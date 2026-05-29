AFP
翻訳者：
2026年ワールドカップの最終メンバー発表はいつ？FIFAの規定・日程・制限を解説
FIFAが代表メンバーの登録締切日と登録規定を確認
2026 FIFAワールドカップに出場する各国は、6月1日（月）までに26名の最終メンバーを提出しなければならない。一部の協会は早期発表を見込むが、この日がFIFAへの公式締め切りである。
FIFAは6月2日（火）に48カ国の最終メンバーを発表する。公式リストが公開されるまで、各協会の発表はFIFAの確認対象となる。各チームは23～26選手（GK3名以上）を選出でき、大会規模拡大に伴い前回大会から継続して拡大メンバー制が採用されている。
- AFP
FIFAの代表チーム制度の仕組み
FIFA規定により、各代表チームは最終メンバー決定前に暫定リストを提出済みで、4人のGKを含む35～55選手が記載される。
このリストに載った選手のみが、負傷代替として後日最終メンバーに追加できる。最終締め切り後は、重傷や病気の場合に限り変更が認められ、代替選手は初戦開始24時間前まで登録できる。その時点を過ぎると、フィールドプレーヤーの交代はできない。
拡大された選手登録枠が重要な理由
登録枠26人維持の決定は、試合数と参加国増加による選手負担増を反映しています。監督は層の厚さと汎用性を重視した選考が求められます。
多くの強豪国は最低人数の23名ではなく、26名枠をフルに活用すると見込まれる。FIFAはまた、ゴールキーパーの特別規定も維持。フィールドプレーヤーと異なり、ゴールキーパーは重傷や病気の場合、大会のどの段階でも交代が可能で、各チームがそのポジションで選択肢を失うことがないよう保証されている。
- AFP
大会開幕前の最終準備
6月2日のFIFA最終承認を前に、各国の公式メンバー発表に注目が集まる。各監督は選手の状態やチーム層を総合的に判断し、選考を決める。
最終メンバーが承認されると交代は限定的になるため、暫定リストの重要性と、選手にかかるコンディション維持のプレッシャーは高まる。