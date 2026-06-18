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World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
Peter McVitie,James WestwoodChris Burton

翻訳者：

2026年ワールドカップ・ゴールデンブーツ賞の順位：ハットトリックを達成したリオネル・メッシが首位に。ハリー・ケイン、キリアン・ムバッペ、アーリング・ハーランドも受賞を狙う。

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2026年ワールドカップが開幕し、得点王に贈られる「ゴールデンブーツ」の争いも始まった。48カ国が頂点を争う中、道のりはまだ長い。果たしてどのスターが栄冠を掴むのか。本記事では大会の得点王候補を追跡し、GOALの予想を紹介する。

ワールドカップの歴史に名を刻む方法は一つではない。自国を優勝に導くのが最も王道だが、個人技で伝説になる道もある。

チームにとって最高目標はワールドカップトロフィーだが、ゴールデンブーツはチームが優勝できなくてもストライカーの本能を示す証となる。

この個人タイトルは、ストライカーを伝説へと押し上げ、ロナウド、エウゼビオ、ゲルト・ミュラー、ゲイリー・リネカー、ミロスラフ・クローゼら名立たる選手と肩を並べる栄誉だ。

今年、北米のスタジアムでは、新たな世代が歴史に名を刻もうとしている。

2022年ゴールデンブーツ受賞者キリアン・ムバッペは、タイトル防衛とフランス代表の3大会連続決勝進出、そして2度目の優勝を狙う。だが、ワールドカップ2連覇を狙うリオネル・メッシや、ゴールデンブーツ受賞経験のあるハリー・ケインなど、強豪が立ちはだかる。

スペイン、ポルトガル、ブラジル、ノルウェー、スウェーデンの強力な攻撃陣も虎視眈々。ムバッペやメッシ、ケインでも、北米の舞台では存在感を消すかもしれない。

GOALは、カナダ、メキシコ、米国で開催される大会で、ゴールデンブーツを争うトップスコアラーたちの活躍を追っていく。

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9ヴィニシウス・ジュニア、マーカス・ラッシュフォード、そして全選手が1つのゴールのために

    北米開催のワールドカップグループステージは、すでに54選手が1ゴールずつを決める波乱の幕開けとなった。スウェーデンのFWヴィクトル・ギョケレス、アレクサンダー・イサク、オランダ主将ヴィルジル・ファン・ダイク、レアル・マドリードのヴィニシウス・ジュニオールとジュード・ベリンガムも1得点ずつを挙げている。

    選手

    チーム

    得点

    ファン・インボム

    韓国

    1

    ラウル・ヒメネス

    メキシコ

    1

    オ・ヒョンギュ

    韓国

    1

    ジュリアン・キノーネス

    メキシコ

    1

    ラディスラフ・クレイチ

    チェコ

    1

    ジオ・レイナ

    アメリカ

    1

    カイル・ラリン

    カナダ

    1

    ヨヴォ・ルキッチ

    ボスニア・ヘルツェゴビナ

    1

    マウリシオ

    パラグアイ

    1

    ブレール・エンボロ

    スイス

    1

    ヴィニシウス・ジュニオール

    ブラジル

    1

    イスマエル・サイバリ

    モロッコ

    1

    ジョン・マクギン

    スコットランド

    1

    ネストリー・イランクンダ

    オーストラリア

    1

    コナー・メトカーフ

    オーストラリア

    1

    ブアレム・クキ

    カタール

    1

    ニコ・シュロッターベック

    ドイツ

    1

    ジャマル・ムシアラ

    ドイツ

    1

    ナサニエル・ブラウン

    ドイツ

    1

    デニス・ウンダフ

    ドイツ

    1

    フェリックス・ンメチャ

    ドイツ

    1

    リヴァノ・コメネンシア

    キュラソー

    1

    ヴィルジル・ファン・ダイク

    オランダ

    1

    クリセンシオ・サマーヴィル

    オランダ

    1

    中村啓斗

    日本

    1

    鎌田大地

    日本

    1

    アマド・ディアロ

    コートジボワール

    1

    ヴィクトル・ジョケレス

    スウェーデン

    1

    アレクサンダー・イサク

    スウェーデン

    1

    マティアス・スヴァンベリ

    スウェーデン

    1

    オマル・レキク

    チュニジア

    1

    エマム・アシュール

    エジプト

    1

    アブドゥラエラ・アル＝アムリ

    サウジアラビア

    1

    マキシ・アラウホ

    ウルグアイ

    1

    ラミン・レザエイアン

    イラン

    1

    モハンマド・モヘビ

    イラン

    1

    ブラッドリー・バーコラ

    フランス

    1

    イブラヒム・ムバイエ

    セネガル

    1

    レオ・オスティガード

    ノルウェー

    1

    アイメン・フセイン

    イラク

    1

    ロマーノ・シュミット

    オーストリア

    1

    マルコ・アルナウトヴィッチ

    オーストリア

    1

    アリ・オワン

    ヨルダン

    1

    ジョアン・ネヴェス

    ポルトガル

    1

    ヨアン・ウィッサ

    コンゴ民主共和国

    1

    マルティン・バトゥリーナ

    クロアチア

    1

    ペタル・ムサ

    クロアチア

    1

    ジュード・ベリンガム

    イングランド

    1

    マーカス・ラッシュフォード

    イングランド

    1

    カレブ・イレンキー

    ガーナ

    1

    ダニエル・ムニョス

    コロンビア

    1

    ルイス・ディアス

    コロンビア

    1

    アッボスベク・ファイズラエフ

    ウズベキスタン

    1

    ジャミントン・カンパス

    コロンビア

    1

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  • Mbappe Torgetty

    8キリアン・ムバッペ | フランス | 2得点

    グループI初戦でフランスがセネガルに3-1で勝利。キリアン・ムバッペはワールドカップ通算13・14点目を記録し、ロスタイムの見事なロングシュートでオリヴィエ・ジルーを抜いてフランス代表歴代最多得点を更新した。

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7アーリング・ハーランド | ノルウェー | 2ゴール

    アーリング・ハーランドは、ノルウェーがイラクを4-1で下した試合で2得点を挙げ、自身初のワールドカップを飾った。マンチェスター・シティの「ターミネーター」は、ファーポストで先制し、GKのミスを突いて追加点。ノルウェーは28年ぶりの本戦初戦で勝ち点3を得た。

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6イライジャ・ジャスト | ニュージーランド | 2ゴール

    マザーウェルのFWイライジャ・ジャストは、ニュージーランドがイランと2－2で引き分けた試合で2得点を挙げ、世界デビューを飾った。ノッティンガム・フォレストのFWクリス・ウッドと連携したジャストは、グループG最終戦のエジプトとベルギー戦でも得点を狙う。

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5ハリー・ケイン | イングランド | 2ゴール

    イングランドの主将ハリー・ケインは、バイエルン・ミュンヘンでブンデスリーガ36得点を挙げ欧州ゴールデンシューを獲得。その勢いでワールドカップに臨み、ゴールデンブーツの有力候補とされる。 イングランドが北米大会を制するには、この元トッテナムFWの活躍が不可欠だ。彼はクロアチア戦で2得点を挙げ、4－2の勝利を収めた。

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4ヤシン・アヤリ | スウェーデン | 2ゴール

    スウェーデンのワールドカップ初戦で、ヤシン・アヤリはアレクサンダー・イサクとヴィクトル・ギョケレスを上回る活躍を見せた。リヴァプールとアーセナル所属の2FWも得点を挙げたが、ブライトンのMFアヤリは約12ヶ月ぶりとなる代表初ゴールを遠距離からの2発でマーク。両ゴールとも上隅に鋭く突き刺さる見事な一撃だった。

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3カイ・ハヴェルツ | ドイツ | 2ゴール

    アーセナルでプレミアリーグ制したカイ・ハヴェルツは自信満々。ドイツ代表のワールドカップ初戦では最前線を任され、立ち上がりが鈍かったチームを前半ATのPKで救った。その後も得点を重ね、7－1の圧勝に貢献した。

  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    2フォラリン・バログン | 米国男子代表 | 2ゴール

    フォラリン・バログンは、自国開催の大会で期待が高まるサポーターの前で、米国代表の主要大会好スタートに貢献した。クリスチャン・プリシッチのプレイメイキングに助けられ、モナコで19得点を挙げたばかりのストライカーは、パラグアイを4－1で下した歴史的勝利で前半に2得点を奪取。2点目はゴール上隅に鋭く突き刺さった。

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1リオネル・メッシ | アルゼンチン | 3ゴール

    リオネル・メッシはアルゼンチン代表のグループリーグ初戦・アルジェリア戦でハットトリックを達成し、ゴールデンブーツ賞のトップに立った。インテル・マイアミのスターは3-0の勝利を導き、通算16得点をマークしてミロスラフ・クローゼの最多記録に並んだ。