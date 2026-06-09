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Netherlands v Malta - FIFA 2026 World Cup QualifierGetty Images Sport

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2026年ワールドカップ・オランダ代表：アメリカ、メキシコ、カナダで開催される大会に出場する選手は？

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オランダ

2026 FIFAワールドカップに向けたオランダ代表チームについて知っておくべきこと

オランダはサッカー強豪国だが、ワールドカップでは3度決勝に進出しながら優勝を逃している。

2010年決勝で敗れたスペインには、4年後のブラジル大会初戦で5－1で雪辱した。準決勝ではPK戦の末にアルゼンチンに敗れた。

2018年のロシアW杯では予選グループ3位にとどまり、本大会出場を逃した。

2022年大会でもアルゼンチンと2－2の接戦の末、PK戦で敗れた。

来年の大会で運は好転するのか。戦力分析から展望する。

  • Netherlands v Spain - UEFA Nations League Quarterfinal Leg OneGetty Images Sport

    ゴールキーパー

    オランダは優秀なGKが多数おり、選択肢に困らない。ブライトンのバート・フェルブルッヘンが来年の大会で正GKとして先発する最有力候補だ。 

    昨夏ブンデスリーガのレバークーゼンに移籍したマーク・フレッケンも候補に名を連ねる。さらにサンダーランドの正GKロビン・ロエフスも代表入りが予想される。

    選手所属 
    バート・フェルブルッゲンブライトン
    ロビン・ロエフスサンダーランド
    マーク・フレッケンバイエル・レバークーゼン
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  • Netherlands v Poland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    ディフェンダー

    オランダ代表は守備が世界最高水準で、キャプテンのヴィルジル・ファン・ダイクをはじめ才能あるディフェンダーが揃う。リヴァプールのセンターバックであるファン・ダイクは今回も守備の要となる。

    負傷でマンチェスター・ユナイテッドのマタイス・デ・リフトは外れたが、ステファン・デ・フライ、ナタン・アケ、ヤン・ポール・ファン・ヘッケが控える。

    サイドも層が厚く、右はデンゼル・ダムフリーズが先発、左はミッキー・ファン・デ・ヴェンとヨレル・ハトがバックアップする。負傷のユリアン・ティンバーに代わり、サンダーランドのルツハレル・ヘルトゥイダが招集された。

    選手所属
    デンゼル・ダムフリーズインテル 
    ルツハレル・ヘルトゥイダサンダーランド（RBライプツィヒ、レンタル）
    ヤン・ポール・ファン・ヘッケブライトン
    マッツ・ウィッファーブライトン
    ヴィルジル・ファン・ダイクリヴァプール
    ミッキー・ファン・デ・ヴェン トッテナム
    ナタン・アケマンチェスター・シティ
    ジョレル・ハトチェルシー
  • دي يونجGetty Images Sport

    ミッドフィールダー

    オランダ代表は中盤の選手層が守備陣ほど厚くないものの、中央で試合のペースを握り、主導権を握れる選手を揃えている。

    バルセロナのフレンキー・デ・ヨングはハンス・フリック監督の下で調子を回復し、代表でも中心選手に成長した。彼のボール運びがワールドカップの行方を左右する。

    昨夏マンチェスター・シティに移籍したティジャニ・ラインダース、ユヴェントスのテウン・クープマイナーズも中盤の要となる。リヴァプールのライアン・グラヴェンベルフもクラブ・代表で存在感を示し、クーマン監督の戦術で中心となるだろう。

    クインテン・ティンバーとマルテン・デ・ルーンも層と柔軟性を高める。

    選手所属
    フレンキー・デ・ヨングバルセロナ
    ライアン・グラフェンベルフリヴァプール
    ティジャニ・ラインダースマンチェスター・シティ
    テウン・クープマイナーズユヴェントス
    マルテン・デ・ルーンアタランタ
    グース・ティルPSV
    クインテン・ティンバーマルセイユ
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-FINAFP

    攻撃者

    堅固な守備と中盤に加え、オランダ代表は攻撃でも高い戦力を誇る。歴代最多得点を更新しロビン・ファン・ペルシを抜いたメンフィス・デパイは、今回も前線で要となる。

    代表で存在感を示すコディ・ガクポも鍵を握る。ジャスティン・クライファート、ドニエル・マレン、ブライアン・ブロッベイも潜在能力を示している。

    このように、オランダ代表はピッチの3エリアで層が厚く、2026年W杯のノックアウトステージ進出の有力候補だ。

    選手所属
    メンフィス・デパイコリンチャンス
    コディ・ガクポリヴァプール
    ドニエル・マレンアストン・ヴィラ
    ジャスティン・クライファートボーンマス
    ノア・ラングガラタサライ
    ブライアン・ブロビーサンダーランド
    ワウト・ウェグホルストアヤックス
    クリセンシオ・サマーヴィルウェストハム
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-MALAFP

    オランダのスター選手たち

    オランダ代表は、ピッチのあらゆるポジションに実力者を揃え、世界トップクラスのスターが象徴的なオレンジ色のユニフォームを着る。前述の通り、代表歴代最多得点記録保持者のメンフィス・デパイと才能豊かなコディ・ガクポが攻撃の要となる

    中盤ではフレンキー・デ・ヨングが正確なパスと冷静さでゲームを支配する。彼はバルセロナでラ・リーガと欧州の舞台での復活に貢献している。ティジャニ・ラインダースも攻撃の組み立てで重要な役割を担う。

    相手の攻撃を封じるのは、世界屈指のセンターバック、ヴィルジル・ファン・ダイクの役目だ。

    レアル・マドリードへの移籍が決まったインテル所属のデンゼル・ダムフリーズも、サイドでの活躍が期待される。

  • Netherlands 2026Getty

    2026年ワールドカップのオランダ代表予想先発メンバー

    GKはバート・フェルブルッゲンが正守護神を維持し、マーク・フレッケンがバックアップする。

    守備では4バックを採用し、CBにファン・ダイクとファン・ヘッケ、左SBにファン・デ・ヴェン、右SBにダムフリーズが入る見込みだ。

    中盤はライアン・グラフェンベルフとフレンキー・デ・ヨングのダブルボランチ。彼らの冷静さと広い視野が、チームにリズムをもたらす。3人目はティジャニ・ラインダースが有力だ。

    前線では、コディ・ガクポの得点感覚と冷静なフィニッシュ力がメンフィス・デパイと並び主力としての地位を確立している。右ウイングの最後の攻撃的ポジションを巡っては、ドニエル・マレンを含む数名の選手が争っている。

    予想先発（4-3-3）：ヴェルブルッゲン、ダムフリーズ、ファン・ヘッケ、ファン・ダイク、ファン・デ・ヴェン、デ・ヨング、ラインダース、グラヴェンベルフ、マレン、メンフィス、ガクポ

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