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2026年ワールドカップ「ゴールデンボール」パワーランキング：リオネル・メッシが首位を維持。キリアン・ムバッペとアーリング・ハーランドも依然として争っている。

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2026年ワールドカップは現在開催中。勝ち残ったチームが憧れのトロフィーを懸けて激戦を繰り広げている。選手たちの最大の目標は優勝だが、大会MVP候補も出てきた。現在、リオネル・メッシとキリアン・ムバッペが最有力だが、準々決勝では激しい競争が待ち受ける。

「ゴールデンボール賞」は得点数だけで決まるわけではありません。メディアの投票で選ばれ、大会での総合的な活躍と貢献を称える賞です。

主にストライカーが受賞してきたが、MFやGKが選ばれた例もある。パオロ・ロッシ、マラドーナ、シラッチ、ロマリオ、ロナウド、カーン、ジダン、フォルランらが名を連ね、現役ではメッシとモドリッチも受賞している。

2014年と2022年に受賞し、2度目の受賞を果たした唯一の選手であるメッシは、2年連続での受賞を狙う。しかし、2022年の準優勝者キリアン・ムバッペ、バロンドール受賞者のウスマン・デンベレ、スペインの注目株ラミン・ヤマル、イングランド代表キャプテンのハリー・ケインらも栄誉を争う。

41歳のクリスティアーノ・ロナウドはポルトガルを導き、自身の実績をさらに輝かせようとしている。ヴィニシウス・ジュニオールとラフィーニャはブラジルを6度目の優勝へ導く力を持つ。

準々決勝が始まり、争いはさらに激しさを増している。ここでは、カナダ、アメリカ、メキシコでグループステージ最終戦が行われる中、GOALが「2026年ワールドカップ・ゴールデンボール・パワーランキング」で候補者を追跡する。

  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10アシュラフ・ハキミ | モロッコ

    アシュラフ・ハキミは、モロッコが準々決勝に進むまで常に安定した活躍を見せた。ブラジル戦で堅実なプレーを見せ、ハイチ戦では1ゴール1アシストを記録。カナダ戦でも堅い守備を見せ、3得点目のアシストを記録した。

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9レアンドロ・トロサール | ベルギー

    ベルギー代表のレアンドロ・トロサールは、エジプト戦とイラン戦で精彩を欠き、大会序盤は出遅れた。しかしグループリーグ突破をかけたニュージーランド戦で2得点を挙げて5－1の勝利に貢献し、チームを次のラウンドへ導いた。 その後、2点ビハインドから逆転したセネガル戦では89分にユーリ・ティエレマンスの同点弾をアシスト。アメリカ戦でもシャルル・デ・ケテラールにパスを通し、4－1の勝利に貢献した。

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    8イスマエル・サイバリ | モロッコ

    バイエルン・ミュンヘンは、ワールドカップ前にPSVからイスマエル・サイバリを5000万ユーロで獲得していたことを幸運に思うべきだ。モロッコ代表の彼は試合ごとに輝き、価値をさらに数百万ユーロ高めた。 ブラジル戦ではゴールへ突進し、アリソンを破る先制弾を叩き込んだ。スコットランド戦では開始2分で値千金のゴール。ハイチ戦では2度目の同点弾で逆転への道を開いた。希望が消えかけたオランダ戦でも、決勝PKを沈めてチームを救った。誰が否定できようか。バイエルンは逸材を手に入れた。

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  • dembele(C)Getty Images

    7ウスマン・デンベレ | フランス

    パリ・サンジェルマン（PSG）でのチャンピオンズリーグ2連覇とバロンドール受賞、2018年のフランス代表世界制覇に貢献したウスマン・デンベレ。彼が真に国際舞台で輝いたのは2026年だ。

    これまでFIFA大会で得点がなかったPSGのフォワードは、イラク戦で初ゴールを決め、3－0の勝利に貢献。続くノルウェー戦では前半だけでハットトリックを達成し、チームをベスト32へ導いた。さらにスウェーデン戦ではキリアン・ムバッペの初得点をアシストした。

    パラグアイ戦でもデンベレはエリア内で何度もスペースを見つけ、チームを活性化。試合を決めたのはムバッペのPKだった。

  • Jude Bellingham England HICGetty Images

    6ジュード・ベリンガム | イングランド

    ユーロ2024でイングランドの欧州制覇の望みを繋いだジュード・ベリンガムは、「他に誰がいる？」と叫んだ。トーマス・トゥヘル監督の戦術での先発起用を疑問視する声もあるが、レアル・マドリードのMFはやはり大舞台で力を発揮する。

    クロアチアとの厳しいW杯初戦でイングランドを再リードに導き、ニュージャージーでのパナマ戦では先制点でグループL首位確保に貢献。メキシコ戦では連続ゴールで3－2の勝利を呼び込み、その影響力を示した。

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5マイケル・オリゼ | フランス

    バイエルン・ミュンヘンの快進撃ではケインが多くの得点を挙げたが、ファンの心を掴んだのはマイケル・オリゼだった。ブンデスリーガ年間最優秀選手に選ばれた彼は、圧倒的なスピード、卓越したボールコントロール、高い決定力を武器に、ドイツ1部とチャンピオンズリーグ（準決勝進出）で20ゴール25アシストを記録した。

    フランス代表でも同じ光景だ。ムバッペがゴールで称賛される一方、オリゼはペナルティエリア周辺での見事なプレーで評価されている。初戦のセネガル戦ではピンポイントパスでムバッペの先制点をアシストし、3－1の勝利でFIFAマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。

    大会を通じてムバッペに2回、ウスマン・デンベレとブラッドリー・バルコラに1回ずつアシストし、現在合計5アシストを記録している。

  • Harry KaneGetty Images

    4ハリー・ケイン | イングランド

    昨季バイエルンで51試合61得点を挙げ、欧州ゴールデンシューを獲得したハリー・ケイン。その得点はどの守備陣にも恐怖を与える。

    イングランド代表としては「大舞台で力を出せない」と批判されてきたが、今大会ではその重圧に耐えうることを証明している。クロアチア戦で2得点し4－2勝利に貢献。パナマ戦でも貴重な1点を奪取。ラウンド32のコンゴ民主共和国戦では終了15分前に2得点を挙げ、チームを敗退の危機から救った。

    ベスト16ではアステカ・スタジアムでメキシコと対戦し、高地と大歓声という悪条件が重なったが、ケインは再び存在感を示した。彼はジュード・ベリンガムにアシストし、ベリンガムが2点目を奪った後にPKを沈め、トゥヘル監督率いるチームを3－1とリードさせた。


  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3アーリング・ハーランド | ノルウェー

    アーリング・ハーランドはワールドカップデビュー戦で驚異的な活躍を見せている。最高潮は、ノルウェーがブラジルを2-1で破りイングランドとの準々決勝進出を決めた一戦だ。パワフルなストライカーは後半終盤に絶妙なタイミングで先制ヘディングを叩き込み、さらにチャンスを創出してゴール隅に鋭いシュート。ネイマールの土壇場のPKを無意味にした。

    大会序盤から好調で、イラクとの初戦では前半30分以内に先制し、ハーフタイム直前に追加点でリードを広げた。

    試合は4－1でノルウェーが勝ち、彼はMOMに選ばれた。セネガル戦の3－2の勝利でも2得点を記録。さらにコートジボワール戦でも決勝点を挙げ、チームをベスト16に導いた。

  • Mbappe Torgetty

    2キリアン・ムバッペ | フランス

    27歳のキリアン・ムバッペは、大会前に金メダルと銀メダルを獲得し、14試合で12得点を挙げてペレに並んでいた。

    それでも彼は大会史上最高の選手を目指している。初戦のアメリカ戦で2得点を挙げ、ペレの記録を抜き、フランスを3－1の勝利に導いた。続くイラク戦でも2得点、ノルウェー戦では2アシストを記録し、チームをグループ首位に導いた。

    ラウンド32のスウェーデン戦では、序盤の得点が取り消されたものの、1点目と3点目を決めてチームを勝利に導いた。パラグアイとの熱戦ではPKを決め、試合を決した。

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    1リオネル・メッシ | アルゼンチン

    リオネル・メッシはキャリアでほぼすべてのタイトルを獲得し、ゴールデンボール賞の条件も熟知している。すでに2度受賞しており、大会中に39歳になった彼が再び主導するのは長年の活躍の証だ。

    4年前、ムバッペを抑えて同賞を獲得したアルゼンチン代表は、2026年大会初戦のアルジェリア戦でハットトリックを達成し、3－0の勝利をもたらした。

    この3得点で通算16ゴールとし、ワールドカップ歴代得点王（タイ）に並んだ。続くオーストリア戦では2得点をマークし、新記録を樹立。さらにヨルダン戦で途中出場し、フリーキックでワールドカップ7試合連続得点という史上初の快挙を達成した。

    大会屈指の接戦となったカーボベルデ戦で辛勝し、メッシは1点をマーク。続くエジプト戦ではPKを外し、人間らしさを露呈した。エジプトが2点を先行したが、メッシの同点弾で追いつく。しかしロスタイムに決勝点を許し、アルゼンチンは敗れた。