FIFA規定により、各代表チームは最終メンバー決定前に暫定リストを提出済みで、4人のGKを含む35～55選手が記載される。

このリストに載った選手のみが、負傷代替として後日最終メンバーに追加できる。最終締め切り後は、重傷や病気の場合に限り変更が認められ、代替選手は初戦開始24時間前まで登録できる。その時点を過ぎると、フィールドプレーヤーの交代はできない。