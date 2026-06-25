2026年ワールドカップ：エクアドル対ドイツ ライブ中継

2026年ワールドカップ第3節
ドイツ対エクアドル
得点者：
ユリアン・ナーゲルスマン監督率いるドイツ代表は、グループE第3節でセバスティアン・ベッカチェセ監督のエクアドル代表と22時に対戦する。ドイツはキュラソーとコートジボワールを破り2連勝。 ドイツはすでにグループ首位でベスト16進出を決め、29日22時30分のノックアウトステージ1回戦で3位チームと対戦する。一方、エクアドルは2位コートジボワールとの逆転または3位での勝ち点4獲得を目指し、勝利が絶対条件だ。
2026年ワールドカップ第3節
ドイツ対エクアドル
得点者：
ユリアン・ナーゲルスマン監督率いるドイツ代表は、グループE第3節でセバスティアン・ベッカチェセ監督のエクアドル代表と22時に対戦する。ドイツはキュラソーとコートジボワールを破り2連勝。 ドイツはすでにグループ首位でベスト16進出を決め、29日22時30分のノックアウトステージ1回戦で3位チームと対戦する。一方、エクアドルは2位コートジボワールとの逆転または3位での勝ち点4獲得を目指し、勝利が絶対条件だ。
エクアドル対ドイツ
得点者：
エクアドル（4-4-2）：H. ガリンドス、J. オルドニェス、W. パチョ、A. フランコ、P. インカピエ、P. ヴィテ、M. カイセド、P. エストピニャン、G. プラタ、エンナー・バレンシア。監督：ベッカチェーチェ。
ドイツ（4-2-3-1）：M. ノイアー、D. ラウム、A. リュディガー、J. ター、J. キミッヒ、L. ゴレツカ、A. スティラー、F. ヴィルツ、D. ウンダフ、J. レヴェリング、N. ヴォルテマデ。監督：ナゲルスマン。
警告：
退場：
アシスト：
主審：ミンチ（CIN）