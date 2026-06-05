2026年ワールドカップ、スペイン：なぜ誰もスペインの国歌を歌わないのか？

2026年のワールドカップでは、試合前に各チームの国歌が演奏される。通常、選手たちは国歌を熱唱するが、スペイン代表は歌わない。
その理由は単純で、スペイン国歌「マルチャ・レアル」は歌詞を持たないためである。
南欧以外では、ヨーロッパで歌詞を持たない国歌はサンマリノ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、コソボだけである。
2026年のワールドカップでは、試合前に各チームの国歌が演奏される。通常、選手たちは国歌を熱唱するが、スペイン代表は歌わない。
その理由は単純で、スペイン国歌「マルチャ・レアル」は歌詞を持たないためである。
南欧以外では、ヨーロッパで歌詞を持たない国歌はサンマリノ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、コソボだけである。
この国歌が初めて記録されたのは1761年。マヌエル・デ・エスピノサ・デ・ロス・モンテロスが著した『スペイン歩兵の軍号令書』に「マルチャ・グラナデラ」として記載された。
1930～1939年の第二共和国では「ヒムノ・デ・リエゴ」に置き換わったが、フランシスコ・フランコが1939年に「マルチャ・レアル」を復活させた。1939～1975年の独裁期には、詩人ホセ・マリア・ペマンの詩が国歌として歌われた。 だが、この歌詞は正式に採用されなかった。
公式には250年以上歌詞がないが、非公式にはたびたび歌詞が付けられ、人気を集めた。
2018年にはポップス歌手のマルタ・サンチェスが新歌詞を発表し、マリアーノ・ラホイ首相から称賛を受けたが、音楽界やメディアの評価は低かった。同年、シンガーソングライターのアレハンドロ・アバドも別の歌詞案を示した。
|日付
|イベント
|2026年6月11日（木）21:00
|2026年ワールドカップ開幕戦（メキシコシティ）
|2026年6月15日（月）18:00
|スペイン vs. カーボベルデ
|6月21日（日）18:00
|スペイン対サウジアラビア
|6月27日（土）2:00
|ウルグアイ対スペイン
|7月19日（日）21:00
|2026年ワールドカップ決勝（ニュージャージー州）