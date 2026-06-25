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2026年ワールドカップ「ゴールデンボール」パワーランキング：アルゼンチンとフランスが好スタートを切る中、リオネル・メッシがキリアン・ムバッペとマイケル・オリゼを抑え首位に

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2026年ワールドカップは現在開催中。勝ち残ったチームが憧れのトロフィーを懸けて激戦を繰り広げている。チームとしての優勝が選手たちの最大の目標だが、大会最優秀選手を争う動きも出始めた。アルゼンチンの5得点をすべて挙げたリオネル・メッシが最有力候補で、キリアン・ムバッペとマイケル・オリゼが迫っている。

「ゴールデンボール賞」は得点数だけでなく、メディアの投票で総合力と貢献度を評価する賞です。

過去には主にストライカーが受賞してきたが、MFやGKが選ばれた例もある。パオロ・ロッシ、マラドーナ、シッラッチ、ロマリオ、ロナウド、カーン、ジダン、フォルランらが名を連ね、現役ではメッシとモドリッチも受賞している。

2014年と2022年に受賞し、2度目の受賞を果たした唯一の選手であるメッシは、2年連続での受賞を狙う。しかし、2022年準優勝者のキリアン・ムバッペ、バロンドール受賞者のウスマン・デンベレ、スペインの注目株ラミン・ヤマル、イングランド代表キャプテンのハリー・ケインも栄冠を争う。

41歳のクリスティアーノ・ロナウドはポルトガルを導き、自身も受賞歴を完成させようとしている。ヴィニシウス・ジュニオールとラフィーニャはブラジルを6度目の優勝へ導く力を持つ。

48チームが出場し力が分散しているため、伏兵が台頭する可能性もある。

ここでは、カナダ、アメリカ、メキシコでグループステージ最終戦が行われている中、GOALの「2026年ワールドカップ・ゴールデンボール・パワーランキング」が候補たちを追跡する。

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10コディ・ガクポ | オランダ

    リヴァプールでは苦戦したものの、コディ・ガクポはロナルド・クーマン監督の下、攻撃陣で最も頼れる存在であることを示した。 日本とのワールドカップ初戦では得点を挙げられなかったものの、スウェーデン戦では開始5分でブライアン・ブロッベイの先制点をアシストし、後半開始から10分間で2得点をマーク。オランダの3ポイントを決定的にした。

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  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9ミケル・オヤルサバル | スペイン

    ミケル・オヤルサバルは奮闘したが、ヴォジーニャの壁を破れず、スペインはワールドカップ初戦でカーボベルデに敗れた。 ペナルティエリア内から放った5本のシュート（うち4本はヘディング）が、彼の準備の整いぶりを示していた。サウジアラビア戦ではさらに存在感を示した。まずゴール前を横切る鋭いシュートでラミネ・ヤマルにアシストし、チームの今大会初得点を演出。続けて相手の守備ミスに素早く反応してリードを広げ、3分後には自身も追加点を奪った。

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8アレクサンダー・イサク | スウェーデン

    アレクサンダー・イサクとヴィクトル・ギョケレスは、スウェーデンの強力な攻撃コンビを示した。イサクはチュニジア戦で30分に今大会初得点を挙げ、その後2アシストして5－1の勝利に貢献。次のオランダ戦では1－5で敗れたが、アンソニー・エランガの1点はイサクの絶妙パスから生まれた。

  • Harry KaneGetty Images

    7ハリー・ケイン | イングランド

    昨季バイエルンで51試合61得点を挙げ、欧州ゴールデンシューを獲得したハリー・ケイン。その得点力は、どの守備陣にも恐怖を与える。

    イングランド代表では「大舞台で力を出せない」と批判されてきたが、初戦のクロアチア戦で2得点を奪い、その評価を覆した。自身も直接脅威となり、チャンスも創出。トゥヘル体制での存在感を示した。だがガーナ戦の0－0では、終盤の絶好機をバー上に外し、再び批判を受けた。

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6デニズ・ウンダヴ | ドイツ

    キュラソー戦で途中出場し、20分余りで2アシスト1得点を記録したデニズ・ウンダフ。ドイツのグループ首位通過を決めたコートジボワール戦（2-1）では、さらに存在感を示した。出場8分で同点弾をマークし、アディショナルタイムには決勝弾を叩き込んだ。

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5ヴィニシウス・ジュニア | ブラジル

    ネイマールが完全復帰へ調整を進める一方、ラフィーニャは負傷で離脱。ブラジルはヴィニシウス・ジュニオールに24年ぶりの優勝への期待を託す。レアル・マドリードの攻撃的選手はグループリーグ3試合でMOMに選ばれ、モロッコ、ハイチ、スコットランド戦で得点を挙げた。

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4アーリング・ハーランド | ノルウェー

    アーリング・ハーランドはワールドカップデビュー戦のイラク戦で前半に2得点を挙げ、ノルウェーをリードした。

    試合は4－1でノルウェーが勝利し、ハランドはMOMに選ばれた。続くセネガル戦でも2得点をマークし、3－2の勝利に貢献。グループ首位の座をかけて、キリアン・ムバッペ擁するフランスと対戦することになった。

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3マイケル・オリゼ | フランス

    バイエルン・ミュンヘンの活躍で多くの得点を挙げたのはケインだが、ファンの心を掴んだのはマイケル・オリゼだった。ブンデスリーガ年間最優秀選手に選ばれた彼は、圧倒的なスピード、卓越したボールコントロール、高い決定力を武器に、ドイツ1部とチャンピオンズリーグ（準決勝進出）で20ゴール25アシストを記録した。

    フランス代表でも状況は同じで、ムバッペがゴールで称賛される一方、オリゼはペナルティエリア周辺での見事なプレーで評価されている。初戦のセネガル戦では、彼のピンポイントパスがムバッペの先制点をアシストし、卓越したボールさばきが認められ、3－1の勝利でFIFAのマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。 続くイラク戦でもムバッペへのパスで先制点をアシストし、ウスマン・デンベレの3点目も演出した。

  • Mbappe Torgetty

    2キリアン・ムバッペ | フランス

    27歳のキリアン・ムバッペは、大会前に金メダルと銀メダルを獲得し、14試合で12得点を挙げてペレの記録に並んでいた。

    それでも彼は「史上最高の選手」を目指している。米国での初戦では2得点を挙げ、ブラジルのレジェンドを超えた。

    セネガル戦ではオリゼとの連携で決定的な仕事をし、イラク戦の3－0の勝利でもその連携から先制点を奪った。

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    1リオネル・メッシ | アルゼンチン

    リオネル・メッシはキャリアでほぼすべてのタイトルを獲得し、ゴールデンボール賞の条件も熟知している。すでに2つのトロフィーを持ち、W杯中に39歳になるが、今回も優勝候補に挙げられるのは長年の活躍の証だ。

    4年前、ムバッペを抑えてこの賞を獲得したアルゼンチン代表は、2026年大会初戦でアルジェリアにハットトリックを決め、3－0の勝利をもたらした。

    この3得点で通算11ゴールとし、ワールドカップ歴代得点王（タイ）に並んだ。続くオーストリア戦でも2得点をマークし、新記録を樹立した。