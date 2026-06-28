セバスティアン・ベッカチェーチェ監督は、エクアドルがドイツを2－1で破ったことについて、「これは国民のための勝利だ」と語った。選手たちがベスト32進出を決めたのだから、皆で喜びを分かち合いたいと述べた。

とはいえ、ベッカチェーチェ監督もこの喜びを十分に味わう資格があった。終盤の決勝ゴールと試合終了のホイッスル後、彼はスタンドに駆け上がり、家族と抱き合った。

この劇的な逆転劇がなければ、ベッカチェセは解任されていたかもしれない。その事実が、感動をさらに深いものにした。

彼は南米予選2位という結果を残したものの、守備的な戦術には批判も多かった。4試合連続無得点引き分けがそれを象徴していた。

初戦と第2戦で得点を奪えなかったため、解任は時間の問題と思われた。特にキュラソーとの0－0の引き分けは痛手だった。45歳の監督は、ドイツに勝たなければチームも自身も大会に残れないと理解していた。

それでも開始2分で先制されたものの、11連勝中の強豪を倒した采配は称賛に値する。

「これはエクアドルがワールドカップで挙げた最大の勝利だ」と、4度優勝した強豪を破り決勝トーナメント進出を決めた後、監督は語った。「我々は努力してきた。エクアドル史上最高の大会にするという夢を抱いてここに来た。そして今、成し遂げた。

「冷静さを保ち、スタイルを変えなかった。謙虚さと慎重さを忘れず、前進する」 こうしてアルゼンチン人監督は、一躍エクアドルの英雄となった。