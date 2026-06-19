開催国アメリカがオーストラリア戦へ万全を期す。グループDで勝ち点6を争う両チームの勝者は2試合で次ラウンドへ進出する。プリシッチは欠場だが、得点王を狙うバログンは先発確定。トルコを破ったオーストラリアは勢い維持を狙う。
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翻訳者：
2026年ワールドカップ、アメリカ対オーストラリアのライブ中継
ゴールとハイライト
アメリカ対オーストラリア 1-0
得点者 - 11分 バーガス（オウンゴール）
ゴールとハイライト -
12分 - レッキーのアウトサイドシュートは同点ならず
11分 - アメリカが先制。バログンのシュートがバーガスに当たりオウンゴール：1-0
1分 - 試合開始早々、アウェイのトゥーレが中央へシュート
試合記録
アメリカ（4-2-3-1）：フリーゼ；フリーマン、リチャーズ、リーム、ロビンソン；アダムス、ティルマン；デスト、マッケニー、ペピ；バログン。監督：マウリシオ・ポチェッティーノ。
控え：ターナー、ブレイディ、トラスティ、ロビンソン、アーフステン、マッケンジー、スカリー、レイナ、バーハルター、ロルダン、アーロンソン、ライト、ウィーア、ゼンデハス。
オーストラリア（3-4-3）：ビーチ、チルカティ、サウター、バージェス、イタリアーノ、オニール、オコン＝エングストラー、ボス、レッキー、トゥーレ、ヴェルピレイ。 監督：トニー・ポポヴィッチ 控え
：ライアン、イッツォ、デゲネク、ゲリア、トゥルーウィン、ベヒッチ、ヘリントン、メトカーフ、デヴリン、アーヴィン、フルスティッチ、マビル、イランクンダ、ヴォルパト、イェンギ
警告 -
退場者 -