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Moataz Bellah El Hadedy

翻訳者：

2026年ワールドカップ開幕を控え、アルゼンチンがFIFA男子世界ランキングの首位に返り咲いた。

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アルゼンチンがFIFA男子世界ランキングで再び1位になった。2026年ワールドカップが開幕し、王座防衛を目指すリオネル・スカローニ監督率いるチームにとって、この順位更新は絶好のタイミングだ。

  • Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    王者たちが頂点に返り咲く

    2026年大会直前に発表されたFIFA男子世界ランキングで、アルゼンチンが2つ順位を上げ1位に返り咲いた。フランスとスペインを抜いたアルビセレステは、この位置で王座防衛に挑む。

    南米勢がトップに立つのは2025年7月以来。直前の親善試合でザンビアに5－0、アイスランドに3－0と連勝したことが順位上昇の要因だ。

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  • Peru v Spain - International FriendlyGetty Images Sport

    フランスとスペイン、明暗分かれる

    リオネル・メッシ率いるアルゼンチンが首位に返り咲いた一方、フランスは順位を落とした。コートジボワールとの親善試合に敗れ首位の座から3位へ転落したが、北アイルランドに勝利して巻き返した。

    スペインは2位をキープ。ペルーに3-1で勝利するなど調整は順調だ。イングランドが4位に入り、Elo方式ではポルトガルが5位に浮上した。

  • 上位チームと強豪チームは好調を維持している

    2026年大会の共催3国では、メキシコが1つ上げて14位で最高位を維持。米国はドイツ戦の敗因で1つ落とし17位、カナダはホームでの初戦を控え30位。

    トップ10にはベルギーやブラジルなどおなじみの強豪が並ぶ。アフリカ勢ではモロッコが自己最高の7位に浮上し、オランダとドイツも上位を維持した。

  • 急な登り坂と急な下り坂

    トップ10以外ではインドネシアが4ランク上昇し、イエメンも直近の国際試合で最多ポイントを獲得した。

    一方、レバノンは15ポイント以上を失い7ランクダウンし、最大の落ち込みとなった。上位では依然としてアルゼンチンが注目されており、カンザスシティでのアルジェリアとのワールドカップ初戦で世界最強の座を証明する。