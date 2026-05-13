2026年ワールドカップ・オーストリア代表：アメリカ、メキシコ、カナダで開催される大会に選ばれるのはどの選手か？

オーストリア攻撃の軸はマルコ・アルナウトヴィッチだ。ウェストハムやストーク・シティでプレーした元プレミアリーグのストライカーで、現在36歳ながら代表でゴールを量産。通算130試合以上で47得点を挙げ、今回の大会が代表最後の舞台となる見込み。

ミヒャエル・グレゴリッチとサシャ・カラジッチがサポートし、元プレミアリーグのベテラン、アンドレアス・ヴァイマンも加わる。