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2026年ワールドカップ初戦のサウジアラビア戦を翌日に控えたウルグアイ代表は、書類手続きの問題で複数のフライトが遅延した。
フライトが欠航となり、搭乗口は混乱に陥った
ウルグアイ代表チームがプラヤ・デル・カルメンからマイアミへ移動する予定は、ビエルサ監督の期待に反し、大幅に遅れた。日曜午後のカンクン発フォートローダーデール行きは事務手続きのミスで欠航。代替チャーター機も遅れ、チームは公式メディア対応に数時間遅れて到着した。
ウルグアイサッカー協会（AUF）の幹部は大会主催者に責任を転嫁。最初の遅延中に発表した公式声明では「AUFの制御の及ばない問題でメキシコからの出発が遅れている。代表チームはホテルで休息。FIFAが設定した新たな出発時刻は午後4時15分」と説明した。 チーム内では不満が顕著で、代表公式SNSは2010年にディエゴ・フォルランが南アフリカで似たトラブルに怒った投稿を再共有し、「信じられない。ワールドカップ前夜なのにチャーター便が1時間遅れ…誰の責任？アーリバ・ウルグアイ！」と伝えた。
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ビエルサとヒメネスは異なる見解を示している
連盟スタッフが怒りに震える中、ビエルサ監督はマイアミ・スタジアムで記者団の前に姿を現しても、いつも通り冷静だった。70歳の名将はワールドカップで3カ国目を率いるが、移動の混乱を言い訳にしなかった。「フライトに問題はなかった」と断言した。
一方、キャプテンのホセ・マリア・ヒメネスは「いくつかの問題はあった。大変だったが、ホテルで休んで乗り切った。ただ到着が遅れただけだ」と率直に語った。
ワールドカップ関連の渡航問題が拡大している。
ウルグアイが抱える渡航問題は、米墨加3カ国で開催される初のワールドカップで顕著な物流課題の氷山の一角だ。イラン代表は米国戦で「当日入国・当日出国」を強いられ、試合当日にのみメキシコから国境を越える。
また、ガーナ代表MFトーマス・パルテイは英国で強姦容疑により逮捕されたためカナダ政府からビザを発給されず、入国を拒否された。これらの出来事は、広大な3カ国にわたる48チーム大会の複雑さを浮き彫りにし、入国審査や航空書類が代表チームの運命を左右する現状を示している。
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サウジアラビアの軍備増強は困難を伴っている。
ウルグアイの対戦相手サウジアラビアも大会前に混乱があった。エルベ・ルナール監督の突然の辞任を受け、ジョージ・ドニス監督がわずか数カ月前に就任した。サウジ・プロリーグで長く指導してきたドニス監督は、グループGの激戦を控え準備期間が極めて短かったと認めた。
「我々のグループはワールドカップで最も厳しいグループの一つだ」とドニスは試合前会見で述べた。「チームを指導したのは計12回の練習だけだ。準備期間が短く、すべてが急展開だった。 不利は承知の上だが、短い準備期間でも選手たちは私の信頼を裏付けてくれた。彼らを信じ、十分に戦えるチームになると確信している。大会の結果如何に関わらず、成功するチームを作り上げる。私は全体ではなく、1本1本の木を見ているのだ」