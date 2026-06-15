2026年ワールドカップ、スペイン対カーボベルデのライブ中継

2026年ワールドカップ

スペイン対カーボベルデ

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3強の一角であるスペイン代表が、本日18時にグループH初戦に臨む。 欧州王者の「赤い怒涛」はグループ首位を狙い、まずは“シンデレラ”と呼ばれるカーボベルデと対戦する。初出場のカーボベルデはブビスタ監督が率い、セリエAのダイロン・リヴラメントとジョヴァネ・カブラルが所属している。











