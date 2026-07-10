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Messi Mbappe Haaland World Cup Golden boot 16:9GOAL
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2026年ワールドカップ得点王争い：リオネル・メッシがキリアン・ムバッペとアーリング・ハーランドを抜き、トップに立つ。

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2026年ワールドカップは佳境に入り、得点王に与えられる「ゴールデンブーツ」の争いも激化している。48カ国が頂点を狙う長い道のりの中で、どのスターが栄冠を掴むのか。ここではGOALが大会の得点力トップ選手を追う。

ワールドカップの歴史に名を刻む方法は一つではない。自国を優勝に導くのが王道だが、個人技で伝説になる道もある。

チームにとって最高目標はワールドカップトロフィーだが、ゴールデンブーツは所属チームが優勝を逃してもストライカーの決定力を証明する。

この個人タイトルは、単なるストライカーを伝説へと押し上げ、ロナウド、エウゼビオ、ゲルト・ミュラー、ゲイリー・リネカー、ミロスラフ・クローゼといった名手たちと肩を並べる殿堂への扉を開く。

今年、北米のスタジアムでは新たな得点王候補が歴史に名を刻む準備をしている。

2022年大会でゴールデンブーツを獲得したキリアン・ムバッペは、タイトル防衛とフランス代表の3大会連続決勝進出、そして2度目の優勝を狙う。だが、ワールドカップ2連覇を狙う王者リオネル・メッシや、すでに1度ゴールデンブーツを取ったイングランドのハリー・ケインなど、強豪が立ちはだかる。

だが、競争はそれだけではない。スペイン、ポルトガル、ブラジル、ノルウェー、スウェーデンの強力な攻撃陣が彼らを食う可能性もある。

本稿では、ゴールデンブーツ争いが激化する中、GOALがカナダ、メキシコ、米国で開催される大会におけるトップ得点スターたちの動向を追う。

  • Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    24クリスティアーノ・ロナウド | ポルトガル | 3ゴール

    大会前とグループK初戦のポルトガル対コンゴ民主共和国（1－1）で批判されたロナウドは、ウズベキスタン戦の5－0勝利で2得点を挙げ、批判を封じた。アル・ナスルのフォワードは、物議を醸したベスト32のクロアチア戦でも得点を挙げ、ワールドカップ通算得点を3とした。

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  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    23ジョナサン・デイヴィッド | カナダ | 3ゴール

    カナダ代表FWジョナサン・デイヴィッドは、イタリアのユヴェントスでは8得点と苦戦したが、W杯カタール戦でハットトリックを達成し脚光を浴びた。しかし開催国がベスト16でモロッコに敗れたため、彼の大会は3得点で終了した。

  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    22イスマエル・サイバリ | モロッコ | 3ゴール

    バイエルン・ミュンヘンへの移籍が決まっているイスマエル・サイバリは、2026年ワールドカップのブラジル戦でループシュートを決め、好スタートを切った。スコットランド戦では接戦を制する勝ち越し弾。ハイチ戦でも先発し、4－2の勝利で3試合連続得点をマークした。

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  • Yoane Wissa DR Congo 2026 World CupGetty

    21ヨアネ・ウィッサ | コンゴ民主共和国 | 3ゴール

    ヨアン・ウィッサは2025-26シーズン、ニューカッスルでのデビューシーズンを苦戦しながらも乗り切った。母国コンゴ民主共和国代表では依然として象徴的存在だ。 元ブレントフォードのFWは、ポルトガルとの1－1の引き分けで先制点をマーク。続くウズベキスタン戦では2得点を挙げて3－1の勝利に貢献した。しかし得点ランはそこで止まり、チームは32強戦でイングランドに敗れた。

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20カイ・ハヴェルツ | ドイツ | 3ゴール

    カイ・ハーヴェルツはキュラソー戦で2得点を挙げ、7－1の勝利でワールドカップを最高のスタートを切った。ドイツはグループE首位で突破。パラグアイとのラウンド32では、54分にヴィルツのクロスを頭で合わせ今大会3点目を記録し、前半に先制された状況を覆した。 しかしドイツは勢いを持続できず、PK戦4－3で敗退。ハヴェルツもキックを失敗した。

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19ラウル・ヒメネス | メキシコ | 3ゴール

    メキシコのエース、ラウル・ヒメネスは南アフリカ戦で先制点を奪い、2-0の勝利でワールドカップをスタートした。ウルブズ所属のストライカーは、ラウンド32のエクアドル戦でもネットを揺らし、ラウンド16のイングランド戦では3点目を記録。しかしチームは2-3で「スリー・ライオンズ」に敗れ、ベスト8進出はならなかった。

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18フォラリン・バログン | 米国男子代表 | 3ゴール

    米国代表FWフォラリン・バログンはワールドカップ初戦のパラグアイ戦で2得点を挙げ、4－1の勝利に貢献した。 所属クラブASモナコのFWは、32強ボスニア・ヘルツェゴビナ戦（2-0）でも追加点を奪った。しかしベルギー戦（1-4）では無得点に終わり、大会を去った。

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    17マテウス・クーニャ | ブラジル | 3ゴール

    マンチェスター・ユナイテッドのFWマテウス・クーニャはハイチ戦でイゴール・チアゴに代わり先発し、アンチェロッティ監督の期待に応えて2得点を奪った。2点目はゴール上隅に突き刺さる強烈なシュートで、GKジョニー・プラシドには防ぎようがなかった。 ウルヴァーハンプトン時代のFWはスコットランド戦（3-0）でもブルーノ・ギマランイスのアシストから1得点したが、ノックアウトステージで勢いを維持できず、ブラジルはノルウェーに敗退した。

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16イライジャ・ジャスト | ニュージーランド | 3ゴール

    大会最下位ランクのニュージーランドは、グループステージ敗退が予想されていた。3試合で1分け2敗、勝ち点は1だった。

    イライジャ・ジャストはイラン戦で2ゴールを決めて2－2の引き分けに貢献し、ベルギー戦でも1点を奪取。チーム4得点のうち3得点を挙げた。

  • Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15ブライアン・ブロッベイ | オランダ | 3ゴール

    オランダ代表FWブライアン・ブロッベイは、今大会で9番を受け継ぎ、クーマン監督の期待に2度応えた。スウェーデン戦で決勝点、チュニジア戦でも得点し、グループ首位突破に貢献。しかしチームはモロッコに敗れ、ベスト32で大会を去った。

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    14コディ・ガクポ | オランダ | 3ゴール

    グループリーグでオランダがスウェーデンを5－1で下した一戦では、コディ・ガクポが2得点をマークし、事実上ベスト32進出を決めた。しかし、ロナルド・クーマン監督率いるチームはノックアウトステージ初戦でモロッコに120分間の末1－1でPK戦突入。 ガクポは71分に先制点を奪ったが、ロスタイムにイッサ・ディオプに同点弾を許し、PK戦の末3－2で敗れた。

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13ロメル・ルカク | ベルギー | 3ゴール

    ロメル・ルカクはワールドカップで途中出場を中心に活躍。ニュージーランド戦（5－1）で大会初得点を記録し、セネガル戦（ベスト32）では終了間際の逆転弾を含む2点目をマーク。さらに米国戦（4－1）でも途中出場し4点目を決め、通算3得点を挙げた。

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    12ヨハン・マンザンビ | スイス | 3ゴール

    フライブルクのMFヨハン・マンザンビが途中出場し、スイスはボスニア・ヘルツェゴビナを4－1で破った。 0－0で膠着していた74分、途中出場のマンザンビが強烈なワンタッチボレーで均衡を破り、直後に相手は10人となった。さらに終了間際、カットバックを押し込み自身2点目。

    マンザンビは最終戦でも得点を挙げ、スイスはカタールを破ってカナダとボスニア・ヘルツェゴビナを上回り、グループステージを突破した。

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11デニズ・ウンダヴ | ドイツ | 3ゴール

    デニズ・ウンダヴはドイツ代表で13試合9得点を挙げている。 所属するシュトゥットガルトでは2026年W杯で「スーパーサブ」として活躍。キュラソー戦（7－1）で途中出場から得点を奪い、コートジボワール戦でも2得点をマークした。しかしドイツはベスト32でパラグアイに敗れ、彼は帰国した。

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    10ヴィニシウス・ジュニア | ブラジル | 4ゴール

    ワールドカップ初戦のモロッコ戦で鮮やかなゴールを決めたレアル・マドリードのFWヴィニシウス・ジュニオールは、ハイチ戦でもスライディングシュートでネットを揺らし2試合連続得点をマークした。 スコットランド戦でも先発し2得点を挙げて大会4ゴールとし、チームを3－0の勝利に導いた。しかし決勝トーナメントでは調子を落とし、日本戦とノルウェー戦では無得点に終わり、チームも敗退した。

  • Jude Bellingham England 2026 World Cup MexicoGetty

    9ジュード・ベリンガム | イングランド | 4ゴール

    ユーロ2024で劇的ゴール後に「他に誰がいる？」と叫んだジュード・ベリンガムは、今もイングランド代表の象徴だ。ワールドカップ初戦のクロアチア戦では、後半早々に追加点を奪って4－2の勝利に貢献した。

    続くパナマ戦でも先制点を記録し、ベスト16のメキシコ戦ではアステカ・スタジアムで2得点を奪って3－2の逆転劇を演出した。

  • FBL-WC-2026-MATCH79-MEX-ECUAFP

    8ジュリアン・キノーネス | メキシコ | 4ゴール

    昨季、クリスティアーノ・ロナウドやイヴァン・トニーを抑えサウジ・プロリーグ得点王になったジュリアン・キノーネス。自国開催のW杯でも好調を維持し、メキシコ代表の勝ち上がりを支えた。グループリーグの南アフリカ戦とチェコ戦で2得点を挙げ、チームは勝ち点9で決勝トーナメントへ進んだ。 アル・カディシアのストライカーはラウンド32でも勢いを維持し、22分の強烈なフィニッシュでエクアドル戦の2-0勝利に貢献。イングランド戦（3-2敗北）ではボレーを叩き込み、大会通算4ゴールで幕を閉じた。

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7ミケル・オヤルサバル | スペイン | 4ゴール

    ミケル・オヤルサバルはグループリーグのサウジアラビア戦で2得点を挙げ、スペインの4－0勝利に貢献。続くラウンド32のオーストリア戦でも2得点し、3－0の勝利を導いた。レアル・ソシエダ所属の彼は、ラ・ロハの先制点と3点目をマルク・ククレラからのパスをワンタッチで決めて決めた。

  • Senegal v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6イスマイラ・サール | セネガル | 4ゴール

    ノルウェーに2－3で敗れた試合で、イスマイラ・サールは2得点を挙げ、チームの勝ち残りを支えた。 続くイラク戦では5－0で快勝し、サールは2点目を記録してチームを決勝トーナメントへ導いた。ベルギー戦でも後半早々に追加点を奪い2－0としたが、終盤に失速しベスト32で大会を去った。

  • Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5ウスマン・デンベレ | フランス | 5ゴール

    イラク戦で3－0の勝利を導いた3点目の後、バロンドール受賞者はノルウェー戦でもハットトリックを達成し、グループステージを圧勝で終えた。 ウスマン・デンベレは前半だけでハットトリックを達成し、得点ランキング上位に浮上。準々決勝モロッコ戦でも2－0の勝利を決定づける一撃を放ち、大会5得点目をマークした。

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4ハリー・ケイン | イングランド | 6ゴール

    クロアチア戦で2得点を挙げたハリー・ケインは、パナマ戦のヘディングでゲイリー・リネカーを抜き、イングランド代表のワールドカップ通算得点記録を更新した。さらに32強のコンゴ民主共和国戦でも2得点し、1点ビハインドから逆転に貢献した。

    16強のメキシコ戦でも混乱の中PKを沈め、3－2の接戦を制した。

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3アーリング・ハーランド | ノルウェー | 7ゴール

    アーリング・ハーランドは、ノルウェーがイラクを4－1で下した一戦で2得点をマークし、W杯デビューを飾った。マンチェスター・シティの「ターミネーター」はファーポストに押し込み先制、さらにGKのミスを突いて追加点。ノルウェーは28年ぶりのW杯初戦で貴重な勝ち点3を得た。

    第2戦のセネガル戦では苦戦したが、ハーランドはバーに当たって跳ね返ったボールをサイドフットボレーで沈めるなど2得点を挙げ、3－2の接戦を制した。ベスト16のコートジボワール戦でも86分に劇的な決勝弾をマークした。

    代表戦14試合連続得点を達成し、ブラジルを破ってベスト8進出を決めた。

  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2リオネル・メッシ | アルゼンチン | 8ゴール

    リオネル・メッシはアルジェリアとのグループリーグ初戦でハットトリックを達成し、ゴールデンブーツ賞のトップに立った。インテル・マイアミのスーパースターはアルゼンチンを3－0で導き、通算16点目でミロスラフ・クローゼの記録に並んだ。

    アルゼンチン対オーストリア戦ではPKを外したが、その後2得点を挙げて通算18ゴールとし、クローゼの記録を抜き去った。南米のGOATはヨルダン戦（3-1）で途中出場しフリーキックを決め、ベスト32のカーボベルデ戦でもネットを揺らし、大会7ゴール目をマークした。

    8点目はエジプトとのベスト16で記録された。2点ビハインドで序盤にPKも外したが、同点弾をマーク。その後、エンツォ・フェルナンデスが劇的決勝弾を奪った。

  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1キリアン・ムバッペ | フランス | 8ゴール

    グループI初戦でフランスがセネガルに3－1で勝利し、キリアン・ムバッペはW杯通算13、14ゴール目をマーク。ロスタイムに決めたロングシュートでオリヴィエ・ジルーを超え、フランス代表歴代最多得点者となった。

    続くグループリーグ第2戦のイラク戦でも2得点を挙げて3－0の勝利に貢献し、チームはベスト16進出を決めた。ベスト16のスウェーデン戦でも2ゴール。わずか4試合で通算6得点とし、ノックアウトステージの得点記録を10に伸ばしてブラジルのレジェンド、ロナウドを抜いた。

    ベスト16のパラグアイ戦ではPKを冷静に決め、準々決勝のモロッコ戦でも先制点。さらに2アシストを記録し、チームを準決勝へ導いた。