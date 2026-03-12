2026年ワールドカップへの反対とDFBへの支持：ブンデスリーガの才能ある選手が驚くべき選択をする

バンクスは今シーズン、FCAでレギュラーの座を勝ち取り、前監督サンドロ・ワグナーの時代から、スタメンから欠かせない存在だった。後任のマヌエル・バウム監督のもと、Fuggerstadtは、このティーンエイジャーのためにも、安定し、ヨーロッパへの進出も視野に入れている。

米国にとって、バンクス選手の決断はまさに痛手である。来たるワールドカップの開催国である米国は、ここ数週間、数ヶ月、彼の獲得に精力的に取り組んでいたと報じられている。 「私はドイツで彼のプレーを見てきましたが、彼は非常に才能のある選手です」とポチェッティーノ監督は述べ、さらに「彼がどれほど飛躍するかは誰にも予測できません。シーズン終了時には、ヨーロッパあるいはドイツで最高のセンターバックになっているかもしれません」と付け加えました。

しかし、多くの賞賛にもかかわらず、バンクスは謙虚な姿勢を崩していない。「私が謙虚さを失ったら、母は私のお尻を蹴るだろう」と彼は2月にウインクしながら語った。「だから、そんなことはありえないよ」