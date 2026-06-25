2026年ワールドカップ・ゴールデンブーツ賞の順位：リオネル・メッシが首位、ヴィニシウス・ジュニオールがスコットランド戦の活躍で2位に浮上

ワールドカップの歴史に名を刻む方法は一つではない。自国を優勝に導くのが最も王道だが、個人技で伝説になる道もある。

チームにとって最高目標はワールドカップトロフィーだが、ゴールデンブーツは所属チームが優勝を逃してもストライカーの決定力と本能を示す。

この個人タイトルは、単なるストライカーを伝説へと押し上げ、ロナウド、エウゼビオ、ゲルト・ミュラー、ゲイリー・リネカー、ミロスラフ・クローゼといった名手たちと肩を並べる殿堂への扉を開く。

今年、北米のスタジアムでは新たな得点王候補が歴史に名を刻もうとしている。

2022年ゴールデンブーツ受賞者キリアン・ムバッペは、タイトル防衛とフランス代表の3大会連続決勝進出、そして2度目の優勝を狙う。だが、ワールドカップ2連覇を狙うリオネル・メッシや、すでに1度ゴールデンブーツを獲得したハリー・ケインが立ちはだかる。

だが、競争はそれだけではない。スペイン、ポルトガル、ブラジル、ノルウェー、スウェーデンの攻撃陣も強力で、ムバッペやメッシ、ケインでも北米の舞台では存在感を奪われる可能性がある。

そこでGOALは、カナダ、メキシコ、米国で戦う各国の得点王候補を追い、ゴールデンブーツ争いの行方を伝える。