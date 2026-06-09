2026年ワールドカップ・オランダ代表：アメリカ、メキシコ、カナダで開催される大会に出場する選手は？

オランダはサッカー強豪国だが、ワールドカップでは3度決勝に進出しながら優勝を逃している。

2010年決勝で敗れたスペインには、4年後のブラジル大会初戦で5－1で雪辱した。準決勝ではPK戦の末にアルゼンチンに敗れた。

2018年のロシアW杯では予選グループ3位にとどまり、本大会出場を逃した。

2022年大会でもアルゼンチンと2－2の接戦の末、PK戦で敗れた。

来年の大会で運は好転するのか。戦力分析から展望する。