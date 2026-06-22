2026年ワールドカップ、アルゼンチン対オーストリア ライブ中継

2026年ワールドカップ2日目

アルゼンチン対オーストリア

得点者：





リオネル・スカローニ監督率いる王者アルゼンチンが第2節に登場。19時、アーリントンのAT&Tスタジアムでキックオフ。グループJでラルフ・ラングニック率いるオーストリアと対戦： アルゼンチンはアルジェリアを3-0で下し、メッシがハットトリックを達成。グループ首位の座を狙う。対するオーストリアはヨルダンを破り、同勝ち点3で並ぶ。 「プルガ」の愛称で呼ばれるメッシは、クローゼと並ぶ大会通算14得点を更新し、単独トップを狙う。















