2026年ワールドカップを控え、ハメス・ロドリゲスが「重度の脱水症状」で入院

34歳の選手が極度の疲労の症状を見せた後、医療スタッフが迅速に対応した。コロンビアサッカー連盟（FCF）は、今回の件が再発した筋肉の問題ではなく、あくまで水分補給の状態に起因するものであることを明らかにし、サポーターを安心させようとしているが、この出来事のタイミングが大きな懸念を引き起こしている。

「コロンビアサッカー連盟（FCF）は、医療スタッフおよび代表チーム事務局を通じて、コロンビア代表チームのキャプテンであるハメス・ロドリゲスの健康状態について、一般市民およびメディアに報告いたします」と、FCFは公式声明で述べた。

「ミネソタ州の医療センターと連絡を取った結果、同MFがスポーツ以外の要因による健康上の問題のため、専門家の観察下に置かれていることが確認されました。フランス戦翌日に、同選手は重度の脱水症状を呈し、予防的な臨床観察と回復のため、過去72時間にわたり入院治療を受けていました。」