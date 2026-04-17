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Netherlands v Malta - FIFA 2026 World Cup QualifierGetty Images Sport

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2026年ワールドカップ・オランダ代表：アメリカ、メキシコ、カナダで開催される大会に選ばれるのはどの選手か？

ワールドカップ
オランダ

2026 FIFAワールドカップに向けたオランダ代表チームについて知っておくべきこと

オランダはサッカー強豪国だが、ワールドカップでは3度決勝に進出しながら優勝できなかった。

2010年決勝で敗れたスペインには、4年後のブラジル大会初戦で5－1で雪辱した。準決勝ではPK戦の末にアルゼンチンに敗れた。

2018年のロシア大会ではグループステージを3位で終え、本大会出場を逃した。

2022年大会でもアルゼンチンと2－2で延長戦の末PK戦に敗れた。

来年の大会で運は好転するのか。戦力を分析し、展望を占う。

  • Netherlands v Spain - UEFA Nations League Quarterfinal Leg OneGetty Images Sport

    ゴールキーパー

    オランダのゴールキーパーは人材が豊富だ。来年の大会では、ブライトンのバート・フェルブルッヘンが正ゴールキーパーの最有力候補である。 

    昨夏ブンデスリーガのレバークーゼンに移籍したマーク・フレッケンも候補だ。さらにサンダーランドの正GKロビン・ロエフスも代表入りが期待される。

    選手所属 
    バート・フェルブルッゲンブライトン
    ロビン・ロエフスサンダーランド
    マーク・フレッケンバイエル・レバークーゼン
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  • Netherlands v Poland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    ディフェンダー

    守備では、オランダ代表は世界最高峰だ。キャプテンでリヴァプールのセンターバック、ヴィルジル・ファン・ダイクが守備陣をリードする。

    負傷のマタイス・デ・リフト（マンチェスター・ユナイテッド）は不在だが、ステファン・デ・フライ、ナタン・アケ、ヤン・ポール・ファン・ヘッケが控える。

    サイドも層が厚く、右はデンゼル・ダムフリーズが先発、左はミッキー・ファン・デ・ヴェンとヨレル・ハトがバックアップする。アーセナルで好調のユリアン・ティンバーも加わり、守備の安定は確実だ。

    選手所属
    デンゼル・ダムフリーズインテル 
    ユリエン・ティンバーアーセナル
    ヤン・ポール・ファン・ヘッケブライトン
    マッツ・ウィッファーブライトン
    ヴィルジル・ファン・ダイクリヴァプール
    ミッキー・ファン・デ・ヴェン トッテナム
    ナタン・アケマンチェスター・シティ
    ジョレル・ハトチェルシー
  • دي يونجGetty Images Sport

    ミッドフィールダー

    オランダ代表は中盤の選手層が守備陣ほど厚くないものの、中央で試合のペースをコントロールし、主導権を握れる選手を擁している。

    バルセロナのフレンキー・デ・ヨングはハンス・フリック監督の下で調子を回復し、代表でも中心選手に成長した。彼のボール運びがワールドカップでのオランダの命運を握る。

    昨夏マンチェスター・シティに移籍したティジャニ・ラインダース、ユヴェントスのテウン・クープマイナーズも中盤の要となる。リヴァプールのライアン・グラヴェンベルフもクラブ・代表で存在感を示し、クーマン監督の戦術で中心となるだろう。

    クインテン・ティンバーとマルテン・デ・ルーンも層と汎用性を高める。

    選手所属
    フレンキー・デ・ヨングバルセロナ
    ライアン・グラフェンベルフリヴァプール
    ティジャニ・ラインダースマンチェスター・シティ
    テウン・クープマイナーズユヴェントス
    マルテン・デ・ルーンアタランタ
    グース・ティルPSV
    クインテン・ティンバーマルセイユ
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-FINAFP

    攻撃者

    堅固な守備と中盤に加え、オランダ代表は攻撃陣も充実している。歴代最多得点をマークしロビン・ファン・ペルシを抜いたメンフィス・デパイが前線を支える。

    コディ・ガクポも代表で存在感を示し、本大会の鍵を握る。ジャスティン・クライファート、ドニエル・マレン、ブライアン・ブロッビーも潜在能力が高い。

    結論として、オランダ代表はピッチの3エリアすべてで層が厚く、2026年W杯の後半ラウンド進出候補だ。

    選手所属
    メンフィス・デパイコリンチャンス
    コディ・ガクポリヴァプール
    ドニエル・マレンアストン・ヴィラ
    ジャスティン・クライファートボーンマス
    ノア・ラングガラタサライ
    ブライアン・ブロビーサンダーランド
    ワウト・ウェグホルストアヤックス
    クリセンシオ・サマーヴィルウェストハム
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-MALAFP

    オランダのスター選手たち

    オランダ代表は、ピッチの3エリアすべてに高いクオリティを持つ選手を揃え、ヨーロッパや世界トップクラスのスターが象徴的なオレンジ色のユニフォームを着る。前述の通り、同国代表歴代最多得点を誇るメンフィス・デパイと才能豊かなコディ・ガクポが攻撃の要となる

    中盤ではフレンキー・デ・ヨングが正確なボール捌きと冷静さでゲームを支配する。バルセロナで好調を維持し、チームの欧州復活にも貢献した。ティジャニ・ラインダースも中盤の要として欠かせない。

    センターバックのヴィルジル・ファン・ダイクは相手の攻撃を封じる。

    右サイドのデンゼル・ダムフリーズも攻守で存在感を示す。インテルで好調を維持する彼は、代表でも欠かせない戦力だ。

  • Netherlands 2026Getty

    2026年ワールドカップ オランダ代表予想先発メンバー

    GKはバート・フェルブルッゲンが正守護神を務め、マーク・フレッケンが控えに回る。

    守備では、コエマン監督は4バックを継続し、センターバックにヴィルジル・ファン・ダイクを起用。パートナーはユリアン・ティンバー、マタイス・デ・リフト、ヤン・ポール・ファン・ヘッケが候補だ。左サイドバックはミッキー・ファン・デ・ヴェンがナタン・アケと競争し、右はデンゼル・ダムフリーズが務める見込み。

    中盤はライアン・グラフェンベルフとフレンキー・デ・ヨングのダブルピボットが軸。2人の冷静さと広い視野が、コエマン監督の試合支配を可能にする。3人目はティジャニ・ラインダースが有力だ。

    前線では、コディ・ガクポの得点感覚と冷静なフィニッシュ力がメンフィス・デパイと並び主力ストライカーとしての地位を確立している。右ウイングの最後の1枠はドニエル・マレンらが争う。

    予想先発（4-3-3）：ヴェルブルッゲン、ダムフリーズ、ファン・ヘッケ、ファン・ダイク、ファン・デ・ヴェン、デ・ヨング、ラインダース、グラヴェンベルフ、マレン、メンフィス、ガクポ

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