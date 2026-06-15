2026年ワールドカップ、スペイン対カーボベルデのライブ中継

2026年ワールドカップ
スペイン対カーボベルデ
得点者：
3強の一角であるスペイン代表が、本日18時にグループH初戦に臨む。 欧州王者の「赤い怒涛」はグループ首位を狙い、まずは“シンデレラ”と呼ばれるカーボベルデと対戦する。初出場のカーボベルデはブビスタ監督が率い、セリエAのダイロン・リヴラメントとジョヴァネ・カブラルが所属している。
2026年ワールドカップ
スペイン対カーボベルデ
得点者：
3強の一角であるスペイン代表が、本日18時にグループH初戦に臨む。 欧州王者の「赤い怒涛」はグループ首位を狙い、まずは“シンデレラ”と呼ばれるカーボベルデと対戦する。初出場のカーボベルデはブビスタ監督が率い、セリエAのダイロン・リヴラメントとジョヴァネ・カブラルが所属している。
スペイン対カーボベルデ
得点者：
スペイン（4-3-3）：ウナイ・シモン、ペドロ・ポロ、クバルシ、ラポルテ、ククレジャ、ファビアン・ルイス、ロドリ、ペドリ、フェラン・トーレス、オヤルサバル、バエナ。監督：デ・ラ・フエンテ。
カーボベルデ（4-2-3-1）：ヴォジーニャ、モレイラ、ロペス、コスタ、パウロ、セメド、ピナ、メンデス、モンテイロ、カブラル、ロシャ・リブラメント。監督：ブビスタ。
主審：アダム・マハドメ（ヨルダン）
警告：
退場：
アシスト：