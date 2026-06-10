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2026年ワールドカップ開幕戦はなぜアメリカではなくメキシコで開催されるのか。開催地、スタジアム、時間、無料放送、ライブストリーミング情報。

ワールドカップ
メキシコ 対 南アフリカ
メキシコ
南アフリカ

木曜日、ついにワールドカップが開幕。なぜ開幕戦は共催国のアメリカではなくメキシコで行われるのか？SPOXが理由を解説し、無料放送やライブストリームで試合を視聴する方法を紹介します。

6月11日（木）、メキシコ、アメリカ、カナダで開催されるワールドカップが開幕します。開幕戦はメキシコ対南アフリカで、これは16年前の南アフリカ大会と同じ組み合わせです。 

MagentaTVでは全試合を生中継。今すぐ登録を。

しかし、なぜメキシコが開幕戦を務めるのでしょうか？アメリカやカナダではないのはなぜでしょうか？その理由を以下にご説明します。 

  • 2026年ワールドカップの開幕戦はなぜアメリカではなくメキシコで開催されるのか？開催地、スタジアム、時間、無料放送、ライブストリーム情報。

    その答えは明快だ。多くの試合と決勝を米国が開催するため、3つの共催国とFIFAはメキシコで開幕戦を行うことで合意した。メキシコは3国中で最も豊かなサッカー史を持つ。試合は伝説的なピッチで行われる。 

    メキシコ対南アフリカはメキシコシティのエスタディオ・アステカで行われる。同スタジアムは1970年と1986年にも開幕戦を開催しており、今回で3度目の開幕戦となる世界初のスタジアムとなる。 

    カナダはトロントでボスニア・ヘルツェゴビナ、米国はロサンゼルスでパラグアイと、数日後にホームで開幕戦と開会式を行う。概要は以下の通り：

    • 6月11日21時（CEST）：メキシコvs南アフリカ
    • 6月12日21時（CEST）：カナダ vs ボスニア・ヘルツェゴビナ
    • 6月13日3時（CEST）：アメリカvs.パラグアイ
    • 広告
  • AztekenstadionGetty Images

    2026年ワールドカップの開幕戦はなぜアメリカではなくメキシコで開催されるのか？会場、スタジアム、時間、無料放送、ライブストリーム情報。

    ドイツではメキシコ対南アフリカ戦をライブ観戦する方法は2つあります。1つは無料放送です。

    ZDFは開会式と試合を無料生中継し、sportstudio.deでもライブ配信します。

    さらにTelekomのMagentaTVも全試合を生中継し、44試合は独占配信です。詳細はここ。 

    今すぐ登録して全試合を楽しもう

  • 2026年ワールドカップ開幕戦はなぜアメリカではなくメキシコで開催されるのか。開催地、スタジアム、キックオフ時間、無料放送とライブストリーミング、グループステージの試合日程をまとめました。

    日付時間（CET）対戦グループ放送
    6月11日21:00メキシコ – 南アフリカAMagentaTV、ZDF
    6月12日午前4時韓国 – チェコAMagentaTV
    6月12日21時カナダ – ボスニア・ヘルツェゴビナBMagentaTV、ARD
    6月13日3時アメリカ – パラグアイDMagentaTV
    6月13日21時カタール – スイスBMagentaTV、ZDF
    6月14日0時ブラジル – モロッコCMagentaTV、ZDF
    6月14日3:00ハイチ – スコットランドCMagentaTV、ARD
    6月14日6時オーストラリア – トルコDMagentaTV
    6月14日19時ドイツ – キュラソーEMagentaTV、ARD
    6月14日22:00オランダ – 日本FMagentaTV
    6月15日1:00 コートジボワール vs エクアドルコートジボワール – エクアドルEMagentaTV、ARD
    6月15日4:00スウェーデン – チュニジアFMagentaTV
    6月15日18時スペイン – カーボベルデHMagentaTV、ARD
    6月15日21時ベルギー – エジプトGMagentaTV、ARD
    6月16日0時サウジアラビア – ウルグアイHMagentaTV、ZDF
    6月16日3時イラン – ニュージーランドGMagentaTV、ZDF
    6月16日21時フランス – セネガルIMagentaTV
    6月17日0時イラク – ノルウェーIMagentaTV
    6月17日3時アルゼンチン – アルジェリアJMagentaTV、ARD
    6月17日6時オーストリア – ヨルダンJMagentaTV、ZDF
    6月17日19時ポルトガル – コンゴ民主共和国KMagentaTV、ZDF
    6月17日22時イングランド – クロアチアLMagentaTV、ZDF
    6月18日1:00 ガーナ vs. パナマガーナ – パナマLMagentaTV
    6月18日4時ウズベキスタン – コロンビアKMagentaTV
    6月18日18時チェコ – 南アフリカAMagentaTV、ZDF
    6月18日21時スイス – ボスニア・ヘルツェゴビナBMagentaTV
    6月19日0時カナダ – カタールBMagentaTV
    6月19日1:00メキシコ – 韓国AMagentaTV
    6月19日21時アメリカ – オーストラリアDMagentaTV、ARD
    6月20日0時スコットランド – モロッコCMagentaTV
    6月20日2:30ブラジル – ハイチCMagentaTV
    6月20日5時トルコ – パラグアイDMagentaTV
    6月20日19時オランダ – スウェーデンFMagentaTV、ZDF
    6月20日22時ドイツ vs. コートジボワールEMagentaTV、ZDF
    6月21日2時エクアドル – キュラソーEMagentaTV
    6月21日6時チュニジア – 日本FMagentaTV
    6月21日18時スペイン – サウジアラビアHMagentaTV
    6月21日21時ベルギー – イランGMagentaTV、ZDF
    6月22日0時ウルグアイ – カーボベルデHMagentaTV
    6月22日3時ニュージーランド – エジプトGMagentaTV
    6月22日19時アルゼンチン – オーストリアJMagentaTV、ARD
    6月22日23時フランス – イラクIMagentaTV、ARD
    6月23日2時ノルウェー – セネガルIMagentaTV
    6月23日3時ヨルダン – アルジェリアJMagentaTV
    6月23日19時ポルトガル – ウズベキスタンKMagentaTV、ARD
    6月23日22時イングランド – ガーナLMagentaTV、ARD
    6月24日1:00パナマ - クロアチアLMagentaTV
    6月24日午前4時コロンビア – コンゴ民主共和国KMagentaTV
    6月24日21時スイス – カナダBMagentaTV、ARD
    6月24日21時ボスニア・ヘルツェゴビナ – カタールBMagentaTV
    6月25日0時スコットランド – ブラジルCMagentaTV
    6月25日0時モロッコ – ハイチCMagentaTV、ZDF
    6月25日3:00チェコ – メキシコAMagentaTV
    6月25日3時南アフリカ対韓国AMagentaTV
    6月25日22時エクアドル – ドイツEMagentaTV、ARD
    6月25日22時キュラソー – コートジボワールEMagentaTV
    6月26日1:00 チュニジア vs オランダチュニジア vs オランダFMagentaTV、ARD
    6月26日1:00日本 – スウェーデンFMagentaTV
    6月26日午前4時トルコ – アメリカDMagentaTV
    6月26日午前4時パラグアイ – オーストラリアDMagentaTV、ARD
    6月26日21時ノルウェー – フランスIMagentaTV、ZDF
    6月26日21時セネガル対イラクIMagentaTV
    6月27日午前2時ウルグアイ – スペインHMagentaTV
    6月27日午前2時カーボベルデ – サウジアラビアHMagentaTV、ARD
    6月27日5時ニュージーランド – ベルギーGMagentaTV
    6月27日5時エジプト – イランGMagentaTV
    6月27日23時パナマ – イングランドLMagentaTV
    6月27日23時クロアチア – ガーナLMagentaTV、ZDF
    6月28日1:30コロンビア – ポルトガルKMagentaTV、ZDF
    6月28日1:30コンゴ民主共和国 – ウズベキスタンKMagentaTV
    6月28日4:00ヨルダン – アルゼンチンJMagentaTV
    6月28日午前4時アルジェリア – オーストリアJMagentaTV
  • Mexiko FansGetty Images

    2026年ワールドカップ開幕戦はなぜアメリカではなくメキシコで開催されるのか。開催地、スタジアム、時間、無料放送、ライブストリーム、グループ分けを解説。

    グループAメキシコ南アフリカ韓国チェコ
    グループBカナダスイスボスニア・ヘルツェゴビナカタール
    グループCブラジルモロッコスコットランドハイチ
    グループDアメリカトルコパラグアイオーストラリア
    グループEドイツエクアドルコートジボワールキュラソー
    グループFオランダ日本スウェーデンチュニジア
    グループGベルギーエジプトイランニュージーランド
    グループHスペインウルグアイサウジアラビアカーボベルデ
    グループIフランスセネガルノルウェーイラク
    グループJアルゼンチンオーストリアアルジェリアヨルダン
    グループKポルトガルコロンビアウズベキスタンコンゴ民主共和国
    グループLイングランドクロアチアガーナパナマ
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