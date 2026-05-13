クロアチアはこれまで優勝はないものの、ワールドカップで存在感を示してきた。
過去2大会でベスト3入りし、今回の予選でも7勝1分で本大会出場を決めた。
近年は主力離脱やベテランの衰えがあるものの、ルカ・モドリッチはなおも最高レベルでプレーする。ズラトコ・ダリッチ率いるチームは、グループLのイングランドをはじめ、どの相手にとっても手強い存在だ。
ガーナ、パナマとの対戦も控えるが、クロアチアは今回もベスト8以上を狙うはずだ。
クロアチアはこれまで優勝はないものの、ワールドカップで存在感を示してきた。
過去2大会でベスト3入りし、今回の予選でも7勝1分で本大会出場を決めた。
近年は主力離脱やベテランの衰えがあるものの、ルカ・モドリッチはなおも最高レベルでプレーする。ズラトコ・ダリッチ率いるチームは、グループLのイングランドをはじめ、どの相手にとっても手強い存在だ。
ガーナ、パナマとの対戦も控えるが、クロアチアは今回もベスト8以上を狙うはずだ。
クロアチアの先発GKはドミニク・リヴァコヴィッチだ。ディナモ・ザグレブ所属の守護神は2022年W杯で好セーブ連発。日本とブラジルとのPK戦を制し、チームを準決勝に導いた。控え3人（ドミニク・コタルスキ、イヴォル・パンドゥル、イヴィツァ・イヴシッチ）の国際試合出場は合計9試合と経験不足だ。
|選手
|所属
|ドミニク・リヴァコヴィッチ
|ディナモ・ザグレブ
|ドミニク・コタルスキ
|コペンハーゲン
|イヴォル・パンドゥル
|ハル・シティ
|イビツァ・イヴシッチ
|ハジュク・スプリト
クロアチアの守備陣は、欧州トップ5リーグで経験豊富な選手で構成される。ヨスコ・グヴァルディオルがサイドバックとして軸となり、ドゥイェ・カレタ＝カルやヨシップ・スタニシッチが守備を固める。
さらにクリスタル・パレスのボルナ・ソサや、ハンブルクにレンタル中のトッテナム若手ルカ・ヴスコヴィッチも26人の代表メンバーに選ばれる見込みで、層の厚さも十分だ。
|選手
|所属
|ヨスコ・グヴァルディオル
|マンチェスター・シティ
|ドゥイェ・カレタ＝カル
|レアル・ソシエダ
|ヨシップ・スタニシッチ
|バイエルン・ミュンヘン
|ヨシップ・ユラノヴィッチ
|ユニオン・ベルリン
|ボルナ・ソサ
|クリスタル・パレス
|ヨシップ・スータロ
|アヤックス
|ルカ・ヴスコヴィッチ
|ハンブルク
|マリン・ポングラチッチ
|フィオレンティーナ
クロアチアの強みは、常に中盤の質の高さにある。マルセロ・ブロゾヴィッチやイヴァン・ラキティッチは代表を引退したが、ルカ・モドリッチは依然として頼れる存在だ。アンドレイ・クラマリッチも代表100試合以上の経験を持つ。
アタランタで存在感を示すマリオ・パシャリッチやベテランのマテオ・コバチッチも北米では十分な出場機会を得るだろう。
|選手
|所属
|ルカ・モドリッチ
|ACミラン
|アンドレイ・クラマリッチ
|ホッフェンハイム
|マリオ・パサリッチ
|アタランタ
|ニコラ・ヴラシッチ
|トリノ
|マテオ・コヴァチッチ
|マンチェスター・シティ
|ロヴロ・マイエル
|ヴォルフスブルク
|ニコラ・モロ
|ボローニャ
|ペタル・スシッチ
|インテル・ミラノ
クロアチア代表の弱点の一つが前線だ。イヴァン・ペリシッチは起用されれば結果を出すが、センターフォワードで定位置を確立した選手はいない。そのためダリッチ監督は選手をローテーションしている。
アンテ・ブディミルは経験値で起用される可能性があるものの、代表では得点が少ない。ペタル・ムサ、イゴール・マタノヴィッチ、フランヨ・イヴァノヴィッチ、ミスラフ・オルシッチも同様で、33歳のオルシッチを除けば若く未熟だ。
|選手
|所属クラブ
|アンテ・ブディミル
|オサスナ
|ペタル・ムサ
|FCダラス
|イヴァン・ペリシッチ
|PSVアイントホーフェン
|イゴール・マタノヴィッチ
|フライブルク
|フランヨ・イヴァノヴィッチ
|ベンフィカ
|ミラス・オルシッチ
|パフォス
クロアチアが再び準決勝に進むには、ベテランスターの活躍が不可欠だ。40歳のルカ・モドリッチはACミランで衰えを見せず、負傷明けのマテオ・コバチッチも中盤で重要な役割を担う。
イヴァン・ペリシッチはワールドカップで得点を挙げることに定評があり、ヨスコ・グヴァルディオルには守備の要として、さらにセットプレーでの得点も期待される。クロアチアは過去の大会で粘り強さを示しており、GKドミニク・リヴァコヴィッチは決勝トーナメントでPK戦に持ち込まれた場合、再び祖国を救うチャンスに胸を躍らせていることだろう。
クロアチアは守備と中盤の主力陣がほぼ固まっているが、中央志向の選手たちをどのようにスタメンに組み込むかは、ダリッチ監督の悩みだ。
また、直近の国際試合ではセンターフォワードを次々と入れ替えており、まだ定位置を掴んだ選手はいない。
結局、クロアチアがW杯で存在感を示すには、守備と中盤の主力が基盤を築くことが不可欠で、得点源はブディミルが担うだろう。
予想先発（4-2-3-1）：リヴァコヴィッチ、グヴァルディオル、カレタ＝カル、スタロ、スタニシッチ、モドリッチ、コヴァチッチ、パサリッチ、クラマリッチ、ペリシッチ、ブディミル。