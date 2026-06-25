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World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
Peter McVitie,James WestwoodChris Burton

翻訳者：

2026年ワールドカップ・ゴールデンブーツ賞の順位：リオネル・メッシが首位、ヴィニシウス・ジュニオールがスコットランド戦の活躍で2位に浮上

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2026年ワールドカップが開幕し、得点王に与えられる「ゴールデンブーツ」の争いも始まった。48カ国が頂点を狙い、戦いはまだ序盤だ。どのスターが栄冠を掴むのか？ 本記事では大会の得点状況を追い、GOAL予想の候補を紹介する。

ワールドカップの歴史に名を刻む方法は一つではない。自国を優勝に導くのが最も王道だが、個人技で伝説になる道もある。

チームにとって最高目標はワールドカップトロフィーだが、ゴールデンブーツは所属チームが優勝を逃してもストライカーの決定力と本能を示す。

この個人タイトルは、単なるストライカーを伝説へと押し上げ、ロナウド、エウゼビオ、ゲルト・ミュラー、ゲイリー・リネカー、ミロスラフ・クローゼといった名手たちと肩を並べる殿堂への扉を開く。

今年、北米のスタジアムでは新たな得点王候補が歴史に名を刻もうとしている。

2022年ゴールデンブーツ受賞者キリアン・ムバッペは、タイトル防衛とフランス代表の3大会連続決勝進出、そして2度目の優勝を狙う。だが、ワールドカップ2連覇を狙うリオネル・メッシや、すでに1度ゴールデンブーツを獲得したハリー・ケインが立ちはだかる。

だが、競争はそれだけではない。スペイン、ポルトガル、ブラジル、ノルウェー、スウェーデンの攻撃陣も強力で、ムバッペやメッシ、ケインでも北米の舞台では存在感を奪われる可能性がある。

そこでGOALは、カナダ、メキシコ、米国で戦う各国の得点王候補を追い、ゴールデンブーツ争いの行方を伝える。

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10ジョナサン・デイヴィッド | カナダ | 3ゴール

    カナダ代表FWジョナサン・デイヴィッドは、イタリアでは8ゴールと苦戦したが、カタール戦でハットトリックを達成しW杯のスターになった。スイス戦（1-2敗北）では無得点ながら、カナダがノックアウトステージ進出を狙う中、ゴールデンブーツ賞の候補に残っている。

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  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9イスマエル・サイバリ | モロッコ | 3ゴール

    バイエルン・ミュンヘンへの移籍が決まっているイスマエル・サイバリは、2026年ワールドカップのブラジル戦でループシュートで先制。スコットランド戦でも勝ち越し弾をマークした。ハイチ戦でも先発し、4－2の勝利で3試合連続得点を記録した。

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    8マテウス・クーニャ | ブラジル | 3ゴール

    マンチェスター・ユナイテッドのFWマテウス・クーニャはハイチ戦でイゴール・チアゴに代わり先発し、アンチェロッティ監督の期待に応えて2得点を奪った。2点目はゴール上隅を撃ち抜く強烈なシュートで、GKジョニー・プラシドには防ぎようがなかった。 元ウルヴァーハンプトンのこの攻撃的選手は、スコットランド戦の3－0勝利でもブルーノ・ギマランイスの見事なアシストから1得点をマークし、大会残り試合での定位置を確実なものにした。

  • Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7ブライアン・ブロッベイ | オランダ | 3ゴール

    オランダ代表FWブライアン・ブロッベイは、今大会で9番を背負い、ロナルド・クーマン監督の期待に2度応えた。スウェーデン戦で決勝点、チュニジア戦でも得点を挙げ、チームのグループステージ首位突破に貢献した。

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    6ヨハン・マンザンビ | スイス | 3ゴール

    フライブルクのMFヨハン・マンザンビが途中出場し、スイスはボスニア・ヘルツェゴビナを4－1で下した。 スコアレスで推移していた試合は、74分にマンザンビが投入されるとすぐに動き出した。彼はワンタッチボレーでネットを揺らし、均衡を破る。直後にボスニアが10人になると、試合は一方的に。終了間際にはカットバックを押し込み、自身2点目、チームの3点目を記録した。

    マンザンビは最終戦でも得点を挙げ、スイスはカタールを破ってカナダとボスニア・ヘルツェゴビナを上回り、グループステージを突破した。

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5デニズ・ウンダヴ | ドイツ | 3ゴール

    デニス・ウンダフはドイツ代表で11試合9得点を記録している。シュトゥットガルトのフォワードは2026年W杯でも「スーパーサブ」として活躍。キュラソー戦では途中出場から1ゴール、コートジボワール戦では2ゴール2アシストをマークした。

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4アーリング・ハーランド | ノルウェー | 4ゴール

    アーリング・ハーランドは、ノルウェーがイラクを4－1で下した初戦で2得点をマークし、自身初のW杯を飾った。マンチェスター・シティの「ターミネーター」はファーポストで先制し、GKのミスを突いて追加点。ノルウェーは28年ぶりのW杯で勝ち点3を得た。

    第2戦のセネガル戦では苦戦したが、ハーランドはバーに当たって跳ね返ったボールをサイドボレーで沈めるなど2得点を追加し、3－2の接戦を制した。

  • Mbappe Torgetty

    3キリアン・ムバッペ | フランス | 4ゴール

    グループI初戦でフランスがセネガルに3－1で勝利し、キリアン・ムバッペはW杯通算13、14ゴール目をマーク。ロスタイムに決めたロングシュートでオリヴィエ・ジルーを超え、フランス代表歴代最多得点者となった。

    続く第2戦ではイラクを3－0で破り、フランスがベスト16進出を決めた。ムバッペはこの試合でも2得点をマークした。

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    2ヴィニシウス・ジュニオール | ブラジル | 4ゴール

    ワールドカップ初戦のモロッコ戦で鮮やかなゴールを決めたレアル・マドリードのFWヴィニシウス・ジュニオール。ハイチ戦でも滑り込みでネットを揺らし、2試合連続得点をマークした。スコットランド戦では先発し、さらに2ゴールを追加。大会通算4得点でチームを3－0の快勝に導いた。 さらに1アシストも記録しており、得点数が並んだ場合、このアシストが受賞の決め手になる可能性がある。

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1リオネル・メッシ | アルゼンチン | 5ゴール

    リオネル・メッシはアルジェリアとのグループリーグ初戦でハットトリックを達成し、ゴールデンブーツ賞のトップに立った。インテル・マイアミのスーパースターはアルゼンチンを3－0で導き、通算16点目でミロスラフ・クローゼの記録に並んだ。

    続くオーストリア戦ではPKを外したが、その後2得点を挙げて通算18ゴールとし、アルゼンチンの5得点を一人で記録した。