Goal.com
ライブ
FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-AUT-BIHAFP
Harry Sherlock

翻訳者：

2026年ワールドカップ・オーストリア代表：アメリカ、メキシコ、カナダで開催される大会に選ばれるのはどの選手か？

オーストリア
ワールドカップ

2026 FIFAワールドカップオーストリア代表チームについて知っておきたいすべて。

オーストリアは初の国際大会制覇を目標に、2026年ワールドカップ出場権を獲得した。

ラルフ・ラングニック監督率いるチームはボスニア・ヘルツェゴビナとルーマニアを退け、グループHを首位突破した。 

7回目の出場となるが、1998年大会のグループリーグ敗退以来の出場となる。

最高成績は1954年の3位で、準決勝に進んだのはこの1度だけだ。 

2026年は歴史を変える年となるか。

  • SC Freiburg v FC Salzburg - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    ゴールキーパー

    オーストリアの正GKはレッドブル・ザルツブルクのアレクサンダー・シュラーガー。彼はここ数年で代表の守護神となり、ブロンビーのパトリック・ペントツとの競争を制した。シュラーガーは24試合、ペントツは17試合に出場している。

    25歳のゲンク所属GKトビアス・ラワルとフロリアン・ヴィーガルがバックアップを務める。ポーツマスのGKニコラス・シュミットは第3GKの座を狙うが、まずは競争を勝ち抜く必要がある。 

    選手所属
    アレクサンダー・シュラーガーRBザルツブルク
    パトリック・ペンツブロンビー
    トビアス・ラワルゲンク
    フロリアン・ヴィーガレヴィクトリア・プルゼニ
    ニコラス・クリストフSVエルバースベルク
    ニコラス・ポルスターヴォルフスベルガーAC
    ニコラス・シュミットポーツマス
    • 広告
  • FBL-ESP-LIGA-OSASUNA-REAL MADRIDAFP

    ディフェンダー

    オーストリア代表の守備の要は、キャプテンでタイトル数最多のダヴィド・アラバだ。レアル・マドリードのスーパースターであり、代表100試合以上に出場。米国、メキシコ、カナダで開催される今大会でも中心的な役割が期待される。 

    トッテナムのケヴィン・ダンソも代表の要だが、クラブの低迷が士気を落とす恐れがある。

    ディフェンスラインには、マインツのシュテファン・ポッシュ、ヴェルダー・ブレーメンのマックス・ヴォーバー、フェイエノールトのゲルノット・トラウナーといった経験豊富な選手も揃う。

    選手所属
    ダヴィド・アラバレアル・マドリード
    マルコ・フリードルヴェルダー・ブレーメン
    ケヴィン・ダンソトッテナム・ホットスパー
    ステファン・ポッシュマインツ05
    フィリップ・リエンハルトSCフライブルク
    フィリップ・ムウェネマインツ05
    マックス・ヴォーバーヴェルダー・ブレーメン
    アレクサンダー・プラースホッフェンハイム
    マイケル・スヴォボダヴェネツィア
    ヴェネツィアエルチェ
    レオン・クエルフェルトユニオン・ベルリン
    フェイエノールトフェイエノールト
    サムソン・バイドゥレンヌ
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-AUT-CYPAFP

    ミッドフィールダー

    オーストリアの中盤は経験値が高い。代表95試合出場を誇るマルセル・サビッツァー、50試合近く出場する守備的MFクサヴェル・シュラーガーが軸だ。バイエルンのコンラッド・ライマーは守備もできる万能型だ。

    一方で、ボルシア・ドルトムントの20歳、カーニー・チュクウェメカはイングランドではなくオーストリア代表を選択。PSVアイントホーフェンの20歳、ポール・ワナーも大きな可能性を秘める。

    さらに、ハイインテンシティとハイプレスが特徴のブンデスリーガでプレーする選手が多く、その経験はW杯でも強みとなるだろう。 

    選手所属
    ザヴェル・シュラーガーRBライプツィヒ
    ニコラス・ザイヴァルトRBライプツィヒ
    マルセル・ザビッツァーボルシア・ドルトムント
    フロリアン・グリリッチブラガ
    ロマーノ・シュミットヴェルダー・ブレーメン
    クリストフ・バウムガルトナーRBライプツィヒ
    コンラート・ライマー バイエルン・ミュンヘン
    パトリック・ヴィマーVFLヴォルフスブルク
    アレッサンドロ・ショプフヴォルフスベルガーAC
    カーニー・チュクウェメカボルシア・ドルトムント
    ポール・ワナーPSVアイントホーフェン
    マルコ・グルルヴェルダー・ブレーメン
    ティエルノ・バロミルウォール
  • Austria v Bosnia and Herzegovina - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    攻撃者

    オーストリア攻撃の軸はマルコ・アルナウトヴィッチだ。ウェストハムやストーク・シティでプレーした元プレミアリーグのストライカーで、現在36歳ながら代表でゴールを量産。通算130試合以上で47得点を挙げ、今回の大会が代表最後の舞台となる見込み。

    ミヒャエル・グレゴリッチとサシャ・カラジッチがサポートし、元プレミアリーグのベテラン、アンドレアス・ヴァイマンも加わる。 

    選手所属
    マルコ・アルナウトヴィッチレッドスター・ベオグラード
    マイケル・グレゴリッチアウクスブルク
    サシャ・カラジッチLASK
    アンドレアス・ヴァイマンラピッド・ウィーン
    ラウル・フロルチュユニオンSG
    ニコラウス・ヴルムブランドラピッド・ウィーン
    マティアス・ホンザックFCハイデンハイム
  • Carney Chukwuemeka Dortmund 01202026(C)Getty Images

    オーストリアのスター選手たち

    前線では、オーストリアがグループステージを突破し決勝トーナメントに進むため、マルコ・アルナウトヴィッチの安定した得点が不可欠だ。 

    中盤ではブンデスリーガ組がスピードとパワーで推進する。マルセル・ザビッツァーがチームを牽引する。 

    ウイングでは、代表デビューしていないチュクウェメカが注目株。米国、メキシコ、カナダ開催の大会で存在感を示す可能性がある。エールディヴィジのワナーも先発候補だ。

    守備では、大舞台経験豊富なダヴィド・アラバのリーダーシップが不可欠だ。

  • Austria v Bosnia and Herzegovina - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    2026年ワールドカップ オーストリア代表予想先発メンバー

    2026年のワールドカップで、シュラーガーはオーストリアのゴールキーパーとして先発する見込みだ。

    守備ではアラバとダンソが経験値でチームを支える。 

    中盤の要はザビッツァー。チュクウェメカの若さとエネルギーが、アルナウトヴィッチのベテランらしい嗅覚を引き出す。 

    オーストリア予想先発（4-3-3）：シュラーガー、ライマー、ダンソ、アラバ、ムウェネ、ザビッツァー、グリリッチ、シュラーガー、バウムガルトナー、アルナウトヴィッチ、チュクウェメカ。 

親善試合
オーストリア crest
オーストリア
AUT
チュニジア crest
チュニジア
TUN