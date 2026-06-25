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2026年ワールドカップ：エクアドル対ドイツ ライブ中継

エクアドル 対 ドイツ
エクアドル
ドイツ
ワールドカップ

ワールドカップ3日目を一緒にライブ観戦しましょう。

2026年ワールドカップ第3節

ドイツ対エクアドル

得点者：


ユリアン・ナーゲルスマン監督率いるドイツ代表は、グループE第3節でセバスティアン・ベッカチェセ監督のエクアドル代表と22時に対戦する。ドイツはキュラソーとコートジボワールを破り2連勝。 ドイツはすでにグループ首位でベスト16進出を決め、29日22時30分のノックアウトステージ1回戦で3位チームと対戦する。一方、エクアドルは2位コートジボワールとの逆転または3位での勝ち点4獲得を目指し、勝利が絶対条件だ。




  • 目標と主な取り組み：

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  • 試合記録：

    エクアドル対ドイツ

    得点者：

    エクアドル（4-4-2）：H. ガリンドス、J. オルドニェス、W. パチョ、A. フランコ、P. インカピエ、P. ヴィテ、M. カイセド、P. エストピニャン、G. プラタ、エンナー・バレンシア。監督：ベッカチェーチェ。


    ドイツ（4-2-3-1）：M. ノイアー、D. ラウム、A. リュディガー、J. ター、J. キミッヒ、L. ゴレツカ、A. スティラー、F. ヴィルツ、D. ウンダフ、J. レヴェリング、N. ヴォルテマデ。監督：ナゲルスマン。


    警告：

    退場：

    アシスト：

    主審ミンチ（CIN）


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