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FIFA World Cup 2026 - OFC Qualifier Semi Finals: New Zealand v FijiGetty Images Sport

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2026年ワールドカップ・ニュージーランド代表：アメリカ、メキシコ、カナダで開催される大会に出場する選手は？

ワールドカップ
ニュージーランド

2026 FIFAワールドカップのニュージーランド代表チームについて知っておくべきこと

ニュージーランドが2026年FIFAワールドカップ出場権を獲得し、16年ぶりの本大会出場を決めた。

前回出場した2010年大会では3試合すべてを引き分け、イタリア戦でも健闘したが決勝トーナメントには進めなかった。それ以前の出場は1982年1度だけである。

本大会では初勝利を目指し、チームは意気込む。優勝候補ではないものの、ベスト16以上を狙える戦力を有している。

オール・ホワイトズは、予想を覆し、今年の大会にその名を刻むことができるだろうか？

  • New Zealand v United StatesGetty Images Sport

    ゴールキーパー

    ニュージーランドのゴールキーパー候補は3人。正ゴールキーパーはミルウォールのマックス・クロコムで、レヒア・グダニスク（ボーンマスからレンタル）のアレックス・ポールセンとマイケル・ウッドも選出された。

    選手所属 
    アレックス・ポールセンレヒア・グダニスク
    マックス・クロコムミルウォール
    マイケル・ウードオークランドFC
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  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-NZL-NCLAFP

    ディフェンダー

    守備の選択肢は少ないわけではないが、強豪と比べるとやや不安定だ。それでも、チームに大きな影響を与える選手がいる。

    シェフィールド・ユナイテッドのタイラー・ビンドンとレックサムのリベラート・カカーチェは強力なサイドバックコンビで、守備と攻撃の両面で要となる。センターバックにはマイケル・ボックスオール、フィン・サーマン、フランシス・デという堅実な選択肢がいる。

    選手所属
    タイラー・ビンドンノッティンガム・フォレスト
    マイケル・ボックスオールミネソタ
    リベラート・カカーチェレックサム
    ティム・ペインウェリントン
    ナンド・パイナカーオークランドFC
    トミー・スミス ブライアントリー・タウン
    フランシス・デ・フリースオークランドFC
    フィン・サーマンポートランド・ティンバーズ
    キャラン・エリオットオークランドFC
  • Colombia v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    ミッドフィールダー

    守備陣と比べ、ニュージーランドの中盤は堅実だ。マルコ・スタメニックやジョー・ベルはオール・ホワイトズの中盤を支え、ワールドカップでも重要な役割が期待される。

    攻撃的MFサルプリート・シンも存在感を示し、マシュー・ガーベットやアレックス・ルーファーが控えとして中盤をさらに強化する。

    選手所属
    ジョー・ベルバイキング
    マルコ・スタメニックスウォンジー
    アレックス・ルーファーウェリントン
    ライアン・トーマスPECズヴォレ
    ラッチャン・ベイリスニューカッスル・ジェッツ
  • Chris Wood New Zealand 2025Getty

    攻撃者

    ニュージーランド代表は、ノッティンガム・フォレストのクリス・ウッドという本物の得点王を前線に擁する。同国代表の歴代最多得点記録保持者である彼は、今シーズンも36試合で20得点をマークし、2024-25プレミアリーグ得点ランキング5位に入った。

    マンズフィールド・タウンからポート・ヴェイルへ移籍した若手ベン・ウェインも、攻撃陣で存在感を示すだろう。

    選手所属
    クリス・ウッドノッティンガム・フォレスト
    コスタ・バルバロウセスウェスタン・シドニー
    ジェシー・ランドールオークランド・シティ
    サピート・シンウェリントン
    ベン・ウェインポート・ヴェイル
    カルム・マコワットシルケボーIF
    エリジャ・ジャストベン・ウェイン
    ベン・オールドサンテティエンヌ
    マット・ガーベットピーターバラ
  • FIFA World Cup 2026 - OFC Qualifier Semi Finals: New Zealand v FijiGetty Images Sport

    ニュージーランドのスター選手たち

    ニュージーランドがワールドカップで好結果を得るには、主力選手が力を発揮しなければならない。 その中心がノッティンガム・フォレストのクリス・ウッドで、ファンにとって彼のコンディションは死活的だ。ウッドは昨季プレミアリーグでモハメド・サラー、アーリング・ハーランド、アレクサンダー・イサクと得点を競ったが、今季の怪我で本大会では本来の鋭さを欠く可能性がある。

    また、マシュー・ガーベットサルプリート・シンベン・ウェインが中盤と攻撃でウッドを支える。

    昨年スコットランド・プレミアシップのマザーウェルに加入した若手イライジャ・ジャストも、ウイングで脅威となる。

    守備ではタイラー・ビンドンのリーダーシップが不可欠だ。

  • FIFA World Cup 2026 - OFC Qualifier Semi Finals: New Zealand v FijiGetty Images Sport

    2026年ワールドカップ ニュージーランド予想先発メンバー

    ニュージーランド代表のゴールキーパーは、正守護神マックス・クロコムとバックアップのアレックス・ポールセン。

    守備では、タイラー・ビンドンとリベラート・カカーチェのサイドバックが両翼を支配し、フィン・サーマンとマイケル・ボックスオールがセンターで軸となる。

    中盤はジョー・ベル、マルコ・スタメニック、サルプリート・シングがバランス良く並び、チームの要となる。

    前線では、若手のイライジャ・ジャストとベン・ウェインがサイドで脅威となり、クリス・ウッドがターゲットマンを務める。

    予想されるニュージーランドの先発メンバー（4-3-3）：クロコム、カカーチェ、ボクソール、サーマン、ビンドン、ベル、スタメニック、サルプリート、ジャスト、ウッド、ベン・ウェイン