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World Cup trophy Christian Pulisic Edson AlvarezGetty/GOAL composite
Ryan Kelly

翻訳者：

2026年ワールドカップ出場国：米国、カナダ、メキシコで開催されるサッカー大会に出場する全代表チーム一覧

GOALでは、2026年ワールドカップへの出場が確定した全チームに加え、近々出場が決まる可能性のあるチームについても詳しく解説しています。

2026年のワールドカップは、史上初めて計48チームが参加することになります。FIFAは、1998年大会以来続いてきた32チーム制の大会形式を拡大することを決定しました。これにより、かつてない数の代表チームが米国、カナダ、メキシコに集結し、歴史的な大会となることが期待されています。

UEFAには16枠が保証され、CAFには9枠、AFCには8枠が割り当てられる。CONMEBOLとCONCACAFからはそれぞれ最低6枠ずつが確保され、OFCには初めて1枠が保証される。残りの2枠は大陸間プレーオフによって決定される。

ここでは、GOALが2026年ワールドカップへの出場権を獲得した全チームをご紹介します：

  • 2026年ワールドカップの出場権を獲得したのはどのチームですか？

    （チーム名をクリックすると、予選の戦績をご覧いただけます）

    チーム連盟予選通過日
    カナダCONCACAF開催国
    メキシコCONCACAF開催国
    CONCACAF開催国CONCACAF開催国
    日本AFC2025年3月20日
    ニュージーランドOFC2025年3月24日
    イランAFC2025年3月25日
    アルゼンチンCONMEBOL2025年3月25日
    ウズベキスタンAFC2025年6月5日
    韓国AFC2025年6月5日
    ヨルダンAFC2025年6月5日
    オーストラリアAFC2025年6月10日
    ブラジルCONMEBOL2025年6月10日
    エクアドルCONMEBOL2025年6月10日
    ウルグアイCONMEBOL2025年9月4日
    パラグアイCONMEBOL2025年9月4日
    コロンビアCONMEBOL2025年9月4日
    モロッコCAF2025年9月5日
    チュニジアCAF2025年9月8日
    エジプトCAF2025年10月8日
    アルジェリアCAF2025年10月9日
    ガーナCAF2025年10月12日
    カーボベルデCAF2025年10月13日
    南アフリカCAF2025年10月14日
    カタールAFC2025年10月14日
    イングランドUEFA2025年10月14日
    サウジアラビアAFC2025年10月14日
    セネガルCAF2025年10月14日
    コートジボワールCAF2025年10月14日
    フランスUEFA2025年11月13日
    クロアチアUEFA2025年11月14日
    ポルトガルUEFA2025年11月16日
    ノルウェーUEFA2025年11月16日
    ドイツUEFA2025年11月17日
    オランダUEFA2025年11月17日
    オーストリアUEFA2025年11月18日
    ベルギーUEFA2025年11月18日
    スコットランドUEFA2025年11月18日
    スペインUEFA2025年11月18日
    スイスUEFA2025年11月18日
    キュラソーCONCACAF2025年11月18日
    ハイチCONCACAF2025年11月18日
    パナマCONCACAF2025年11月18日
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  • 次は誰が候補になるだろうか？

    以下は、各地域の予選の状況と、出場権獲得目前のチームの一覧です：

    AFC

    アジア予選の最後の2つの自動出場枠は10月に決定し、その後11月にイラクがUAEを破り、大陸間プレーオフへの出場権を獲得しました。

    AFCワールドカップ2026予選の全容はこちらをご覧ください。

    CAF

    アフリカの予選は2年近く続き、10月に9つの自動出場枠の最後の1枠が確定しました。その後、コンゴ民主共和国はCAFプレーオフでカメルーンとナイジェリアの両方を下し、大陸間プレーオフへの出場権を獲得しました。

    2026年ワールドカップCAF予選の全容はこちらをご覧ください。

    CONCACAF

    開催国であるアメリカ、カナダ、メキシコが自動出場権を獲得したため、CONCACAFの予選は一風変わった様相を呈しており、実績の浅いチームが多数、出場権を争うこととなった。11月に3つの自動出場枠が決まった後、ジャマイカスリナムが大陸間プレーオフに進出した。

    CONMEBOL

    南米予選は9月に終了し、同大陸の6つの自動出場枠の最後の1枠が確定した。7位のボリビアは、1994年以来となるワールドカップ初出場を目指し、3月に行われる大陸間プレーオフへの出場権を獲得した。

    CONMEBOLの2026年ワールドカップ予選の全容はこちら。

    OFC

    ニュージーランドが3月に自動出場権を獲得していたため、ニューカレドニアが大陸間プレーオフに進出した。

    OFCワールドカップ2026予選の全状況はこちらをご覧ください。

    UEFA

    UEFA予選は3月に開幕しましたが、ネーションズリーグの影響で、一部のチームは9月まで予選を開始しませんでした。現在、自動出場枠はすべて埋まっており、プレーオフに進出した16チームの中から、残り4枠を争うことになります。出場権獲得を目指しているチームには、4度の優勝を誇るイタリアをはじめ、デンマークトルコスウェーデンウェールズアイルランド北アイルランドが含まれています。

    UEFAワールドカップ2026予選の全容はこちら。

  • Duckens Nazon, HaitiImagn

    ハイチ

    登録日：2025年11月18日
    出場権獲得：CONCACAFグループC優勝
    前回の大会：1974

    ハイチは、ホンジュラスとコスタリカを破ってCONCACAFグループCの首位に立ち、51年ぶりのワールドカップ出場権獲得という劇的な形で、2度目の本大会出場を果たした。スターストライカーのダッケンス・ナゾンが「レ・グレナディエ」の快進撃を牽引し、キュラソーの驚異的な予選突破がなければ、ハイチこそがこの地域の紛れもない話題の中心となっていただろう。

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  • Curaçao footballGetty

    キュラソー

    登録日：2025年11月18日
    出場権獲得：CONCACAFグループB優勝
    前回の大会：初出場

    人口わずか15万6115人のキュラソーは、最終節でジャマイカと引き分け、CONCACAFグループBを制して、ワールドカップ出場を決めた史上最小の国となった。同国にとって本大会初出場となる今回の大会では、元マンチェスター・ユナイテッドのユース出身であるタヒス・チョンがチームを率いる。

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  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-CONCACAF-PAN-SLVAFP

    パナマ

    登録日：2025年11月18日
    出場権獲得：CONCACAFグループA優勝
    前回の大会：2018

    パナマは、2022年の大会を逃したものの、スリナムを抑えてCONCACAFグループAを首位で突破し、ワールドカップに復帰した。ホセ・ファハルドとセシリオ・ウォーターマンは、「ロス・カナレロス」が逆境を乗り越えて世界の舞台に戻る上で、多大な貢献を果たした。

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  • Belgium v Liechtenstein - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    ベルギー

    登録日：2025年11月18日
    出場権獲得：UEFAグループI優勝
    前回の大会：2022

    ベルギーの「黄金世代」の時代は終わったかもしれないが、現在のレッドデビルズにも魅力は尽きない。ジェレミー・ドクやシャルル・デ・ケテラールといった若手スターたちが、ケヴィン・デ・ブライネやレアンドロ・トロサールらベテランの支えを受けながら、その期待に応えつつある。

    ベルギーは最終節でリヒテンシュタインに7-0の大勝を収め、ウェールズをかわしてグループIの首位に立った。

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  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-AUT-BIHAFP

    オーストリア

    登録日：2025年11月18日
    出場権獲得：UEFAグループH優勝
    前回の大会：1998

    ラルフ・ラングニック監督の下、オーストリアは再び欧州の国際サッカー界で強豪としての地位を確立した。ユーロ2024では多くの中立的なサポーターから支持を集め、今や21世紀初のワールドカップ出場を果たすことになった。

    予選突破を決めるには、グループ最終戦のホームでのボスニア・ヘルツェゴビナ戦での終盤の引き分けが必要だった。マルコ・アルナウトヴィッチの8ゴールという成績は、UEFA全体で見ればアーリング・ハーランドの16ゴールに次ぐものだった。

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  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-ESP-TURAFP

    スペイン

    登録日：2025年11月18日
    出場権獲得：UEFAグループE優勝
    前回の大会：2022

    欧州王者のスペインがワールドカップ出場を決めることに疑いの余地はなかったが、その確定には最終節まで待たなければならなかった。それでも、2位のトルコに7点差で敗れるような事態にならなければ、最終関門で首位を明け渡すことはなかっただろう。

    レアル・ソシエダ所属のFWであり、ユーロ2024のヒーローであるミケル・オヤルサバルは、代表での活躍を続け、欧州予選における得点関与数で、エルリング・ハーランドとメンフィス・デパイに次ぐ3位を記録した。

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  • Scotland v Denmark - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    スコットランド

    登録日：2025年11月18日
    出場権獲得：UEFAグループC優勝
    前回の大会：1998

    ついに、スコットランドが再びワールドカップの舞台に立つための長い待ち時間が終わった。しかも、彼らは28年ぶりの出場を劇的な形で果たしたのだ。

    スティーブ・クラーク率いる「タータン・アーミー」は、予選最終節を控え、引き分けで本大会出場を決められるデンマークに勝利する必要があった。10人となったデンマークと2-2で並んだままアディショナルタイムに突入したが、キアラン・ティアニーとケニー・マクリーンの劇的なゴールにより4-2で勝利を収め、グループC唯一の自動出場権を獲得した。

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  • Switzerland v Sweden - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    スイス

    登録日：2025年11月18日
    出場権獲得：UEFAグループB優勝
    前回の大会：2022

    スイスは、スロベニア、不振のスウェーデン、そしてダークホースのコソボが同グループに名を連ねる激戦区を首位で突破した。実質的には最終節の1つ前の試合日ですでに本大会出場を確定させていたが、正式な出場権獲得が確定したのは最終節を終えてからだった。

    グラニット・シャカの鮮やかな中盤のプレーを軸に、スイスは2026年の大会におけるダークホースの一角として、優勝の可能性を十分に秘めている。

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  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-LTUAFP

    オランダ

    登録日：2025年11月17日
    出場権獲得：UEFAグループG優勝
    前回の大会：2022

    ロナルド・クーマン監督率いるオランダ代表は、グループGでポーランドに3ポイント差をつけて首位となり、自動出場権を獲得した。第8戦（最終戦）であと1ポイントを獲得すればよかったが、アムステルダムでのリトアニア戦を4-0で圧勝し、見事な形で決着をつけた。

    ブラジルのクラブに所属するFWメンフィス・デパイは予選通算8得点を挙げ、これによりオランダ代表の歴代最多得点者となった。オランダ代表は予選通算27得点、1試合平均3.4得点を記録しており、その攻撃力を本大会でも発揮することを期待している。

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  • Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    ドイツ

    登録日：2025年11月17日
    出場権獲得：UEFAグループA優勝
    前回の大会：2022

    ワールドカップ4度の優勝を誇るドイツ代表は、今大会の予選を順調なスタートを切れず、自動出場権の行方は最終節まで持ち越された。最終節でスロバキアがドイツに勝利すれば、スロバキアがUEFAグループAを制することになっていたからだ。しかし、肝心な場面でドイツは躓くことなく、6-0の大勝を収めて出場権を確定させた。

    数十年にわたりワールドカップで最も安定した成績を残してきたドイツだが、過去2大会連続でグループステージ敗退を喫しており、2014年の優勝以来、1次ラウンドを突破できていない。ユリアン・ナーゲルスマン監督率いる若き新チームは、往年の栄光を取り戻すべく奮闘している。

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  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-EUR-QUALIFYERS-ITALY-NORWAYAFP

    ノルウェー

    登録日：2025年11月16日
    出場権獲得：UEFAグループI優勝
    前回の大会：1998

    ノルウェーはイタリアに4-1で勝利し、グループIの首位を確保、1998年以来となるワールドカップ本大会出場を決めた。この試合で2得点を挙げたアーリング・ハーランドが、来夏北米で開催される大会でチームを牽引する。

    予選8戦全勝、37得点を記録したノルウェーには、自信がみなぎっている。そのうち16得点を挙げたハーランドがノルウェーの最大の脅威となるだろう。しかし、ステール・ソルバッケン監督の指揮下には他にも多くの才能ある選手がおり、マルティン・オデゴール、オスカー・ボブ、アントニオ・ヌサ、アレクサンダー・ソルロートといった選手を起用することができる。

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  • Portugal v Hungary - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    ポルトガル

    登録日：2025年11月16日
    出場権獲得：UEFAグループF優勝
    前回の大会：2022

    ロベルト・マルティネス監督率いるポルトガル代表は、主将クリスティアーノ・ロナウド不在の中、アルメニアに9-1の大勝を収め、2026年ワールドカップへの出場権を獲得した。ポルトガルのスター選手はアイルランド戦でレッドカードを受け、グループ最終戦を欠場したが、マルティネス監督率いるチームは彼の不在を感じさせることなく大会出場を決めた。

    ブルーノ・フェルナンデスとジョアン・ネヴェスがともにハットトリックを記録し、圧勝を飾った。ポルトガルの層の厚さを考えれば、アメリカ、メキシコ、カナダで開催される大会での活躍に大きな期待が寄せられるだろう。ロナウドは今回が自身の最後のワールドカップになるとすでに表明しているが、痛恨のレッドカードによる出場停止のため、少なくともグループリーグの1試合を欠場することになる。

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  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-CRO-FROAFP

    クロアチア

    登録日：2025年11月14日
    出場権獲得：UEFAグループL優勝
    前回の大会：2022

    クロアチアは過去2回のワールドカップでいずれも準決勝以上に進出しており、ベテラン主将ルカ・モドリッチは、今夏の本大会出場権を無敗で勝ち取った予選を再びチームを率いて突破した後、世界の舞台で輝ける最後のチャンスを迎えることになる。

    モドリッチの周囲には、イヴァン・ペリシッチやマテオ・コバチッチをはじめとする多くのベテラン選手が揃っているが、マンチェスター・シティのDFヨスコ・グヴァルディオルを筆頭とする新世代の選手たちも、より定期的に貢献し始めている。

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  • France v Ukraine - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    フランス

    登録日：2025年11月13日
    出場権獲得：UEFAグループD優勝
    前回の大会：2022

    フランスはウクライナに4-0で勝利し、最終節を残して予選突破を決めた。ディディエ・デシャン監督率いるチームはグループリーグで無敗を維持しており、アゼルバイジャンとの最終戦を控える中、圧倒的な攻撃力を誇る。

    キリアン・エムバペが依然として中心選手だが、ウクライナ戦で代表初ゴールを挙げたウゴ・エキティケに加え、デシャン監督はミカエル・オリゼ、ブラッドリー・バルコラ、ウスマン・デンベレ、デジレ・ドゥエといった選手たちも起用できる。ワールドカップ優勝監督であるデシャンは、2026年の大会後に退任することをすでに表明しており、チームを再び頂点に導いて華々しく引退したいと願っている。

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  • Cote d'Ivoire 2025Getty Images

    コートジボワール

    登録日：2025年10月14日
    出場権獲得： CAFグループF優勝
    前回の大会：2014

    長年にわたり数多くのトップクラスのサッカー選手を輩出してきた国であるにもかかわらず、コートジボワールが2014年のブラジル大会以来、ワールドカップに出場できていないというのは信じがたいことだ。

    しかし、2026年には、CAFグループFでガボンをかわして首位に立ち、30ポイント中26ポイントを獲得してピエール＝エメリク・オーバメヤン率いるチームを破ったことで、過去の予選での不振を挽回するチャンスを得ることになる。

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  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-SEN-SUDAFP

    セネガル

    登録日：2025年10月14日
    資格取得区分： CAFグループB優勝
    前回の大会：2022

    「テランガのライオンズ」は、CAFグループBにおけるコンゴ民主共和国との熾烈な争いを制し、ワールドカップ出場権を獲得するために最高のパフォーマンスを発揮する必要があった。予選10試合で7勝3分けの成績を収め、見事ワールドカップへの切符を手にした。

    セネガルは、熱狂的なホームサポーターの前でモーリタニアに4-0と圧勝し、ダカールで祝賀ムードに包まれる中、ワールドカップ本大会への出場権を確定させた。サディオ・マネ、ニコラス・ジャクソン、イリマン・ンディアイ、パペ・マタル・サールといった選手を擁する彼らは、北米での注目チームの一つとなるだろう。

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  • Saudi Arabia v Iraq - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport

    サウジアラビア

    登録日：2025年10月14日
    出場資格： AFC第4ラウンド、グループB優勝
    前回の大会：2022

    2022年ワールドカップで最大の番狂わせを演じ、開幕戦で優勝したアルゼンチンを破ったサウジアラビア代表は、AFC予選の激戦を勝ち抜き、2026年の大会への正式な出場権を獲得した。

    第4ラウンドへの進出を余儀なくされたエルベ・ルナール監督率いるチームは、イラクとの一戦に臨む際、引き分けで十分という状況にあった。しかし、3チームによるグループで、対戦相手が勝利すれば順位を逆転されることも承知していた。それでも「グリーン・ファルコンズ」は0-0の引き分けを死守し、アジアからの最後の自動出場枠を勝ち取ることに成功した。

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  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-EUR-LAT-ENGAFP

    イングランド

    登録日：2025年10月14日
    出場権獲得： UEFAグループK優勝
    前回の大会：2022

    イングランドは、トーマス・トゥヘル新監督の下、予想通り予選グループを圧倒し、無失点で全勝の成績を収め、ワールドカップ本大会への出場を決めた。ハリー・ケインの攻撃力を軸とする「スリー・ライオンズ」は、北米での本大会出場権を獲得するまでに、1試合平均3得点を記録していた。

    1966年の優勝国にとって予選通過は単なる形式的なものであり、彼らは異国の地で初めての世界制覇を目指している。

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  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-QAT-UAEAFP

    どちらですか？

    登録日：2025年10月14日
    出場資格： AFC第4ラウンド、グループA優勝
    前回の大会：2022

    カタールにとってワールドカップは、まるでロンドンのバス（来ないかと思えば次々と来る）のようだ。2022年の開催国になるまで一度も出場経験がなかった同国は、今回、アウェーでの2026年大会への出場権を獲得した。アジア予選第4ラウンドへ辛うじて進出した後、決勝トーナメント進出を確実にするためにオマーンやアラブ首長国連邦（UAE）との熾烈な争いを制する必要があった。

    実質的なプレーオフとも言えるUAEとの一戦に勝たなければならなかったが、カタールはまさに土壇場で勝利を収め、北米での本大会出場権を手にした。

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  • FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIER-RSA-NGAAFP

    南アフリカ

    登録日：2025年10月14日
    資格取得区分： CAFグループC優勝
    前回の大会：2010

    2010年に自国開催を果たして以来、南アフリカが男子ワールドカップに出場するのは今回が初めてとなる。バファナ・バファナは予選グループCで早い段階から大差をつけて首位を走っていたが、直近の国際試合期間における失速により、出場権の行方は最終節まで持ち越された。

    最終戦でルワンダを3-0で下し、ナイジェリアとベナンを抑えて首位を確保。サッカー界最大の国際大会から遠ざかっていた16年間の苦悩に終止符を打ち、場内は熱狂的な祝福に包まれた。

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  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-CMR-CPVAFP

    カーボベルデ

    登録日：2025年10月13日
    出場権獲得： CAFグループD優勝
    前回の大会:初出場

    ヨルダンとウズベキスタンに続き、カーボベルデが2026年ワールドカップ初出場を決めた3カ国目となった。さらに印象的なのは、同国が大会95年の歴史において、2018年のアイスランドに次いで人口が2番目に少ない国として出場権を獲得した点だ。

    アフリカ西海岸沖に位置するこの島国は、見事な勝ち上がりを見せました。予選10試合中7勝を挙げ、より多くの有名選手を擁するカメルーンを抑えてCAFグループDを首位で突破したのです。例えば、予選で4ゴールを挙げチーム最多得点者となったダイロン・リブラメントは、2025-26シーズン、ヘラス・ヴェローナからポルトガル1部リーグの無名クラブ、カサ・ピアへレンタル移籍しています。

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  • Mohammed Kudus Ghana 2024Getty Images

    ガーナ

    登録日：2025年10月12日
    資格取得種目： CAFグループI優勝
    前回の大会：2022

    2025年アフリカネイションズカップへの出場権を逃したため、ワールドカップ予選に臨むガーナへの期待は比較的低かったが、オットー・アドー監督率いるチームは見事な復活を遂げ、2006年の初出場以来5度目の本大会出場を決めた。

    プレミアリーグで活躍するアントワーヌ・セメニョと、コモロ戦で決勝ゴールを決めて本大会出場を決めたモハメド・クドゥスは、グループステージでの3大会連続敗退を回避を目指すブラックスターズにおいて、最前線でチームを牽引することが期待される。

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  • Algeria 2025Getty Images

    アルジェリア

    登録日：2025年10月9日
    出場権獲得： CAFグループG優勝
    前回の大会：2014

    来夏、リヤド・マフレズらアルジェリア代表が北米にやってくる際、同国は12年ぶりにワールドカップの舞台に立つことになる。 

    2014年にはベスト16に進出したが、ドイツに敗れた。独立国として過去3大会に出場しており、1982年、1986年、2010年にはグループステージで敗退している。もちろん、2010年の大会では、イングランドとの0-0の引き分けという悪名高い試合もあった。 

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  • FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIERS-DJI-EGYAFP

    エジプト

    登録日：2025年10月8日
    資格取得区分：CAFグループA優勝
    前回の大会：2018

    エジプトは、4年前のカタール大会への出場を逃したものの、2026年のワールドカップに復帰する。2018年、エジプトはグループAで全3試合に敗れ、最下位に沈み、グループステージで敗退した。 

    この北アフリカの国はこれまでに計3回のワールドカップに出場しているが、グループステージを突破したのは1934年の1度のみである。2026年の大会は、リヴァプールのレジェンドであるモハメド・サラーにとって最後のワールドカップ出場となる可能性があり、このフォワードは母国のために記憶に残る結果を残すことを願っている。

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  • FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIERS-TUN-MAWAFP

    チュニジア

    登録日：2025年9月8日
    出場権獲得：CAFグループH優勝
    前回の大会：2022

    チュニジアは、2022年にグループステージで敗退した後、2026年のワールドカップに復帰する。同大会ではフランスを1-0で下し、1勝を挙げた。 

    この北アフリカのチームはこれまで計6回のワールドカップに出場しているが、グループステージを突破したことは一度もない。来夏、彼らは史上初めて決勝トーナメント進出を目指している。 

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  • FBL-WC-2026-CAF-QUALIFIERS-MAR-NGRAFP

    モロッコ

    登録日：2025年9月5日
    出場権獲得：CAFグループE優勝
    前回の大会：2022

    モロッコは予選を難なく突破し、来夏の大会におけるCAF枠9枠のうちの1つを獲得、2026年に世界の舞台へ戻ってくる。 

    アフリカで最初に本大会出場を決めたこのチームは実力者揃いであり、アシュラフ・ハキミ、ブラヒム・ディアス、ビラル・エル・ハヌス、ナイエフ・アゲルドらがチームを牽引し、2022年の準決勝進出を再現することを目指す。

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  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-COL-BOLAFP

    コロンビア

    登録日：2025年9月4日
    出場権獲得：CONMEBOL 3位
    前回の大会：2018

    コロンビアは、9月にボリビアを3-0で下し、2018年以来となるワールドカップへの復帰を確定させた。 

    象徴的存在であるハメス・ロドリゲスが引き続き活躍を見せる一方、チームにはバイエルン・ミュンヘンのルイス・ディアス、フェネルバフチェのジョン・デュラン、ウルヴァーハンプトンのジョン・アリアスといったトップクラスの才能も加わっている。「ロス・カフェテロス」は、ベスト8進出を果たした2014年の大会での最高成績をさらに上回る活躍を期待している。

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  • Paraguay v Ecuador - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    パラグアイ

    登録日：2025年9月4日
    出場権獲得：CONMEBOL 6位
    前回の大会：2010

    パラグアイはCONMEBOL予選で6位以内に入り、16年ぶりにワールドカップへの復帰を果たした。アトランタ・ユナイテッドのミゲル・アルミロンがチームの最大のスターであり、スペインに敗れるまで準々決勝に進出した2010年の成績に並ぶことを目指している。

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  • Uruguay v Peru - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    ウルグアイ

    登録日：2025年9月4日
    出場権獲得：CONMEBOL 4位
    前回の大会：2022

    ワールドカップ2度の優勝国であるこのチームは、9月にペルーを破り、出場権を獲得した。レアル・マドリードのフェデリコ・バルベルデを軸に、ダーウィン・ヌニェスやロナルド・アラウホらを擁するチームは、名将マルセロ・ビエルサ監督の下で戦っている。

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  • Peru v Ecuador - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    エクアドル

    登録日：2025年6月10日
    出場権獲得：CONMEBOL 2位
    前回の大会：2022

    エクアドルはワールドカップ初出場を果たすまで2002年まで待たなければならなかったが、3ポイントの減点処分を乗り越えてCONMEBOL予選で6位以内を確保した予選キャンペーンを経て、2026年は同国にとって5度目の本大会出場となる。

    モイセス・カイセドは力をつけつつあるチームの中心選手であり、同国にとって2度目となる決勝トーナメント進出への期待が高まっている。

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  • Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    ブラジル

    登録日：2025年6月10日
    出場権獲得：CONMEBOL 5位
    前回の大会：2022

    ブラジルは予選での無敗記録を継続し、世界最大のスポーツイベントへの23大会連続出場を決めた。

    本大会への出場権獲得という成功にもかかわらず、セレソンが優勝を果たしたのは2002年以来のことだ。1930年のワールドカップ創設以来、最多のタイトルを獲得している5度の優勝国にとって、これは長い優勝から遠ざかっている期間である。

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  • Saudi Arabia v Australia - 2026 FIFA World Cup Round Three AFC Asian QualifierGetty Images Sport

    オーストラリア

    登録日：2025年6月10日
    出場資格：AFC第3ラウンド、グループC第2位
    前回の大会：2022

    オーストラリアは、AFCグループCでサウジアラビアを破り、最後の自動出場権を獲得し、6大会連続のワールドカップ出場を決めた。

    サッカーーズは経験豊富なメンバーを擁しているが、2026年大会に向けて成長が期待される若手選手も数名台頭してきている。

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  • FBL-WC-2026-AFC-KSA-JORAFP

    ヨルダン

    登録日：2025年6月5日
    出場資格：AFC第3ラウンド、グループB第2位
    前回の大会：初出場

    ヨルダンは2025年6月にイラクを破り、AFC予選第3ラウンドのグループBで上位2位に入り、史上初のワールドカップ出場を決めた。

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  • FBL-WC-2026-ASIA-KOR-CHNAFP

    韓国

    登録日：2025年6月5日
    出場資格：AFC第3ラウンド・グループB優勝
    前回の大会：2022

    韓国は11大会連続でのワールドカップ出場を決めた。前回大会ではベスト16でブラジルに敗れたため、今回はその成績を上回ることを目指している。

    トッテナムのソン・フンミン、ウルヴァーハンプトンのファン・ヒチャン、バイエルン・ミュンヘンのキム・ミンジェ、パリ・サンジェルマンのイ・ガンインらを擁する韓国は、大会のさらなる深みへと進めることを期待している。

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  • Uzbekistan qualify for the 2026 World CupGetty Images

    ウズベキスタン

    登録日：2025年6月5日
    出場資格：AFC第3ラウンド、グループA第2位
    前回の大会：初出場

    ウズベキスタンは、AFC第3次予選グループAで上位2位に入り、史上初のワールドカップ出場を決めた。

    ソビエト連邦の崩壊後、ウズベキスタンの代表チームがワールドカップ予選に参加するのは1997年まで待たなければならなかった。そして今、彼らは2026年ワールドカップへ向けて出発する。

  • Uruguay v Argentina - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    アルゼンチン

    登録日：2025年3月25日
    出場権獲得：CONMEBOL優勝チーム
    前回の大会：2022

    当初から疑いの余地はなかったが、アルゼンチンはCONMEBOL予選を突破し、2026年に王座防衛を果たすことが正式に決まった。

    アルビセレステは4度目の優勝を目指し、リオネル・メッシにとって間違いなく最後のワールドカップとなるこの大会で、1962年のブラジル以来となる連覇を達成する可能性もある。

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  • Iran v UAE: Group C - AFC Asian CupGetty Images Sport

    イラン

    登録日： 2025年3月25日 
    出場権獲得： AFC第3ラウンド、グループA優勝
    前回の大会： 2022

    イランは4大会連続のワールドカップ出場を決め、大会本大会で史上初めてグループステージ突破を目指す。

    32歳になってもなお得点を量産し続けるメフディ・タレミは、北米での大会でも再び「チーム・メッリ」を率いる役割を担うことになる。

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  • Chris Wood New Zealand World Cup 2026 qualificationGetty

    ニュージーランド

    登録日：2025年3月24日
    資格取得種目：OFC予選優勝チーム
    前回の大会：2010

    オール・ホワイトズは、OFC予選を突破し、史上3度目のワールドカップ出場を決めた。

    ニュージーランドは過去に1982年と2010年のワールドカップに出場しており、得点力抜群のノッティンガム・フォレスト所属のクリス・ウッドを筆頭とする現在の選手たちは、16年ぶりの出場となる今大会で存在感を示すことに意欲を燃やしている。

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  • Japan v Bahrain - FIFA World Cup Asian 3rd QualifierGetty Images Sport

    日本

    登録日：2025年3月20日
    出場資格：AFC第3ラウンド、グループC優勝
    前回の大会：2022

    日本はAFC第3次予選でグループ首位となり、7大会連続となるワールドカップ出場を決めた。

    久保建英、遠藤航、三刀カオル、堂安律らを擁するサムライブルーは、初めてベスト16を超えることを目指す。

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  • Alphonso Davies Canada Copa America 2024Getty Images

    カナダ

    登録日：2023年2月14日
    認定資格：ホスト
    直近の大会:2022

    カナダは、大会の共催国の一つであることから、史上3度目となる男子ワールドカップへの出場を果たす。2026年の大会は、カタール2022に続き、2大会連続での出場となる。

    アルフォンソ・デイヴィス、スティーブン・エウスタキオ、ジョナサン・デイヴィッドといった選手を擁するカナダは、ホームでグループリーグを突破し、歴史を刻むことに意欲を燃やしている。

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  • Edson Alvarez Mexico 2024Getty Images

    メキシコ

    登録日：2023年2月14日
    認定資格：ホスト
    直近の大会:2022

    2026年のワールドカップは、メキシコにとって3度目の開催国となる。同国は過去に1970年と1986年の歴史的な大会を主催している。

    「エル・トリ」ことメキシコ代表はワールドカップの舞台に慣れ親しんでおり、今回が18回目の出場となる。しかし、これまで準々決勝の壁を越えたことはなく、今回は予想を覆し、優勝を目指して本気の挑戦を繰り広げることを目指している。

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  • Christian Pulisic USMNTGetty Images

    アメリカ合衆国

    登録日：2023年2月14日
    認定資格：ホスト
    直近の大会:2022

    カナダやメキシコと同様、アメリカ合衆国も共催国であることから、2026年ワールドカップへの自動出場権を獲得している。これは米国代表にとって12回目の本大会出場となり、ファンは今回こそノックアウトステージでさらに勝ち進むことを期待している。

    クリスチャン・プリシッチ、ウェストン・マッケニー、タイラー・アダムスといったスター選手を擁するマウリシオ・ポチェッティーノ監督率いるチームは、直近の大会では期待外れの結果に終わったものの、世界トップクラスのチームと互角に戦える実力があることに静かな自信を持っている。

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