ウズベキスタン戦で2得点を挙げた後、クリスティアーノ・ロナウドはカメラに向かって「戻ってきたぞ！戻ってきたぞ！」と叫んだ。だが、彼はまだ戻っていなかった。そもそも全盛期だったのかさえ疑問だ。むしろ、開幕2試合の出場停止が維持されたほうが、本人含め全員にとって良かったかもしれない。

北米のスタジアムをフラフラと歩く彼は、20年間にわたりゴールを決め、記録を塗り替え、トロフィーを勝ち取ってきた“本物のロナウド”ではなかった。41歳のストライカーは段ボールの人形より動けず、最前線を率いる姿は空虚だった。

選手としても人間としても彼をどう評価しようが、今回の大会での姿は見るに堪えなかった。まるで遠目にも衝突が分かる交通事故のようだった。ロベルト・マルティネスがそのハンドルを握っていたのは当然だ。彼はまたしても「黄金世代」を台無しにし、監督免許を剥奪されるべきだ。

有能な監督ならユーロ2024の屈辱後に代表引退を促したはずだ。彼は4年間をロナウドの気まぐれに費やし、W杯優勝を狙えたチームを台無しにした。

ロナウドは「自分のレガシーは傷つかない」と主張したが、それは誤りだった。ワールドカップを獲れなかったからではない。獲ろうとしていた才能あるチームの足を引っ張ったからだ。