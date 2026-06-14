2026年ワールドカップ、オランダ対日本 ライブ中継

2026年ワールドカップ

オランダ対日本

得点者：





ロナルド・クーマン監督のオランダ代表が、グループF初戦で日本代表と対戦する。現地時間22時（日本時間23日3時）、バージニア州アーリントンのAT&Tスタジアムで行われる。 グループ2強による一戦では、マレンやダムフリーズを擁するオランダが、ダークホース日本代表に挑む。この試合は、深夜に行われるスウェーデン対チュニジアの結果を待たずとも、グループ首位の行方を左右するだろう。











