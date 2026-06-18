2026年ワールドカップ・ゴールデンブーツ賞の順位：ハットトリックを達成したリオネル・メッシが首位に。ハリー・ケイン、キリアン・ムバッペ、アーリング・ハーランドも受賞を狙う。

ワールドカップの歴史に名を刻む方法は一つではない。自国を優勝に導くのが最も王道だが、個人技で伝説になる道もある。

チームにとって最高目標はワールドカップトロフィーだが、ゴールデンブーツはチームが優勝できなくてもストライカーの本能を示す証となる。

この個人タイトルは、ストライカーを伝説へと押し上げ、ロナウド、エウゼビオ、ゲルト・ミュラー、ゲイリー・リネカー、ミロスラフ・クローゼら名立たる選手と肩を並べる栄誉だ。

今年、北米のスタジアムでは、新たな世代が歴史に名を刻もうとしている。

2022年ゴールデンブーツ受賞者キリアン・ムバッペは、タイトル防衛とフランス代表の3大会連続決勝進出、そして2度目の優勝を狙う。だが、ワールドカップ2連覇を狙うリオネル・メッシや、ゴールデンブーツ受賞経験のあるハリー・ケインなど、強豪が立ちはだかる。

スペイン、ポルトガル、ブラジル、ノルウェー、スウェーデンの強力な攻撃陣も虎視眈々。ムバッペやメッシ、ケインでも、北米の舞台では存在感を消すかもしれない。

GOALは、カナダ、メキシコ、米国で開催される大会で、ゴールデンブーツを争うトップスコアラーたちの活躍を追っていく。