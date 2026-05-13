Goal.com
ライブ
Montenegro v Croatia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

翻訳者：

2026年ワールドカップ・クロアチア代表：アメリカ、メキシコ、カナダで開催される本大会に選ばれるのはどの選手か？

クロアチア
ワールドカップ

2026 FIFAワールドカップに向けたクロアチア代表チームについて知っておくべきこと

クロアチアはこれまで優勝はないものの、ワールドカップで存在感を示してきた。

過去2大会でベスト3入りし、今回の予選でも7勝1分で本大会出場を決めた。

近年は主力離脱やベテランの衰えがあるものの、ルカ・モドリッチはなおも最高レベルでプレーする。ズラトコ・ダリッチ率いるチームは、グループLのイングランドをはじめ、どの相手にとっても手強い存在だ。

ガーナ、パナマとの対戦も控えるが、クロアチアは今回もベスト8以上を狙うはずだ。

  • FBL-WC-2022-MATCH58-CRO-BRAAFP

    ゴールキーパー

    クロアチアの先発GKはドミニク・リヴァコヴィッチだ。ディナモ・ザグレブ所属の守護神は2022年W杯で好セーブ連発。日本とブラジルとのPK戦を制し、チームを準決勝に導いた。控え3人（ドミニク・コタルスキ、イヴォル・パンドゥル、イヴィツァ・イヴシッチ）の国際試合出場は合計9試合と経験不足だ。

    選手所属
    ドミニク・リヴァコヴィッチディナモ・ザグレブ
    ドミニク・コタルスキコペンハーゲン
    イヴォル・パンドゥルハル・シティ
    イビツァ・イヴシッチハジュク・スプリト
    • 広告
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-CRO-FROAFP

    ディフェンダー

    クロアチアの守備陣は、欧州トップ5リーグで経験豊富な選手で構成される。ヨスコ・グヴァルディオルがサイドバックとして軸となり、ドゥイェ・カレタ＝カルやヨシップ・スタニシッチが守備を固める。

    さらにクリスタル・パレスのボルナ・ソサや、ハンブルクにレンタル中のトッテナム若手ルカ・ヴスコヴィッチも26人の代表メンバーに選ばれる見込みで、層の厚さも十分だ。

    選手所属
    ヨスコ・グヴァルディオルマンチェスター・シティ
    ドゥイェ・カレタ＝カルレアル・ソシエダ
    ヨシップ・スタニシッチバイエルン・ミュンヘン
    ヨシップ・ユラノヴィッチユニオン・ベルリン
    ボルナ・ソサクリスタル・パレス
    ヨシップ・スータロアヤックス
    ルカ・ヴスコヴィッチハンブルク
    マリン・ポングラチッチフィオレンティーナ
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-CRO-CZEAFP

    ミッドフィールダー

    クロアチアの強みは、常に中盤の質の高さにある。マルセロ・ブロゾヴィッチやイヴァン・ラキティッチは代表を引退したが、ルカ・モドリッチは依然として頼れる存在だ。アンドレイ・クラマリッチも代表100試合以上の経験を持つ。

    アタランタで存在感を示すマリオ・パシャリッチやベテランのマテオ・コバチッチも北米では十分な出場機会を得るだろう。

    選手所属
    ルカ・モドリッチACミラン
    アンドレイ・クラマリッチホッフェンハイム
    マリオ・パサリッチアタランタ
    ニコラ・ヴラシッチトリノ
    マテオ・コヴァチッチマンチェスター・シティ
    ロヴロ・マイエルヴォルフスブルク
    ニコラ・モロボローニャ
    ペタル・スシッチインテル・ミラノ
  • FBL-WC-EUR-2026-QUALIFIERS-GIB-CROAFP

    攻撃者

    クロアチア代表の弱点の一つが前線だ。イヴァン・ペリシッチは起用されれば結果を出すが、センターフォワードで定位置を確立した選手はいない。そのためダリッチ監督は選手をローテーションしている。

    アンテ・ブディミルは経験値で起用される可能性があるものの、代表では得点が少ない。ペタル・ムサ、イゴール・マタノヴィッチ、フランヨ・イヴァノヴィッチ、ミスラフ・オルシッチも同様で、33歳のオルシッチを除けば若く未熟だ。 

    選手所属クラブ
    アンテ・ブディミルオサスナ
    ペタル・ムサFCダラス
    イヴァン・ペリシッチPSVアイントホーフェン
    イゴール・マタノヴィッチフライブルク
    フランヨ・イヴァノヴィッチベンフィカ
    ミラス・オルシッチパフォス
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-CRO-GIBAFP

    クロアチアのスター選手たち

    クロアチアが再び準決勝に進むには、ベテランスターの活躍が不可欠だ。40歳のルカ・モドリッチはACミランで衰えを見せず、負傷明けのマテオ・コバチッチも中盤で重要な役割を担う。

    イヴァン・ペリシッチはワールドカップで得点を挙げることに定評があり、ヨスコ・グヴァルディオルには守備の要として、さらにセットプレーでの得点も期待される。クロアチアは過去の大会で粘り強さを示しており、GKドミニク・リヴァコヴィッチは決勝トーナメントでPK戦に持ち込まれた場合、再び祖国を救うチャンスに胸を躍らせていることだろう。

  • FBL-EUR-NATIONS-CRO-PORAFP

    2026年ワールドカップ クロアチア代表予想先発メンバー

    クロアチアは守備と中盤の主力陣がほぼ固まっているが、中央志向の選手たちをどのようにスタメンに組み込むかは、ダリッチ監督の悩みだ。

    また、直近の国際試合ではセンターフォワードを次々と入れ替えており、まだ定位置を掴んだ選手はいない。

    結局、クロアチアがW杯で存在感を示すには、守備と中盤の主力が基盤を築くことが不可欠で、得点源はブディミルが担うだろう。

    予想先発（4-2-3-1）：リヴァコヴィッチ、グヴァルディオル、カレタ＝カル、スタロ、スタニシッチ、モドリッチ、コヴァチッチ、パサリッチ、クラマリッチ、ペリシッチ、ブディミル。

親善試合
クロアチア crest
クロアチア
CRO
ベルギー crest
ベルギー
BEL