試合終了のホイッスルが鳴った後、アルゼンチンのMFレアンドロ・パレデスは退場を免れた運の良さも忘れ、規律ある守備と中盤の支配力で勝利を収めたスペイン選手数名をピッチで暴行した。
その意味でスペインは最もふさわしい優勝チームであり、「美しいゲーム」の救世主だった。では、他に誰が胸を張ってワールドカップを去れるのか？誰が恥じてうつむくべきなのか？
以下、GOALが、劇的ながら暗さも漂った大会の勝者と敗者を振り返る。
試合終了のホイッスルが鳴った後、アルゼンチンのMFレアンドロ・パレデスは退場を免れた運の良さも忘れ、規律ある守備と中盤の支配力で勝利を収めたスペイン選手数名をピッチで暴行した。
その意味でスペインは最もふさわしい優勝チームであり、「美しいゲーム」の救世主だった。では、他に誰が胸を張ってワールドカップを去れるのか？誰が恥じてうつむくべきなのか？
以下、GOALが、劇的ながら暗さも漂った大会の勝者と敗者を振り返る。
ノルウェーはイングランドに敗れ、衝撃的で不運な準々決勝を戦った。試合終了前から、アーリング・ハーランドには何も残っていなかった。マイアミでの2-1の敗戦で肉体的には疲れ果てていたが、自身と祖国がワールドカップで成し遂げた成果に誇りを感じていた。
チームはアメリカで旋風を巻き起こし、彼自身と熱狂的なサポーターがネットを騒がせたため、すべてを消化しきれなかった。
「知名度は少し上がったかもしれない。でも、まだすべてを消化できていない」と、5試合で7ゴール（5度優勝のブラジル戦での2ゴールを含む）をマークした彼は語った。
「こういう大会に出られるのは本当に特別だ。以前は観客として見ていたものを、今は実際に体験している。自分たちのパフォーマンス、ノルウェーでの団結、どこでも感じた前向きさと喜びを思うと、心から感動する。
すべてが夢のようです。今回の経験は私という人間を変えたと思います。」
「頑張った。でも、もう終わりだ」――ニュージャージーでのワールドカップベスト16でブラジルがノルウェーに敗れ、代表キャリアに幕を下ろしたネイマールは感極まり、こう語った。「ここで始まり、ここで終わった」
会場だけでなく、彼の退場劇もまた象徴的だった。ノルウェーGKオルヤン・ニランドとの口論に時間を費やし、優先順位を誤る彼らしい幕切れとなった。
世代屈指の才能を持ち、リオネル・メッシ並みの才能に恵まれた。バルセロナで共にプレーした時期には、メッシの後継者と見なされた。
だが、それは実現しなかった。メッシ並みの才能があったとしても、プロ意識の欠如で20代から体が故障し始めた。結果として、カタール大会制覇から4年、39歳のメッシが再びW杯の舞台に立つ一方で、34歳のネイマールは潜在能力を十分に示せぬままキャリアを終えた。
実を言えば、サッカー界の「ミスター・グラス」ことネイマールは、2010年8月に代表デビューしたこの地に戻るはるか前からすでに「終わっていた」と言える。多くの実績を残したとはいえ、全力を尽くしていればもっと高い成果を挙げられたはずだ。
ウェイン・ルーニーなど多くの人が指摘するように、フランス敗退後に決めたゴールがあるため、キリアン・ムバッペにゴールデンブーツ賞の資格はない。だがルールはルール。このフランス人選手は2大会で得点王になった初の選手となった。
さらに彼は三位決定戦で2得点を挙げ、メッシを抜いて通算得点王にもなった。27歳でのこの達成は驚異的だ。
まだ27歳。今後、誰も破れない記録を作る可能性は十分にある。
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ドイツには監督交代だけでは解決しない深刻な問題がある。今夏パラグアイに32強戦で敗れて以来、代表チームは2014年W杯決勝でアルゼンチンを1-0で下して以来、ノックアウトステージでの勝利も無失点試合も達成できていない。新任のユルゲン・クロップ監督には大きな課題が待ち受けている。
それでも、前任者のユリアン・ナーゲルスマンよりはるかに良い結果を残すだろう。ドイツの早期敗退で、ナーゲルスマンの評価は大きく落ちた。
まだ38歳だが、代表やバイエルンでの実績は、才能を裏付けるには不十分だった。
初戦のキュラソー大勝やパラグアイ戦でのVARの不運な判定を差し引いても、ドイツのビルドアップは予測しやすく凡庸だった。
カイ・ハヴェルツは監督を責めなかったが、他は皆批判した。そのため、ナゲルスマンのW杯後の「辞任」は当然だった。
スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、ラミン・ヤマルがベスト32のオーストリア戦で勝利した後も、ワールドカップで真価を発揮できていないと認めた。怪我に悩まされた彼は8試合で1ゴール0アシストに終わった。
それでもスペインがアルゼンチンを1－0で下した決勝後、幼少期に彼を入浴させたことで知られるリオネル・メッシを慰めたのは、他ならぬヤマルだった。
その姿はまさに「バトンタッチ」を象徴していた。メッシの20年に及ぶ偉業に並ぶにはまだ課題が多いものの、19歳のヤマルはすでにW杯と欧州選手権を制している。今回の大会でチームプレーヤーとしても成長を示した彼に、今後どれだけのタイトルが待っているかは誰にも分からない。
試合後、デ・ラ・フエンテ監督は「この経験が彼をさらに成長させ、より優れた選手にするだろう。彼はチームのために自己を犠牲にした。私のチームにとって、それは非常に重要なことだ。私は彼が素晴らしい大会を送ったと思う」と語った。
米国がベルギーに惨敗しベスト16で敗退した件について、クリスチャン・プリシッチは「少なくとも休息の時間を得られた」と語った。彼は怪我で早期に大会を去ったが、キャリアを通じてコンディションに悩まされてきたため、休息は確かに有益だ。
だが、米国サッカー史上最も幻滅的な敗北の直後、ショックから立ち直れないファンが聞きたかったのは、休息の話ではなかった。その反発を先導したのがランドン・ドノヴァンだったことで、批判はさらに厳しさを増した。
「現実問題として、彼は自国開催のワールドカップ決勝トーナメントの試合を終え、足に怪我もなくピッチを降りた。だって、俺ならピッチから引きずり下ろさなきゃならなかっただろうからな」と、この米国代表のレジェンドは、もう一人のアメリカのアイコンであるティム・ハワードと共に『Unfiltered Podcast』で語った。「そして俺は医者の顔を殴って、『俺をピッチから降ろすなんて許さない。 必要な処置は全部してくれ。俺はピッチに残る』ってね。
「ティム、今振り返ると、これは単なる傾向じゃない。楽なホーム予選ならともかく、大一番で彼は結果を出せていない。批判してるんじゃない、事実を言ってるんだ。今の彼はそういう選手だ。」
もしこれがドノバンがプリシッチの選手としての姿勢や人間性を批判しただけだとしたら、彼が本気で痛烈に批判しようとした時に一体何を言い放つのかと思うとぞっとする。
イランはワールドカップのグループステージで敗退し、米国とFIFAにとって都合が良かった。大会中、アミール・ガレノエイ監督や選手たちが受けた恥ずべき扱いを、多くの人はすでに忘れている。米国のマークウェイン・マリン国土安全保障長官はイランの敗退後「喜びのダンス」を披露し、トランプ政権の卑劣で報復的な姿勢を露呈した。
ガレノエイ監督が「政治的弾圧」と語ったように、イラン代表は大会史上「最も抑圧されたチーム」だった。グループリーグ最初の2試合の直前・直後に現地入りする羽目になり、準備は大きく狂った。
キャプテンのメフディ・タレミは第1節ニュージーランド戦（2－2の引き分け）後に「すべてが災難のようだ」と語った。それでもイランはベスト32まであと一歩だった。エジプト戦でショジャ・ハリルザデがロスタイムに決めた「決勝ゴール」が、わずかなオフサイド判定で取り消されたからだ。
もし不当な制裁がなければ、開催国から爆撃を受けた初のチームとしてイランがノックアウトステージに進んでいた可能性は高かった。無敗で大会を去ったチームを率いたガレノエイ監督はFIFAに再発防止を求め、インファンティーノ氏には米国に毅然と対応するよう訴えた。
だが、その願いが叶うはずはなかった。インファンティーノは二枚舌の臆病者だ。ニュージーランド戦の引き分け後、ロッカールームではイラン選手を称えたが、公の場では一切支援しなかった。ワールドカップを「史上最も素晴らしいイベント」と主張し、そのイメージを損なう行動は避けたいからだ。
それでもイラン代表は、ロサンゼルスでのベルギー戦（0-0）後に「平和と尊敬と友情がすべての国に広がりますように」とメッセージを残した。ガレノエイ監督は「この若者たちの功績は歴史に刻まれる」と語った。
ユーロ2024でクロアチアがグループリーグ敗退を決めた後、ルカ・モドリッチが現役続行を決意した。世界中のサッカーファンは安堵した。しかし、イタリア戦98分の同点弾直後に引退していれば、トロントでの苦い別れは避けられたかもしれない。
クロアチアは32強のポルトガル戦で、ロスタイム13分にヨスコ・グヴァルディオルが2－2の同点弾を記録し、延長へ持ち込むかと思われた。ゴールはベンチを沸かせた。
しかしこのゴールはVARによって取り消された。スニックメーター風の技術が、ボールがグヴァルディオルに届く前にイゴール・マタノヴィッチのわずかな接触を検知し、マリオ・パサリッチがオフサイドと判定された。
「審判の判定は非常に悪かったと言わざるを得ない」とクロアチアのズラトコ・ダリッチ監督は語った。「皆さんも見たように、判定は私たちの感情を殺し、サッカーの喜びを奪った。
VARは感情を殺し、すべてを奪う」と語った。この大会でVARの判定に泣いたドイツ、エジプト、ノルウェーなど多くの国も、この意見に同意するだろう。
ハビブ・ディアラは、セネガルがワールドカップで敗退した後、言葉が見つからなかったと認めた。シアトルでのベルギー戦、終了4分前まで2－0でリードしていた「テランガのライオンズ」は、相手に延長戦に持ち込まれた。さらにPK戦目前、ラミン・カマラがPKを献上し、ユーリ・ティエレマンスに決められ、セネガルは早期敗退となった。
フランスやノルウェーと同じ組になった不運もあるが、ディアラはベスト64敗退を自業自得と語った。
「打ちのめされている。受け入れるのは非常に辛い。だが、試合は90分間だ」と彼は語った。「ピッチに立っている以上、全力を尽くさなければならない。しかし、我々はそうしなかった。責任は我々自身にある」
彼の言葉通り、PKの判定には議論があるものの、セネガルが自滅した事実からは逃れられない。
大会前から未払いボーナスや監督と連盟の契約対立が報じられ、ピッチ外も混乱していた。ベルギー戦後、パパ・ゲイエは「現スタッフの下では代表でプレーしない」と表明。ティアウ監督の解任は当然の流れだった。
年初のアフリカネイションズカップでピッチを去った騒動を含め、今回のセネガル代表のワールドカップは、混乱続きの大会だった。
2026年ワールドカップでは、アフリカ勢10チーム中9チームがベスト32に進出し、その強さを示した。中でもモロッコがベスト8に進んだことは、驚きではない。 もし準々決勝で再びフランスと当たらない運があれば、カタール2022の4位に並ぶ可能性もあった。
今回の代表は攻撃力も高く、前回より強力だった。得点王イスマエル・サイバリがフォックスボロのフランス戦で万全なら、試合展開は変わっていたかもしれない。
「負けて残念だ」とモハメド・ウアビは0－2の敗戦後に語った。「怪我や疲労で選手が欠ける時はベンチに選択肢が欲しい。だがこのスタイルを続ければ未来は明るい」
「私たちは一国の代表を超え、モロッコ国民やアジア・アフリカの人々の象徴だ。多くの人々がこのチームに自分を重ねている。私たちは今後もタイトル獲得へ努力を続ける」
主要タイトルは目前だ。今年3月にA代表の指揮を執り始めたばかりのウアビ監督は、ユースレベルで成果を挙げている。4年後の共催大会でアフリカ勢初優勝を遂げる夢を、モロッコは十分に追い求められる。
ウズベキスタンのファビオ・カンナヴァーロ監督は「日本、オーストラリア、イランを除けば、アジアのチームはすべて改善が必要だ」と語った。その指摘は的を射ている。ワールドカップではアジアサッカー連盟（AFC）の9チーム中、グループステージを突破したのは日本とオーストラリアの2チームだけだった。しかし両国とも32強戦で敗退した。
北米開催の29試合でアジア勢が勝ったのは韓国がチェコ、オーストラリアがトルコ、日本がチュニジアに勝利した3試合だけだった。
イラク、ヨルダン、カタール、サウジアラビア、カンナヴァーロ率いるウズベキスタンはいずれもグループ最下位に沈んだ。この結果を受け、2026年大会でAFCに追加の3枠を与えるべきではないとの意見が正しかったことが裏付けられた。
AFCのサルマン・ビン・イブラヒム・アル・ハリーファ会長も「追いつくにはやるべきことが山ほどある」と認めたが、彼が言う「わずかな差」は、2026年大会では大きな溝のように見えた。
3位決定戦は意味が薄い。土曜のフランス対イングランドは10ゴールも生まれたが、危機感やプレッシャーがなく、トーナメントとは別物だ。この試合のゴールやアシストを通算記録に含めるべきか再議論されている。
それでもマイアミでの勝利は、トーマス・トゥヘルにとって大きな意味があった。消極的な戦術で崩れた大会を前向きに捉え直すきっかけになったからだ。
アルゼンチン戦の采配を批判された彼は成果を強調しすぎず、1966年優勝以来初のメダル獲得を指摘した。
3位入賞は、イングランドサッカー協会（FA）がトゥヘルをあと2年間続投させる決定を正当化する材料になるだろう。とはいえ、準決勝での衝撃的な敗北時に彼が指示した臆病な撤退は、本来なら即解任されるべき理由だった。
彼はガレス・サウスゲート卿より優れた戦術家のはずだったが、2026年大会ではその期待に反する采配を披露した。イングランドは8試合を通じて完成されたパフォーマンスを示せず（マイケル・オリゼが簡単な決定機を逃さなければフランス戦の4点リードも守れなかった）、易しい組み合わせと有利な判定がなければベスト4にすら届かなかっただろう。
この結果、トゥヘルは3位決定戦があったことを幸運に思うはずだ。なければ、今回の失敗の余波はもっと深刻だったろう。ダニー・マーフィーはBBCに「トゥヘルは解任されるべきだ。イングランドは彼の戦術のせいで決勝に行けなかった」と語った。
ムバッペはデシャンへの別れの言葉でこう書いた。「人々はあなたの偉大さを理解していなかったが、時と歴史が証明するだろう」。その言葉通り、数年後にはフランス代表を14年間率いたデシャンの功績が、ワールドカップ優勝という大偉業によって評価されるだろう。
だが2018年の優勝当時から、フランス代表は個人技の総和以上の結果を出し得たはずだという感覚があった。その後、戦力を増強したチームが主要大会、特に欧州選手権で期待外れに終わり続け、その感覚は強まった。
2年前のドイツでのEUROでは、タレントの質を考慮すると恥ずかしい内容で、その責任は現実主義に過ぎるデシャン監督に問われた。それでも彼は解任を免れた。
その反省からか、デシャンは今夏のW杯でようやくブレーキを緩めた。だが肝心のスペイン戦では何も変わっていなかった。個人技は突出していても、チームとしては依然として欠陥があった。
「レ・ブルー」は大会屈指の攻撃陣を誇ったが、ダラスでの一戦では「ラ・ロハ」に圧倒されチャンスすら作れなかった。ムバッペはSNSで選手たちがデシャン監督を「裏切った」と述べた。だがファンには、優勝候補だったフランスを4位に終わらせたデシャン監督こそがチームを裏切ったように映った。
2026年W杯はリオネル・メッシに涙の幕切れをもたらした。代表最後の試合となった決勝でアルゼンチンは惨敗。メッシのボールタッチは55回にとどまり、ハーフタイムショーより寂しい内容だった。
それでも39歳で8ゴール4アシストを記録し、シルバーボールとシルバーブーツを獲得。
彼は平凡なアルゼンチン代表を自身3度目となる決勝へ導き、イングランド戦での終盤の活躍は衰え知らずの才能を証明した。
ウェイン・ルーニーもBBCで「この大会でメッシは史上最高選手としての地位を確固たるものにした」と語った。
「私は有害だ」とマルセロ・ビエルサは語った。昨年11月、ウルグアイは控え中心の米国代表に1-5で屈辱的な敗北を喫した親善試合の後だった。「私と関わると、君たちはもっとひどい目に遭う。わかるか？」当時理解していなかった人でも、今ならわかるはずだ。
W杯ではグループHで1勝もできず、スペインに0－1で敗れて敗退。グアダラハラでの一戦でさえ、ベスト32進出を争うべきではなかった。
当時16位のチームならサウジアラビアやカーボベルデには楽勝のはずだったが、ウルグアイは両チームに引き分け、早期敗退は予想通りだった。大会前から舞台裏に問題があるのは明らかだった。
初戦前に指摘したように、彼は周囲を消耗させる“ラスト・コール”的な天才だ。別れが不和で幕を閉じたのも、当然だった。
「代表での私の任期は何も残さなかった」とこのアルゼンチン人監督は認めた。「私はウルグアイサッカーに何も残さない」。悲しいが事実だ。
イングランドがアルゼンチンに敗れた準決勝で、ジュード・ベリンガムは苛立ちを露わにした。気性の荒い23歳にとって、ほぼ2倍の年齢の選手が自分には及ばないレベルでプレーし続ける現実を直視するのは容易ではなかっただろう。
それでも大会全体では彼にとって大きな成功だった。クロアチアとの初戦前、トゥヘル監督の起用法は議論を呼んでいた。一部の評論家は、チーム内の調和を乱すとして代表招集に反対していた。
しかし、彼がいないイングランドは北米で苦戦していたはずだ。クロアチア、パナマ、メキシコ、ノルウェー戦で決定的な活躍を見せ、自信の根拠を示した。3位決定戦では、流麗なテクニックを生かした独走弾で勝利を決定づけた。
このロスタイム弾で1大会のイングランド人最多得点記録（7ゴール）を更新した。4年後、彼はさらに多くの得点を挙げるだろう。その頃には、ベリンガムがスタメンから外れることは考えられない。 チームは彼を中心に再構築され、メッシの後継者となる可能性は高い。
カナダは2026年ワールドカップで歴史を刻んだ。本大会初勝利をカタール戦6-0で飾り、ノックアウトステージへ。南アフリカ戦ではアディショナルタイムの劇的弾でベスト16進出した。ホッケー大国として知られるカナダ全土が沸いた。
しかし、大会を最も印象づけたのは、モロッコに0-3で敗れ大会を去った後にジェス・マーシュ監督が語った滑稽なインタビューだ。マーシュは「ヒューストンでは我々が上回っていた」「彼らより我々のほうがましだ」と主張した。
選手たちの成果を誇りに思うのは当然だが、その言葉は選手さえも当惑させた。強豪モロッコへの無用の失礼であり、彼がサッカー界で最も「パフォーマンス志向」とみなされる現実を改めて示しただけだった。
まず、ゴールデンボール賞のロドリがスペインの4バックを堅守した活躍に触れないわけにはいきません。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督がバルセロナのペドリをベンチに残し、ファビアン・ルイスを起用した采配も光りました。
スペインの優勝はチーム全員の努力の成果であり、全員が勝利のために全力で戦った。
中でもペドロ・ポロ、アイメリック・ラポルテ、マルク・ククレラ、そして19歳のパウ・クバルシの活躍は特筆に値する。
この4人は試合を通じて安定感抜群のプレーを見せ、スペインが大会を通じて1失点しか許さなかった最大要因となった。GKウナイ・シモンが8試合でセーブを10回しか必要としなかったのは、歴史的かつ驚異的な数字だ。
スコットランドは熱狂的なサポーターをワールドカップに送り込んだが、チームは最下位争いのレベルだった。予選を突破したものの、スティーブ・クラーク監督の保守的な采配は裏目。ジョン・マクギンのディフレクト弾でハイチに辛勝しただけで、3試合の枠内シュートはわずか7本。グループリーグで早々に姿を消した。
この結果、元スコットランド代表のクレイグ・バーリーやスティーブ・ニコルでさえ、3位チーム8チームがベスト32に進出するという荒唐無稽な方式によって自国が恩恵を受けることを望まなかった。
「勝ち進んだなら構わない」とバーリーはブラジルに0-3で敗れた後も進出の可能性があった段階でESPNに語った。「だがグループステージに進んだ初のスコットランド代表として祝うべきではない。なぜならそれは『デフォルト』での突破だからだ。
「スコットランドが負けても、（3位チーム順位表の）下位チームが負けても、私は何とも思わない。申し訳ないが、48チーム制のトーナメントだからこうなる。これは『凡庸さ』を報いているだけだ」
バーリーの指摘は的を射ていた。ブラジルやモロッコといった強豪と同じグループだったことを差し引いても、スコットランドがベスト32を争っていた事実自体が大会の信頼性を損ねていた。同胞ニコルもこれを認め、
「ワールドカップはエリートだけの大会であるべきだ。どの国でプレーしていても、選手なら誰もが一番欲しいメダルだ。それなのに、出場する資格のないチームが勝ち進むのでは価値が下がる」とリバプールのレジェンドは語った。
イングランド、アルゼンチン、フランス、スペインを忘れよう。2026年W杯の主役はカーボベルデだった。彼らは、美しさを失ったはずのサッカーに、なぜ私たちは still 惹かれるのかを思い出させてくれた。
出場国中最小のこの国に期待はほとんどなかったが、32強戦でアルゼンチンを追い詰め、大番狂わせ目前まで迫った。
試合は涙で終わったが、スタンドで息子に慰められるヌノ・コスタの姿や、シドニー・ロペス・カブラルの世界が称賛したシュートは、数多の忘れがたい記憶として残った。
初戦ではスペインを無失点に抑えた。その立役者は、無職の40歳GKヴォジーニャと、LinkedInでスカウトされた34歳DFピコ・ロペスだった。サウジアラビアとの引き分けで決勝トーナメント進出を決め、MOMのデロイ・ドゥアルテは「夢のようだ」と語った。
まるで夢のようだった。だが、ブビスタ監督の言葉通り、カーボベルデは「不可能などない」ことを示した。私たちは、その勇気に永遠に感謝するだろう。
ウズベキスタン戦で2得点を挙げた後、クリスティアーノ・ロナウドはカメラに向かって「戻ってきたぞ！戻ってきたぞ！」と叫んだ。しかし、彼はまだ完全に戻っていなかった。そもそも全盛期だったのかさえ疑問だ。むしろ、開幕2試合の出場停止が維持されたほうが、本人含め全員にとって良かったかもしれない。
北米のスタジアムをフラフラと歩く彼は、20年間にわたり得点を重ね、記録を塗り替え、トロフィーを勝ち取ってきた“本物のロナウド”ではなかった。41歳のストライカーは段ボールの切り抜き人形より動けず、最前線を率いる姿は空虚だった。
選手として、人間として彼をどう評価しようとも、今回の大会での姿は見るに堪えなかった。まるで遠目にも衝突が分かる交通事故のようだった。ハンドルを握るロベルト・マルティネスがまたしても「黄金世代」を無駄にしたのは驚きではない。監督免許を剥奪されてもおかしくない。
有能な監督なら、特にユーロ2024の屈辱的敗北後に代表引退を促したはずだ。しかし、彼は4年間をロナウドの気まぐれに費やし、ワールドカップ優勝を狙えたチームを台無しにした。
ロナウドは「自分のレガシーは傷つかない」と主張したが、それは誤りだった。ワールドカップを獲れなかったからではない。獲ろうとしていた才能あるチームの邪魔をしたからだ。
インファンティーノ氏は64チーム制W杯構想を提示し、「どの国もW杯出場を夢見られるべきだ」と語った。 しかし、その「すべての国」からパレスチナは除外されている。7月3日、同国ゴールキーパーのサリーム・カデル・アル・アシュカルがイスラエル軍の攻撃で死亡し、サッカー関係者の犠牲者は567人に達した。この攻撃は、一世代分の子どもたちの命や手足を奪い続けている。
当然、FIFAはアル・アシュカル氏の死を無視した。 ガザでエジプト救援委員会に勤め、市内でのワールドカップ観戦会を企画していた元英語教師モハメド・アル＝ワヒディ氏の殺害も無視した。アル＝ワヒディ氏はエジプト対アルゼンチンのベスト16戦の中継開始直前、8歳と10歳の兄弟2人を含む家族を空爆で失った。
この無意味な虐殺は、前夜3－2でアルゼンチンに敗れたエジプト代表のホッサム・ハッサン監督が、サッカー界が国民を見捨てたと語った言葉を痛烈に裏付けるものだった。
「これは我々にとって恥であると言いたい」と、彼は試合前の記者会見で語った。「まず、人間を置き去りにする意思決定者たちの恥だ。しかし、それはアラブ世界だけでなく、全世界の恥であり、すべての人々の恥でもある。
パレスチナに心を寄せない者は人間ではない。アラブ人でもヨーロッパ人でもアメリカ人でも同じだ。どこであれ、動物を傷つければ世界は反応する。だがミサイルで一日数千人が死ぬ現実には麻痺している。
宗教は関係ありません。私はアラブ人である前に人間です。サッカーを「ソフトパワー」として使い、メディアや世界中のアスリートが力を合わせ、一つのメッセージを届けたい。
「そのメッセージとは、次の通りです。『パレスチナの人々を放っておいてほしい。彼らに存在を認め、彼ら自身の生活を送らせてほしい。』」
ワールドカップは過去、ファシストや軍事政権、イメージアップを狙う主催者によって開催されてきた。しかし2026年、インファンティーノのせいで『1984』を思わせる状況となり、大会は信頼を失った。
抽選前に戦争を始めたトランプは「平和賞」扱いされ、入国禁止令でアフリカ代表審判など何百万人もの参加が阻まれた。これは史上最も「包括的」だと豪語したインファンティーノの言葉を空虚なものにした。
ジャーナリストが質問すると「落ち着け、リラックスしろ」と諭され、サッカーだけに集中するよう求められた。だが、米国の放映権保有者の広告収入を増やすため、試合形式は2ハーフから4クォーターへと変更されていた。
しかし、それ以上に深刻だったのは、トランプ氏がボスニア・ヘルツェゴビナ戦でフォラリン・バログンに提示されたレッドカードについてインファンティーノ氏に再検討を要請したと明かした件だ。FIFA当局者は電話の事実自体を何時間も否定し続けた。
大会はもはや「巨大な嘘」と化していた。だからこそ、ノルウェー対イングランド戦で起きた滑稽な「スパイダーカム」騒動の後に、FIFAが「自分の目や耳を信じないよう」求めたのは、皮肉にも当然だった。これはインファンティーノの最後の指令であり、来年の無投票再選へ道を開いた。
悲しいことに、サッカーはもはやかつての姿を失ってしまった。