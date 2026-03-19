2026年ワールドカップ、イランによる米国へのボイコットか？インファンティーノ氏：「FIFAは地政学的紛争を解決することはできないが、平和の促進に努め続ける」

中東におけるイランと米国の対立は依然として注目を集めており、数ヶ月後には米国、カナダ、メキシコで開催されるワールドカップが始まることから、サッカー界にも直接的な影響を及ぼしている。
つい数日前、イランのアフマド・ドンジャマリスポーツ相は、イランがワールドカップに参加しないことを発表した。これは、アヤトラ・ハメネイ師の死を招いた米国とイスラエルによる攻撃を受けての発言であり、同相は次のように述べた。「この腐敗した政府が我々の指導者を暗殺した以上、我々はワールドカップに参加するつもりは一切ない」。
中東におけるイランと米国の対立は依然として注目を集めており、数ヶ月後には米国、カナダ、メキシコで開催されるワールドカップが始まることから、サッカー界にも直接的な影響を及ぼしている。
つい数日前、イランのアフマド・ドンジャマリスポーツ相は、イランがワールドカップに参加しないことを発表した。これは、アヤトラ・ハメネイ師の死を招いた米国とイスラエルによる攻撃を受けての発言であり、同相は次のように述べた。「この腐敗した政府が我々の指導者を暗殺した以上、我々はワールドカップに参加するつもりは一切ない」。
しかし、イラン大臣の発言を受けて、イランサッカー連盟（FFIRI）は方針を転換し、発言を撤回してワールドカップへの参加を改めて表明した。ただし、試合はメキシコで開催するよう求めている。 FFIRIのメフディ・タジ会長はこの件について断固とした姿勢を示し、「我々はワールドカップに向けて準備を進める。米国をボイコットするが、ワールドカップそのものはボイコットしない」と述べた。実際、現時点ではイラン代表はグループリーグの試合を米国で戦うことになっている。
こうした情勢を踏まえ、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は、ワールドカップを控え、特に懸念は示さなかった。 チューリッヒで開催されたFIFA理事会での彼のコメントは以下の通りだ。「FIFAには地政学的な紛争を解決する力はないが、我々はサッカーとFIFAワールドカップの力を活用して架け橋を築き、平和を促進することに尽力する。なぜなら、現在進行中の戦争によって苦しんでいる人々のことを我々は心に留めているからだ。FIFAは、FIFAワールドカップに参加するすべてのチームが、フェアプレーと相互尊重の精神で競い合うことを望んでいる。 スケジュールは決まっています。まもなく48の出場チームが確定する予定であり、FIFAワールドカップが予定通り開催されることを望んでいます」。