「ゴールデンボール賞」は得点数だけで決まるわけではありません。メディアの投票で選ばれ、大会での総合的な活躍と貢献を称える賞です。

主にストライカーが受賞してきたが、MFやGKが選ばれた例もある。パオロ・ロッシ、マラドーナ、シラッチ、ロマリオ、ロナウド、カーン、ジダン、フォルランらが名を連ね、現役ではメッシとモドリッチも受賞している。

2014年と2022年に受賞し、2度目の受賞を果たした唯一の選手であるメッシは、2年連続での受賞を狙う。しかし、2022年の準優勝者キリアン・ムバッペ、バロンドール受賞者のウスマン・デンベレ、スペインの注目株ラミン・ヤマル、イングランド代表キャプテンのハリー・ケインらも栄誉を争う。

41歳のクリスティアーノ・ロナウドはポルトガルを導き、自身の実績をさらに輝かせようとしている。ヴィニシウス・ジュニオールとラフィーニャはブラジルを6度目の優勝へ導く力を持つ。

準々決勝が始まり、争いはさらに激しさを増している。ここでは、カナダ、アメリカ、メキシコでグループステージ最終戦が行われる中、GOALが「2026年ワールドカップ・ゴールデンボール・パワーランキング」で候補者を追跡する。