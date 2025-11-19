2026年ワールドカップ出場国：米国、カナダ、メキシコで開催されるサッカー大会に出場する全代表チーム一覧

以下は、各地域の予選の状況と、出場権獲得目前のチームの一覧です：

AFC

アジア予選の最後の2つの自動出場枠は10月に決定し、その後11月にイラクがUAEを破り、大陸間プレーオフへの出場権を獲得しました。

AFCワールドカップ2026予選の全容はこちらをご覧ください。

CAF

アフリカの予選は2年近く続き、10月に9つの自動出場枠の最後の1枠が確定しました。その後、コンゴ民主共和国はCAFプレーオフでカメルーンとナイジェリアの両方を下し、大陸間プレーオフへの出場権を獲得しました。

2026年ワールドカップCAF予選の全容はこちらをご覧ください。

CONCACAF

開催国であるアメリカ、カナダ、メキシコが自動出場権を獲得したため、CONCACAFの予選は一風変わった様相を呈しており、実績の浅いチームが多数、出場権を争うこととなった。11月に3つの自動出場枠が決まった後、ジャマイカとスリナムが大陸間プレーオフに進出した。

CONMEBOL

南米予選は9月に終了し、同大陸の6つの自動出場枠の最後の1枠が確定した。7位のボリビアは、1994年以来となるワールドカップ初出場を目指し、3月に行われる大陸間プレーオフへの出場権を獲得した。

CONMEBOLの2026年ワールドカップ予選の全容はこちら。

OFC

ニュージーランドが3月に自動出場権を獲得していたため、ニューカレドニアが大陸間プレーオフに進出した。

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UEFA

UEFA予選は3月に開幕しましたが、ネーションズリーグの影響で、一部のチームは9月まで予選を開始しませんでした。現在、自動出場枠はすべて埋まっており、プレーオフに進出した16チームの中から、残り4枠を争うことになります。出場権獲得を目指しているチームには、4度の優勝を誇るイタリアをはじめ、デンマーク、トルコ、スウェーデン、ウェールズ、アイルランド、北アイルランドが含まれています。

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