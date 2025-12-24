2026年ワールドカップの試合日程と放送局

2026年ワールドカップの開幕が近づくにつれ、世界中のサッカーファンの注目は、スポーツ史上最大かつ最も注目を集めるこの大会、そのユニークで特別な第23回大会へと集まっています。

今回の大会が特別である理由はいくつかありますが、第一に、アメリカ合衆国、カナダ、メキシコの3カ国で初めて開催されるという点です。これは協力の精神を体現し、アメリカ大陸におけるファン層の拡大を目指すものです。

2026年大会は、もう一つの歴史的出来事となる。1930年に始まった大会の歴史上初めて、参加国数が48カ国に拡大されるのだ。これにより、新興国にさらなるチャンスが与えられ、競争の激化と興奮が高まる。

この拡大は、国際サッカー連盟（FIFA）がサッカーの包括性を高め、より多くの人々にワールドカップを間近で体験する機会を提供したいという意向を反映している。

開催都市では準備が急ピッチで進められており、世界中から訪れる数百万人のサポーターを迎えるため、スタジアムやインフラの整備が進められている。 視聴率と観客動員数が過去最高を記録すると予想される中、2026年ワールドカップは、世界のサッカー史に忘れられない足跡を残すスポーツ・文化イベントとなることが期待されています。

以下、クワラでは2026年ワールドカップの試合日程、結果、グループ順位、および放送局についてご紹介します。