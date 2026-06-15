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Peru v Spain - International FriendlyGetty Images Sport

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2026年ワールドカップ、スペイン対カーボベルデのライブ中継

スペイン 対 カーボベルデ
スペイン
カーボベルデ
ワールドカップ

ワールドカップ初日を生で楽しみましょう。

2026年ワールドカップ

スペイン対カーボベルデ

得点者：



3強の一角であるスペイン代表が、本日18時にグループH初戦に臨む。 欧州王者の「赤い怒涛」はグループ首位を狙い、まずは“シンデレラ”と呼ばれるカーボベルデと対戦する。初出場のカーボベルデブビスタ監督が率い、セリエAのダイロン・リヴラメントとジョヴァネ・カブラルが所属している。




  • 主な目標と取り組み：

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  • 試合結果：

    スペイン対カーボベルデ

    得点者：


    スペイン（4-3-3）：ウナイ・シモン、ペドロ・ポロ、クバルシ、ラポルテ、ククレジャ、ファビアン・ルイス、ロドリ、ペドリ、フェラン・トーレス、オヤルサバル、バエナ。監督：デ・ラ・フエンテ。

    カーボベルデ（4-2-3-1）：ヴォジーニャ、モレイラ、ロペス、コスタ、パウロ、セメド、ピナ、メンデス、モンテイロ、カブラル、ロシャ・リブラメント。監督：ブビスタ。


    主審：アダム・マハドメ（ヨルダン）

    警告：

    退場：

    アシスト：

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