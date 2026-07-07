ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム（メットライフ・スタジアム）は、2026 FIFAワールドカップの「至高の宝石」として正式に脚光を浴びています。
イースト・ラザフォードのこのスタジアムでは、8試合が開催され、7月19日（日）の決勝で幕を閉じます。
続きを読む：FIFAワールドカップ2026のチケット購入方法：発売日、価格、ダイナミックプライシングなど
ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム（メットライフ・スタジアム）は、2026 FIFAワールドカップの「至高の宝石」として正式に脚光を浴びています。
イースト・ラザフォードのこのスタジアムでは、8試合が開催され、7月19日（日）の決勝で幕を閉じます。
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|日付
|試合日程
|平均再販価格
|最終スコア／チケット
|6月16日（火）
|フランス対セネガル（15:00 ET）
|平均再販売価格: 450～1,800ドル
|3-1
|6月22日（月）
|ノルウェー対セネガル（東部時間午後8時）
|250ドル～950ドル
|3-2
|6月25日（木）
|エクアドル対ドイツ（午後4時 ET）
|350ドル～1,400ドル
|2-1
|6月27日（土）
|パナマ対イングランド（午後5時 ET）
|500ドル～1,950ドル
|0–2
|6月30日（火）
|ベスト32：フランス対スウェーデン（午後5時 ET）
|650ドル～2,200ドル
|3-0
|7月5日（日）
|ベスト16：ブラジル対ノルウェー（午後4時 ET）
|850ドル～2,800ドル
|1-2
|7月19日（日）
|ワールドカップ決勝（東部時間午後3時）
|1,800ドル～7,500ドル
|チケット
米国、カナダ、メキシコが共催する2026年大会では、メットライフ・スタジアムで計8試合が開催されます。
グループステージ5試合、ラウンド32とラウンド16各1試合を開催し、2026年7月19日に決勝戦が行われます。
本日、ワールドカップの主要公式チケット抽選（Visa先行販売、早期抽選、抽選後のランダム抽選）が終了しました。
抽選期間中に5億件超の申し込みがあり、一般販売用チケットは過去最低水準となりました。
以下、知っておくべき要点です：
収容人数：
82,500
開業年：
2010年
ピッチ：
フィールドターフ（人工芝）
本拠地チーム：
ニューヨーク・ジャイアンツ（NFL）、ニューヨーク・ジェッツ（NFL）
住所：
|チケット：
|チケット
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メットライフ・スタジアムは米国最大級のスポーツ施設で、収容人数は82,500人。2008～2010年に16億ドルをかけてジャイアンツ・スタジアムの後継として建設され、NFLのニューヨーク・ジャイアンツとニューヨーク・ジェッツが本拠地としています。
屋外型の同スタジアムはジャイアンツ・スタジアムの影響を受けており、レイアウトも類似しています。新施設は旧スタジアムの跡地に建てられたため、両チームのファンにとって試合当日の慣習はほとんど変わりませんでした。
ミュンヘンのアリアンツ・アレーナと同様に外装を多色にライトアップでき、ジャイアンツ戦では青、ジェッツ戦では緑に照らされる。
2010年の「ビッグ・シティ・クラシック」、2013年のスーパーボウルXLVIII、レッスルマニア2大会など、多くのビッグイベントが開催されてきた。サッカーでも2016年コパ・アメリカ・センテナリオ、2024年コパ・アメリカ、クラブ戦や国際親善試合などを開催。
2025年クラブワールドカップの12会場の一つ（決勝を含む）に選ばれ、サッカーとの縁はさらに強まった。2026年ワールドカップでは決勝、グループリーグ5試合、ノックアウトステージ2試合を開催する。
ピッチは通常人工芝だが、クラブW杯とW杯では天然芝に張り替えられる。
メットライフ・スタジアムはNFLのニューヨーク・ジャイアンツとニューヨーク・ジェッツの共同本拠地です。
米国男子代表（USMNT）の本拠地ではないものの、ブラジル、アルゼンチン、メキシコ戦など多くの代表試合が開催されてきた。
メットライフ・スタジアムへは複数の公共交通機関が利用でき、ファンは好きな方法を選べます。
NJトランジットのバス353番でメドウランズ・スポーツ・コンプレックスへ、またはコーチUSAの351番でもメドウランズ経由で到着できます。
詳細はNJトランジット公式サイトの「Plan Your Trip」で確認できます。
交通手段
路線
電車
メドウランズ鉄道線
バス
NJT 353／コーチUSA 351
自家用車でお越しの方はニュージャージー・ターンパイク（I-95）の16W出口をご利用ください。
自家用車やレンタカーを利用する場合は、事前にルートをよく確認してください。試合日などは交通量が多いため、運転者は経験豊富なドライバーであることが望ましいです。
駐車場は事前決済が一般的です。出発前にメットライフ公式ウェブサイトまたは現地駐車場サービスで確認しましょう。
Uberなどのライドシェアも利用でき、専用の乗降場が設けられています。
以下のインタラクティブマップで、メットライフ・スタジアム周辺の宿泊施設を検索・予約できます。
メットライフ・スタジアムはイースト・ラザフォードにあるメドウランズ・スポーツ・コンプレックス内の施設です。
以下のGoogleマップで確認できます。
メットライフ・スタジアムでは、一般向けとプライベート向けの2種類のガイド付きツアーが用意されています。
一般向けツアーは、特定の週末（土・日）の10:00、13:00、16:00に開催。チケットはTicketmasterで販売。イベントにより時間が変更になる場合があります。
開催日は月～金で、10:00、13:00、16:00開始。2週間前までの予約が必要で、最低料金は210ドル。
メットライフ・スタジアムとその周辺には多くの飲食店があります。時間があれば、イースト・ラザフォードのレストランやバーもぜひ訪れてみてください。
「トリップアドバイザー」や「オープンテーブル」などのサイトを使えば、ユーザー評価やレビューを事前に確認でき、お店選びが簡単になります。
アメリカン・ドリーム・ウェイの「ヤード・ハウス」や「ジャラナ」は徒歩圏内。セカウサスのプラザ・ドライブにある「カーネギー・ダイナー」や「カフェ」へは直通電車が便利です。市内なら、ハドソン川沿いの「フレミングズ・ステーキハウス」（エッジウォーター）も人気です。
予約は事前に済ませ、試合に遅れないよう移動計画を立てよう。