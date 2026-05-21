2026年ワールドカップ・クロアチア代表：アメリカ、メキシコ、カナダで開催される大会に選ばれるのはどの選手か？

クロアチアはこれまで優勝がないものの、ワールドカップで実力を示してきた。

過去2大会でベスト3入りし、今回の予選でも7勝1分で突破した。

近年は主力の引退やベテランの衰えがあるものの、ルカ・モドリッチはなおも最高レベルでプレーする。ズラトコ・ダリッチ監督率いるチームは、グループLのイングランドをはじめとする対戦国にとって、単なる難敵以上の存在になるだろう。

ガーナ、パナマとの対戦も控えるが、クロアチアは今回もベスト8以上を狙う。