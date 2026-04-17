2026年ワールドカップ・オランダ代表：アメリカ、メキシコ、カナダで開催される大会に選ばれるのはどの選手か？

オランダはサッカー強豪国だが、ワールドカップでは3度決勝に進出しながら優勝できなかった。

2010年決勝で敗れたスペインには、4年後のブラジル大会初戦で5－1で雪辱した。準決勝ではPK戦の末にアルゼンチンに敗れた。

2018年のロシア大会ではグループステージを3位で終え、本大会出場を逃した。

2022年大会でもアルゼンチンと2－2で延長戦の末PK戦に敗れた。

来年の大会で運は好転するのか。戦力を分析し、展望を占う。