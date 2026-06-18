2026年ワールドカップ初日、輝いた5選手：ブアディとディオマンデが好印象、バログンが復活。

「止められない」。この形容詞ひとつで、ある選手が試合に与えた影響と、その能力が流れを左右したことが分かる。ライプツィヒの2006年生まれのウイングは、終始エクアドル守備陣の厄介者だった。試合終盤、彼の加速で守備を突破し、元アタランタのディアロがタップインした。 次なる舞台と噂されるプレミアリーグでも、期待は高まるばかりだ。