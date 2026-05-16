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FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-KOR-KUWAFP
Adhe Makayasa

翻訳者：

2026年ワールドカップ韓国代表メンバー：米国、メキシコ、カナダで開催される大会に出場する選手は？

ワールドカップ
韓国

2026 FIFAワールドカップ韓国代表チームについて知っておきたいポイント

韓国は2026年FIFAワールドカップ出場を決め、注目のチームだ。

2014年と2018年はグループステージで敗退したが、2022年にはベスト16に進出し、連敗を止めた。決勝トーナメントではブラジルに敗れた。

韓国が最も活躍したのは2002年の共催大会で、準決勝に進出し4位に入った。この結果はアジア勢としていまだに破られていない。

24年がたった今、彼らは再び魔法を起こせるか。

  • Wales v Korea Republic - International FriendlyGetty Images Sport

    ゴールキーパー

    アジア勢のゴールキーパーでは、ベテランのキム・スンギュが正ゴールキーパーを務める見込みだ。国際試合80試合以上に出場し、国際大会でも実績のある彼は、引き続き正ゴールキーパーとして活躍する準備ができている。

    蔚山HDのチョ・ヒョンウも控えとして高い能力を持つ。

    選手所属 
    キム・スンギュFC東京
    チョ・ヒョンウ蔚山HD
    ソン・ボムグン全北現代モータース
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  • Saudi Arabia v South Korea: Round Of 16 - AFC Asian CupGetty Images Sport

    ディフェンダー

    韓国には守備を強化する実力者がそろっている。バイエルン・ミュンヘンのキム・ミンジェはリーグ屈指のセンターバックで、代表でも影響力抜群。世界舞台でアジアの守備を率いる上で彼の存在は不可欠だ。

    さらに、ソル・ヨンウやイ・テソクもサイドで存在感を示す。

    シャルジャのチョ・ユミンも信頼できるセンターバックで、W杯ではミンジェと堅い連携を見せるはずだ。

    選手所属
    キム・ムンファン大田ハナ・シチズン
    キム・ミンジェバイエルン・ミュンヘン
    キム・テヒョン鹿島アントラーズ
    パク・ジンソブ浙江
    ソル・ヨンウレッドスター
    イェンス・カストロップボルシア・メンヒェングラートバッハ
    イ・ギヒョク江原
    イ・テソクオーストリア・ウィーン
    イ・ハンボムミッティラン
    チョ・ユミンシャルジャ
  • Australia v South Korea: Quarter Final - AFC Asian CupGetty Images Sport

    ミッドフィールダー

    韓国代表は、中盤で試合を支配できる選手を多数擁する。フェイエノールトのファン・インボムは、クラブでも代表でも重要な役割を果たし、そのゲームメイクはホン・ミョンボ監督の下、中盤の安定と相手守備崩しに不可欠だ。

    「太極戦士」の中盤には、英・欧州トップクラブでプレーする才能が揃う。ウルヴァーハンプトンのFWファン・ヒチャンとパリ・サンジェルマンのイ・ガンインは攻撃的MFとして高い創造性を発揮し、バーミンガム・シティのペク・スンホ、ストーク・シティのペ・ジュンホ、セルティックのヤン・ヒョンジュンはチームに躍動感をもたらす。 さらに、マインツのベテラン、イ・ジェソンと全北のキム・ジンギュが戦術的知性と経験をもたらす。

    選手所属
    キム・ジンギュ全北
    ペ・ジュンホストーク・シティ 
    ペ・スンホバーミンガム
    ヤン・ヒョンジュンセルティック
    オム・ジソンスウォンジー
    イ・ガンインパリ・サンジェルマン
    イ・ドンギョン蔚山
    イ・ジェソンマインツ05
    ファン・インボムフェイエノールト
    ファン・ヒチャンウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ
  • South Korea v Kuwait - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier Group BGetty Images Sport

    攻撃者

    アジアの強豪は北米で輝く攻撃陣を擁する。元トッテナム・ホットスパーのフォワード、ソン・フンミン（ロサンゼルスFC）はMLSでも好調を維持し、4度目のワールドカップで母国を栄光へ導くことを目指す。

    さらに「太極戦士」の攻撃陣は、多才で決定力のあるオ・ヒョンギュで強化される。彼はトルコのベシクタシュで高いレベルで活躍し、伝統的な「ナンバー9」としてダイナミックかつ決定的な存在となる。

    さらに、ミッティランの得点源チョ・グソンは、強力なフィジカルと決定力でチームを支える。

    選手所属 
    ソン・フンミンLAFC 
    オ・ヒョンギュベシクタシュ
    チョ・ゲソンミッティラン
  • FBL-WC-2026-ASIA-KOR-CHNAFP

    韓国のスター選手たち

    韓国代表は、各ポジションに実力者が揃ったバランスの良いチームだ。ワールドカップで勝ち進むには、主力選手が期待に応える必要がある。攻撃の要であるソン・フンミンは、スピード、視野の広さ、ドリブルで相手に脅威を与える。

    攻撃ではイ・ガンインとイ・ジェソンがチャンスを作り、サイドを広げる。最前線のファン・ヒチャンは決定力の高さで得点を狙う。

    中盤ではファン・インボムが試合のペースをコントロールし、守備ではキム・ミンジェが要となる。

  • FBL-WC-2022-MATCH46-KOR-PORAFP

    2026年ワールドカップ韓国代表予想先発

    韓国代表のゴールマウスには、ベテランGKキム・スンギュが先発し、チョ・ヒョンウが控えを務める。

    守備ではキム・ミンジェとチョ・ユミンがセンターバックで軸となり、ソル・ヨンウとイ・テソクがサイドをカバーする。

    中盤ではフェイエノールトのファン・インボムとバーミンガム・シティのペク・スンホがコンビを組み、相手の攻撃を遮断して試合のペースを支配する。

    前線では、キャプテン・ソン・フンミン、パリ・サンジェルマンのイ・ガンイン、マインツのイ・ジェソンが、最前線のベシクタシュ所属ストライカー、オ・ヒョンギュに決定機を供給する。

    予想される先発（4-2-3-1）：キム・S.G.、ソル・Y.W.、キム・M.J.、チョ・Y.M.、イ・T.S.、ペク・S.H.、ファン・I.B.、ソン・H.M.、イ・J.S.、イ・K.I.、オ・H.G.