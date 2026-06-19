2026年ワールドカップ、アメリカ対オーストラリアのライブ中継

開催国アメリカがオーストラリア戦へ万全を期す。グループDで勝ち点6を争う両チームの勝者は2試合で次ラウンドへ進出する。プリシッチは欠場だが、得点王を狙うバログンは先発確定。トルコを破ったオーストラリアは勢い維持を狙う。