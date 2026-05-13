メフディ・タレミはイラン代表の最大のスターであり、3度目のワールドカップ出場を控えている。33歳の彼は代表通算100試合以上に出場しており、その経験は今夏の大会でチームに不可欠だ。
ブライトンやエールディヴィジでプレーしたウイングのアリレザ・ジャハンバフシュはサイドの頼れる戦力だ。メフディ・ガイエディも代表入りが確実視され、大会での活躍が期待される。
ただ、サルダル・アズムーンは政府への不忠とみなされる行為があったとして3月の親善試合を招集外となり、今回のW杯も出場が危ぶまれる。代表91試合57得点を誇る彼が出場できなければ大きな損失だ。
アミール・ガレノエイ監督は代役としてイラン系ドイツ人のデニス・エッカートを招集し、スタンダール・リエージュ所属の同選手に代表入りをアピールする機会を与えた。
|選手
|所属クラブ
|エサン・マフルーギ
|フーラド
|アリ・アリプール
|ペルセポリス
|シャハリヤール・モガンルー
|カルバ
|ホセイン・アバルグーイ
|ペルセポリス
|モハンマド・モヘビ
|ロストフ
|アミールホセイン・マフムーディ
|ペルセポリス
|アリレザ・ジャハンバクシュ
|FCVデンデルEH
|アリ・ゴリザデ
|エクストラクラサ
|メフディ・トラビ
|トラクター
|メフディ・ガイエディ
|アル・ナスル
|アミールホセイン・ホセインザデ
|トラクター
|デニス・エッカート
|スタンダール・リエージュ
|メフディ・タレミ
|オリンピアコス