2026年大会直前に発表されたFIFA男子世界ランキングで、アルゼンチンが2つ順位を上げ1位に返り咲いた。フランスとスペインを抜いたアルビセレステは、この位置で王座防衛に挑む。

南米勢がトップに立つのは2025年7月以来。直前の親善試合でザンビアに5－0、アイスランドに3－0と連勝したことが順位上昇の要因だ。