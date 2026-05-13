2026年ワールドカップ・オーストリア代表：アメリカ、メキシコ、カナダで開催される大会に選ばれるのはどの選手か？

オーストリアは初の国際大会制覇を目標に、2026年ワールドカップ出場権を獲得した。
ラルフ・ラングニック監督率いるチームはボスニア・ヘルツェゴビナとルーマニアを退け、グループHを首位突破した。
7回目の出場となるが、1998年大会のグループリーグ敗退以来の出場となる。
最高成績は1954年の3位で、準決勝に進んだのはこの1度だけだ。
2026年は歴史を変える年となるか。
オーストリアは初の国際大会制覇を目標に、2026年ワールドカップ出場権を獲得した。
ラルフ・ラングニック監督率いるチームはボスニア・ヘルツェゴビナとルーマニアを退け、グループHを首位突破した。
7回目の出場となるが、1998年大会のグループリーグ敗退以来の出場となる。
最高成績は1954年の3位で、準決勝に進んだのはこの1度だけだ。
2026年は歴史を変える年となるか。
オーストリアの正GKはレッドブル・ザルツブルクのアレクサンダー・シュラーガー。彼はここ数年で代表の守護神となり、ブロンビーのパトリック・ペントツとの競争を制した。シュラーガーは24試合、ペントツは17試合に出場している。
25歳のゲンク所属GKトビアス・ラワルとフロリアン・ヴィーガルがバックアップを務める。ポーツマスのGKニコラス・シュミットは第3GKの座を狙うが、まずは競争を勝ち抜く必要がある。
|選手
|所属
|アレクサンダー・シュラーガー
|RBザルツブルク
|パトリック・ペンツ
|ブロンビー
|トビアス・ラワル
|ゲンク
|フロリアン・ヴィーガレ
|ヴィクトリア・プルゼニ
|ニコラス・クリストフ
|SVエルバースベルク
|ニコラス・ポルスター
|ヴォルフスベルガーAC
|ニコラス・シュミット
|ポーツマス
オーストリア代表の守備の要は、キャプテンでタイトル数最多のダヴィド・アラバだ。レアル・マドリードのスーパースターであり、代表100試合以上に出場。米国、メキシコ、カナダで開催される今大会でも中心的な役割が期待される。
トッテナムのケヴィン・ダンソも代表の要だが、クラブの低迷が士気を落とす恐れがある。
ディフェンスラインには、マインツのシュテファン・ポッシュ、ヴェルダー・ブレーメンのマックス・ヴォーバー、フェイエノールトのゲルノット・トラウナーといった経験豊富な選手も揃う。
|選手
|所属
|ダヴィド・アラバ
|レアル・マドリード
|マルコ・フリードル
|ヴェルダー・ブレーメン
|ケヴィン・ダンソ
|トッテナム・ホットスパー
|ステファン・ポッシュ
|マインツ05
|フィリップ・リエンハルト
|SCフライブルク
|フィリップ・ムウェネ
|マインツ05
|マックス・ヴォーバー
|ヴェルダー・ブレーメン
|アレクサンダー・プラース
|ホッフェンハイム
|マイケル・スヴォボダ
|ヴェネツィア
|ヴェネツィア
|エルチェ
|レオン・クエルフェルト
|ユニオン・ベルリン
|フェイエノールト
|フェイエノールト
|サムソン・バイドゥ
|レンヌ
オーストリアの中盤は経験値が高い。代表95試合出場を誇るマルセル・サビッツァー、50試合近く出場する守備的MFクサヴェル・シュラーガーが軸だ。バイエルンのコンラッド・ライマーは守備もできる万能型だ。
一方で、ボルシア・ドルトムントの20歳、カーニー・チュクウェメカはイングランドではなくオーストリア代表を選択。PSVアイントホーフェンの20歳、ポール・ワナーも大きな可能性を秘める。
さらに、ハイインテンシティとハイプレスが特徴のブンデスリーガでプレーする選手が多く、その経験はW杯でも強みとなるだろう。
|選手
|所属
|ザヴェル・シュラーガー
|RBライプツィヒ
|ニコラス・ザイヴァルト
|RBライプツィヒ
|マルセル・ザビッツァー
|ボルシア・ドルトムント
|フロリアン・グリリッチ
|ブラガ
|ロマーノ・シュミット
|ヴェルダー・ブレーメン
|クリストフ・バウムガルトナー
|RBライプツィヒ
|コンラート・ライマー
|バイエルン・ミュンヘン
|パトリック・ヴィマー
|VFLヴォルフスブルク
|アレッサンドロ・ショプフ
|ヴォルフスベルガーAC
|カーニー・チュクウェメカ
|ボルシア・ドルトムント
|ポール・ワナー
|PSVアイントホーフェン
|マルコ・グルル
|ヴェルダー・ブレーメン
|ティエルノ・バロ
|ミルウォール
オーストリア攻撃の軸はマルコ・アルナウトヴィッチだ。ウェストハムやストーク・シティでプレーした元プレミアリーグのストライカーで、現在36歳ながら代表でゴールを量産。通算130試合以上で47得点を挙げ、今回の大会が代表最後の舞台となる見込み。
ミヒャエル・グレゴリッチとサシャ・カラジッチがサポートし、元プレミアリーグのベテラン、アンドレアス・ヴァイマンも加わる。
|選手
|所属
|マルコ・アルナウトヴィッチ
|レッドスター・ベオグラード
|マイケル・グレゴリッチ
|アウクスブルク
|サシャ・カラジッチ
|LASK
|アンドレアス・ヴァイマン
|ラピッド・ウィーン
|ラウル・フロルチュ
|ユニオンSG
|ニコラウス・ヴルムブランド
|ラピッド・ウィーン
|マティアス・ホンザック
|FCハイデンハイム
前線では、オーストリアがグループステージを突破し決勝トーナメントに進むため、マルコ・アルナウトヴィッチの安定した得点が不可欠だ。
中盤ではブンデスリーガ組がスピードとパワーで推進する。マルセル・ザビッツァーがチームを牽引する。
ウイングでは、代表デビューしていないチュクウェメカが注目株。米国、メキシコ、カナダ開催の大会で存在感を示す可能性がある。エールディヴィジのワナーも先発候補だ。
守備では、大舞台経験豊富なダヴィド・アラバのリーダーシップが不可欠だ。
2026年のワールドカップで、シュラーガーはオーストリアのゴールキーパーとして先発する見込みだ。
守備ではアラバとダンソが経験値でチームを支える。
中盤の要はザビッツァー。チュクウェメカの若さとエネルギーが、アルナウトヴィッチのベテランらしい嗅覚を引き出す。
オーストリア予想先発（4-3-3）：シュラーガー、ライマー、ダンソ、アラバ、ムウェネ、ザビッツァー、グリリッチ、シュラーガー、バウムガルトナー、アルナウトヴィッチ、チュクウェメカ。