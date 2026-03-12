複数のメディアが一致して報じているところによると、このセンターバックは、米国サッカー協会と絶えず交渉を続けているにもかかわらず、まずはドイツ代表でのキャリアを選択する意向である。
2026年ワールドカップへの反対とDFBへの支持：ブンデスリーガの才能ある選手が驚くべき選択をする
そのため、彼は3月末に開催されるマウリシオ・ポチェッティーノ監督率いるチームのトレーニングキャンプにも選出されず、ドイツ代表としてプレーする可能性を残している。バンクスはハワイ生まれだが、ドイツ人の母親を持つため二重国籍を取得している。父親はアメリカ人でワシントンDC在住だが、バンクスは母親が現在も継父と暮らすアルゴイ地方で育った。
DFBからは、まだバンクスに招待状は届いていない。その代わりに、彼は最近、アメリカ合衆国のU-20代表チームでプレーし、ポチェッティーノ監督のもとでトレーニングを行った。しかし、19歳の彼は、U-21ドイツ代表チームから招待状を受け取るかもしれない。同チームは、欧州選手権予選で北アイルランドとギリシャの若手選手たちと対戦する予定だ。
米国にとってバンクス判決は顔面への平手打ち
バンクスは今シーズン、FCAでレギュラーの座を勝ち取り、前監督サンドロ・ワグナーの時代から、スタメンから欠かせない存在だった。後任のマヌエル・バウム監督のもと、Fuggerstadtは、このティーンエイジャーのためにも、安定し、ヨーロッパへの進出も視野に入れている。
米国にとって、バンクス選手の決断はまさに痛手である。来たるワールドカップの開催国である米国は、ここ数週間、数ヶ月、彼の獲得に精力的に取り組んでいたと報じられている。 「私はドイツで彼のプレーを見てきましたが、彼は非常に才能のある選手です」とポチェッティーノ監督は述べ、さらに「彼がどれほど飛躍するかは誰にも予測できません。シーズン終了時には、ヨーロッパあるいはドイツで最高のセンターバックになっているかもしれません」と付け加えました。
しかし、多くの賞賛にもかかわらず、バンクスは謙虚な姿勢を崩していない。「私が謙虚さを失ったら、母は私のお尻を蹴るだろう」と彼は2月にウインクしながら語った。「だから、そんなことはありえないよ」
ノアカイ・バンクス：今シーズンのFCアウクスブルクでの成績データ
ゲーム 21 ゴール 1 アシスト 1 出場時間 1,653