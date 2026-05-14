2026年ワールドカップ・ニュージーランド代表：アメリカ、メキシコ、カナダで開催される大会に出場する選手は？

ニュージーランドが2026年FIFAワールドカップ出場権を獲得し、16年ぶりの本大会出場を決めた。
前回出場した2010年大会では3試合すべてを引き分け、イタリア戦でも健闘したが決勝トーナメントには進めなかった。それ以前の出場は1982年1度だけである。
本大会では初勝利を目指し、チームは意気込む。優勝候補ではないものの、ベスト16以上を狙える戦力を有している。
オール・ホワイトズは、予想を覆し、今年の大会にその名を刻むことができるだろうか？
ニュージーランドが2026年FIFAワールドカップ出場権を獲得し、16年ぶりの本大会出場を決めた。
前回出場した2010年大会では3試合すべてを引き分け、イタリア戦でも健闘したが決勝トーナメントには進めなかった。それ以前の出場は1982年1度だけである。
本大会では初勝利を目指し、チームは意気込む。優勝候補ではないものの、ベスト16以上を狙える戦力を有している。
オール・ホワイトズは、予想を覆し、今年の大会にその名を刻むことができるだろうか？
ニュージーランドのゴールキーパー候補は3人。正ゴールキーパーはミルウォールのマックス・クロコムで、レヒア・グダニスク（ボーンマスからレンタル）のアレックス・ポールセンとマイケル・ウッドも選出された。
|選手
|所属
|アレックス・ポールセン
|レヒア・グダニスク
|マックス・クロコム
|ミルウォール
|マイケル・ウード
|オークランドFC
守備の選択肢は少ないわけではないが、強豪と比べるとやや不安定だ。それでも、チームに大きな影響を与える選手がいる。
シェフィールド・ユナイテッドのタイラー・ビンドンとレックサムのリベラート・カカーチェは強力なサイドバックコンビで、守備と攻撃の両面で要となる。センターバックにはマイケル・ボックスオール、フィン・サーマン、フランシス・デという堅実な選択肢がいる。
|選手
|所属
|タイラー・ビンドン
|ノッティンガム・フォレスト
|マイケル・ボックスオール
|ミネソタ
|リベラート・カカーチェ
|レックサム
|ティム・ペイン
|ウェリントン
|ナンド・パイナカー
|オークランドFC
|トミー・スミス
|ブライアントリー・タウン
|フランシス・デ・フリース
|オークランドFC
|フィン・サーマン
|ポートランド・ティンバーズ
|キャラン・エリオット
|オークランドFC
守備陣と比べ、ニュージーランドの中盤は堅実だ。マルコ・スタメニックやジョー・ベルはオール・ホワイトズの中盤を支え、ワールドカップでも重要な役割が期待される。
攻撃的MFサルプリート・シンも存在感を示し、マシュー・ガーベットやアレックス・ルーファーが控えとして中盤をさらに強化する。
|選手
|所属
|ジョー・ベル
|バイキング
|マルコ・スタメニック
|スウォンジー
|アレックス・ルーファー
|ウェリントン
|ライアン・トーマス
|PECズヴォレ
|ラッチャン・ベイリス
|ニューカッスル・ジェッツ
ニュージーランド代表は、ノッティンガム・フォレストのクリス・ウッドという本物の得点王を前線に擁する。同国代表の歴代最多得点記録保持者である彼は、今シーズンも36試合で20得点をマークし、2024-25プレミアリーグ得点ランキング5位に入った。
マンズフィールド・タウンからポート・ヴェイルへ移籍した若手ベン・ウェインも、攻撃陣で存在感を示すだろう。
|選手
|所属
|クリス・ウッド
|ノッティンガム・フォレスト
|コスタ・バルバロウセス
|ウェスタン・シドニー
|ジェシー・ランドール
|オークランド・シティ
|サピート・シン
|ウェリントン
|ベン・ウェイン
|ポート・ヴェイル
|カルム・マコワット
|シルケボーIF
|エリジャ・ジャスト
|ベン・ウェイン
|ベン・オールド
|サンテティエンヌ
|マット・ガーベット
|ピーターバラ
ニュージーランドがワールドカップで好結果を得るには、主力選手が力を発揮しなければならない。 その中心がノッティンガム・フォレストのクリス・ウッドで、ファンにとって彼のコンディションは死活的だ。ウッドは昨季プレミアリーグでモハメド・サラー、アーリング・ハーランド、アレクサンダー・イサクと得点を競ったが、今季の怪我で本大会では本来の鋭さを欠く可能性がある。
また、マシュー・ガーベット、サルプリート・シン、ベン・ウェインが中盤と攻撃でウッドを支える。
昨年スコットランド・プレミアシップのマザーウェルに加入した若手イライジャ・ジャストも、ウイングで脅威となる。
守備ではタイラー・ビンドンのリーダーシップが不可欠だ。
ニュージーランド代表のゴールキーパーは、正守護神マックス・クロコムとバックアップのアレックス・ポールセン。
守備では、タイラー・ビンドンとリベラート・カカーチェのサイドバックが両翼を支配し、フィン・サーマンとマイケル・ボックスオールがセンターで軸となる。
中盤はジョー・ベル、マルコ・スタメニック、サルプリート・シングがバランス良く並び、チームの要となる。
前線では、若手のイライジャ・ジャストとベン・ウェインがサイドで脅威となり、クリス・ウッドがターゲットマンを務める。
予想されるニュージーランドの先発メンバー（4-3-3）：クロコム、カカーチェ、ボクソール、サーマン、ビンドン、ベル、スタメニック、サルプリート、ジャスト、ウッド、ベン・ウェイン