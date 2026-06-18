ワールドカップのグループステージ第1節が終了した。 最初の24試合では、ムバッペ、ハーランド、メッシ、ケインといったスターが期待に応えた。一方で、今後の試合で実力を示し、この大会を飛躍の舞台にしようとする選手も多い。
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2026年ワールドカップ初日、輝いた5選手：ブアディとディオマンデが好印象、バログンが復活。
アユーブ・ブアディ（モロッコ）
リールはチャンピオンズリーグで、守備の前でプレーする世代屈指のゲームメーカーがいることをすぐに示した。彼はワールドカップのデビュー戦で歴史ある強豪を相手に成熟度と個性を示し、世界を驚かせた。 2007年生まれの彼は飛躍の時期を迎え、欧州強豪クラブが争奪戦を繰り広げるだろう。
ヤン・ディオマンデ（コートジボワール）
「止められない」。この形容詞ひとつで、ある選手が試合に与えた影響と、その能力が流れを左右したことが分かる。ライプツィヒの2006年生まれのウイングは、終始エクアドル守備陣の厄介者だった。試合終盤、彼の加速で守備を突破し、元アタランタのディアロがタップインした。 次なる舞台と噂されるプレミアリーグでも、期待は高まるばかりだ。
イライジャ・ジャスト（ニュージーランド）
ワールドカップ初出場の彼は、イラン戦ですぐに存在感を示し、歴史に名を刻んだ。 母国スコットランドのマザーウェルでプレーする2000年生まれの攻撃的ウイングは、昨季リーグで7ゴール8アシストを記録。この日2得点を挙げ、ワールドカップ1試合で2ゴールを決めた自国初の選手になった。スピードがあり、予測が難しく、ゴール前では冷静――2本のシュートで2ゴール。今大会の注目株だ。
ヤシン・アヤリ（スウェーデン）
彼は無名ではない。プレミアリーグで66試合5得点を挙げ、中央MFとして十分な成績を残した。 2003年生まれのチュニジア系選手で、ブライトンでの活躍後、W杯で2得点を挙げポッター監督の下で中盤を統率した。2027年契約満了のため、移籍市場での注目株だ。
フォラリン・バログン（アメリカ）
かつてロメル・ルカクの後継者としてインテル移籍が噂された彼。時は流れ、状況は変わったが、開催国として注目の集まる今回のワールドカップは、モナコのストライカーにとって再起の舞台となるかもしれない。 フランスでは好プレーを見せるも安定感を欠いたが、初戦パラグアイ戦で2得点を挙げ注目を集め、再びトップクラブの関心を得るチャンスだ。