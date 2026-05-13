クロアチアはこれまで優勝はないものの、ワールドカップで存在感を示してきた。

過去2大会でベスト3入りし、今回の予選でも7勝1分で本大会出場を決めた。

近年は主力離脱やベテランの衰えがあるものの、ルカ・モドリッチはなおも最高レベルでプレーする。ズラトコ・ダリッチ率いるチームは、グループLのイングランドをはじめ、どの相手にとっても手強い存在だ。

ガーナ、パナマとの対戦も控えるが、クロアチアは今回もベスト8以上を狙うはずだ。