イランが2026年ワールドカップ出場権を獲得し、4大会連続の出場を決めた。アミール・ガレノエイ監督率いるチームは予選10試合で7勝を挙げグループ首位となり、アメリカ、メキシコ、カナダ開催の本大会へ自動進出した。

スターストライカーのメフディ・タレミがチームを牽引し、15試合で10得点を挙げて3度目のW杯出場を決めた。

イランは過去6度出場しながらもグループステージ突破はない。ガレノエイ監督の下、米国・メキシコ・カナダ開催の今大会でその壁を破り、グループGでニュージーランド、ベルギー、エジプトと対戦する。