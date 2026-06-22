2026年ワールドカップ、アルゼンチン対オーストリア ライブ中継

2026年ワールドカップ2日目
アルゼンチン対オーストリア
得点者：
リオネル・スカローニ監督率いる王者アルゼンチンが第2節に登場。19時、アーリントンのAT&Tスタジアムでキックオフ。グループJでラルフ・ラングニック率いるオーストリアと対戦： アルゼンチンはアルジェリアを3-0で下し、メッシがハットトリックを達成。グループ首位の座を狙う。対するオーストリアはヨルダンを破り、同勝ち点3で並ぶ。 「プルガ」の愛称で呼ばれるメッシは、クローゼと並ぶ大会通算14得点を更新し、単独トップを狙う。
2026年ワールドカップ2日目
アルゼンチン対オーストリア
得点者：
リオネル・スカローニ監督率いる王者アルゼンチンが第2節に登場。19時、アーリントンのAT&Tスタジアムでキックオフ。グループJでラルフ・ラングニック率いるオーストリアと対戦： アルゼンチンはアルジェリアを3-0で下し、メッシがハットトリックを達成。グループ首位の座を狙う。対するオーストリアはヨルダンを破り、同勝ち点3で並ぶ。 「プルガ」の愛称で呼ばれるメッシは、クローゼと並ぶ大会通算14得点を更新し、単独トップを狙う。
アルゼンチン対オーストリア
得点者：
アルゼンチン（4-3-2-1）：E.マルティネス、モリーナ、ロメロ、L.マルティネス、メディナ、デ・ポール、エンツォ・フェルナンデス、マック・アリスター、アルマダ、メッシ、J.アルヴァレス。監督：スカローニ。
オーストリア（4-2-3-1）：A・シュラーガー、ライマー、リエンハルト、アラバ、ムウェネ、X・シュラーガー、ザイヴァルト、シュミット、グレゴリッチ、サビッツァー、アルナウトヴィッチ。監督：ラングニック。
警告：
退場：
主審：オマル・A.（エジプト）