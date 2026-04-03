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2026年ワールドカップを控え、ハメス・ロドリゲスが「重度の脱水症状」で入院
コロンビアの国民的スターに健康上の懸念
コロンビアサッカー連盟（FCF）は、ハメス・ロドリゲスが72時間の経過観察のため、ミネソタ州のクリニックに入院したことを確認した。元レアル・マドリードおよびエバートンのスター選手は、先日のフランス戦（1-3で敗戦）後に「重度の脱水症状」を訴え、緊急の治療を必要としていた。
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FCFが医療に関する最新情報を提供しています
34歳の選手が極度の疲労の症状を見せた後、医療スタッフが迅速に対応した。コロンビアサッカー連盟（FCF）は、今回の件が再発した筋肉の問題ではなく、あくまで水分補給の状態に起因するものであることを明らかにし、サポーターを安心させようとしているが、この出来事のタイミングが大きな懸念を引き起こしている。
「コロンビアサッカー連盟（FCF）は、医療スタッフおよび代表チーム事務局を通じて、コロンビア代表チームのキャプテンであるハメス・ロドリゲスの健康状態について、一般市民およびメディアに報告いたします」と、FCFは公式声明で述べた。
「ミネソタ州の医療センターと連絡を取った結果、同MFがスポーツ以外の要因による健康上の問題のため、専門家の観察下に置かれていることが確認されました。フランス戦翌日に、同選手は重度の脱水症状を呈し、予防的な臨床観察と回復のため、過去72時間にわたり入院治療を受けていました。」
開幕戦を控えてのコンディションへの懸念
ロドリゲスは、6月17日に控えるコロンビア代表のワールドカップ初戦（対ウズベキスタン戦）までに、コンディションが万全であることを証明するため、今や時間との戦いを強いられている。試合勘の欠如は、ネストル・ロレンソ監督にとってますます懸念材料となっている。ジェームズは2026年、ミネソタ・ユナイテッドでの出場時間がわずか39分にとどまっており、MLSデビューシーズンは様々な不運に見舞われ、北米での活躍の機会が限られてしまった。
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次は何が待っているのでしょうか？
ミネソタ・ユナイテッドの医療スタッフは今後、代表チームと連携して、このベテラン選手のプレー時間を調整していく。34歳の同選手は、日曜日に開催されるLAギャラクシーとのMLS戦を欠場する見込みだ。