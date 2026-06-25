2026年ワールドカップ「ゴールデンボール」パワーランキング：アルゼンチンとフランスが好スタートを切る中、リオネル・メッシがキリアン・ムバッペとマイケル・オリゼを抑え首位に

「ゴールデンボール賞」は得点数だけでなく、メディアの投票で総合力と貢献度を評価する賞です。

過去には主にストライカーが受賞してきたが、MFやGKが選ばれた例もある。パオロ・ロッシ、マラドーナ、シッラッチ、ロマリオ、ロナウド、カーン、ジダン、フォルランらが名を連ね、現役ではメッシとモドリッチも受賞している。

2014年と2022年に受賞し、2度目の受賞を果たした唯一の選手であるメッシは、2年連続での受賞を狙う。しかし、2022年準優勝者のキリアン・ムバッペ、バロンドール受賞者のウスマン・デンベレ、スペインの注目株ラミン・ヤマル、イングランド代表キャプテンのハリー・ケインも栄冠を争う。

41歳のクリスティアーノ・ロナウドはポルトガルを導き、自身も受賞歴を完成させようとしている。ヴィニシウス・ジュニオールとラフィーニャはブラジルを6度目の優勝へ導く力を持つ。

48チームが出場し力が分散しているため、伏兵が台頭する可能性もある。

ここでは、カナダ、アメリカ、メキシコでグループステージ最終戦が行われている中、GOALの「2026年ワールドカップ・ゴールデンボール・パワーランキング」が候補たちを追跡する。