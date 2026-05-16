2026年ワールドカップ韓国代表メンバー：米国、メキシコ、カナダで開催される大会に出場する選手は？

韓国は2026年FIFAワールドカップ出場を決め、注目のチームだ。

2014年と2018年はグループステージで敗退したが、2022年にはベスト16に進出し、連敗を止めた。決勝トーナメントではブラジルに敗れた。

韓国が最も活躍したのは2002年の共催大会で、準決勝に進出し4位に入った。この結果はアジア勢としていまだに破られていない。

24年がたった今、彼らは再び魔法を起こせるか。