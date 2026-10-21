ZUMA Press Wire
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2026年ワールドカップ後初のフル代表戦に16万5000人超が来場。米国サッカー連盟、記録的な観客動員とテレビ視聴者数を喜ぶ
大会後の試合に大観衆が詰めかける
アメリカサッカー連盟は、ワールドカップ後に行われた男女シニア代表の最初の6試合で、スタジアムの観客動員数と放送の視聴数が大幅に伸びたと記録している。9月と10月の代表ウィークに開催された全試合で、スタジアムの収容率は少なくとも95％に達した。さらに、オーランド、グレンデール、ワシントンD.C.で行われた3試合はチケットが完売した。
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手頃な価格のチケットが会場の記録更新を後押し
最も安い価格帯のチケットを25～35ドルに設定したことが、全米各地で多くの観客を集める一因となった。この手の届きやすい価格設定により、エナジャイザー・パーク、ステートファーム・スタジアム、アリアンツ・フィールドで開催された代表戦では観客動員数が過去最多を記録し、その他の会場でも過去3位以内の動員数となった。
サポーターの関心の高まりについて、米国サッカー連盟の公式発表で最高事業責任者のデイビッド・ライト氏は次のように述べた。「代表チームとつながるファンが増えており、その需要は明らかです。ファンはスタジアムを埋め、試合を視聴し、記録的な数で関わってくれました。その熱量は、私たちのチームと全米のファンとのつながりが深まっていることを示しています。この競技の持続的な成長を目指す上で、この勢いをさらに強めていく大きな機会があります」
テレビ中継が節目となる数字を記録
その熱気は、10月3日に行われたライバルのメキシコとの男子の対戦で、テレビ視聴者数にも大きな記録をもたらした。TNTスポーツによる英語放送の平均視聴者数は合計62万6000人に達し、2024年10月の両国の前回対戦と比べて97％増加した。
一方、テレムンドによるスペイン語放送は平均170万人が視聴し、ピーク時には222万人を記録。その週に最も視聴されたスペイン語のスポーツ中継となり、同局が2023年に放映権を取得して以来、男子代表戦として最高の視聴実績を収めた。
米国サッカー連盟の発表を通じて、チケットを購入しやすい価格設定の効果を強調した同連盟のイベント担当副会長ジョン・テリーは、次のように付け加えた。「数字を見れば、この国のサッカーに対する需要が非常に高いことは明らかだ。我々の最大の目標は、この国でサッカーを発展させることだ。誰もが我々の代表チームを観戦できるようにしたい。試合のチケットをファンが購入しやすい価格で提供することで、試合を開催するたびに、より多くの人にサッカーファンになってもらっている」
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商業収入が草の根レベルの発展を支える
全6試合のチケットとグッズの販売による多額の収益は、非営利団体である連盟の幅広い国内事業を直接支える。その資金は、代表チームの体制整備に加え、全国の選手、指導者、審判員を対象とする育成プログラムへの再投資に充てられる予定だ。連盟幹部は今後、ワールドカップ後の勢いを次の国際試合期間に向けて維持する考えだ。
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