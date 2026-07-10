ワールドカップの歴史に名を刻む方法は一つではない。自国を優勝に導くのが王道だが、個人技で伝説になる道もある。

チームにとって最高目標はワールドカップトロフィーだが、ゴールデンブーツは所属チームが優勝を逃してもストライカーの決定力を証明する。

この個人タイトルは、単なるストライカーを伝説へと押し上げ、ロナウド、エウゼビオ、ゲルト・ミュラー、ゲイリー・リネカー、ミロスラフ・クローゼといった名手たちと肩を並べる殿堂への扉を開く。

今年、北米のスタジアムでは新たな得点王候補が歴史に名を刻む準備をしている。

2022年大会でゴールデンブーツを獲得したキリアン・ムバッペは、タイトル防衛とフランス代表の3大会連続決勝進出、そして2度目の優勝を狙う。だが、ワールドカップ2連覇を狙う王者リオネル・メッシや、すでに1度ゴールデンブーツを取ったイングランドのハリー・ケインなど、強豪が立ちはだかる。

だが、競争はそれだけではない。スペイン、ポルトガル、ブラジル、ノルウェー、スウェーデンの強力な攻撃陣が彼らを食う可能性もある。

本稿では、ゴールデンブーツ争いが激化する中、GOALがカナダ、メキシコ、米国で開催される大会におけるトップ得点スターたちの動向を追う。