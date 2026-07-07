アルゼンチン対エジプト、ワールドカップ決勝トーナメント1回戦
アルゼンチン対エジプト ライブ中継 2-2
得点者：15分 イブラヒム（エジプト）、67分 ジコ（エジプト）、79分 ロメロ（アルゼンチン）、83分 メッシ（アルゼンチン）
アルゼンチン対エジプト、ワールドカップ決勝トーナメント1回戦
アルゼンチン対エジプト ライブ中継 2-2
得点者：15分 イブラヒム（エジプト）、67分 ジコ（エジプト）、79分 ロメロ（アルゼンチン）、83分 メッシ（アルゼンチン）
83分 メッシ！アルゼンチンが追いついた。ショベイルがメッシのクロスを拳で弾くも、モンティエルが拾ってメッシへ。10番は左足ボレーで2－2とした。
82分 同点の絶好機：メッシが3人をかわし突破、クロスを供給。ラウタロのヘディングは枠を外れた。
79分 アルゼンチンが試合に復帰：メッシが右サイドから完璧なクロスを上げ、W杯通算9本目のアシスト。ロメロのヘディングがショベイルを破った。
78分 エジプトの攻勢が続く。ハッサム監督のチームが高速カウンターからトレゼゲへスルーパス。右足シュートはわずかに枠を外れた。
67' エジプト追加点：CK後のカウンターでサラーがハサンへ展開。ハサンが右からクロス、ジコが押し込み2-0。
66分 アルゼンチンはデ・ポールとタリアフィコを下げ、ラウタロとゴンサレスを投入。
59分 エジプトがジコで2-0とするもVARで取り消し：ハッサン、サラー、ジコのカウンター。ジコはディブ・マルティネスを破ったが、アッティアがリサンドロ・マルティネスにファウルしたため無効。 レフェリーのレテキシエはVARの指示でファラオズの2点目を取り消した。
52分 アルゼンチンがペースアップ：パレデスがペナルティエリア外から強烈なシュートを放つが、枠を捉えきれず。
47分 デ・パウルがシュート：ペナルティエリア手前でエンツォ・フェルナンデスとメッシがグラウンダーで連携し、デ・パウルがシュート。しかし弱く中央に飛んだため、ショベイルがキャッチした。
前半
39分 ショベイルの信じられない好セーブ：パレデスのスルーパスからタリアフィコが折り返し、アルバレスのシュートをGKが弾き出した。
38分 メッシのシュートは大きく枠を外れる。マック・アリスターとの狭い連携から左足を放つが、ゴールから大きく逸れる。
31分 メッシのFKがポスト直撃：30mからのシュートは曲がらず、GKショベイルが弾き、ボールは右ポストに当たった。
28分 アルゼンチンにまたも絶好機。右クロスをデ・ポールがフリーで合わせ、マカリスターが飛び込むも、ショベールの反応が上回った。
21分 信じられない！メッシが同点PKを外す：ハサンがタリアフィコを倒し、レテキシエ主審が即座にPKを宣告。メッシのキックをショベイルが左に飛び出して止めた。
15分 エジプトが先制：CKからアッティアがクロス、イブラヒムがマルティネスをかわしヘディングでネットを揺らす。
9分 アルゼンチンの最初の決定機：パレデスのスルーパスにデ・ポールが反応し、中央へ走り込んだエンツォ・フェルナンデスがシュート。しかし枠を外れ、さらにオフサイドの判定。
アルゼンチン対エジプト 2-2
得点者：15分 イブラヒム（エジプト）、67分 ジコ（エジプト）、79分 ロメロ（アルゼンチン）、83分 メッシ（アルゼンチン）
アルゼンチン（4-4-2）：E・マルティネス；モリーナ（73分 モンティエル）、ロメロ、L・マルティネス、タリアフィコ（66分 ニコ・ゴンサレス）；デ・ポール（66分 ラウタロ・マルティネス）、パレデス、マカリスター、エンツォ・フェルナンデス；メッシ、アルバレス。監督：スカローニ
エジプト（4-4-2）：ショベイル；ハニー、イブラヒム、ラビア、ハフェズ；アシュール（46分 ファティ）、ジコ（79分 マルムシュ）、アッティア、ラシーン；サラー、ハッサン（73分 トレゼゲ）。監督：ハッサム
主審：レテキシエ
警告：-
退場：なし
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