最大級のスポーツ施設で、収容人数は82,500人。2008～2010年に16億ドルをかけてジャイアンツ・スタジアムの後継として建設され、NFLのニューヨーク・ジャイアンツとニューヨーク・ジェッツが本拠地としています。

屋外型の同スタジアムはジャイアンツ・スタジアムの影響を受けており、レイアウトも類似しています。新施設は旧スタジアムの跡地に建てられたため、両チームのファンにとって試合当日の慣習はほとんど変わりませんでした。

ミュンヘンのアリアンツ・アレーナと同様に外装を多色にライトアップでき、ジャイアンツ戦では青、ジェッツ戦では緑に照らされる。

2010年の「ビッグ・シティ・クラシック」、2013年のスーパーボウルXLVIII、レッスルマニア2大会など、多くのビッグイベントが開催されてきた。サッカーでも2016年コパ・アメリカ・センテナリオ、2024年コパ・アメリカ、クラブ戦や国際親善試合などを開催。

2025年クラブワールドカップの12会場の一つ（決勝を含む）に選ばれ、サッカーとの縁はさらに強まった。2026年ワールドカップでは決勝、グループリーグ5試合、ノックアウトステージ2試合を開催する。

ピッチは通常人工芝だが、クラブW杯とW杯では天然芝に張り替えられる。