その熱気は、10月3日に行われたライバルのメキシコとの男子の対戦で、テレビ視聴者数にも大きな記録をもたらした。TNTスポーツによる英語放送の平均視聴者数は合計62万6000人に達し、2024年10月の両国の前回対戦と比べて97％増加した。

一方、テレムンドによるスペイン語放送は平均170万人が視聴し、ピーク時には222万人を記録。その週に最も視聴されたスペイン語のスポーツ中継となり、同局が2023年に放映権を取得して以来、男子代表戦として最高の視聴実績を収めた。

米国サッカー連盟の発表を通じて、チケットを購入しやすい価格設定の効果を強調した同連盟のイベント担当副会長ジョン・テリーは、次のように付け加えた。「数字を見れば、この国のサッカーに対する需要が非常に高いことは明らかだ。我々の最大の目標は、この国でサッカーを発展させることだ。誰もが我々の代表チームを観戦できるようにしたい。試合のチケットをファンが購入しやすい価格で提供することで、試合を開催するたびに、より多くの人にサッカーファンになってもらっている」