2026年ワールドカップ・クロアチア代表：アメリカ、メキシコ、カナダで開催される大会に選ばれるのはどの選手か？

クロアチアはこれまで優勝がないものの、ワールドカップで実力を示してきた。
過去2大会でベスト3入りし、今回の予選でも7勝1分で突破した。
近年は主力の引退やベテランの衰えがあるものの、ルカ・モドリッチはなおも最高レベルでプレーする。ズラトコ・ダリッチ監督率いるチームは、グループLのイングランドをはじめとする対戦国にとって、単なる難敵以上の存在になるだろう。
ガーナ、パナマとの対戦も控えるが、クロアチアは今回もベスト8以上を狙う。
クロアチアはこれまで優勝がないものの、ワールドカップで実力を示してきた。
過去2大会でベスト3入りし、今回の予選でも7勝1分で突破した。
近年は主力の引退やベテランの衰えがあるものの、ルカ・モドリッチはなおも最高レベルでプレーする。ズラトコ・ダリッチ監督率いるチームは、グループLのイングランドをはじめとする対戦国にとって、単なる難敵以上の存在になるだろう。
ガーナ、パナマとの対戦も控えるが、クロアチアは今回もベスト8以上を狙う。
クロアチアの先発GKはドミニク・リヴァコヴィッチだ。 ディナモ・ザグレブでプレーする彼は2022年W杯で好パフォーマンスを見せ、日本とブラジルとのPK戦を制し準決勝進出の立役者となった。控えのコタルスキは代表3試合のみ、パンドゥルは代表デビュー前で経験不足だ。
|選手
|所属
|ドミニク・リヴァコヴィッチ
|ディナモ・ザグレブ
|ドミニク・コタルスキ
|コペンハーゲン
|イヴォル・パンドゥル
|ハル・シティ
守備陣は欧州トップ5リーグで経験豊富な選手で構成される。ヨスコ・グヴァルディオルがサイドバックとして起用される見込みで、ドゥイェ・カレタ＝カルやヨシップ・スタニシッチが守備を固める。
クリスタル・パレスのボルナ・ソサは代表入りを逃したが、トッテナムの有望株で現在ハンブルクにレンタル移籍中のルカ・ヴスコヴィッチが26名の代表メンバーに選ばれた。
|選手
|所属
|ヨスコ・グヴァルディオル
|マンチェスター・シティ
|ドゥイェ・カレタ＝カル
|レアル・ソシエダ
|ヨシップ・スタニシッチ
|バイエルン・ミュンヘン
|マルティン・エルリッチ
|ミッティラン
|ルカ・ヴスコヴィッチ
|ハンブルク
|マリン・ポングラチッチ
|フィオレンティーナ
クロアチアの強みは、常に質の高い中盤にある。マルセロ・ブロゾヴィッチやイヴァン・ラキティッチはチームを去ったが、ルカ・モドリッチは依然として頼れる。今大会にはMF10人が選ばれ、層の厚さを示している。
アタランタで好パフォーマンスを示すマリオ・パサリッチとベテランのマテオ・コバチッチも北米大会で多くの出場機会を得るだろう。
|選手
|所属
|ルカ・モドリッチ
|ACミラン
|マリオ・パサリッチ
|アタランタ
|ニコラ・ヴラシッチ
|トリノ
|マテオ・コヴァチッチ
|マンチェスター・シティ
|ルカ・スチッチ
|レアル・ソシエダ
|ニコラ・モロ
|ボローニャ
|ペタル・スシッチ
|インテル
|マルティン・バトゥリーナ
|コモ
|クリスティヤン・ヤキッチ
|アウクスブルク
|トニ・フルク
|リエカ
クロアチアにとって、今夏の課題の一つは前線だ。イヴァン・ペリシッチは起用されれば結果を出すが、センターフォワードで定位置を掴む選手はいないため、ダリッチ監督はローテーションを余儀なくされた。
アンテ・ブディミルは経験値で起用される可能性があるものの、代表では得点が伸び悩んでいる。ペタル・ムサ、イゴール・マタノヴィッチ、フランヨ・イヴァノヴィッチ、ミスラフ・オルシッチも状況は同じで、33歳のオルシッチを除けばいずれも若く未熟だ。
|選手
|所属クラブ
|アンテ・ブディミル
|オサスナ
|ペタル・ムサ
|FCダラス
|イヴァン・ペリシッチ
|PSVアイントホーフェン
|アンドレイ・クラマリッチ
|ホッフェンハイム
|イゴール・マタノヴィッチ
|マルコ・パサリッチ
|マルコ・パサリッチ
|オーランド・シティ
クロアチアが再び準決勝に進むには、ベテランスターの活躍が不可欠だ。40歳のルカ・モドリッチはACミランで衰えを見せず、負傷明けのマテオ・コバチッチも中盤で重要な役割を担う。
イヴァン・ペリシッチはワールドカップで得点を挙げることに定評があり、ヨスコ・グヴァルディオルには堅守を維持しつつセットプレーで得点を挙げる事が期待される。クロアチアは過去の大会で粘り強さを示しており、GKドミニク・リヴァコヴィッチは決勝トーナメントのPK戦で再び国を救う機会を虎視眈々と狙っている。
クロアチアは守備と中盤の主力陣がほぼ固まっているが、中央志向の選手たちをどのように先発に組み込むかは、ダリッチ監督の悩みだ。
また、直近の国際試合ではセンターフォワードを頻繁に入れ替えたが、まだ定位置を掴んだ選手はいない。
結局、クロアチアがW杯で存在感を示すには、守備と中盤の主力が基盤を築くことが不可欠で、得点源はブディミルが担うだろう。
予想先発（4-2-3-1）：リヴァコヴィッチ、グヴァルディオル、カレタ＝カル、ポングラチッチ、スタニシッチ、モドリッチ、コヴァチッチ、パサリッチ、クラマリッチ、ペリシッチ、ブディミル。