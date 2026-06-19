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USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

翻訳者：

2026年ワールドカップ、アメリカ対オーストラリアのライブ中継

ワールドカップ
アメリカ合衆国 対 オーストラリア
アメリカ合衆国
オーストラリア

2026年ワールドカップ第2節の試合をチェックしよう。

開催アメリカオーストラリア戦へ万全を期す。グループDで勝ち点6を争う両チームの勝者は2試合で次ラウンドへ進出する。プリシッチは欠場だが、得点王を狙うバログンは先発確定。トルコを破ったオーストラリアは勢い維持を狙う。

  • ゴールとハイライト

    アメリカ対オーストラリア 1-0


    得点者 - 11分 バーガス（オウンゴール）


    ゴールとハイライト -


    12分 - レッキーのアウトサイドシュートは同点ならず


    11分 - アメリカが先制。バログンのシュートがバーガスに当たりオウンゴール：1-0


    1分 - 試合開始早々、アウェイのトゥーレが中央へシュート

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  • 試合記録

    アメリカ（4-2-3-1）：フリーゼ；フリーマン、リチャーズ、リーム、ロビンソン；アダムス、ティルマン；デスト、マッケニー、ペピ；バログン。監督：マウリシオ・ポチェッティーノ。
    控え：ターナー、ブレイディ、トラスティ、ロビンソン、アーフステン、マッケンジー、スカリー、レイナ、バーハルター、ロルダン、アーロンソン、ライト、ウィーア、ゼンデハス。


    オーストラリア（3-4-3）：ビーチ、チルカティ、サウター、バージェス、イタリアーノ、オニール、オコン＝エングストラー、ボス、レッキー、トゥーレ、ヴェルピレイ。 監督：トニー・ポポヴィッチ 控え
    ライアン、イッツォ、デゲネク、ゲリア、トゥルーウィン、ベヒッチ、ヘリントン、メトカーフ、デヴリン、アーヴィン、フルスティッチ、マビル、イランクンダ、ヴォルパト、イェンギ


    警告 -


    退場者 -


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