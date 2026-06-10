2026年ワールドカップの開幕戦はなぜアメリカではなくメキシコで開催されるのか？開催地、スタジアム、時間、無料放送、ライブストリーム情報。

6月11日（木）、メキシコ、アメリカ、カナダで開催されるワールドカップが開幕します。開幕戦はメキシコ対南アフリカで、これは16年前の南アフリカ大会と同じ組み合わせです。
しかし、なぜメキシコが開幕戦を務めるのでしょうか？アメリカやカナダではないのはなぜでしょうか？その理由を以下にご説明します。
6月11日（木）、メキシコ、アメリカ、カナダで開催されるワールドカップが開幕します。開幕戦はメキシコ対南アフリカで、これは16年前の南アフリカ大会と同じ組み合わせです。
しかし、なぜメキシコが開幕戦を務めるのでしょうか？アメリカやカナダではないのはなぜでしょうか？その理由を以下にご説明します。
その答えは明快だ。多くの試合と決勝を米国が開催するため、3つの共催国とFIFAはメキシコで開幕戦を行うことで合意した。メキシコは3国中で最も豊かなサッカー史を持つ。試合は伝説的なピッチで行われる。
メキシコ対南アフリカはメキシコシティのエスタディオ・アステカで行われる。同スタジアムは1970年と1986年にも開幕戦を開催しており、今回で3度目の開幕戦となる世界初のスタジアムとなる。
カナダはトロントでボスニア・ヘルツェゴビナ、米国はロサンゼルスでパラグアイと、数日後にホームで開幕戦と開会式を行う。概要は以下の通り：
ドイツではメキシコ対南アフリカ戦をライブ観戦する方法は2つあります。1つは無料放送です。
ZDFは開会式と試合を無料生中継し、sportstudio.deでもライブ配信します。
さらにTelekomのMagentaTVも全試合を生中継し、44試合は独占配信です。詳細はここ。
|日付
|時間（CET）
|対戦
|グループ
|放送
|6月11日
|21:00
|メキシコ – 南アフリカ
|A
|MagentaTV、ZDF
|6月12日
|午前4時
|韓国 – チェコ
|A
|MagentaTV
|6月12日
|21時
|カナダ – ボスニア・ヘルツェゴビナ
|B
|MagentaTV、ARD
|6月13日
|3時
|アメリカ – パラグアイ
|D
|MagentaTV
|6月13日
|21時
|カタール – スイス
|B
|MagentaTV、ZDF
|6月14日
|0時
|ブラジル – モロッコ
|C
|MagentaTV、ZDF
|6月14日
|3:00
|ハイチ – スコットランド
|C
|MagentaTV、ARD
|6月14日
|6時
|オーストラリア – トルコ
|D
|MagentaTV
|6月14日
|19時
|ドイツ – キュラソー
|E
|MagentaTV、ARD
|6月14日
|22:00
|オランダ – 日本
|F
|MagentaTV
|6月15日
|1:00 コートジボワール vs エクアドル
|コートジボワール – エクアドル
|E
|MagentaTV、ARD
|6月15日
|4:00
|スウェーデン – チュニジア
|F
|MagentaTV
|6月15日
|18時
|スペイン – カーボベルデ
|H
|MagentaTV、ARD
|6月15日
|21時
|ベルギー – エジプト
|G
|MagentaTV、ARD
|6月16日
|0時
|サウジアラビア – ウルグアイ
|H
|MagentaTV、ZDF
|6月16日
|3時
|イラン – ニュージーランド
|G
|MagentaTV、ZDF
|6月16日
|21時
|フランス – セネガル
|I
|MagentaTV
|6月17日
|0時
|イラク – ノルウェー
|I
|MagentaTV
|6月17日
|3時
|アルゼンチン – アルジェリア
|J
|MagentaTV、ARD
|6月17日
|6時
|オーストリア – ヨルダン
|J
|MagentaTV、ZDF
|6月17日
|19時
|ポルトガル – コンゴ民主共和国
|K
|MagentaTV、ZDF
|6月17日
|22時
|イングランド – クロアチア
|L
|MagentaTV、ZDF
|6月18日
|1:00 ガーナ vs. パナマ
|ガーナ – パナマ
|L
|MagentaTV
|6月18日
|4時
|ウズベキスタン – コロンビア
|K
|MagentaTV
|6月18日
|18時
|チェコ – 南アフリカ
|A
|MagentaTV、ZDF
|6月18日
|21時
|スイス – ボスニア・ヘルツェゴビナ
|B
|MagentaTV
|6月19日
|0時
|カナダ – カタール
|B
|MagentaTV
|6月19日
|1:00
|メキシコ – 韓国
|A
|MagentaTV
|6月19日
|21時
|アメリカ – オーストラリア
|D
|MagentaTV、ARD
|6月20日
|0時
|スコットランド – モロッコ
|C
|MagentaTV
|6月20日
|2:30
|ブラジル – ハイチ
|C
|MagentaTV
|6月20日
|5時
|トルコ – パラグアイ
|D
|MagentaTV
|6月20日
|19時
|オランダ – スウェーデン
|F
|MagentaTV、ZDF
|6月20日
|22時
|ドイツ vs. コートジボワール
|E
|MagentaTV、ZDF
|6月21日
|2時
|エクアドル – キュラソー
|E
|MagentaTV
|6月21日
|6時
|チュニジア – 日本
|F
|MagentaTV
|6月21日
|18時
|スペイン – サウジアラビア
|H
|MagentaTV
|6月21日
|21時
|ベルギー – イラン
|G
|MagentaTV、ZDF
|6月22日
|0時
|ウルグアイ – カーボベルデ
|H
|MagentaTV
|6月22日
|3時
|ニュージーランド – エジプト
|G
|MagentaTV
|6月22日
|19時
|アルゼンチン – オーストリア
|J
|MagentaTV、ARD
|6月22日
|23時
|フランス – イラク
|I
|MagentaTV、ARD
|6月23日
|2時
|ノルウェー – セネガル
|I
|MagentaTV
|6月23日
|3時
|ヨルダン – アルジェリア
|J
|MagentaTV
|6月23日
|19時
|ポルトガル – ウズベキスタン
|K
|MagentaTV、ARD
|6月23日
|22時
|イングランド – ガーナ
|L
|MagentaTV、ARD
|6月24日
|1:00
|パナマ - クロアチア
|L
|MagentaTV
|6月24日
|午前4時
|コロンビア – コンゴ民主共和国
|K
|MagentaTV
|6月24日
|21時
|スイス – カナダ
|B
|MagentaTV、ARD
|6月24日
|21時
|ボスニア・ヘルツェゴビナ – カタール
|B
|MagentaTV
|6月25日
|0時
|スコットランド – ブラジル
|C
|MagentaTV
|6月25日
|0時
|モロッコ – ハイチ
|C
|MagentaTV、ZDF
|6月25日
|3:00
|チェコ – メキシコ
|A
|MagentaTV
|6月25日
|3時
|南アフリカ対韓国
|A
|MagentaTV
|6月25日
|22時
|エクアドル – ドイツ
|E
|MagentaTV、ARD
|6月25日
|22時
|キュラソー – コートジボワール
|E
|MagentaTV
|6月26日
|1:00 チュニジア vs オランダ
|チュニジア vs オランダ
|F
|MagentaTV、ARD
|6月26日
|1:00
|日本 – スウェーデン
|F
|MagentaTV
|6月26日
|午前4時
|トルコ – アメリカ
|D
|MagentaTV
|6月26日
|午前4時
|パラグアイ – オーストラリア
|D
|MagentaTV、ARD
|6月26日
|21時
|ノルウェー – フランス
|I
|MagentaTV、ZDF
|6月26日
|21時
|セネガル対イラク
|I
|MagentaTV
|6月27日
|午前2時
|ウルグアイ – スペイン
|H
|MagentaTV
|6月27日
|午前2時
|カーボベルデ – サウジアラビア
|H
|MagentaTV、ARD
|6月27日
|5時
|ニュージーランド – ベルギー
|G
|MagentaTV
|6月27日
|5時
|エジプト – イラン
|G
|MagentaTV
|6月27日
|23時
|パナマ – イングランド
|L
|MagentaTV
|6月27日
|23時
|クロアチア – ガーナ
|L
|MagentaTV、ZDF
|6月28日
|1:30
|コロンビア – ポルトガル
|K
|MagentaTV、ZDF
|6月28日
|1:30
|コンゴ民主共和国 – ウズベキスタン
|K
|MagentaTV
|6月28日
|4:00
|ヨルダン – アルゼンチン
|J
|MagentaTV
|6月28日
|午前4時
|アルジェリア – オーストリア
|J
|MagentaTV
|グループA
|メキシコ
|南アフリカ
|韓国
|チェコ
|グループB
|カナダ
|スイス
|ボスニア・ヘルツェゴビナ
|カタール
|グループC
|ブラジル
|モロッコ
|スコットランド
|ハイチ
|グループD
|アメリカ
|トルコ
|パラグアイ
|オーストラリア
|グループE
|ドイツ
|エクアドル
|コートジボワール
|キュラソー
|グループF
|オランダ
|日本
|スウェーデン
|チュニジア
|グループG
|ベルギー
|エジプト
|イラン
|ニュージーランド
|グループH
|スペイン
|ウルグアイ
|サウジアラビア
|カーボベルデ
|グループI
|フランス
|セネガル
|ノルウェー
|イラク
|グループJ
|アルゼンチン
|オーストリア
|アルジェリア
|ヨルダン
|グループK
|ポルトガル
|コロンビア
|ウズベキスタン
|コンゴ民主共和国
|グループL
|イングランド
|クロアチア
|ガーナ
|パナマ