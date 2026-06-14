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Netherlands v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

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2026年ワールドカップ、オランダ対日本 ライブ中継

オランダ 対 日本
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2026年ワールドカップ初日を生で楽しみましょう。

2026年ワールドカップ

オランダ対日本

得点者：


ロナルド・クーマン監督のオランダ代表が、グループF初戦で日本代表と対戦する。現地時間22時（日本時間23日3時）、バージニア州アーリントンのAT&Tスタジアムで行われる。 グループ2強による一戦では、マレンやダムフリーズを擁するオランダが、ダークホース日本代表に挑む。この試合は、深夜に行われるスウェーデン対チュニジアの結果を待たずとも、グループ首位の行方を左右するだろう。




  • 主な目標と取り組み：

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  • 試合結果：

    オランダ対日本

    得点者：


    オランダ（4-2-3-1）：フェルブルッゲン、ダムフリーズ、ファン・ダイク、アケ、ファン・デ・フェン、デ・ヨング、グラヴェンベルフ、マレン、ラインダース、ガクポ、デパイ。監督：クーマン。


    日本（3-4-2-1）：鈴木；冨安、谷口、板倉；堂安、鎌田、田中、中村；久保、伊藤；上田。監督：森保。


    主審：エルファス（米国）

    警告：

    退場：

    アシスト：

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