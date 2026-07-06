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Peter McVitie,James WestwoodChris Burton

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2026年ワールドカップ・ゴールデンブーツ賞の順位：キリアン・ムバッペとアーリング・ハーランドがリオネル・メッシと並んだ。得点王の座を巡る熾烈な争いが繰り広げられている。

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2026年ワールドカップはすでに佳境。大会得点王に与えられる「ゴールデンブーツ」の争いも激化している。48カ国が頂点を狙う長い道のりの中で、どのスターが栄冠を掴むのか。ここでは、GOALが大会で最も得点を量産している選手たちを追う。

ワールドカップの歴史に名を刻む方法はひとつではありません。自国を優勝に導くのが王道ですが、個人技で伝説になる道もあります。

チームにとって最高目標はワールドカップトロフィーだが、ゴールデンブーツは所属チームが優勝を逃してもストライカーの決定力を証明する。

この個人タイトルは、単なるストライカーを伝説へと押し上げ、ロナウド、エウゼビオ、ゲルト・ミュラー、ゲイリー・リネカー、ミロスラフ・クローゼらと肩を並べる殿堂への扉を開く。

今年、北米のスタジアムでは新たなストライカーたちが歴史に名を刻もうとしている。

2022年ゴールデンブーツ受賞者キリアン・ムバッペは、タイトル防衛とフランス代表の3大会連続決勝進出、そして自身2度目の優勝を狙う。だが、ワールドカップ2連覇を狙う王者リオネル・メッシや、すでに1度ゴールデンブーツを獲得したイングランドの英雄ハリー・ケインが立ちはだかる。

だが、競争はそれだけではない。スペイン、ポルトガル、ブラジル、ノルウェー、スウェーデンの強力な攻撃陣が彼らを食う可能性もある。

本稿では、ゴールデンブーツ争いが激化する中、GOALがカナダ、メキシコ、米国で開催される大会のトップスコアラーたちの動向を追う。

  • Yoane Wissa DR Congo 2026 World CupGetty

    22ヨアネ・ウィッサ | コンゴ民主共和国 | 3ゴール

    ヨアン・ウィッサは2025-26シーズン、ニューカッスルでのデビューシーズンを苦戦しながらも乗り切った。母国コンゴ民主共和国では依然として象徴的存在だ。代表チームは献身的なフォワードの彼にインスピレーションを求めている。

    ポルトガルとの1－1の引き分けでは前半終了間際に値千金の同点弾。さらにウズベキスタン戦では2得点を挙げて3－1の勝利に貢献し、イングランドとのラウンド32進出を決めた。

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  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    21カイ・ハヴェルツ | ドイツ | 3ゴール

    カイ・ハヴェルツはキュラソー戦で2得点を挙げ、7－1の勝利に貢献。ドイツはグループE首位で決勝トーナメントに進出した。 アーセナル所属のハヴェルツは、32強パラグアイ戦で今大会3点目をマーク。54分、ヴィルツの絶妙なクロスをヘディングで合わせ、前半にエンシソに許した先制点を帳消しにした。しかしドイツはその勢いを維持できず、PK戦の末4-3で敗退。ハヴェルツもPKを失敗した。

  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20イスマエル・サイバリ | モロッコ | 3ゴール

    バイエルン・ミュンヘンへの移籍が決まっているイスマエル・サイバリは、2026年ワールドカップのブラジル戦でループシュートで先制。スコットランド戦でも勝ち越し弾をマークした。ハイチ戦でも先発し、4－2の勝利で3試合連続得点を記録した。

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  • Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19クリスティアーノ・ロナウド | ポルトガル | 3ゴール

    大会前とグループK初戦のポルトガル対コンゴ民主共和国（1－1）で批判されたロナウドは、ウズベキスタン戦の5－0勝利で2得点を挙げ、疑念を封じた。アル・ナスルのフォワードは、物議を醸したベスト32のクロアチア戦でも得点を挙げ、ワールドカップ通算得点を3とした。

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18ジョナサン・デイヴィッド | カナダ | 3ゴール

    カナダ代表FWジョナサン・デイヴィッドは、イタリアでは8ゴールと苦戦したが、W杯カタール戦でハットトリックを達成し脚光を浴びた。スイス戦（1-2敗戦）と南アフリカ戦（1-0勝利）では得点できなかったものの、ゴールデンブーツ賞の候補に残っている。

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17イライジャ・ジャスト | ニュージーランド | 3ゴール

    大会最下位ランクのニュージーランドは苦戦が予想され、3試合で1ポイントしか取れずグループステージ敗退となった。

    イライジャ・ジャストはイラン戦で2得点を挙げて2－2の引き分けに貢献。ベルギー戦でも1得点を記録し、チームの4得点中3得点をマークした。

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    16マテウス・クーニャ | ブラジル | 3ゴール

    マンチェスター・ユナイテッドのFWマテウス・クーニャはハイチ戦でイゴール・チアゴに代わり先発し、アンチェロッティ監督の期待に応えて2得点を奪った。2点目はゴール上隅へ突き刺さる強烈なシュートで、GKジョニー・プラシドには防ぎようがなかった。 元ウルブズの彼はスコットランド戦でもブルーノ・ギマランイスの好アシストから1点を追加し、3－0の勝利に貢献。これにより大会残り試合での定位置を確固たるものにした。

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15フォラリン・バログン | 米国男子代表 | 3ゴール

    米国代表FWフォラリン・バログンはワールドカップ初戦のパラグアイ戦で2得点を挙げ、4－1の勝利に貢献。続くベスト32のボスニア・ヘルツェゴビナ戦でも1得点したが、レッドカードでベスト16のベルギー戦は出場停止。

  • Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14ブライアン・ブロッベイ | オランダ | 3ゴール

    オランダ代表FWブライアン・ブロッベイは、今大会で9番を背負い、ロナルド・クーマン監督の期待に2度応えた。スウェーデン戦で決勝点、チュニジア戦でも得点を挙げ、チームのグループステージ首位突破に貢献した。

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    13コディ・ガクポ | オランダ | 3ゴール

    グループリーグでオランダがスウェーデンを5－1で破った試合では、コディ・ガクポが2得点を挙げてベスト32進出を決めた。しかしノックアウトステージ初戦では、ロナルド・クーマン監督率いるチームがモロッコに1－1からPK戦の末に敗れた。 ガクポは71分に先制点を奪ったが、ロスタイムにイッサ・ディオプに同点弾を許し、PK戦の末2–3で敗れた。

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    12ヨハン・マンザンビ | スイス | 3ゴール

    フライブルクのMFヨハン・マンザンビが途中出場し、スイスはボスニア・ヘルツェゴビナを4－1で破った。 スコアレスで推移していたが、マンザンビは74分に見事なワンタッチボレーで均衡を破り、直後に相手が10人となった。さらに終了間際、カットバックを押し込み自身2点目、チームの3点目を記録した。

    マンザンビは最終戦でも得点を挙げ、スイスはカタールを破ってカナダとボスニア・ヘルツェゴビナを上回り、グループステージを突破した。

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11デニズ・ウンダヴ | ドイツ | 3ゴール

    デニス・ウンダフはドイツ代表で11試合9得点を記録している。シュトゥットガルト所属のフォワードで、2026年W杯では「スーパーサブ」として活躍。キュラソー戦では途中出場して1得点、コートジボワール戦では2得点2アシストをマークした。

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    10ヴィニシウス・ジュニア | ブラジル | 4ゴール

    ワールドカップ初戦のモロッコ戦で鮮やかなゴールを決めたレアル・マドリードのFWヴィニシウス・ジュニオールは、ハイチ戦でもスライディングシュートでネットを揺らし2試合連続得点をマーク。スコットランド戦では先発し2ゴールを決め、大会通算4得点としてチームを3－0の快勝に導いた。 さらに1アシストを記録しており、得点数が並んだ場合、受賞争いで有利になる可能性がある。

  • Jude Bellingham England 2026 World Cup MexicoGetty

    9ジュード・ベリンガム | イングランド | 4ゴール

    ユーロ2024でイングランド代表として劇的なゴールを決め「他に誰がいる？」と叫んだジュード・ベリンガムは、今も「スリー・ライオンズ」の象徴だ。ワールドカップ初戦のクロアチア戦でも後半早々に追加点を奪い、4－2の勝利に貢献した。

    続くパナマ戦でも先制点を記録し、ベスト16のメキシコ戦ではアステカ・スタジアムで2得点を挙げて3－2の逆転勝利の立役者となった。

  • FBL-WC-2026-MATCH79-MEX-ECUAFP

    8ジュリアン・キノーネス | メキシコ | 4ゴール

    昨季、クリスティアーノ・ロナウドやイヴァン・トニーを抑えサウジ・プロリーグ得点王になったジュリアン・キノーネス。自国開催のW杯でも好調を維持し、メキシコ代表の躍進を支えた。グループリーグでは南アフリカとチェコを相手に2得点をマークし、チームは勝ち点9で決勝トーナメントへ進んだ。 アル・カディシアのストライカーはラウンド32でも勢いを維持し、22分の強烈なフィニッシュでエクアドル戦の2-0勝利に貢献。イングランド戦（3-2敗戦）ではボレーを叩き込み、大会通算4ゴールで幕を閉じた。

  • Senegal v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7イスマイラ・サール | セネガル | 4ゴール

    ノルウェー戦で2－3と敗れたセネガルだが、イスマイラ・サールは2得点を奪い、チームに希望をつないだ。 続くイラク戦では5－0で快勝し、サールは2点目をマークしてチームを決勝トーナメントへ導いた。ベルギー戦でも後半早々に追加点を奪い2－0としたが、終盤に失速しベスト32で大会を去った。

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6ミケル・オヤルサバル | スペイン | 4ゴール

    ミケル・オヤルサバルはグループリーグのサウジアラビア戦（4-0）と決勝トーナメント1回戦のオーストリア戦（3-0）でそれぞれ2得点を挙げた。レアル・ソシエダ所属の彼は、ラ・ロハの先制点と3点目をマルク・ククレジャのパスからワンタッチで決めた。

  • Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5ウスマン・デンベレ | フランス | 4ゴール

    イラク戦で3－0の勝利を収めたチームは、バロンドール受賞者が3得点を決めてグループステージを圧勝で終えた。ウスマン・デンベレは前半だけでハットトリックを達成し、得点ランキング上位に躍り出た。

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4ハリー・ケイン | イングランド | 6ゴール

    クロアチア戦で2得点を挙げたハリー・ケインは、パナマ戦のヘディングでゲイリー・リネカーを抜き、イングランド代表のワールドカップ通算得点記録を更新した。さらにベスト16のコンゴ民主共和国戦でも2得点し、1点ビハインドからの逆転に貢献した。

    16強のメキシコ戦では混乱の中でも冷静にPKを沈め、アステカ・スタジアムでの3－2の劇的勝利に貢献した。

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3アーリング・ハーランド | ノルウェー | 7ゴール

    アーリング・ハーランドは、ノルウェーがイラクを4-1で下した試合で2得点を挙げ、W杯デビューを飾った。マンチェスター・シティの「ターミネーター」はファーポストに押し込み先制、さらにGKのミスを突いて追加点。ノルウェーは28年ぶりのW杯初戦で勝ち点3を得た。

    第2戦のセネガル戦では苦戦したが、ハーランドはバーに当たって跳ね返ったボールをサイドフットボレーで叩き込むなど2得点を挙げ、3－2の接戦を制した。ベスト16のコートジボワール戦でも86分に劇的な決勝弾をマークした。

    代表戦14試合連続得点を達成し、ブラジルを破ってベスト8進出を決めた。

  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2リオネル・メッシ | アルゼンチン | 7ゴール

    リオネル・メッシはアルジェリアとのグループリーグ初戦でハットトリックを達成し、ゴールデンブーツ賞のトップに立った。インテル・マイアミのスターはアルゼンチンを3－0で導き、16点目でミロスラフ・クローゼの記録に並んだ。

    続くオーストリア戦ではPKを外したが、その後2得点を挙げて通算18ゴールとし、クローゼの記録を抜き去った。ヨルダン戦では途中出場からフリーキックを直接沈め、32強のカーボベルデ戦でも追加点を奪い、大会7ゴール目をマークした。

  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1キリアン・ムバッペ | フランス | 7ゴール

    グループI初戦でフランスがセネガルに3－1で勝利し、キリアン・ムバッペはW杯通算13、14ゴール目をマーク。アディショナルタイムのロングシュートでオリヴィエ・ジルーを超え、フランス代表歴代最多得点者になった。

    続くグループリーグ第2戦のイラク戦でも2得点を挙げ、通算4ゴールとした。ベスト16のスウェーデン戦でも2得点し、わずか4試合で6ゴールに達した。この結果、ムバッペはノックアウトステージ通算10得点となり、ブラジルのレジェンド、ロナウドの記録を抜き去った。

    ベスト16のパラグアイ戦ではPKを冷静に沈め、さらに2アシストを記録した。