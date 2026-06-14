2026年ワールドカップ、オランダ対日本 ライブ中継

2026年ワールドカップ
オランダ対日本
得点者：
ロナルド・クーマン監督のオランダ代表が、グループF初戦で日本代表と対戦する。現地時間22時（日本時間23日3時）、バージニア州アーリントンのAT&Tスタジアムで行われる。 グループ2強による一戦では、マレンやダムフリーズを擁するオランダが、ダークホース日本代表に挑む。この試合は、深夜に行われるスウェーデン対チュニジアの結果を待たずとも、グループ首位の行方を左右するだろう。
2026年ワールドカップ
オランダ対日本
得点者：
ロナルド・クーマン監督のオランダ代表が、グループF初戦で日本代表と対戦する。現地時間22時（日本時間23日3時）、バージニア州アーリントンのAT&Tスタジアムで行われる。 グループ2強による一戦では、マレンやダムフリーズを擁するオランダが、ダークホース日本代表に挑む。この試合は、深夜に行われるスウェーデン対チュニジアの結果を待たずとも、グループ首位の行方を左右するだろう。
オランダ対日本
得点者：
オランダ（4-2-3-1）：フェルブルッゲン、ダムフリーズ、ファン・ダイク、アケ、ファン・デ・フェン、デ・ヨング、グラヴェンベルフ、マレン、ラインダース、ガクポ、デパイ。監督：クーマン。
日本（3-4-2-1）：鈴木；冨安、谷口、板倉；堂安、鎌田、田中、中村；久保、伊藤；上田。監督：森保。
主審：エルファス（米国）
警告：
退場：
アシスト：