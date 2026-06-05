2026年ワールドカップ、スペイン：なぜ誰もスペインの国歌を歌わないのか？

この国歌が初めて記録されたのは1761年。マヌエル・デ・エスピノサ・デ・ロス・モンテロスが著した『スペイン歩兵の軍号令書』に「マルチャ・グラナデラ」として記載された。

1930～1939年の第二共和国では「ヒムノ・デ・リエゴ」に置き換わったが、フランシスコ・フランコが1939年に「マルチャ・レアル」を復活させた。1939～1975年の独裁期には、詩人ホセ・マリア・ペマンの詩が国歌として歌われた。 だが、この歌詞は正式に採用されなかった。

公式には250年以上歌詞がないが、非公式にはたびたび歌詞が付けられ、人気を集めた。

2018年にはポップス歌手のマルタ・サンチェスが新歌詞を発表し、マリアーノ・ラホイ首相から称賛を受けたが、音楽界やメディアの評価は低かった。同年、シンガーソングライターのアレハンドロ・アバドも別の歌詞案を示した。