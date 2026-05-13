ガーナは予選10試合中8勝し、アフリカ9枠の1つを獲得。5度目のW杯出場を決めた。

2010年にはベスト8入りしたチームは、モハメド・クドゥス、アントワーヌ・セメニョ、イニャキ・ウィリアムズ、ジョーダン・アユーといった攻撃陣を軸に再び決勝トーナメントを狙う。

グループステージではパナマ、イングランド、クロアチアと対戦する。2025年アフリカネイションズカップ出場を逃した悔しさをバネに、今大会で存在感を示したい。

2026年大会を前に、GOALはアメリカ、カナダ、メキシコへ遠征する代表メンバーを予想する。