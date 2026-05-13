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Iran World CupGetty
Gill Clark

翻訳者：

2026年ワールドカップ・イラン代表：アメリカ、メキシコ、カナダで開催される大会に選ばれるのはどの選手か？

イラン
ワールドカップ

2026 FIFAワールドカップのイラン代表について知っておきたいすべて。

イランが2026年ワールドカップ出場権を獲得し、4大会連続の出場を決めた。アミール・ガレノエイ監督率いるチームは予選10試合で7勝を挙げグループ首位となり、アメリカ、メキシコ、カナダ開催の本大会へ自動進出した。

スターストライカーのメフディ・タレミがチームを牽引し、15試合で10得点を挙げて3度目のW杯出場を決めた。

イランは過去6度出場しながらもグループステージ突破はない。ガレノエイ監督の下、米国・メキシコ・カナダ開催の今大会でその壁を破り、グループGでニュージーランド、ベルギー、エジプトと対戦する。

  • FBL-ASIA-2023-MATCH44-IRN-SYRAFP

    ゴールキーパー

    ベテランGKアリレザ・ベイランヴァンドが、2026年ワールドカップのイラン代表正GK最有力候補だ。33歳の彼は代表80試合以上出場しており、米国・メキシコ・カナダ開催の今大会でも記録を伸ばすだろう。

    ホセイン・ホセイニが正GKの座を争うが、今回は控えになる可能性が高い。パヤム・ニアズマンドと若手のモハンマド・ハリフェも3番手として代表入りを狙う。

    選手所属 
    アリレザ・ベイランヴァンドトラクター
    ホセイン・ホセイニセパハン
    パヤム・ニアズマンドペルセポリス
    モハンマド・ハリフェアルミニウム・アラクFC
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  • Shojae Khalilzadeh IranGett

    ディフェンダー

    イランの守備陣は経験値が高く、選択肢も豊富だ。サイドバックのサレ・ハルダニは定位置を確保し、センターバックのショジャエ・ハリルザデンとホセイン・カナーニザデガンも信頼できる。 アリ・ネマティ、エサン・ハジャサフィ、ラミン・レザエイア、ダニアル・エスマイリファル、ミラド・モハンマディが経験を積み、ダニアル・エイリが若手として選択肢となっている。

    選手所属 
    アリ・ネマティフーラド
    ホセイン・アバルグーイ ペルセポリス
    ショジャエ・ハリルザデトラクター
    ホセイン・カナーニザデガンペルセポリス
    ダニアル・エイリ マラヴァン・バンダルアンザリ 
    エフサン・ハジサフィセパハン
    ミラド・モハンマディペルセポリス
    アボルファズル・ジャラリエステグラル
    サレ・ハルダニエステグラル
    ラミン・レザエイアンフーラド
    ダニアル・エスマイリファルトラクター
  • Iran v Qatar: Semi Final - AFC Asian CupGetty Images Sport

    ミッドフィールダー

    サマン・ゴドスはイラン代表の主力であり、ワールドカップでも重要な役割が期待される。サイード・エザトラーヒもチームの頼れる戦力だ。彼は3月の親善試合を足の怪我で欠場したが、夏には復帰見込みである。

    オミド・ヌーラフカンとモハンマド・ゴルバーニも中盤の経験値を底上げする。若手のアミール・ラザギニアは、出場すれば「チーム・メッリ」で存在感を示すだろう。

    選手所属 
    サイード・エザトラヒシャバブ・アル・アハリ
    オミッド・ヌーラフカンセパハン
    サマン・ゴドスカルバ
    モハンマド・ゴルバニアル・ワフダ
    メフディ・ハシェムネジャドトラクター
    アミール・ラザギニアエステグラル
  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-IRI-PRKAFP

    攻撃者

    メフディ・タレミはイラン代表の最大のスターであり、3度目のワールドカップ出場を控えている。33歳の彼は代表通算100試合以上に出場しており、その経験は今夏の大会でチームに不可欠だ。

    ブライトンやエールディヴィジでプレーしたウイングのアリレザ・ジャハンバフシュはサイドの頼れる戦力だ。メフディ・ガイエディも代表入りが確実視され、大会での活躍が期待される。

    ただ、サルダル・アズムーンは政府への不忠とみなされる行為があったとして3月の親善試合を招集外となり、今回のW杯も出場が危ぶまれる。代表91試合57得点を誇る彼が出場できなければ大きな損失だ。

    アミール・ガレノエイ監督は代役としてイラン系ドイツ人のデニス・エッカートを招集し、スタンダール・リエージュ所属の同選手に代表入りをアピールする機会を与えた。

    選手所属クラブ 
    エサン・マフルーギフーラド
    アリ・アリプールペルセポリス
    シャハリヤール・モガンルーカルバ
    ホセイン・アバルグーイペルセポリス
    モハンマド・モヘビロストフ
    アミールホセイン・マフムーディペルセポリス
    アリレザ・ジャハンバクシュFCVデンデルEH
    アリ・ゴリザデエクストラクラサ 
    メフディ・トラビトラクター
    メフディ・ガイエディアル・ナスル
    アミールホセイン・ホセインザデトラクター
    デニス・エッカートスタンダール・リエージュ
    メフディ・タレミオリンピアコス
  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-IRI-PRKAFP

    イランのスター選手たち

    イランはワールドカップでメフディ・タレミの活躍に期待している。代表通算50得点超のストライカーで、攻撃の要だ。タレミはギリシャのオリンピアコスで得点を量産し、カタール2022イングランド戦（2-6敗戦）でも2得点を挙げるなど、ワールドカップでの得点感覚を持つ。

    GKアリレザ・ベイランヴァンドもまた、波乱万丈のキャリアで注目されてきた。彼は12歳で遊牧民の家族を離れ、テヘランの路上で野宿しながらプロサッカー選手を夢見てさまざまな仕事を経験した。 その後代表の正GKとなり、2018年にはクリスティアーノ・ロナウドのPKを止めた。ポルトガルがW杯でPKを失敗したのはこれが初めてだった。

  • Iran Getty

    2026年ワールドカップのイラン代表予想先発メンバー

    ベテランGKアリレザ・ベイランヴァンドが2026年W杯イラン代表の正守護神を務め、ホセイン・ホセイニが控えとして支える見込みだ。

    守備は4バックで、右SBにサルヘ・ハルダニ、左SBにミラド・モハンマディが候補。センターバックはショジャエ・ハリルザデとホセイン・カナーニザデガンが有力だ。 

    アミール・ガレノエイ監督は、アリレザ・ジャハンバクシュ、メフディ・ガエド、モハンマド・モヘビの攻撃陣を後ろから支えるダブルボランチにサイード・エザトラヒとサマン・ゴドスを起用し、最前線にはメフディ・タレミを置く見込みだ。

    2026年ワールドカップ予想先発（4-2-3-1）：ベイランヴァンド；ハルダニ、ハリルザデ、カナーニザデガン、モハンマディ；エザトラーヒ、ゴドス；ジャハンバクシュ、ガエド、モヘビ；タレミ。