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Mohamed Saeed

翻訳者：

2026年ワールドカップの試合日程と放送局

アメリカ合衆国
パラグアイ
ワールドカップ
オーストラリア
ブラジル
モロッコ
ハイチ
スコットランド
カタール
スイス
カナダ
メキシコ
南アフリカ
韓国
ドイツ
キュラソー島
コートジボワール
エクアドル
オランダ
日本
チュニジア
ベルギー
エジプト
ニュージーランド
イラン
スペイン
カーボベルデ
サウジアラビア
ウルグアイ
フランス
セネガル
ノルウェー
アルゼンチン
アルジェリア
ヨルダン
オーストリア
イングランド
クロアチア
ガーナ
パナマ
ポルトガル
ウズベキスタン
コロンビア
アメリカ
パラグアイ
オーストラリア
ブラジル
モロッコ
ハイチ
スコットランド
カタール
スイス
カナダ
メキシコ
南アフリカ
韓国
ドイツ
キュラソー
コートジボワール
エクアドル
オランダ
日本
チュニジア
ベルギー
エジプト
ニュージーランド
イラン
スペイン
カーボベルデ
サウジアラビア
ウルグアイ
フランス
セネガル
ノルウェー
アルゼンチン
アルジェリア
ヨルダン
オーストリア
イングランド
クロアチア
ガーナ
パナマ
ポルトガル
ウズベキスタン
コロンビア

2026年ワールドカップの日程、試合日程、グループ順位、結果、および大会を放送するすべてのチャンネルについて確認しましょう。

2026年ワールドカップの開幕が近づくにつれ、世界中のサッカーファンの注目は、スポーツ史上最大かつ最も注目を集めるこの大会、そのユニークで特別な第23回大会へと集まっています。

今回の大会が特別である理由はいくつかありますが、第一に、アメリカ合衆国、カナダ、メキシコの3カ国で初めて開催されるという点です。これは協力の精神を体現し、アメリカ大陸におけるファン層の拡大を目指すものです。

2026年大会は、もう一つの歴史的出来事となる。1930年に始まった大会の歴史上初めて、参加国数が48カ国に拡大されるのだ。これにより、新興国にさらなるチャンスが与えられ、競争の激化と興奮が高まる。

この拡大は、国際サッカー連盟（FIFA）がサッカーの包括性を高め、より多くの人々にワールドカップを間近で体験する機会を提供したいという意向を反映している。

開催都市では準備が急ピッチで進められており、世界中から訪れる数百万人のサポーターを迎えるため、スタジアムやインフラの整備が進められている。 視聴率と観客動員数が過去最高を記録すると予想される中、2026年ワールドカップは、世界のサッカー史に忘れられない足跡を残すスポーツ・文化イベントとなることが期待されています。

以下、クワラでは2026年ワールドカップの試合日程、結果、グループ順位、および放送局についてご紹介します。

  • 2026年ワールドカップはいつ開催されますか？

    2026年ワールドカップの開幕は2026年6月11日となり、メキシコで開催される開幕式では、グループAの試合としてメキシコ対南アフリカ戦が行われる。

    グループステージは2026年6月28日まで続き、その後ノックアウトステージが始まり、2026年7月19日まで行われます。決勝戦はアメリカ合衆国で開催されます。

     大会開幕決勝
    大会2026年ワールドカップ

    2026年6月11日

    2026年7月19日

    開催地

    （アメリカ合衆国 - メキシコ - カナダ）

    メキシコ

    アメリカ合衆国

    • 広告

  • 2026年ワールドカップはどのチャンネルで放送されますか？

    カタールのbeIN SPORTSグループは、中東地域における2026年ワールドカップの独占放映権を保有しており、beIN SPORTS HDおよびbeIN SPORTS MAXの各チャンネルで大会の全試合を放送する予定です。

    オンラインでのライブ配信をご希望の方は、TOD TVおよびbeIN Connectアプリを通じて試合をご覧いただけます

    Nord VPNを使って世界中どこからでもライブ配信を視聴しましょう。今すぐ登録！

    大会日程放送局オンライン配信
    2026年ワールドカップ2026年6月11日～7月19日beIN Sports

    beIN connect

    TOD

  • 2026年ワールドカップの大会方式はどのようなものですか？

    2026年ワールドカップでは、過去数大会の36チームから初めて48チームへと大幅な拡大が行われるため、国際サッカー連盟（FIFA）はグループ数を12に増やし、大会を共催する3カ国に配分することとした。

    各グループの上位2チームに加え、3位チームのうち成績上位8チームが直接決勝トーナメント（ラウンド32）に進出する。ここからノックアウト方式が始まり、優勝チームが決定する決勝戦まで続く。

    この変更は、大会をより包括的かつ競争力のあるものにするというFIFAの意向を反映しており、世界中の何百万人ものファンが、国際舞台に登場する新たな代表チームを応援できるようになる。 試合数は従来の64試合から104試合へと増加し、2026年大会がワールドカップ史上最大かつ最もエキサイティングなものになるという期待が高まっている。

  • 2026年ワールドカップ・グループAの試合日程

    ラウンド試合日時結果スタジアム
    1メキシコ - 南アフリカ2026年6月11
    日（木）23:00（エジプト・サウジアラビア時間）、00:00（UAE時間）    		-アステカ
    韓国 - チェコ2026年6月12日（金）
    06:00 エジプト・サウジアラビア、07:00 アラブ首長国連邦    		-アクロン
    2チェコ - 南アフリカ 2026年6月18日（木）
    20:00 エジプト・サウジアラビア、21:00 アラブ首長国連邦    		-メルセデス・ベンツ
    メキシコ - 韓国2026年6月19日（金）
    05:00 エジプト・サウジアラビア、06:00 アラブ首長国連邦    		-アクロン
    3メキシコ - チェコ2026年6月25日（木）
    05:00 エジプト・サウジアラビア、06:00 アラブ首長国連邦    		-グアダラハラ
    南アフリカ - 韓国2026年6月25日（木）
    05:00 エジプト・サウジアラビア、06:00 アラブ首長国連邦    		- BBVA

  • グループAの順位 - 2026年ワールドカップ

    センター代表チーム試合得点勝ち点
    出場勝利引き分け敗戦得点差
    1メキシコ00000000
    2韓国00000000
    3南アフリカ00000000
    4チェコ00000000

  • 2026年ワールドカップ・グループBの試合日程

    ラウンド試合日時結果スタジアム
    1カナダ - ボスニア・ヘルツェゴビナ2026年6月12
    日（金）23:00（エジプト・サウジアラビア）、00:00（UAE）    		-BMOフィールド
    スイス - カタール2026年6月13日（土）
    23:00（エジプト・サウジアラビア）、00:00（UAE）    		-リーヴィス
    2ボスニア・ヘルツェゴビナ - スイス2026年6月17日（水）
    23:00（エジプト・サウジアラビア）、00:00（UAE）    		-ソフィー
    カナダ - カタール2026年6月19日（金）
    02:00 エジプト・サウジアラビア、03:00 アラブ首長国連邦    		-BCプレイス
    3スイス - カナダ 2026年6月24日（火）
    23:00（エジプト・サウジアラビア）、24:00（UAE）    		-BCプレイス 
    カタール - ボスニア・ヘルツェゴビナ2026年6月24日（水）
    23:00（エジプト・サウジアラビア）、00:00（UAE）    		-ルメン・フィールド 

  • グループBの順位 - 2026年ワールドカップ

    センター代表チーム試合得点勝ち点
    出場勝利引き分け敗戦得点差
    1カナダ00000000
    2スイス00000000
    3カタール00000000
    4ボスニア・ヘルツェゴビナ00000000

  • 2026年ワールドカップ・グループCの試合日程

    ラウンド試合日時結果スタジアム
    1ブラジル - モロッコ2026年6月14日
    （日） 02:00（エジプト・サウジアラビア）、03:00（UAE）    		-メットライフ 
    ハイチ - スコットランド2026年6月14日（日）
    05:00 エジプト・サウジアラビア、06:00 アラブ首長国連邦    		-ジレット  
    2スコットランド - モロッコ2026年6月20日
    （土） 02:00 エジプト・サウジアラビア、03:00 アラブ首長国連邦    		-ジレット・スタジアム 
    ブラジル - ハイチ2026年6月20日
    （土） 05:00 エジプト・サウジアラビア、06:00 アラブ首長国連邦    		-リンカーン・ファイナンシャル・フィールド 
    3スコットランド - ブラジル2026年6月25日（木）
    02:00（エジプト・サウジアラビア）、03:02（UAE）    		-ハードロック・スタジアム 
    モロッコ - ハイチ2026年6月25日（木）
    02:00 エジプト・サウジアラビア、03:00 アラブ首長国連邦    		-メルセデス・ベンツ・スタジアム 

  • グループ3の順位 - 2026年ワールドカップ

    センター代表チーム試合得点勝ち点
    出場勝利引き分け敗戦得点差
    1ブラジル00000000
    2モロッコ00000000
    3スコットランド00000000
    4ハイチ00000000

  • 2026年ワールドカップ・グループ4の試合日程

    ラウンド試合 結果スタジアム
    1アメリカ合衆国 - パラグアイ2026年6月13日（土）
    05:00（エジプト・サウジアラビア）、06:00（UAE）    		-ソフィ・スタジアム
    1オーストラリア - トルコ2026年6月14日（日）
    08:00 エジプト・サウジアラビア、09:00 アラブ首長国連邦    		-BCプレイス・スタジアム
    2アメリカ - オーストラリア2026年6月19日
    （金） 23:00（エジプト・サウジアラビア）、00:00（UAE）    		-ルメン・フィールド
    2トルコ - パラグアイ2026年6月20日（土）
    08:00（エジプト・サウジアラビア）、09:00（UAE）    		-レヴァイ・スタジアム
    3トルコ - アメリカ合衆国2026年6月24日（金）
    06:00（エジプト・サウジアラビア）、07:00（UAE）    		-ソフィ・スタジアム
    3パラグアイ - オーストラリア2026年6月24日（金）
    06:00（エジプト・サウジアラビア）、07:00（UAE）    		-レヴァイ・スタジアム

  • グループ4の順位 - 2026年ワールドカップ

    センター代表チーム試合得点勝ち点
    出場勝利引き分け敗戦得点差
    1アメリカ00000000
    2パラグアイ00000000
    3オーストラリア00000000
    4トルコ00000000

  • 2026年ワールドカップ・グループ5の試合日程

    ラウンド 試合日時結果スタジアム
    1ドイツ - キュラソー2026年6月14日
    （日） 21:00（エジプト・サウジアラビア）、22:00（UAE）    		-NRG
    コートジボワール - エクアドル2026年6月15日（月）
    03:00 エジプト・サウジアラビア、04:00 アラブ首長国連邦    		 NRG
    2ドイツ - コートジボワール2026年6月21日
    （日） 00:00 エジプト・サウジアラビア、01:00 アラブ首長国連邦    		-BMOフィールド
    エクアドル - キュラソー2026年6月21日
    （日） 04:00（エジプト・サウジアラビア）、05:00（UAE）    		 アローヘッド
    3エクアドル - ドイツ2026年6月24日
    （金） 00:00 エジプト・サウジアラビア、01:00 アラブ首長国連邦    		-ミットライフ
    キュラソー - コートジボワール2026年6月24日
    （金） 00:00 エジプト・サウジアラビア、01:00 アラブ首長国連邦    		 リンカーン・ファイナンシャル・フィールド

  • グループ5の順位 - 2026年ワールドカップ

    センター代表チーム試合得点勝ち点
    出場勝利引き分け敗戦得点差
    1ドイツ00000000
    2キュラソー00000000
    3コートジボワール00000000
    4エクアドル00000000

  • 2026年ワールドカップ・グループ6の試合日程

    ラウンド試合日時結果スタジアム
    1オランダ - 日本2026年6月15日（月）
    00:00（エジプト・サウジアラビア）、01:00（UAE）    		-AT&Tスタジアム 
    チュニジア - スウェーデン2026年6月15日（月）
    06:00 エジプト・サウジアラビア、07:00 アラブ首長国連邦    		-BBVIスタジアム 
    2オランダ対スウェーデン2026年6月20日（土）
    21:00（エジプト・サウジアラビア）、22:00（UAE）    		-AT&Tスタジアム 
    チュニジア - 日本2026年6月21日
    （日） 08:00 エジプト・サウジアラビア、09:00 アラブ首長国連邦    		-BBVIスタジアム 
    3チュニジア - オランダ2026年6月24日（金）
    03:00（エジプト・サウジアラビア）、04:00（UAE）    		-アローヘッド・スタジアム 
    日本 - スウェーデン2026年6月24日（金）
    03:00 エジプト・サウジアラビア、04:00 アラブ首長国連邦    		-AT&Tスタジアム 

  • グループ6の順位 - 2026年ワールドカップ

    センター代表チーム試合得点勝ち点
    出場勝利引き分け敗戦得点差
    1オランダ00000000
    2日本00000000
    3スウェーデン00000000
    4チュニジア00000000

  • 2026年ワールドカップ・グループ7の試合日程

    ラウンド試合日時結果スタジアム
    1ベルギー - エジプト2026年6月15日（月）
    23:00（エジプト・サウジアラビア）、00:00（アラブ首長国連邦）    		-ルメン・フィールド
    イラン - ニュージーランド2026年6月16日（火）
    05:00 エジプト・サウジアラビア、06:00 アラブ首長国連邦    		-ソフィー
    2エジプト - ニュージーランド2026年6月22日（月）
    05:00 エジプト・サウジアラビア、06:00 アラブ首長国連邦    		-BCプラス
    ベルギー - イラン2026年6月21日
    （日） 00:00 エジプト・サウジアラビア、01:00 アラブ首長国連邦    		-ソフィー
    3エジプト対イラン2026年6月25日
    （土） 07:00 エジプト・サウジアラビア、08:00 アラブ首長国連邦    		-ルメン・フィールド
      ベルギー - ニュージーランド2026年6月25日
    （土） 07:00 エジプト・サウジアラビア、08:00 アラブ首長国連邦    		-BCプラス

  • グループ7の順位 - 2026年ワールドカップ

    センター代表チーム試合得点勝ち点
    出場勝利引き分け敗戦得点差
    1ベルギー00000000
    2エジプト00000000
    3イラン00000000
    4ニュージーランド00000000

  • 2026年ワールドカップ・グループ8の試合日程

    ラウンド試合日時結果スタジアム
    1スペイン - カーボベルデ 2026年6月15日（月）
    20:00（エジプト・サウジアラビア）、21:00（UAE）     		-メルセデス・ベンツ・スタジアム
    サウジアラビア - ウルグアイ2026年6月16日（火）
    02:00（エジプト・サウジアラビア）、03:00（UAE）     		-ハードロック・スタジアム 
    2スペイン - サウジアラビア2026年6月21日
    （日） 20:00（エジプト・サウジアラビア）、21:00（UAE）     		-メルセデス・ベンツ・スタジアム 
    ウルグアイ - カーボベルデ2026年6月22日（月）
    02:00（エジプト・サウジアラビア）、03:00（UAE）     		-ハードロック・スタジアム 
    3カーボベルデ - サウジアラビア2026年6月25日
    （土） 04:00 エジプト・サウジアラビア、05:00 アラブ首長国連邦     		-NRGスタジアム 
    ウルグアイ対スペイン2026年6月25日（土）
    04:00（エジプト・サウジアラビア）、05:00（UAE）     		-アクロン・スタジアム 

  • グループ8の順位 - 2026年ワールドカップ

    センター代表チーム試合得点勝ち点
    出場勝利引き分け敗戦得点差
    1スペイン00000000
    2カーボベルデ 00000000
    3サウジアラビア00000000
    4ウルグアイ00000000

  • 2026年ワールドカップ・グループ9の試合日程

    ラウンド試合日時結果スタジアム
    1フランス - セネガル2026年6月16
    日（火）23:00（エジプト・サウジアラビア）、00:00（アラブ首長国連邦）    		-ミットライフ
    ノルウェー - イラク2026年6月17日（水）
    02:00 エジプト・サウジアラビア、03:00 アラブ首長国連邦    		 ジレット、フォックスボロ
    2フランス - イラク2026年6月23日（火）
    01:00 エジプト・サウジアラビア、02:00 アラブ首長国連邦    		-リンカーン・ファイナンシャル・フィールド
    ノルウェー - セネガル2026年6月23日（火）
    04:00（エジプト・サウジアラビア）、05:00（UAE）    		 メットライフ
    3ノルウェー対フランス2026年6月24日
    （金） 23:00 エジプト・サウジアラビア、00:00 アラブ首長国連邦    		-ジレット
    セネガル - イラク2026年6月24日
    （金） 23:00 エジプト・サウジアラビア、00:00 アラブ首長国連邦    		-BMOフィールド 

  • グループ9の順位 - 2026年ワールドカップ

    センター代表チーム試合得点勝ち点
    出場勝利引き分け敗戦得点差
    1フランス00000000
    2ノルウェー00000000
    3セネガル00000000
    4イラク00000000

  • 2026年ワールドカップ・グループ10の試合日程

    ラウンド試合日時結果スタジアム
    1オーストリア - ヨルダン2026年6月17日
    （水） 02:00 サウジアラビア、03:00 アラブ首長国連邦    		 レヴィ
    アルゼンチン - アルジェリア 2026年6月17日
    （水） 05:00 サウジアラビア、06:00 アラブ首長国連邦    		-アロヘイド
    2オーストリア - アルゼンチン2026年6月22日
    （月） 21:00 サウジアラビア、22:00 アラブ首長国連邦    		-AT&T
    ヨルダン対アルジェリア2026年6月23日（火）
    07:00 エジプト・サウジアラビア、08:00 アラブ首長国連邦    		-リーヴィ
    3ヨルダン - アルゼンチン2026年6月28日（日）
    06:00 サウジアラビア、07:00 アラブ首長国連邦    		-AT&T
    アルジェリア対オーストリア2026年6月28日
    （日） 06:00 サウジアラビア、07:00 アラブ首長国連邦    		-アローヘッド

  • グループ10の順位 - 2026年ワールドカップ

    センター代表チーム試合得点勝ち点
    出場勝利引き分け敗戦得点差
    1アルゼンチン 00000000
    2オーストリア 00000000
    3アルジェリア 00000000
    4ヨルダン 00000000

  • 2026年ワールドカップ・グループ11の試合日程

    ラウンド試合日時結果スタジアム
    1ポルトガル - コンゴ民主共和国 2026年6月17日（水）
    21:00（エジプト・サウジアラビア）、22:00（UAE）     		-NRGスタジアム
    ウズベキスタン - コロンビア2026年6月18日（木）
    06:00（エジプト・サウジアラビア）、07:00（UAE）     		-アステカ・スタジアム
    2ポルトガル - ウズベキスタン2026年6月23日
    （火） 21:00（エジプト・サウジアラビア）、22:00（UAE）     		-NRGスタジアム 
    コロンビア - コンゴ民主共和国2026年6月24日（水）
    06:00（エジプト・サウジアラビア）、07:00（UAE）     		-アクロン・スタジアム 
    3コロンビア - ポルトガル2026年6月28日（日）
    午前3時30分（エジプト・サウジアラビア）、午前4時30分（UAE）     		-ハードロック・スタジアム 
    コンゴ民主共和国 - ウズベキスタン2026年6月28日（日）
    午前3時30分（エジプト・サウジアラビア）、午前4時30分（UAE）     		-メルセデス・ベンツ・スタジアム 

  • グループ11の順位 - 2026年ワールドカップ

    センター代表チーム試合得点勝ち点
    出場勝利引き分け敗戦得点差
    1ポルトガル00000000
    2コロンビア00000000
    3ウズベキスタン 00000000
    4コンゴ民主共和国00000000

  • 2026年ワールドカップ・グループ12の試合日程

    ラウンド試合日時結果スタジアム
    1イングランド - クロアチア 2026年6月18日
    （木） 00:00（エジプト・サウジアラビア） 01:00（UAE）     		-AT&Tスタジアム 
    ガーナ - パナマ2026年6月18日（木）
    03:00 エジプト・サウジアラビア、04:00 アラブ首長国連邦     		-BMOフィールド 
    2イングランド - ガーナ2026年6月24日（水）
    00:00（エジプト・サウジアラビア）、01:00（UAE）     		-ジレット・スタジアム 
    パナマ - クロアチア2026年6月24日（水）
    03:00 エジプト・サウジアラビア、04:00 アラブ首長国連邦     		-BMOフィールド 
    3パナマ対イングランド2026年6月28日
    （日） 01:00（エジプト・サウジアラビア）、02:00（UAE）     		-メット・ライフ・スタジアム 
    クロアチア対ガーナ2026年6月28日
    （日） 01:00（エジプト・サウジアラビア）、02:00（UAE）     		-リンカーン・ファイナンシャル・フィールド 

  • グループ12の順位 - 2026年ワールドカップ

    センター代表チーム試合得点勝ち点
    出場勝利引き分け敗戦得点差
    1イングランド00000000
    2クロアチア00000000
    3ガーナ00000000
    4パナマ00000000

  • 2026年ワールドカップ 試合日程 - グループステージ

    番号試合日時結果スタジアム
    1グループ1 2位 - グループ2 2位2026年6月28日
    （日） 22:00 サウジアラビア、23:00 アラブ首長国連邦    		 ソフィ・スタジアム
    2第3グループ1位 - 第6グループ2位2026年6月29日
    （月） 20:00 サウジアラビア、21:00 アラブ首長国連邦    		 NRGスタジアム
    3第5グループ1位 - 第1/2/3/4/6グループ3位2026年6月29日
    （月） 23:30 サウジアラビア、00:30 アラブ首長国連邦    		 ジレット・スタジアム
    4グループ6の首位 - グループ3の2位2026年6月30日（火）
    04:00 サウジアラビア、05:30 アラブ首長国連邦    		 BBVAスタジアム
    5グループ5の2位 - グループ9の2位2026年6月30日（火）
    20:00 サウジアラビア、21:00 アラブ首長国連邦    		 ダラス・カウボーイズ・スタジアム
    6第9グループ1位 - 第3/4/6/7/8グループ3位2026年7月1日
    （水） 00:00 サウジアラビア、01:00 アラブ首長国連邦    		 メットライフ・スタジアム
    7グループ1の首位 - グループ3/5/6/8/9の3位2026年7月1日
    （水） 04:00 サウジアラビア、05:00 アラブ首長国連邦    		 アステカ・スタジアム
    8第12グループ1位 - 第5/8/9/10/11グループ3位2026年7月1日
    （水） 19:00 サウジアラビア、20:00 アラブ首長国連邦    		 メルセデス・ベンツ・スタジアム
    10第7グループ1位 - 第1/5/8/9/10グループ3位2026年7月1日
    （水） 23:00 サウジアラビア、00:00 アラブ首長国連邦    		 ルメン・フィールド
    9第4グループ1位 - 第2/5/6/7/8グループ3位2026年7月2日（木）
    03:00 サウジアラビア、04:00 アラブ首長国連邦    		 レヴァイ・スタジアム
    12グループ8の1位 - グループ10の2位2026年7月2日
    （木） 22:00 サウジアラビア、23:00 アラブ首長国連邦    		 ソフィ・スタジアム
    11第11グループ2位 - 第12グループ2位2026年7月3日
    （金） 02:00 サウジアラビア、03:00 アラブ首長国連邦    		 BMOフィールド
    13グループ2首位 - グループ5/6/7/9/10の3位2026年7月3日
    （金） 06:00 サウジアラビア、07:00 アラブ首長国連邦    		 BCプレイス
    14第4グループ2位 - 第7グループ2位2026年7月3日
    （金） 21:00 サウジアラビア、22:00 アラブ首長国連邦    		 ダラス・カウボーイズ・スタジアム
    15グループ10の1位 - グループ8の2位2026年7月4日
    （土） 01:00（サウジアラビア時間）、02:00（UAE時間）    		 ハードロック・スタジアム
    16グループ11の首位 - グループ4/5/9/10/12の3位2026年7月4日
    （土） 04:30 サウジアラビア、05:30 アラブ首長国連邦    		 アローヘッド・スタジアム

  • 2026年ワールドカップ 試合日程 - ベスト16

    番号試合日時結果スタジアム
    1試合1の勝者 対 試合4の勝者2026年7月4日（土）
    20:00 サウジアラビア、21:00 アラブ首長国連邦    		 NRGスタジアム
    2第3試合の勝者 - 第6試合の勝者2026年7月5日
    （日） 00:00（サウジアラビア）、01:00（UAE）    		 リンカーン・フィナンシャル・フィールド
    3第11試合の勝者 - 第12試合の勝者2026年7月5日
    （日） 23:00 サウジアラビア、00:00 アラブ首長国連邦    		 メットライフ・スタジアム
    4第9試合の勝者 - 第10試合の勝者2026年7月6日
    （月） 03:00 サウジアラビア、04:00 アラブ首長国連邦    		 アステカ・スタジアム
    5第2試合の勝者 - 第5試合の勝者2026年7月6日
    （月） 22:00 サウジアラビア、23:00 アラブ首長国連邦    		 ダラス・カウボーイズ・スタジアム
    6第7試合の勝者 - 第8試合の勝者2026年7月7日
    （火） 03:00（サウジアラビア時間）、04:00（UAE時間）    		 ルメン・フィールド
    7第15試合の勝者 - 第14試合の勝者2026年7月7日
    （火） 19:00 サウジアラビア、20:00 アラブ首長国連邦    		 メルセデス・ベンツ・スタジアム
    8第13試合の勝者 - 第16試合の勝者2026年7月7日
    （火） 23:00 サウジアラビア、00:00 アラブ首長国連邦    		 BCプレイス

  • 2026年ワールドカップ 試合日程 - 準々決勝

    番号試合日時結果スタジアム
    1ラウンド16勝者1 対 ラウンド16勝者22026年7月9日
    （木）23:00（サウジアラビア時間）、00:00（UAE時間）    		 ジレット・スタジアム
    2準々決勝5の勝者 - 準々決勝6の勝者2026年7月10日
    （金） 22:00 サウジアラビア、23:00 アラブ首長国連邦    		 ソフィ・スタジアム
    3準々決勝3の勝者 - 準々決勝4の勝者2026年7月11日（土
    ） 00:00 サウジアラビア、01:00 アラブ首長国連邦    		 ハードロック・スタジアム
    4準々決勝7の勝者 - 準々決勝8の勝者2026年7月11日（土
    ） 04:00 サウジアラビア、05:00 アラブ首長国連邦    		 アローヘッド・スタジアム

  • 2026年ワールドカップ 試合日程 - 準決勝

    試合日時結果会場
    準々決勝1の勝者 対 準々決勝2の勝者2026年7月14
    日（火）22:00（サウジアラビア）、23:00（UAE）    		 ダラス・カウボーイズ・スタジアム
    準々決勝3の勝者 - 準々決勝4の勝者2026年7月15日
    （水） 22:00 サウジアラビア、23:00 アラブ首長国連邦    		 メルセデス・ベンツ・スタジアム

  • 3位決定戦

    試合日時結果会場
    準決勝の敗者同士2026年7月19日
    （日） 00:00 サウジアラビア、01:00 アラブ首長国連邦    		 ハードロック・スタジアム

  • 2026年ワールドカップの決勝戦

    試合日時結果会場
    2026年ワールドカップ決勝2026年7月19
    日（日）22:00（サウジアラビア時間）、23:00（UAE時間）    		 メットライフ・スタジアム

  • ワールドカップの歴代優勝チーム一覧

    1930年のワールドカップ開幕以来、サッカー界で最も栄誉あるタイトルを手にし、優勝の栄冠に輝いたのは、歴史上わずか8チームのみである。 ブラジル代表は5度の優勝（1958年、1962年、1970年、1994年、2002年）で首位を走り続け、ペレ、ロマーリオ、ロナウドといった不朽の名選手たちを世界に送り出してきた。

    その後に続くのは、それぞれ4度の優勝を誇るイタリア代表とドイツ代表だ。ドイツは、そのうち3回を「西ドイツ」として達成し、2014年の統一後に4度目のタイトルを加えた。一方、アルゼンチンは3度の優勝でその地位を確立しており、直近では2022年の大会でリオネル・メッシを擁して優勝を果たした。

    優勝国リストでは、1930年の大会で優勝記録を開拓し、1950年に2度目の優勝を果たしたウルグアイ代表が際立っている。また、2度の優勝 （1998年と2018年）で2度の優勝を果たしている。一方、イングランドとスペインはそれぞれ1966年と2010年の1回限りの優勝にとどまっており、連覇の夢は今日まで続いている。

    開催国優勝国決勝戦の結果準優勝
    1930ウルグアイウルグアイ4-2アルゼンチン
    1934イタリアイタリア延長戦の末、2-1チェコスロバキア
    1938フランスイタリア4-2ハンガリー
    1950ブラジルウルグアイ2-1ブラジル
    1954スイス西ドイツ3-2ハンガリー
    1958スウェーデンブラジル5-2スウェーデン
    1962チリブラジル3-1チェコスロバキア
    1966イングランドイングランド4-2（延長戦）西ドイツ
    1970メキシコブラジル4-1イタリア
    1974西ドイツ西ドイツ2-1オランダ
    1978アルゼンチンアルゼンチン3-1（延長戦）オランダ
    1982スペインイタリア3-1西ドイツ
    1986メキシコアルゼンチン3-2西ドイツ
    1990イタリア西ドイツ1-0アルゼンチン
    1994アメリカ合衆国ブラジル0-0（PK戦 3-2）イタリア
    1998フランスフランス3-0ブラジル
    2002韓国・日本ブラジル2-0ドイツ
    2006ドイツイタリア1-1（PK 5-3）フランス
    2010南アフリカスペイン1-0（延長戦）オランダ
    2014ブラジルドイツ1-0 「延長戦」アルゼンチン
    2018ロシアフランス4-1クロアチア
    2022カタールアルゼンチン3-3 (4-2) PK戦フランス