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Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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2026年ワールドカップ、アルゼンチン対オーストリア ライブ中継

アルゼンチン 対 オーストリア
アルゼンチン
オーストリア
ワールドカップ

2026年ワールドカップ2日目を、一緒にライブで追いかけましょう。

2026年ワールドカップ2日目

アルゼンチン対オーストリア

得点者：


リオネル・スカローニ監督率いる王者アルゼンチンが第2節に登場。19時、アーリントンのAT&Tスタジアムでキックオフ。グループJでラルフ・ラングニック率いるオーストリアと対戦 アルゼンチンはアルジェリアを3-0で下し、メッシがハットトリックを達成。グループ首位の座を狙う。対するオーストリアはヨルダンを破り、同勝ち点3で並ぶ。 「プルガ」の愛称で呼ばれるメッシは、クローゼと並ぶ大会通算14得点を更新し、単独トップを狙う。





  • 目標と主な取り組み：

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  • 試合記録：

    アルゼンチン対オーストリア

    得点者：


    アルゼンチン（4-3-2-1）：E.マルティネス、モリーナ、ロメロ、L.マルティネス、メディナ、デ・ポール、エンツォ・フェルナンデス、マック・アリスター、アルマダ、メッシ、J.アルヴァレス。監督：スカローニ。

    オーストリア（4-2-3-1）：A・シュラーガー、ライマー、リエンハルト、アラバ、ムウェネ、X・シュラーガー、ザイヴァルト、シュミット、グレゴリッチ、サビッツァー、アルナウトヴィッチ。監督：ラングニック。


    警告：

    退場：

    主審：オマル・A.（エジプト）



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