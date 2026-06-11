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2026年ワールドカップ開幕を控え、アルゼンチンがFIFA男子世界ランキングの首位に返り咲いた。
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王者たちが頂点に返り咲く
2026年大会直前に発表されたFIFA男子世界ランキングで、アルゼンチンが2つ順位を上げ1位に返り咲いた。フランスとスペインを抜いたアルビセレステは、この位置で王座防衛に挑む。
南米勢がトップに立つのは2025年7月以来。直前の親善試合でザンビアに5－0、アイスランドに3－0と連勝したことが順位上昇の要因だ。
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フランスとスペイン、明暗分かれる
リオネル・メッシ率いるアルゼンチンが首位に返り咲いた一方、フランスは順位を落とした。コートジボワールとの親善試合に敗れ首位の座から3位へ転落したが、北アイルランドに勝利して巻き返した。
スペインは2位をキープ。ペルーに3-1で勝利するなど調整は順調だ。イングランドが4位に入り、Elo方式ではポルトガルが5位に浮上した。
上位チームと強豪チームは好調を維持している
2026年大会の共催3国では、メキシコが1つ上げて14位で最高位を維持。米国はドイツ戦の敗因で1つ落とし17位、カナダはホームでの初戦を控え30位。
トップ10にはベルギーやブラジルなどおなじみの強豪が並ぶ。アフリカ勢ではモロッコが自己最高の7位に浮上し、オランダとドイツも上位を維持した。
急な登り坂と急な下り坂
トップ10以外ではインドネシアが4ランク上昇し、イエメンも直近の国際試合で最多ポイントを獲得した。
一方、レバノンは15ポイント以上を失い7ランクダウンし、最大の落ち込みとなった。上位では依然としてアルゼンチンが注目されており、カンザスシティでのアルジェリアとのワールドカップ初戦で世界最強の座を証明する。