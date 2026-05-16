2026年ワールドカップ韓国代表メンバー：米国、メキシコ、カナダで開催される大会に出場する選手は？

韓国は2026年FIFAワールドカップ出場を決め、注目のチームだ。
2014年と2018年はグループステージで敗退したが、2022年にはベスト16に進出し、連敗を止めた。決勝トーナメントではブラジルに敗れた。
韓国が最も活躍したのは2002年の共催大会で、準決勝に進出し4位に入った。この結果はアジア勢としていまだに破られていない。
24年がたった今、彼らは再び魔法を起こせるか。
韓国は2026年FIFAワールドカップ出場を決め、注目のチームだ。
2014年と2018年はグループステージで敗退したが、2022年にはベスト16に進出し、連敗を止めた。決勝トーナメントではブラジルに敗れた。
韓国が最も活躍したのは2002年の共催大会で、準決勝に進出し4位に入った。この結果はアジア勢としていまだに破られていない。
24年がたった今、彼らは再び魔法を起こせるか。
アジア勢のゴールキーパーでは、ベテランのキム・スンギュが正ゴールキーパーを務める見込みだ。国際試合80試合以上に出場し、国際大会でも実績のある彼は、引き続き正ゴールキーパーとして活躍する準備ができている。
蔚山HDのチョ・ヒョンウも控えとして高い能力を持つ。
|選手
|所属
|キム・スンギュ
|FC東京
|チョ・ヒョンウ
|蔚山HD
|ソン・ボムグン
|全北現代モータース
韓国には守備を強化する実力者がそろっている。バイエルン・ミュンヘンのキム・ミンジェはリーグ屈指のセンターバックで、代表でも影響力抜群。世界舞台でアジアの守備を率いる上で彼の存在は不可欠だ。
さらに、ソル・ヨンウやイ・テソクもサイドで存在感を示す。
シャルジャのチョ・ユミンも信頼できるセンターバックで、W杯ではミンジェと堅い連携を見せるはずだ。
|選手
|所属
|キム・ムンファン
|大田ハナ・シチズン
|キム・ミンジェ
|バイエルン・ミュンヘン
|キム・テヒョン
|鹿島アントラーズ
|パク・ジンソブ
|浙江
|ソル・ヨンウ
|レッドスター
|イェンス・カストロップ
|ボルシア・メンヒェングラートバッハ
|イ・ギヒョク
|江原
|イ・テソク
|オーストリア・ウィーン
|イ・ハンボム
|ミッティラン
|チョ・ユミン
|シャルジャ
韓国代表は、中盤で試合を支配できる選手を多数擁する。フェイエノールトのファン・インボムは、クラブでも代表でも重要な役割を果たし、そのゲームメイクはホン・ミョンボ監督の下、中盤の安定と相手守備崩しに不可欠だ。
「太極戦士」の中盤には、英・欧州トップクラブでプレーする才能が揃う。ウルヴァーハンプトンのFWファン・ヒチャンとパリ・サンジェルマンのイ・ガンインは攻撃的MFとして高い創造性を発揮し、バーミンガム・シティのペク・スンホ、ストーク・シティのペ・ジュンホ、セルティックのヤン・ヒョンジュンはチームに躍動感をもたらす。 さらに、マインツのベテラン、イ・ジェソンと全北のキム・ジンギュが戦術的知性と経験をもたらす。
|選手
|所属
|キム・ジンギュ
|全北
|ペ・ジュンホ
|ストーク・シティ
|ペ・スンホ
|バーミンガム
|ヤン・ヒョンジュン
|セルティック
|オム・ジソン
|スウォンジー
|イ・ガンイン
|パリ・サンジェルマン
|イ・ドンギョン
|蔚山
|イ・ジェソン
|マインツ05
|ファン・インボム
|フェイエノールト
|ファン・ヒチャン
|ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ
アジアの強豪は北米で輝く攻撃陣を擁する。元トッテナム・ホットスパーのフォワード、ソン・フンミン（ロサンゼルスFC）はMLSでも好調を維持し、4度目のワールドカップで母国を栄光へ導くことを目指す。
さらに「太極戦士」の攻撃陣は、多才で決定力のあるオ・ヒョンギュで強化される。彼はトルコのベシクタシュで高いレベルで活躍し、伝統的な「ナンバー9」としてダイナミックかつ決定的な存在となる。
さらに、ミッティランの得点源チョ・グソンは、強力なフィジカルと決定力でチームを支える。
|選手
|所属
|ソン・フンミン
|LAFC
|オ・ヒョンギュ
|ベシクタシュ
|チョ・ゲソン
|ミッティラン
韓国代表は、各ポジションに実力者が揃ったバランスの良いチームだ。ワールドカップで勝ち進むには、主力選手が期待に応える必要がある。攻撃の要であるソン・フンミンは、スピード、視野の広さ、ドリブルで相手に脅威を与える。
攻撃ではイ・ガンインとイ・ジェソンがチャンスを作り、サイドを広げる。最前線のファン・ヒチャンは決定力の高さで得点を狙う。
中盤ではファン・インボムが試合のペースをコントロールし、守備ではキム・ミンジェが要となる。
韓国代表のゴールマウスには、ベテランGKキム・スンギュが先発し、チョ・ヒョンウが控えを務める。
守備ではキム・ミンジェとチョ・ユミンがセンターバックで軸となり、ソル・ヨンウとイ・テソクがサイドをカバーする。
中盤ではフェイエノールトのファン・インボムとバーミンガム・シティのペク・スンホがコンビを組み、相手の攻撃を遮断して試合のペースを支配する。
前線では、キャプテン・ソン・フンミン、パリ・サンジェルマンのイ・ガンイン、マインツのイ・ジェソンが、最前線のベシクタシュ所属ストライカー、オ・ヒョンギュに決定機を供給する。
予想される先発（4-2-3-1）：キム・S.G.、ソル・Y.W.、キム・M.J.、チョ・Y.M.、イ・T.S.、ペク・S.H.、ファン・I.B.、ソン・H.M.、イ・J.S.、イ・K.I.、オ・H.G.