試合終了のホイッスルが鳴った後、アルゼンチンのMFレアンドロ・パレデスは退場を免れた運の良さも忘れ、規律ある守備と中盤の支配力で勝利を収めたスペイン選手数名をピッチで暴行した。
その意味でスペインは最もふさわしい優勝国であり、「美しいサッカー」の救世主だった。では、他に胸を張って大会を去れるチームは？逆に、恥じてうつむくべきなのは？
以下、GOALが、劇的ながら暗さも残した大会の勝者と敗者を振り返る。
試合終了のホイッスルが鳴った後、アルゼンチンのMFレアンドロ・パレデスは退場を免れた運の良さも忘れ、規律ある守備と中盤の支配力で勝利を収めたスペイン選手数名をピッチで暴行した。
その意味でスペインは最もふさわしい優勝国であり、「美しいサッカー」の救世主だった。では、他に胸を張って大会を去れるチームは？逆に、恥じてうつむくべきなのは？
以下、GOALが、劇的ながら暗さも残した大会の勝者と敗者を振り返る。
ノルウェーはイングランドに敗れ、衝撃的で不運な準々決勝となった。試合終了前から、アーリング・ハーランドには何も残っていなかった。マイアミでの2-1の敗戦で肉体的には疲れ果てていたが、ワールドカップで自身と祖国が成し遂げた成果に誇りを感じていた。
ノルウェーはアメリカで大きな注目を集め、ハーランド自身と熱狂的なサポーターがオンラインで話題になったことで、彼はまだその状況を消化し切れていないようだった。
「知名度は少し上がったかもしれない。でも、まだすべてを整理できていない」と、5試合で7ゴール（5度優勝のブラジル戦での2ゴールを含む）をマークした彼は語った。
「こういう大会に出られるのは本当に特別だ。以前は観客として見ていたものを、今は実際に体験している。自分たちのプレー、ノルウェーでの団結、どこでも感じた前向きさと喜びを思うと、心から感動する。
すべてが夢のようです。この経験は私という人間を変えました。」
「頑張った。でも、もう終わりだ」――ニュージャージーでのワールドカップベスト16でブラジルがノルウェーに敗れ、代表キャリアに幕を下ろしたネイマールは感極まり、こう語った。「ここで始まり、ここで終わった」
会場だけでなく、彼の退場の仕方にも象徴性があった。ノルウェーGKオルヤン・ニランドとの口論で時間を浪費した場面は、常に優先順位を誤ってきた彼を言い表していた。
世代屈指の才能を持ち、リオネル・メッシ並みの才能に恵まれた。バルセロナで共にプレーした時期には、メッシの後継者と見なされた。
だが、それは実現しなかった。メッシ並みの才能があったとしても、プロ意識の欠如から20代で体が故障し始めた。結果として、カタール大会制覇から4年、39歳のメッシが再びW杯を沸かせている間に、34歳のネイマールは潜在能力を発揮できずにキャリアを終えた。
実を言えば、サッカー界の「ミスター・グラス」ことネイマールは、2010年8月に代表デビューしたこの地に戻るはるか前からすでに「終わっていた」と言える。多くの実績を残したとはいえ、全力を尽くしていればもっと成し遂げられたはずだ。
ウェイン・ルーニーなど多くの人が指摘するように、フランス敗退後に決めたゴールがあるため、キリアン・ムバッペにゴールデンブーツ賞の資格はない。だがルールはルールで、このフランス人選手は2大会で得点王になった初の選手となった。
さらに彼は三位決定戦で2得点を挙げ、メッシを抜いて通算得点王にもなった。27歳でのこの達成は驚異的だ。
まだ27歳だけに、今後さらに破られない記録を作る可能性もある。
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ドイツには監督交代だけでは解決しない深刻な課題がある。今夏パラグアイに32強戦で敗れて以来、2014年W杯決勝でアルゼンチンを1-0で下して以来、ノックアウトステージでの勝利も無失点試合もない。新任のユルゲン・クロップ監督には大きな課題が待ち受けている。
それでも、前任者のユリアン・ナーゲルスマンよりはずっと良い結果を残すだろう。ドイツの早期敗退で、ナーゲルスマンの評価は大きく落ちた。
まだ38歳だが、代表やバイエルンでの実績は期待ほどではなかった。
初戦でキュラソーに大勝し、パラグアイ戦ではVARの不運な判定もあったが、攻撃は予測しやすく単調だった。
カイ・ハヴェルツは監督を責めなかったが、他は皆批判したため、W杯後のナゲルスマンの「辞任」は当然だった。
米国がベルギーに惨敗しベスト16で敗退したことで批判が高まる中、クリスチャン・プリシッチは「少なくとも休める」と語った。彼は怪我で早期に大会を離脱し、キャリアを通じて体調に悩まされてきたため、休息は確かに有益だ。
だが、米国サッカー史上最も幻滅的な敗北の直後、ショックから立ち直れないファンが聞きたかったのは、休息の話ではなかった。しかも、その反発を先導したのがランドン・ドノヴァンだったことで、批判はさらに厳しさを増した。
「現実として、彼は自国開催のW杯決勝トーナメントで足に怪我なくピッチを去った。俺なら引きずり下ろされるまで戦う」と、米国代表のレジェンドはティム・ハワードと共に出演した『Unfiltered Podcast』で語った。「医者の顔を殴ってでも『俺をピッチから降ろすなんて許さない。 必要な処置は全部してくれ。俺はピッチに残る』ってね。
「ティム、今振り返ると、これは単なる傾向じゃない。楽なホーム予選ならまだしも、重要な試合では結果を出せていない。批判してるわけじゃない、事実を言ってるだけだ。彼はそういう選手なんだ。」
これがまだ“人間・選手としての批判”の序の口だとしたら、本気の痛烈な批判では一体何を言い放つのか、想像するだけで恐ろしい。
イランはワールドカップのグループステージで敗退し、米国とFIFAにとって都合が良かった。大会中、アミール・ガレノエイ監督や選手たちが受けた不当な扱いは、すでに多くの人の記憶から消えつつある。マークウェイン・マリン米国土安全保障長官はイランの敗退後、「喜びのダンス」を披露した。これだけでも、ドナルド・トランプ政権の報復的な姿勢がわかる。
ガレノエイが「政治的抑圧」と語ったように、イラン代表はグループリーグ最初の2試合の直前・直後に到着する羽目になり、準備に大きな支障をきたした。
キャプテンのメフディ・タレミは第1節ニュージーランド戦（2－2の引き分け）後に「すべてが災難のようだ」と語った。それでもイランはベスト32まであと一歩だった。エジプト戦でショジャ・ハリルザデがロスタイムに決めた「決勝ゴール」が、わずかなオフサイド判定で取り消されたからだ。
もし不当な制裁がなければ、開催国から爆撃を受けた史上初のチームがベスト16に進んでいた可能性は高かった。無敗で大会を去ったイランを率いたガレノエイ監督はFIFAに再発防止を求め、インファンティーノ氏には米国に毅然と対応するよう訴えた。
だが、その願いが叶うはずはなかった。インファンティーノは二枚舌の臆病者だ。ニュージーランド戦の引き分け後、ロッカールームではイラン選手を称えたが、公の場では一切支援しなかった。ワールドカップを「史上最も素晴らしいイベント」と主張する自身のイメージを損ないたくなかったからだ。
それでもイラン代表は、ロサンゼルスでのベルギー戦（0-0）後に「平和と尊敬と友情がすべての国に広がりますように」とメッセージを残した。ガレノエイ監督は「この若者たちの功績は歴史に刻まれる」と語った。
ユーロ2024でクロアチアがグループステージ敗退という衝撃を受けた後、ルカ・モドリッチが現役続行を決意したことに世界中のサッカーファンが安堵した。しかし、ライプツィヒでイタリアが98分に同点弾を奪った直後に引退していれば、トロントでのより苦しい別れを免れたかもしれない。
クロアチアは32強のポルトガル戦で、ロスタイム13分にヨスコ・グヴァルディオルが2－2の同点弾をマークし、延長へ持ち込むかと思われた。このゴールにベンチは熱狂した。
しかしこの得点はVARによって取り消された。スニコメーター風の技術が、ボールがグヴァルディオルに届く前にイゴール・マタノヴィッチのわずかな接触を検知し、マリオ・パサリッチがオフサイドと判定されたためだ。
「審判の判定は非常に悪かった」とクロアチアのズラトコ・ダリッチ監督は語った。「皆さんも見た通り、判定は私たちの感情を殺し、サッカーの喜びを奪った。
VARは行き過ぎだ。VARは感情を殺し、すべてを奪う」と語った。ドイツ、エジプト、ノルウェーなど、今大会でVARの犠牲となった数多くのチームも、この意見に同意するだろう。
ハビブ・ディアラは、セネガルがワールドカップで敗退した後、言葉が見つからなかったと認めた。シアトルでのベルギー戦で、残り4分まで2－0とリードしていた「テランガのライオンズ」は、相手に追い付かれ延長戦へ。PK戦目前、ラミン・カマラがPKを献上し、ユーリ・ティエレマンスに決められ、セネガルは早期敗退となった。
フランスやノルウェーと同組だった不運を考慮し、パペ・ティアウ監督率いるチームに同情する声もあった。しかしディアラは、ベスト64で敗退したチームに同情の余地はないと考えていた。
「打ちのめされている。受け入れるのは非常に辛い。だが、試合は90分間だ」と彼は語った。「ピッチに立っている以上、全力を尽くさなければならない。しかし、我々はそうしなかった。責任は我々自身にある。」
彼の言葉通り、PK判定には議論があったが、セネガルが自滅した事実は否めなかった。
大会前から未払いボーナスや協会との契約対立などピッチ外の騒動が絶えなかった。ベルギー戦後、パパ・ゲイエは「現体制では代表でプレーしない」と表明。ティアウ監督の解任は当然の流れだった。
年初のアフリカネイションズカップでピッチを去った騒動を含め、今回のワールドカップもまた、セネガル代表らしい波乱の連続だった。
2026年ワールドカップでは、アフリカ勢10チーム中9チームがベスト32に進出し、その強さを示した。中でもモロッコは北米大会で準々決勝まで進出し、驚きはない。 もし準々決勝で再びフランスと当たらない運があれば、カタール2022の4位に並ぶ可能性もあった。
今回の代表は攻撃力が向上しており、2022年より強力だったとの見方もできる。得点王イスマエル・サイバリがフォックスボロのフランス戦で万全であれば、試合展開は変わっていたかもしれない。
「負けて残念だ」とモハメド・ウアビは0－2の敗戦後に語った。「怪我や疲労で選手が欠けるなら、ベンチに選択肢がもっと必要だ。でも、このまま進めば未来は明るい」
「私たちは一国の代表を超え、モロッコ国民やアジア・アフリカの人々の象徴だ。多くの人々がこのチームに自分を重ねている。私たちは今後もタイトル獲得へ努力を続ける」
主要タイトルは目前だ。今年3月にA代表の指揮を執り始めたばかりのウアビ監督は、ユースレベルで成果を挙げている。4年後の共催大会でアフリカ初優勝を目指すのは、当然の夢だ。
ウズベキスタンのファビオ・カンナバーロ監督は「日本、オーストラリア、イランを除けば、アジアのチームはすべて改善が必要だ」と語る。その指摘は的を射ている。ワールドカップではアジアサッカー連盟（AFC）の9チーム中、グループステージを突破したのは2チームだけだった。しかも日本とオーストラリアは32強戦で即敗退した。
北米開催の29試合でアジア勢が挙げた勝利は3つだけ。韓国がチェコに、オーストラリアがトルコに番狂わせで、日本がチュニジアに勝っただけだ。
イラク、ヨルダン、カタール、サウジアラビア、カンナヴァーロ率いるウズベキスタンはいずれも最下位に沈んだ。この結果、2026年大会でAFCに追加の3枠を与えるべきではないという意見が裏付けられた。
AFCのサルマン・ビン・イブラヒム・アル・ハリーファ会長も「トップとのわずかな差」を追うには「やるべきことが山積み」と認めたが、その差は2026年大会では埋めがたい深淵のように映った。
3位決定戦は実質無意味だ。土曜のフランス対イングランドは10得点が生まれたが、危機感やプレッシャーがなく、トーナメントとは別物だった。この試合のゴールやアシストを通算成績に含めるべきか再議論されている。
それでもマイアミでの勝利は、トーマス・トゥヘルにとって大きな意味があった。消極的な戦術で崩れた大会を前向きに捉え直すきっかけになったのだ。
アルゼンチン戦の采配を批判された彼は成果を強調しすぎず、1966年優勝以来初のメダル獲得を指摘した。
3位入賞はイングランドサッカー協会（FA）がトゥヘルをあと2年間続投させる決定を正当化する材料になるだろう。とはいえ、準決勝での衝撃的な敗北時に彼が指示した消極的な戦術は、本来なら即解任されるべき理由だった。
彼はガレス・サウスゲート卿より優れた戦術家とされるが、2026年大会ではその期待に反した。イングランドは8試合を通じて一度も完ぺきなパフォーマンスを示せず（マイケル・オリゼが簡単な決定機を決めていれば、フランス戦の4－0のリードも危なかった）、易しい組み合わせと有利な判定がなければベスト4にすら届かなかった。
だからこそトゥヘルは3位決定戦に救われた。なかったなら批判はもっと厳しかっただろう。ダニー・マーフィーもBBCで「彼は解任されるべきだ。戦術のせいで決勝に行けなかった」と語った。
ムバッペはデシャンへの別れの言葉でこう書いた。「人々はあなたの偉大さを理解していなかったが、時と歴史が証明するだろう」。その言葉通り、数年後にはフランス代表を14年間率い、ワールドカップを制した監督として成功と評価されるだろう。
だが2018年の優勝当時でさえ、フランス代表は個の能力以上の結果を出し得たはずだという感覚があった。その後、戦力を増強したチームが主要大会、特に欧州選手権で期待外れに終わり続け、その感覚は強まった。
2年前のドイツでのプレーは、タレントの質を考えると恥辱的であり、その責任は現実主義的なデシャン監督に問われた。それでも彼は監督の座に残った。
その反省からか、今夏のW杯ではようやくブレーキを緩めたように見えた。だが肝心な場面――再びスペインと対戦したとき――何も変わっていなかった。
「レ・ブルー」は大会屈指の攻撃陣を誇ったが、ダラスでの一戦では「ラ・ロハ」に圧倒されチャンスすら作れなかった。ムバッペはSNSで選手たちがデシャン監督を「裏切った」と述べた。だがファンには、優勝候補だったフランスを4位に終わらせたデシャン監督こそがチームを裏切ったように映った。
2026年ワールドカップはリオネル・メッシにとって涙の大会となった。代表最後の試合となった決勝ではアルゼンチンが惨敗。メッシのボールタッチ数はわずか55回だった。
それでも39歳のメッシは8ゴール4アシストを記録し、シルバーボールとシルバーブーツを獲得。
彼は平凡なアルゼンチン代表を、自身通算3度目となる決勝へ導いた。イングランド戦終盤の活躍は、衰えを知らない才能を再証明した。
ウェイン・ルーニーもBBCで「この大会がメッシを“史上最高”として完全に位置づけた」と語った。
「私は有害だ」とマルセロ・ビエルサは語った。昨年11月、ウルグアイ代表は控え中心の米国代表に1-5で屈辱的な敗北を喫した親善試合の後だった。「私と関わる者は皆、さらに苦しむことになる。わかるか？」当時理解できなくても、今なら誰もがその意味を理解している。
W杯ではグループHで1勝もできず、スペインに0－1で敗れて敗退。グアダラハラでの一戦でさえ、ベスト32進出を争うはずではなかった。
当時16位のチームならサウジアラビアやカーボベルデには楽勝のはずだったが、ウルグアイは両チームと引き分け、早期敗退は予想通りだった。大会前から舞台裏に問題があるのは明らかだった。
初戦前に指摘したように、彼は周囲を消耗させる“ラスト・コール”的な天才だ。そのため、彼の監督任期が不和で終わったのも驚きではない。
「代表での私の任期は何も残さなかった」とこのアルゼンチン人監督は認めた。「私はウルグアイサッカーに何も残さない」。切ないが、事実だ。
イングランドがアルゼンチンに敗れた準決勝で、ジュード・ベリンガムは苛立ちを露わにした。気性が荒い23歳の彼にとって、ほぼ2倍の年齢の選手が自分には到底及ばないレベルでプレーし続ける現実を直視するのは容易ではなかっただろう。
それでも大会全体ではベリンガムにとって大きな成功だった。クロアチアとの初戦前、彼はトゥヘル監督のチームで起用法が議論を呼んでいた。一部の評論家は、チーム内の調和を保つためにも、感情表現が激しい彼を代表に招集すべきではなかったと主張していた。
しかし彼がいなければ、イングランドは北米で苦戦していたはずだ。クロアチア、パナマ、メキシコ、ノルウェー戦で決定的な活躍を見せ、自信の根拠を示した。3位決定戦では、鮮やかな独走ゴールで勝利を決定づけた。
このロスタイム弾で1大会のイングランド人最多得点記録（7ゴール）を更新した。4年後、彼はさらに多くの得点を挙げるだろう。その頃には、ベリンガムがスタメンから外れることは考えられない。 チームは彼を中心に組み立てられ、メッシの後継者となる資質を十分に備えている。
カナダは2026年ワールドカップで歴史を刻んだ。本大会初勝利をカタール戦6-0で飾り、南アフリカ戦ではロスタイム弾でベスト16に進出した。ホッケー大国として知られるカナダ全土が沸いた。
しかし、大会を最も印象づけたのは、モロッコに0-3で敗れ大会を去った後、ジェス・マーシュ監督が意図せず行った滑稽なインタビューだった。マーシュ監督はヒューストンでの試合でカナダが優勢だったと言い、「彼らより我々のほうがましだ」と宣言した。
選手たちの成果を誇りに思うのは当然だが、その言葉は選手さえも当惑させた。強豪モロッコへの無用の失礼であり、彼がいかにパフォーマンス重視の人物かを再確認させるだけだった。
まず、ゴールデンボール賞のロドリがスペインの4バックを堅守した働きに触れないわけにはいきません。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督がバルセロナのペドリをベンチに残し、ファビアン・ルイスを加えた采配も光りました。
スペインの優勝はチーム全員の努力による集団の勝利でもあった。全員が勝利のために全力で戦った。
中でもペドロ・ポロ、アイメリック・ラポルテ、マルク・ククレジャ、そして19歳のパウ・クバルシの活躍は特筆に値する。
この4人は試合を通じて安定し、スペインが大会を通じて1失点しか許さなかった最大要因となった。GKウナイ・シモンは8試合でわずか10セーブしか必要とせず、その数字も歴史的だ。
スコットランドは熱狂的なサポーターをワールドカップに送り込んだが、チームは最下位争いのレベルだった。予選突破の勢いは消え、スティーブ・クラーク監督の保守的な采配の下、ジョン・マクギンのディフレクト弾でハイチに辛勝したのみ。グループリーグ3試合で枠内シュート7本という貧弱な攻撃力で早々に敗退した。
そのため、元スコットランド代表のクレイグ・バーリーやスティーブ・ニコルでさえ、3位チーム8チームがベスト32に進出するという荒唐無稽な方式によって自国が恩恵を受けることを望まなかった。
「勝ち上がればそれでいい」とバーリーはマイアミでのブラジル戦0－3敗戦後、まだ突破の可能性があった時点でESPNに語った。「だがグループステージに進出した初のスコットランド代表として祝うべきではない。なぜならそれは『デフォルト』での進出だからだ。
「スコットランドが負けても、（3位チーム順位表の下位チームが負けても）、私は何とも思わない。申し訳ないが、48チーム制のトーナメントだからこうなるのは分かるが、これは『凡庸さ』を報いているだけだ」
バーリーの指摘は的を射ていた。ブラジルやモロッコといった強豪と同じグループだったことを差し引いても、スコットランドがベスト32を争っていた事実自体が大会の信頼性を損ねていた。同胞のニコルもこれを認め、
「ワールドカップは本来、エリートの集まりであるべきだ」とリバプールのレジェンドは指摘した。「どの国でプレーしていようとも、すべての選手が何よりも勝ち取りたいと願うメダルなのだ。それなのに、そこにいる資格のないチームが勝ち進むような状況では、その価値は損なわれてしまう。」
イングランド、アルゼンチン、フランス、スペインを忘れよう。2026年W杯の主役はカーボベルデだった。この小さな島国は、美しさを失いつつあるサッカーに我々がなぜ still 熱中するのかを思い出させた。
出場国中最少の国土面積を持つこの国に期待はほとんどなかったが、32強戦でアルゼンチンを追い詰め、大番狂わせ目前まで迫った。
結果は涙に終わったが、試合後にスタンドで息子に慰められていたヌノ・コスタの姿や、シドニー・ロペス・カブラルが放ち世界中で称賛されたシュートは、数えきれないほどの記憶に残る場面の一つに過ぎない。
初戦ではスペインを無失点に抑えた。その立役者は、無職の40歳GKヴォジーニャと、LinkedInでスカウトされた34歳DFピコ・ロペスだった。サウジアラビアとの引き分けで決勝トーナメント進出を決め、MOMのデロイ・ドゥアルテは「夢のようだ」と語った。
夢のような時間だった。ブビスタ監督の言葉通り、彼らは「不可能はない」と示した。私たちは、その勇気に永遠に感謝するだろう。
ウズベキスタン戦で2得点を挙げた後、クリスティアーノ・ロナウドはカメラに向かって「戻ってきたぞ！戻ってきたぞ！」と叫んだ。だが、彼はまだ戻っていなかった。そもそも全盛期だったのかさえ疑問だ。むしろ、開幕2試合の出場停止が維持されたほうが、本人含め全員にとって良かったかもしれない。
北米のスタジアムをフラフラと歩く彼は、20年間にわたりゴールを決め、記録を塗り替え、トロフィーを勝ち取ってきた“本物のロナウド”ではなかった。41歳のストライカーは段ボールの人形より動けず、最前線を率いる姿は空虚だった。
選手としても人間としても彼をどう評価しようが、今回の大会での姿は見るに堪えなかった。まるで遠目にも衝突が分かる交通事故のようだった。ロベルト・マルティネスがそのハンドルを握っていたのは当然だ。彼はまたしても「黄金世代」を台無しにし、監督免許を剥奪されるべきだ。
有能な監督ならユーロ2024の屈辱後に代表引退を促したはずだ。彼は4年間をロナウドの気まぐれに費やし、W杯優勝を狙えたチームを台無しにした。
ロナウドは「自分のレガシーは傷つかない」と主張したが、それは誤りだった。ワールドカップを獲れなかったからではない。獲ろうとしていた才能あるチームの足を引っ張ったからだ。
インファンティーノ氏は64チーム制W杯構想を提示し、「どの国もW杯出場を夢見られるべきだ」と語った。 しかし、その「すべての国」からパレスチナは除外されている。7月3日、パレスチナのGKサリーム・カデル・アル・アシュカルがイスラエル軍の攻撃で死亡し、同国サッカー界の犠牲者は567人に達した。この攻撃は一世代分の子どもたちの命や手足を奪い続けている。
当然、FIFAはアル・アシュカル氏の死を無視した。 ガザでエジプト救援委員会に勤め、市内でのワールドカップ観戦会を企画していた元英語教師モハメド・アル＝ワヒディ氏の殺害も無視した。アル＝ワヒディ氏はエジプト対アルゼンチンのベスト16戦の中継開始わずか数時間前、8歳と10歳の兄弟2人の命も奪ったイスラエル軍の空爆で殺害された。
この無意味な虐殺は、前夜3－2でアルゼンチンに敗れたエジプト代表のホッサム・ハッサン監督が「サッカー界は国民全体を見捨てた」と語った背景を痛烈に示した。
「これは我々にとって恥であると言いたい」と、彼は試合前の記者会見で語った。「まず第一に、人間を置き去りにする意思決定者たちの恥だ。しかし、それはアラブ世界だけでなく、全世界の恥であり、すべての人々の恥でもある。
パレスチナに心を寄せない者は人間ではない。アラブ人でもヨーロッパ人でもアメリカ人でも同じだ。どこであれ、動物を傷つければ世界は反応する。だがミサイルで一日数千人が死ぬ現実には麻痺している。
宗教は関係ありません。私はアラブ人である前に人間です。サッカーを「ソフトパワー」として使い、メディアや世界中のアスリートが力を合わせ、一つのメッセージを届けたい。
「そのメッセージとは、次の通りです。『パレスチナの人々を放っておいてほしい。彼らに存在を認め、彼ら自身の生活を送らせてほしい。』」
ワールドカップは、これまでもファシストや軍事政権、イメージアップを図る主催者によって開催されてきた。しかし2026年、インファンティーノのせいで『1984』を思わせる状況となり、大会は信頼を失った。
抽選前に戦争を仕掛けたトランプは「平和賞」扱いされた一方、入国禁止令でアフリカトップ審判を含む何百万人もの参加が阻まれ、「史上最も包括的」というインファンティーノの自慢は空虚になった。
ジャーナリストが質問すると「落ち着け、リラックスしろ」と制され、サッカーだけに集中するよう求められた。だが試合形式は2ハーフから4クォーターへ変更され、米国の放映権保有者の広告収入を増やすためだった。
しかし、それ以上に深刻だったのは、トランプ氏がボスニア・ヘルツェゴビナ戦でフォラリン・バログンに与えられたレッドカードについてインファンティーノ氏に再検討を要請したと明かした件だ。FIFA当局者は電話自体を何時間も否定し続けた。
大会はもはや「巨大な嘘」と化していた。だからこそ、ノルウェー対イングランド戦で起きた滑稽な「スパイダーカム」騒動の後に、FIFAが「自分の目や耳を信じないよう」促したことは皮肉にも当然だった。これはインファンティーノの最後の指令であり、来年の無投票再選へ道を開いた。
悲しいことに、サッカーはもはやかつての姿を失ってしまった。