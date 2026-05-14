2026年ワールドカップ・ニュージーランド代表：アメリカ、メキシコ、カナダで開催される大会に出場する選手は？

ニュージーランドが2026年FIFAワールドカップ出場権を獲得し、16年ぶりの本大会出場を決めた。

前回出場した2010年大会では3試合すべてを引き分け、イタリア戦でも健闘したが決勝トーナメントには進めなかった。それ以前の出場は1982年1度だけである。

本大会では初勝利を目指し、チームは意気込む。優勝候補ではないものの、ベスト16以上を狙える戦力を有している。

オール・ホワイトズは、予想を覆し、今年の大会にその名を刻むことができるだろうか？