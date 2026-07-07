ワールドカップの歴史に名を刻む方法は一つではない。自国を優勝に導ぶのが王道だが、個人技で伝説になる道もある。

チームにとって最高目標はワールドカップトロフィーだが、ゴールデンブーツは所属チームが優勝を逃してもストライカーの決定力を世界的に証明する。

この個人タイトルは、単なるストライカーを伝説へと押し上げ、ロナウド、エウゼビオ、ゲルト・ミュラー、ゲイリー・リネカー、ミロスラフ・クローゼらと肩を並べる殿堂への扉を開く。

今年、北米のスタジアムでは新たなストライカーたちが歴史に名を刻もうとしている。

2022年ゴールデンブーツ受賞者キリアン・ムバッペは、タイトル防衛とフランス代表の3大会連続決勝進出、そして2度目の世界制覇を狙う。だが、ワールドカップ2連覇を狙うリオネル・メッシや、すでに1度ゴールデンブーツを獲得したハリー・ケインが立ちはだかる。

だが、競争はそれだけではない。スペイン、ポルトガル、ブラジル、ノルウェー、スウェーデンの強力な攻撃陣が彼らを食う可能性もある。

本稿では、ゴールデンブーツ争いが激化する中、GOALがカナダ、メキシコ、米国で開催される大会のトップスコアラーたちの動向を追う。