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Montenegro v Croatia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

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2026年ワールドカップ・クロアチア代表：アメリカ、メキシコ、カナダで開催される大会に選ばれるのはどの選手か？

クロアチア
ワールドカップ

2026 FIFAワールドカップに向けたクロアチア代表チームについて知っておくべきこと

クロアチアはこれまで優勝がないものの、ワールドカップで実力を示してきた。

過去2大会でベスト3入りし、今回の予選でも7勝1分で突破した。

近年は主力の引退やベテランの衰えがあるものの、ルカ・モドリッチはなおも最高レベルでプレーする。ズラトコ・ダリッチ監督率いるチームは、グループLのイングランドをはじめとする対戦国にとって、単なる難敵以上の存在になるだろう。

ガーナ、パナマとの対戦も控えるが、クロアチアは今回もベスト8以上を狙う。

  • FBL-WC-2022-MATCH58-CRO-BRAAFP

    ゴールキーパー

    クロアチアの先発GKはドミニク・リヴァコヴィッチだ。 ディナモ・ザグレブでプレーする彼は2022年W杯で好パフォーマンスを見せ、日本とブラジルとのPK戦を制し準決勝進出の立役者となった。控えのコタルスキは代表3試合のみ、パンドゥルは代表デビュー前で経験不足だ。

    選手所属
    ドミニク・リヴァコヴィッチディナモ・ザグレブ
    ドミニク・コタルスキコペンハーゲン
    イヴォル・パンドゥルハル・シティ
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  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-CRO-FROAFP

    ディフェンダー

    守備陣は欧州トップ5リーグで経験豊富な選手で構成される。ヨスコ・グヴァルディオルがサイドバックとして起用される見込みで、ドゥイェ・カレタ＝カルやヨシップ・スタニシッチが守備を固める。

    クリスタル・パレスのボルナ・ソサは代表入りを逃したが、トッテナムの有望株で現在ハンブルクにレンタル移籍中のルカ・ヴスコヴィッチが26名の代表メンバーに選ばれた。

    選手所属
    ヨスコ・グヴァルディオルマンチェスター・シティ
    ドゥイェ・カレタ＝カルレアル・ソシエダ
    ヨシップ・スタニシッチバイエルン・ミュンヘン
    マルティン・エルリッチミッティラン
    ルカ・ヴスコヴィッチハンブルク
    マリン・ポングラチッチフィオレンティーナ
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-CRO-CZEAFP

    ミッドフィールダー

    クロアチアの強みは、常に質の高い中盤にある。マルセロ・ブロゾヴィッチやイヴァン・ラキティッチはチームを去ったが、ルカ・モドリッチは依然として頼れる。今大会にはMF10人が選ばれ、層の厚さを示している。

    アタランタで好パフォーマンスを示すマリオ・パサリッチとベテランのマテオ・コバチッチも北米大会で多くの出場機会を得るだろう。

    選手所属
    ルカ・モドリッチACミラン
    マリオ・パサリッチアタランタ
    ニコラ・ヴラシッチトリノ
    マテオ・コヴァチッチマンチェスター・シティ
    ルカ・スチッチレアル・ソシエダ
    ニコラ・モロボローニャ
    ペタル・スシッチインテル
    マルティン・バトゥリーナコモ
    クリスティヤン・ヤキッチアウクスブルク
    トニ・フルクリエカ
  • FBL-WC-EUR-2026-QUALIFIERS-GIB-CROAFP

    攻撃者

    クロアチアにとって、今夏の課題の一つは前線だ。イヴァン・ペリシッチは起用されれば結果を出すが、センターフォワードで定位置を掴む選手はいないため、ダリッチ監督はローテーションを余儀なくされた。

    アンテ・ブディミルは経験値で起用される可能性があるものの、代表では得点が伸び悩んでいる。ペタル・ムサ、イゴール・マタノヴィッチ、フランヨ・イヴァノヴィッチ、ミスラフ・オルシッチも状況は同じで、33歳のオルシッチを除けばいずれも若く未熟だ。 

    選手所属クラブ
    アンテ・ブディミルオサスナ
    ペタル・ムサFCダラス
    イヴァン・ペリシッチPSVアイントホーフェン
    アンドレイ・クラマリッチホッフェンハイム
    イゴール・マタノヴィッチマルコ・パサリッチ
    マルコ・パサリッチオーランド・シティ
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-CRO-GIBAFP

    クロアチアのスター選手たち

    クロアチアが再び準決勝に進むには、ベテランスターの活躍が不可欠だ。40歳のルカ・モドリッチはACミランで衰えを見せず、負傷明けのマテオ・コバチッチも中盤で重要な役割を担う。

    イヴァン・ペリシッチはワールドカップで得点を挙げることに定評があり、ヨスコ・グヴァルディオルには堅守を維持しつつセットプレーで得点を挙げる事が期待される。クロアチアは過去の大会で粘り強さを示しており、GKドミニク・リヴァコヴィッチは決勝トーナメントのPK戦で再び国を救う機会を虎視眈々と狙っている。

  • FBL-EUR-NATIONS-CRO-PORAFP

    2026年ワールドカップのクロアチア予想先発メンバー

    クロアチアは守備と中盤の主力陣がほぼ固まっているが、中央志向の選手たちをどのように先発に組み込むかは、ダリッチ監督の悩みだ。

    また、直近の国際試合ではセンターフォワードを頻繁に入れ替えたが、まだ定位置を掴んだ選手はいない。

    結局、クロアチアがW杯で存在感を示すには、守備と中盤の主力が基盤を築くことが不可欠で、得点源はブディミルが担うだろう。

    予想先発（4-2-3-1）：リヴァコヴィッチ、グヴァルディオル、カレタ＝カル、ポングラチッチ、スタニシッチ、モドリッチ、コヴァチッチ、パサリッチ、クラマリッチ、ペリシッチ、ブディミル。

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