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Gill Clark

翻訳者：

2026年ワールドカップ・ガーナ代表：アメリカ、メキシコ、カナダで開催される大会に選ばれるのはどの選手か？

ガーナ
ワールドカップ

2026 FIFAワールドカップのガーナ代表について知っておきたいすべて。

ガーナは予選10試合中8勝し、アフリカ9枠の1つを獲得。5度目のW杯出場を決めた。

2010年にはベスト8入りしたチームは、モハメド・クドゥス、アントワーヌ・セメニョ、イニャキ・ウィリアムズ、ジョーダン・アユーといった攻撃陣を軸に再び決勝トーナメントを狙う。

グループステージではパナマ、イングランド、クロアチアと対戦する。2025年アフリカネイションズカップ出場を逃した悔しさをバネに、今大会で存在感を示したい。

2026年大会を前に、GOALはアメリカ、カナダ、メキシコへ遠征する代表メンバーを予想する。

  • Nigeria v Ghana - The Unity CupGetty Images Sport

    ゴールキーパー

    ベンジャミン・アサレは現在ガーナ代表の正ゴールキーパーであり、ワールドカップでもその座を守る見込みだ。ガーナ・プレミアリーグで活躍する「ハート・オブ・オークス」の守護神は、ブラック・スターズにとって心強い存在だ。ザンクト・ガレンのローレンス・アティ＝ジギとセント・パトリックス・アスレティックのジョセフ・アナングが、オットー・アドー監督率いるチームの控えゴールキーパーとなる見通しだ。

    選手所属 
    ローレンス・アティ＝ジギザンクト・ガレン
    ジョセフ・アナングセント・パトリックス・アスレティック
    ベンジャミン・アサレハーツ・オブ・オーク
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  • Gideon MENSAH-ghana-20250531(C)Getty Images

    ディフェンダー

    ガーナはワールドカップ予選10試合で6失点のみ。堅い守備を誇った。守備の要だったアレハンドロ・ジクとモハメド・サリスのコンビも、ジクが前十字靭帯の負傷で大会を欠場し、チームは衝撃を受けた。

    左SBのギデオン・メンサは、ベルリンのデリック・コーンにポジションを脅かされている。コーンはドイツで地味ながら安定したシーズンを送り、北米遠征のメンバー入りが有力だ。

    昨年末に初招集された若手コジョ・ペプラ・オポンも、ニースでの活躍を糧に定位置確保を狙う。オットー・アドー監督は親善試合に向けパトリック・ファイファー、マーヴィン・セナヤ、デリック・ルッカセンも招集し、最終メンバー入りを争う機会を与える。

    選手所属 
    ギデオン・メンサオセール
    ジェローム・オポクイスタンブール・バシャクシェヒル
    コジョ・ペプラ・オポンニース
    カレブ・イレンキノルドシェラン
    ジョナス・アジェテイバーゼル
    エベネザー・アナンサンテティエンヌ
    アレクサンダー・ジクスパルタク・モスクワ
    パトリック・ファイファーダルムシュタット98
    デレック・ルッカセンパフォスFC
    マルヴィン・セナヤオーセール
    ダーリッヒ・コーンユニオン・ベルリン
  • TOPSHOT-FBL-CAN-2024-GHA-EGYAFP

    ミッドフィールダー

    トッテナムのモハメド・クドゥスはガーナ代表の中盤の要だ。コモロ戦では彼のゴールがW杯出場を決めた。プレミアリーグでは苦戦したが、W杯では本来の力を示したい。2026年の怪我も回復し、大会には万全の状態で臨む見込みだ。

    ビジャレアルのMFトーマス・パルテイは今シーズン出場機会が少ないものの、代表では依然として要だ。予選で存在感を示し、チーム屈指のベテランである。 

    オセールの中盤エリス・オウスンも負傷から回復し、先発を狙う。3月の親善試合ではイブラヒム・スレマナが代表に復帰した。 

    アブ・フランシスは2026年末の日本との親善試合で両脚を骨折し、今回の大会を欠場する見込みだ。

    選手所属 
    エリシャ・オウスオセール
    トーマス・パルテイビジャレアル
    ケルビン・ンクルマメデアマ
    クワシ・シボオビエド
    プリンス・オウォスメデアマSC
    モハメド・クドゥストッテナム
    サリス・アブドゥル・サメドニース
    イブラヒム・スレマナカルリアリ
  • Japan v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    攻撃者

    ガーナの攻撃陣はスター揃いで、今夏の代表入り争いは激戦だ。マンチェスター・シティのアントワーヌ・セメニョは代表入りが確実視され、大会では「ブラックスターズ」の中心として期待される。

    アスレティック・クラブのFWイニャキ・ウィリアムズとレスターのジョーダン・アユーも、オットー・アドー監督にとって信頼できる選択肢であり、クラブと代表で得点を挙げてきた実績を持つ。

    36歳のアンドルー・アユーは2023年のアフリカネイションズカップ以来出場していないが、代表への献身性を評価する声もあり、選出の可否はまだ議論が続いている。

    ファタウ・イサハクとカマルディーン・スレマナもチームを活かす若手だ。レスターのイサハクは鮮やかなゴールで注目され、スレマナはドリブルと柔らかいボールタッチが武器だ。

    選手所属 
    アブドゥル・ファタウ・イサハクレスター
    クリストファー・ボンズ・バーアル・カディシア
    カマルディーン・スレマナアタランタ
    ジョーダン・アユーレスター
    イニャキ・ウィリアムズアスレティック・クラブ
    アントワーヌ・セメニョマンチェスター・シティ
    エルネスト・ヌアマリヨン
    ブランドン・トーマス・アサンテコヴェントリー
    プリンス・アドゥヴィクトリア・プルゼニ
  • Jordan Ayew Ghana 2025Getty Images

    ガーナのスター選手たち

    ワールドカップでガーナはアントワーヌ・セメニョに大きな期待を寄せる。ボーンマス時代からプレミアリーグで決定力を示し、1月にマンチェスター・シティに移籍後も好調を維持。3月にはカラバオ・カップ制覇に貢献した。

    プレミアリーグのムハンマド・クドゥスも大舞台で力を発揮する。トッテナムでは怪我に悩んだが、ワールドカップには間に合い、戦意を高めている。

    キャプテンのジョーダン・アユーも攻撃陣を牽引する。予選7得点を挙げ代表得点王となったレスターFWは、3度目のW杯でも先頭に立つ。

  • FBL-CAN-2024-MOZ-GHAAFP

    2026年ワールドカップ ガーナ代表予想先発メンバー

    堅い守備陣を背に、ベンジャミン・アサレがガーナのゴールマウスを守る。アレハンドロ・ジクは定位置に入るが、モハメド・サリスが欠場するため新パートナーが必要だ。ジェローム・オポクがその座を射止める可能性があり、サイドバックにはセイドゥとメンサが起用される見込みだ。

    中盤はトーマス・パルテイとクワシ・シボがダブルボランチを組む。攻撃の起点ムハンマド・クドゥスが前線に供給する。

    キャプテンのジョーダン・アユーが攻撃陣を率い、アントワーヌ・セメニョとファタウ・イサハクが左右のウイングを務める見込み。

    2026年ワールドカップ ガーナ代表予想先発（4-3-3）：アサレ；セイドゥ、オポク、ジク、メンサ；パルテイ、シボ、クドゥス；ファタウ・イサハク、ジョーダン・アユー、セメニョ。

親善試合
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