2026年ワールドカップ、イランによる米国へのボイコットか？インファンティーノ氏：「FIFAは地政学的紛争を解決することはできないが、平和の促進に努め続ける」

中東におけるイランと米国の対立は依然として注目を集めており、数ヶ月後には米国、カナダ、メキシコで開催されるワールドカップが始まることから、サッカー界にも直接的な影響を及ぼしている。

つい数日前、イランのアフマド・ドンジャマリスポーツ相は、イランがワールドカップに参加しないことを発表した。これは、アヤトラ・ハメネイ師の死を招いた米国とイスラエルによる攻撃を受けての発言であり、同相は次のように述べた。「この腐敗した政府が我々の指導者を暗殺した以上、我々はワールドカップに参加するつもりは一切ない」。