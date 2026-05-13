ガーナの攻撃陣はスター揃いで、今夏の代表入り争いは激戦だ。マンチェスター・シティのアントワーヌ・セメニョは代表入りが確実視され、大会では「ブラックスターズ」の中心として期待される。
アスレティック・クラブのFWイニャキ・ウィリアムズとレスターのジョーダン・アユーも、オットー・アドー監督にとって信頼できる選択肢であり、クラブと代表で得点を挙げてきた実績を持つ。
36歳のアンドルー・アユーは2023年のアフリカネイションズカップ以来出場していないが、代表への献身性を評価する声もあり、選出の可否はまだ議論が続いている。
ファタウ・イサハクとカマルディーン・スレマナもチームを活かす若手だ。レスターのイサハクは鮮やかなゴールで注目され、スレマナはドリブルと柔らかいボールタッチが武器だ。
|選手
|所属
|アブドゥル・ファタウ・イサハク
|レスター
|クリストファー・ボンズ・バー
|アル・カディシア
|カマルディーン・スレマナ
|アタランタ
|ジョーダン・アユー
|レスター
|イニャキ・ウィリアムズ
|アスレティック・クラブ
|アントワーヌ・セメニョ
|マンチェスター・シティ
|エルネスト・ヌアマ
|リヨン
|ブランドン・トーマス・アサンテ
|コヴェントリー
|プリンス・アドゥ
|ヴィクトリア・プルゼニ