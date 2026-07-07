83分 メッシ！アルゼンチンが追いついた。ショベイルがメッシのクロスを拳で弾くも、モンティエルが拾ってメッシへ。10番は左足ボレーで2－2とした。





82分 同点の絶好機：メッシが3人をかわし突破、クロスを供給。ラウタロのヘディングは枠を外れた。





79分 アルゼンチンが試合に復帰：メッシが右サイドから完璧なクロスを上げ、W杯通算9本目のアシスト。ロメロのヘディングがショベイルを破った。





78分 エジプトの攻勢が続く。ハッサム監督のチームが高速カウンターからトレゼゲへスルーパス。右足シュートはわずかに枠を外れた。





67' エジプト追加点：CK後のカウンターでサラーがハサンへ展開。ハサンが右からクロス、ジコが押し込み2-0。





66分 アルゼンチンはデ・ポールとタリアフィコを下げ、ラウタロとゴンサレスを投入。





59分 エジプトがジコで2-0とするもVARで取り消し：ハッサン、サラー、ジコのカウンター。ジコはディブ・マルティネスを破ったが、アッティアがリサンドロ・マルティネスにファウルしたため無効。 レフェリーのレテキシエはVARの指示でファラオズの2点目を取り消した。





52分 アルゼンチンがペースアップ：パレデスがペナルティエリア外から強烈なシュートを放つが、枠を捉えきれず。





47分 デ・パウルがシュート：ペナルティエリア手前でエンツォ・フェルナンデスとメッシがグラウンダーで連携し、デ・パウルがシュート。しかし弱く中央に飛んだため、ショベイルがキャッチした。





前半





39分 ショベイルの信じられない好セーブ：パレデスのスルーパスからタリアフィコが折り返し、アルバレスのシュートをGKが弾き出した。





38分 メッシのシュートは大きく枠を外れる。マック・アリスターとの狭い連携から左足を放つが、ゴールから大きく逸れる。





31分 メッシのFKがポスト直撃：30mからのシュートは曲がらず、GKショベイルが弾き、ボールは右ポストに当たった。





28分 アルゼンチンにまたも絶好機。右クロスをデ・ポールがフリーで合わせ、マカリスターが飛び込むも、ショベールの反応が上回った。





21分 信じられない！メッシが同点PKを外す：ハサンがタリアフィコを倒し、レテキシエ主審が即座にPKを宣告。メッシのキックをショベイルが左に飛び出して止めた。





15分 エジプトが先制：CKからアッティアがクロス、イブラヒムがマルティネスをかわしヘディングでネットを揺らす。





9分 アルゼンチンの最初の決定機：パレデスのスルーパスにデ・ポールが反応し、中央へ走り込んだエンツォ・フェルナンデスがシュート。しかし枠を外れ、さらにオフサイドの判定。