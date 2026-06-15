2026年ワールドカップ初戦のサウジアラビア戦を翌日に控えたウルグアイ代表は、書類手続きの問題で複数のフライトが遅延した。

ウルグアイ代表チームがプラヤ・デル・カルメンからマイアミへ移動する予定は、ビエルサ監督の期待に反し、大幅に遅れた。日曜午後のカンクン発フォートローダーデール行きは事務手続きのミスで欠航。代替チャーター機も遅れ、チームは公式メディア対応に数時間遅れて到着した。

ウルグアイサッカー協会（AUF）の幹部は大会主催者に責任を転嫁。最初の遅延中に発表した公式声明では「AUFの制御の及ばない問題でメキシコからの出発が遅れている。代表チームはホテルで休息。FIFAが設定した新たな出発時刻は午後4時15分」と説明した。 チーム内では不満が顕著で、代表公式SNSは2010年にディエゴ・フォルランが南アフリカで似たトラブルに怒った投稿を再共有し、「信じられない。ワールドカップ前夜なのにチャーター便が1時間遅れ…誰の責任？アーリバ・ウルグアイ！」と伝えた。



