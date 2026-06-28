しかし、メッシの宿敵クリスティアーノ・ロナウドは、ポルトガルがグループK首位の座をコロンビアから奪う手助けはできなかった。マイアミでの試合は0-0の引き分けに終わった。一方、コンゴ民主共和国はウズベキスタンを逆転し、クロアチアも83分の決勝点でガーナを下し、両チームともベスト32進出を決めた。
では、史上最大規模となったグループステージの最大勝者と敗者は誰か。GOALが以下で分析する。
しかし、メッシの宿敵クリスティアーノ・ロナウドは、ポルトガルがグループK首位の座をコロンビアから奪う手助けはできなかった。マイアミでの試合は0-0の引き分けに終わった。一方、コンゴ民主共和国はウズベキスタンを逆転し、クロアチアも83分の決勝点でガーナを下し、両チームともベスト32進出を決めた。
では、史上最大規模となったグループステージの最大勝者と敗者は誰か。GOALが以下で分析する。
ワールドカップの共催国にとっては、現時点では順調そのものだ。アメリカ、メキシコ、カナダはいずれも弱いグループだったが、各チームとも残り1試合を残して決勝トーナメント進出を決めた。
米国代表とメキシコ代表は初戦2連勝で首位通過を決めた。特にメキシコにとっては大きな意味がある。ベスト32をホームで開催できるうえ、アステカ・スタジアムでエクアドルに勝てばベスト16もホームで戦えるからだ。同スタジアムではメキシコ代表がワールドカップで一度も負けたことがない。 1986年の自国開催以来、ベスト8進出の現実的なチャンスが訪れている。
カナダはバンクーバーでスイスに1-2で敗れ、同地で追加の1試合を行う機会を逃した。 それでも、これまで大会で一度も勝ったことがなかったチームがグループステージを突破したことは、間違いなく偉大な成果だ。ジェシー・マーシュ監督は、伝統的に「ホッケーの国」と呼ばれるカナダを魅了したカタールへの6-0の歴史的勝利について、「4000万人が『その場にいた』と主張するだろう」と語っている。
ベスト32への移動も少なく、イングルウッドで南アフリカと対戦するカナダは十分に勝ち進める。3開催国がそろってベスト16に進む可能性は高い。サンタクララでボスニア・ヘルツェゴビナと戦う米国も攻撃力で上回り、突破が予想される。
サブリ・ラムーシ監督は、スウェーデン、日本、オランダと同じ組で戦うチュニジアが苦戦を強いられると理解しつつも、選手とともに「この素晴らしい世界的な大会」を楽しみにしていると語っていた。 しかしチュニジアはスウェーデンに1－5で敗れ、ラムーシは1試合だけで解任された。
それでも、代表の問題は監督だけではないという現実が、彼にとってわずかな慰めになるかもしれない。実際、エルヴェ・ルナール体制下でも「カルタゴの鷲」は奮起できず、日本とオランダにも完敗。チュニジアサッカー連盟（TFF）の運営を巡る議論が、遅まきながら始まっている。
ラムーシがサミー・トラベルシの後任として招へいされたのはわずか5か月前。トラベルシは予選を無失点で突破しながらも、アフリカネイションズカップ16強でマリにPK戦敗退し解任されていた。
セバスティアン・ベッカチェーチェ監督は、エクアドルがドイツを2－1で破ったことについて、「これは国民のための勝利だ」と語った。選手たちがベスト32進出を決めたのだから、皆で喜びを分かち合いたいと述べた。
とはいえ、ベッカチェーチェ監督もこの喜びを十分に味わう資格があった。終盤の決勝ゴールと試合終了のホイッスル後、彼はスタンドに駆け上がり、家族と抱き合った。
この劇的な逆転劇がなければ、ベッカチェセは解任されていたかもしれない。その事実が、感動をさらに深いものにした。
彼は南米予選2位という結果を残したものの、守備的な戦術には批判も多かった。4試合連続無得点引き分けがそれを象徴していた。
初戦と第2戦で得点を奪えなかったため、解任は時間の問題と思われた。特にキュラソーとの0－0の引き分けは痛手だった。45歳の監督は、ドイツに勝たなければチームも自身も大会に残れないと理解していた。
それでも開始2分で先制されたものの、11連勝中の強豪を倒した采配は称賛に値する。
「これはエクアドルがワールドカップで挙げた最大の勝利だ」と、4度優勝した強豪を破り決勝トーナメント進出を決めた後、監督は語った。「我々は努力してきた。エクアドル史上最高の大会にするという夢を抱いてここに来た。そして今、成し遂げた。
「冷静さを保ち、スタイルを変えなかった。謙虚さと慎重さを忘れず、前進する」 こうしてアルゼンチン人監督は、一躍エクアドルの英雄となった。
イランのワールドカップ敗退は、米国とFIFAにとって好都合だ。多くの人は、アミール・ガレノエイ監督や選手たちが大会で受けた不当な扱いをすぐに忘れるだろう。
ガレノエイ監督の言葉通り、イランは「最も抑圧されたチーム」とされ、政治的介入によりグループリーグ最初の2試合の直前・直後に現地入りする羽目になり、準備に大きな支障をきたした。キャプテンのメフディ・タレミも「すべてが災難だ」と語った。
それでもイランはベスト32まであと一歩だった。エジプト戦でショジャ・ハリルザデのロスタイム弾がわずかなオフサイド判定で取り消されたからだ。
もし不当な制裁がなければ、開催国から爆撃を受けた史上初の代表チームがノックアウトステージに進んでいた可能性は高かった。無敗で大会を去ったチームを率いたガレノエイ監督はFIFAに再発防止を求め、インファンティーノ氏には米国に毅然と対抗するよう訴えた。 だが、そんな展開は最初から期待できず、今も可能性はゼロだ。インファンティーノは来月の閉会式で「史上最高のワールドカップだった」と語るだけで、何もしないだろう。
米国とFIFAはイランの出場がなかったかのように振る舞うだろう。だが、ロサンゼルスでのベルギー戦（0-0）後に「平和、尊敬、友情がすべての国に広がりますように」とメッセージを残した選手たちは、困難を乗り越え2026年大会に足跡を残した。 「この若者たちの功績は歴史に刻まれる」と監督は語った。
大会前、ノルウェー、日本、トルコが「ダークホース」と目されていた。ノルウェーと日本は期待に応えたが、トルコはできなかった。
共催国アメリカには勝ったものの、首位候補だったグループで最下位となり、2試合で大会を去った。MFアルダ・ギュレル（レアル・マドリード）は「皆が悲しんで、泣いている」と語った。ヴィンチェンツォ・モンテッラ監督率いるチームは、格下オーストラリアに0－2で敗れ、さらに10人のパラグアイにも0－1で屈した。 「勝たなければならなかった。全力で戦ったが、うまくいかなかった。少なくとも何点かは取るべきだった」
しかし得点は奪えず、2試合で最多シュートを記録しながらも無得点に終わった。
モンテッラ監督は「なぜかボールがネットに入らなかった」と嘆き、「2試合でワールドカップと別れるのはつらい」と語った。2年前に欧州選手権で準々決勝に進み“ダークホース”の地位を確立した若いチームにとって、今回の早期敗退は特に痛手だ。
4年前、カタールW杯でモロッコ代表は準決勝に進出し、歴史を刻んだ。しかし今大会はアフリカにとって、それ以上の成果を挙げている。
アフリカ勢は10チームが出場し、グループステージ後に帰国したのはチュニジアだけ。これまで最多3チームだったノックアウトステージ進出が今回は大幅に更新された。
コンゴ民主共和国がウズベキスタンに3－1で勝ちベスト32進出を決めた後、ヨアン・ウィッサはこう語った。「今、どのアフリカチームも大きな夢を見られる。前回はモロッコが準決勝に進んだ。この先、アフリカ勢はもっと活躍できる」「若い選手たちが早くから頭角を現している。連盟も大きな夢を抱ける」
「私は有害だ」昨年12月、ウルグアイが米国代表の控え中心チームに5－1で屈辱的な敗北を喫した親善試合後、マルセロ・ビエルサはそう認めた。「私と関わると、君たちはもっとひどい目に遭う。わかるか？」当時理解していなかった人でも、今ならわかるだろう。
ウルグアイはW杯グループHで1勝もできず敗退。金曜のスペイン戦0－1が決定打となったが、そもそもグアダラハラでの結果次第でベスト32進出が左右される状況自体が異常だった。
世界16位のチームならサウジアラビアやカーボベルデには楽勝のはずだったが、ウルグアイは両チームと引き分け、早期敗退は悲しくも予想通りだった。大会前から舞台裏が混乱していることは明らかだった。
大会前に指摘したように、彼は選手を消耗させる“呪い”を持つ天才だ。そのため、彼の退任が混乱の中で行われたのも当然だった。
「代表での私の任期は何も残さなかった」とアルゼンチン人監督は認めた。「私はウルグアイサッカーに何も残さない」。悲しいが事実だ。
今後数日、ワールドカップ48チーム制の妥当性をカーボベルデが示したという意見を多く耳にするだろう。 そんな声に耳を貸さないでください。カーボベルデは裏口から滑り込んだわけではありません。カメルーンを含むグループを首位で突破し、実力で出場権を勝ち取りました。3位通過で枠を横取りしたわけでもありません。1試合も負けずグループ2位で勝ち上がり、これは本大会出場国中最小の国土面積を持つ国としては驚異的な偉業です。
「正直、信じられない」と、サウジアラビアとの0-0の引き分けでベスト16進出を決め、MOMに選ばれたMFデロイ・ドゥアルテは語った。「夢のようだ。皆、喜んでいてほしい。明日からは次の試合に集中する」
次の相手はアルゼンチン。つまり、LinkedInで「ブルー・シャークス」にスカウトされたダブリン生まれのセンターバック、ロベルト・ロペスにはリオネル・メッシと対戦するチャンスが訪れる。
「私にとって、彼は史上最高の選手です」とシャムロック・ローヴァーズのセンターバックは語った。「自分の実力を試す絶好の機会です。あのレベルの相手と対戦できることは、選手として信じられないほどの快挙です。」
ロペスたちが現王者を倒すとは誰も思っていないが、ブビスタ監督と選手たちはもはやどのチームも恐れていない。「我々にとって、不可能なことなど何もない」と監督は語った。
グループステージ前は、活躍が期待された選手たちにも不安の声があった。リオネル・メッシは左ハムストリングの疲労で親善試合2試合で計20分しかプレーできなかったが、大会最初の2試合で5得点を挙げ、ミロスラフ・クローゼを抜いて通算得点王になった。
ラミン・ヤマルもバルセロナでの終盤戦を欠場したが、第2節サウジアラビア戦で初先発し、スペインの大勝を導く先制点を奪った。 一方、最高のコンディションで北米入りしたキリアン・ムバッペには「レアル・マドリードで力を温存していたのでは」との声も。ディディエ・デシャン監督は、彼がチームプレーヤーではないという批判を受け、大会前からキャプテンを擁護する事態に追い込まれた。ムバッペは最初の2試合で4得点を挙げて応えた。
ヴィニシウス・ジュニオールも批判をすぐに封じた。 母国ではクラブでの活躍を代表戦で再現できないと批判されてきたが、モロッコ戦の苦境を救い、グループリーグ3試合連続得点でジャイールジーニョ（1970年）、ロマリオ（1994年）、リバウド、ロナウド（2002年）の偉業に並んだ。
クリスティアーノ・ロナウドは、コンゴ民主共和国戦で無得点に終わったものの、続くウズベキスタン戦で6大会連続得点を挙げる快挙を達成した。
モハメド・サラーがエジプトを初の決勝トーナメントへ導き、ハリー・ケインが再びゴールデンブーツを狙う。アーリング・ハーランドは大会を席巻した後にベンチへ下がり、バロンドール受賞者のウスマン・デンベレはノルウェー戦でハットトリックを達成した。このようにトップスターが揃ってグループステージを彩っており、大会の残りに期待が膨らむ。
誰にとっても驚くことではないが、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は、ピッチ内外を問わず2026年ワールドカップを台無しにした。
当サイトが指摘したとおり、48チーム制は3位決定戦を強要し不公平で茶番だ。水分補給休憩も試合の流れを止め、選手保護を装った冷酷な広告収入策にすぎない。
世界中のサポーターは「平等」の名の下に、空調が効いたアリーナや雨天時でも試合を中断するというインファンティーノの言い分をあっさり見抜き、どの試合でもその休憩時間にブーイングを浴びせた。
それは会場に行けた幸運なファンだけの話ではない。世界中の何百万人ものサポーターが大会に参加できなかった。チケット、ホテル、交通費の高さ、あるいは肌の色や宗教を理由に、米国での試合を観戦できなかったのだ。
繰り返しになるが、この混乱は当然だ。大会前からアフリカなどのファンが懸念を表明していたにもかかわらず、インファンティーノは1年以上にわたり右派の暴言に迎合し続けた。その結果、FIFAは大会の統制を失った。アフリカ代表の主審が米国に入国できなかった事実が、その失敗を証明している。
インファンティーノは「史上最も包摂的な大会」と主張したが、実際には最も排他的な大会となった。この責任を取って、FIFA会長は許されるべきではなく、再選されるべきでもない。