2026年ワールドカップ・オランダ代表：アメリカ、メキシコ、カナダで開催される大会に出場する選手は？

オランダはサッカー強豪国だが、ワールドカップでは3度決勝に進出しながら優勝を逃している。
2010年決勝で敗れたスペインには、4年後のブラジル大会初戦で5－1で雪辱した。準決勝ではPK戦の末にアルゼンチンに敗れた。
2018年のロシアW杯では予選グループ3位にとどまり、本大会出場を逃した。
2022年大会でもアルゼンチンと2－2の接戦の末、PK戦で敗れた。
来年の大会で運は好転するのか。戦力分析から展望する。
オランダはサッカー強豪国だが、ワールドカップでは3度決勝に進出しながら優勝を逃している。
2010年決勝で敗れたスペインには、4年後のブラジル大会初戦で5－1で雪辱した。準決勝ではPK戦の末にアルゼンチンに敗れた。
2018年のロシアW杯では予選グループ3位にとどまり、本大会出場を逃した。
2022年大会でもアルゼンチンと2－2の接戦の末、PK戦で敗れた。
来年の大会で運は好転するのか。戦力分析から展望する。
オランダは優秀なGKが多数おり、選択肢に困らない。ブライトンのバート・フェルブルッヘンが来年の大会で正GKとして先発する最有力候補だ。
昨夏ブンデスリーガのレバークーゼンに移籍したマーク・フレッケンも候補に名を連ねる。さらにサンダーランドの正GKロビン・ロエフスも代表入りが予想される。
|選手
|所属
|バート・フェルブルッゲン
|ブライトン
|ロビン・ロエフス
|サンダーランド
|マーク・フレッケン
|バイエル・レバークーゼン
オランダ代表は守備が世界最高水準で、キャプテンのヴィルジル・ファン・ダイクをはじめ才能あるディフェンダーが揃う。リヴァプールのセンターバックであるファン・ダイクは今回も守備の要となる。
負傷でマンチェスター・ユナイテッドのマタイス・デ・リフトは外れたが、ステファン・デ・フライ、ナタン・アケ、ヤン・ポール・ファン・ヘッケが控える。
サイドも層が厚く、右はデンゼル・ダムフリーズが先発、左はミッキー・ファン・デ・ヴェンとヨレル・ハトがバックアップする。負傷のユリアン・ティンバーに代わり、サンダーランドのルツハレル・ヘルトゥイダが招集された。
|選手
|所属
|デンゼル・ダムフリーズ
|インテル
|ルツハレル・ヘルトゥイダ
|サンダーランド（RBライプツィヒ、レンタル）
|ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
|ブライトン
|マッツ・ウィッファー
|ブライトン
|ヴィルジル・ファン・ダイク
|リヴァプール
|ミッキー・ファン・デ・ヴェン
|トッテナム
|ナタン・アケ
|マンチェスター・シティ
|ジョレル・ハト
|チェルシー
オランダ代表は中盤の選手層が守備陣ほど厚くないものの、中央で試合のペースを握り、主導権を握れる選手を揃えている。
バルセロナのフレンキー・デ・ヨングはハンス・フリック監督の下で調子を回復し、代表でも中心選手に成長した。彼のボール運びがワールドカップの行方を左右する。
昨夏マンチェスター・シティに移籍したティジャニ・ラインダース、ユヴェントスのテウン・クープマイナーズも中盤の要となる。リヴァプールのライアン・グラヴェンベルフもクラブ・代表で存在感を示し、クーマン監督の戦術で中心となるだろう。
クインテン・ティンバーとマルテン・デ・ルーンも層と柔軟性を高める。
|選手
|所属
|フレンキー・デ・ヨング
|バルセロナ
|ライアン・グラフェンベルフ
|リヴァプール
|ティジャニ・ラインダース
|マンチェスター・シティ
|テウン・クープマイナーズ
|ユヴェントス
|マルテン・デ・ルーン
|アタランタ
|グース・ティル
|PSV
|クインテン・ティンバー
|マルセイユ
堅固な守備と中盤に加え、オランダ代表は攻撃でも高い戦力を誇る。歴代最多得点を更新しロビン・ファン・ペルシを抜いたメンフィス・デパイは、今回も前線で要となる。
代表で存在感を示すコディ・ガクポも鍵を握る。ジャスティン・クライファート、ドニエル・マレン、ブライアン・ブロッベイも潜在能力を示している。
このように、オランダ代表はピッチの3エリアで層が厚く、2026年W杯のノックアウトステージ進出の有力候補だ。
|選手
|所属
|メンフィス・デパイ
|コリンチャンス
|コディ・ガクポ
|リヴァプール
|ドニエル・マレン
|アストン・ヴィラ
|ジャスティン・クライファート
|ボーンマス
|ノア・ラング
|ガラタサライ
|ブライアン・ブロビー
|サンダーランド
|ワウト・ウェグホルスト
|アヤックス
|クリセンシオ・サマーヴィル
|ウェストハム
オランダ代表は、ピッチのあらゆるポジションに実力者を揃え、世界トップクラスのスターが象徴的なオレンジ色のユニフォームを着る。前述の通り、代表歴代最多得点記録保持者のメンフィス・デパイと才能豊かなコディ・ガクポが攻撃の要となる。
中盤ではフレンキー・デ・ヨングが正確なパスと冷静さでゲームを支配する。彼はバルセロナでラ・リーガと欧州の舞台での復活に貢献している。ティジャニ・ラインダースも攻撃の組み立てで重要な役割を担う。
相手の攻撃を封じるのは、世界屈指のセンターバック、ヴィルジル・ファン・ダイクの役目だ。
レアル・マドリードへの移籍が決まったインテル所属のデンゼル・ダムフリーズも、サイドでの活躍が期待される。
GKはバート・フェルブルッゲンが正守護神を維持し、マーク・フレッケンがバックアップする。
守備では4バックを採用し、CBにファン・ダイクとファン・ヘッケ、左SBにファン・デ・ヴェン、右SBにダムフリーズが入る見込みだ。
中盤はライアン・グラフェンベルフとフレンキー・デ・ヨングのダブルボランチ。彼らの冷静さと広い視野が、チームにリズムをもたらす。3人目はティジャニ・ラインダースが有力だ。
前線では、コディ・ガクポの得点感覚と冷静なフィニッシュ力がメンフィス・デパイと並び主力としての地位を確立している。右ウイングの最後の攻撃的ポジションを巡っては、ドニエル・マレンを含む数名の選手が争っている。
予想先発（4-3-3）：ヴェルブルッゲン、ダムフリーズ、ファン・ヘッケ、ファン・ダイク、ファン・デ・ヴェン、デ・ヨング、ラインダース、グラヴェンベルフ、マレン、メンフィス、ガクポ