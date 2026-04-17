2026年ワールドカップ・オランダ代表：アメリカ、メキシコ、カナダで開催される大会に選ばれるのはどの選手か？

オランダはサッカー強豪国だが、ワールドカップでは3度決勝に進出しながら優勝できなかった。
2010年決勝で敗れたスペインには、4年後のブラジル大会初戦で5－1で雪辱した。準決勝ではPK戦の末にアルゼンチンに敗れた。
2018年のロシア大会ではグループステージを3位で終え、本大会出場を逃した。
2022年大会でもアルゼンチンと2－2で延長戦の末PK戦に敗れた。
来年の大会で運は好転するのか。戦力を分析し、展望を占う。
オランダはサッカー強豪国だが、ワールドカップでは3度決勝に進出しながら優勝できなかった。
2010年決勝で敗れたスペインには、4年後のブラジル大会初戦で5－1で雪辱した。準決勝ではPK戦の末にアルゼンチンに敗れた。
2018年のロシア大会ではグループステージを3位で終え、本大会出場を逃した。
2022年大会でもアルゼンチンと2－2で延長戦の末PK戦に敗れた。
来年の大会で運は好転するのか。戦力を分析し、展望を占う。
オランダのゴールキーパーは人材が豊富だ。来年の大会では、ブライトンのバート・フェルブルッヘンが正ゴールキーパーの最有力候補である。
昨夏ブンデスリーガのレバークーゼンに移籍したマーク・フレッケンも候補だ。さらにサンダーランドの正GKロビン・ロエフスも代表入りが期待される。
|選手
|所属
|バート・フェルブルッゲン
|ブライトン
|ロビン・ロエフス
|サンダーランド
|マーク・フレッケン
|バイエル・レバークーゼン
守備では、オランダ代表は世界最高峰だ。キャプテンでリヴァプールのセンターバック、ヴィルジル・ファン・ダイクが守備陣をリードする。
負傷のマタイス・デ・リフト（マンチェスター・ユナイテッド）は不在だが、ステファン・デ・フライ、ナタン・アケ、ヤン・ポール・ファン・ヘッケが控える。
サイドも層が厚く、右はデンゼル・ダムフリーズが先発、左はミッキー・ファン・デ・ヴェンとヨレル・ハトがバックアップする。アーセナルで好調のユリアン・ティンバーも加わり、守備の安定は確実だ。
|選手
|所属
|デンゼル・ダムフリーズ
|インテル
|ユリエン・ティンバー
|アーセナル
|ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
|ブライトン
|マッツ・ウィッファー
|ブライトン
|ヴィルジル・ファン・ダイク
|リヴァプール
|ミッキー・ファン・デ・ヴェン
|トッテナム
|ナタン・アケ
|マンチェスター・シティ
|ジョレル・ハト
|チェルシー
オランダ代表は中盤の選手層が守備陣ほど厚くないものの、中央で試合のペースをコントロールし、主導権を握れる選手を擁している。
バルセロナのフレンキー・デ・ヨングはハンス・フリック監督の下で調子を回復し、代表でも中心選手に成長した。彼のボール運びがワールドカップでのオランダの命運を握る。
昨夏マンチェスター・シティに移籍したティジャニ・ラインダース、ユヴェントスのテウン・クープマイナーズも中盤の要となる。リヴァプールのライアン・グラヴェンベルフもクラブ・代表で存在感を示し、クーマン監督の戦術で中心となるだろう。
クインテン・ティンバーとマルテン・デ・ルーンも層と汎用性を高める。
|選手
|所属
|フレンキー・デ・ヨング
|バルセロナ
|ライアン・グラフェンベルフ
|リヴァプール
|ティジャニ・ラインダース
|マンチェスター・シティ
|テウン・クープマイナーズ
|ユヴェントス
|マルテン・デ・ルーン
|アタランタ
|グース・ティル
|PSV
|クインテン・ティンバー
|マルセイユ
堅固な守備と中盤に加え、オランダ代表は攻撃陣も充実している。歴代最多得点をマークしロビン・ファン・ペルシを抜いたメンフィス・デパイが前線を支える。
コディ・ガクポも代表で存在感を示し、本大会の鍵を握る。ジャスティン・クライファート、ドニエル・マレン、ブライアン・ブロッビーも潜在能力が高い。
結論として、オランダ代表はピッチの3エリアすべてで層が厚く、2026年W杯の後半ラウンド進出候補だ。
|選手
|所属
|メンフィス・デパイ
|コリンチャンス
|コディ・ガクポ
|リヴァプール
|ドニエル・マレン
|アストン・ヴィラ
|ジャスティン・クライファート
|ボーンマス
|ノア・ラング
|ガラタサライ
|ブライアン・ブロビー
|サンダーランド
|ワウト・ウェグホルスト
|アヤックス
|クリセンシオ・サマーヴィル
|ウェストハム
オランダ代表は、ピッチの3エリアすべてに高いクオリティを持つ選手を揃え、ヨーロッパや世界トップクラスのスターが象徴的なオレンジ色のユニフォームを着る。前述の通り、同国代表歴代最多得点を誇るメンフィス・デパイと才能豊かなコディ・ガクポが攻撃の要となる。
中盤ではフレンキー・デ・ヨングが正確なボール捌きと冷静さでゲームを支配する。バルセロナで好調を維持し、チームの欧州復活にも貢献した。ティジャニ・ラインダースも中盤の要として欠かせない。
センターバックのヴィルジル・ファン・ダイクは相手の攻撃を封じる。
右サイドのデンゼル・ダムフリーズも攻守で存在感を示す。インテルで好調を維持する彼は、代表でも欠かせない戦力だ。
GKはバート・フェルブルッゲンが正守護神を務め、マーク・フレッケンが控えに回る。
守備では、コエマン監督は4バックを継続し、センターバックにヴィルジル・ファン・ダイクを起用。パートナーはユリアン・ティンバー、マタイス・デ・リフト、ヤン・ポール・ファン・ヘッケが候補だ。左サイドバックはミッキー・ファン・デ・ヴェンがナタン・アケと競争し、右はデンゼル・ダムフリーズが務める見込み。
中盤はライアン・グラフェンベルフとフレンキー・デ・ヨングのダブルピボットが軸。2人の冷静さと広い視野が、コエマン監督の試合支配を可能にする。3人目はティジャニ・ラインダースが有力だ。
前線では、コディ・ガクポの得点感覚と冷静なフィニッシュ力がメンフィス・デパイと並び主力ストライカーとしての地位を確立している。右ウイングの最後の1枠はドニエル・マレンらが争う。
予想先発（4-3-3）：ヴェルブルッゲン、ダムフリーズ、ファン・ヘッケ、ファン・ダイク、ファン・デ・ヴェン、デ・ヨング、ラインダース、グラヴェンベルフ、マレン、メンフィス、ガクポ