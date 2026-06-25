2026年ワールドカップ：エクアドル対ドイツ ライブ中継

2026年ワールドカップ第3節

ドイツ対エクアドル

得点者：





ユリアン・ナーゲルスマン監督率いるドイツ代表は、グループE第3節でセバスティアン・ベッカチェセ監督のエクアドル代表と22時に対戦する。ドイツはキュラソーとコートジボワールを破り2連勝。 ドイツはすでにグループ首位でベスト16進出を決め、29日22時30分のノックアウトステージ1回戦で3位チームと対戦する。一方、エクアドルは2位コートジボワールとの逆転または3位での勝ち点4獲得を目指し、勝利が絶対条件だ。











