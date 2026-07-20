ウズベキスタン戦で2得点を挙げた後、クリスティアーノ・ロナウドはカメラに向かって「戻ってきたぞ！戻ってきたぞ！」と叫んだ。しかし、彼はまだ完全に戻っていなかった。そもそも全盛期だったのかさえ疑問だ。むしろ、開幕2試合の出場停止が維持されたほうが、本人含め全員にとって良かったかもしれない。

北米のスタジアムをフラフラと歩く彼は、20年間にわたり得点を重ね、記録を塗り替え、トロフィーを勝ち取ってきた“本物のロナウド”ではなかった。41歳のストライカーは段ボールの切り抜き人形より動けず、最前線を率いる姿は空虚だった。

選手として、人間として彼をどう評価しようとも、今回の大会での姿は見るに堪えなかった。まるで遠目にも衝突が分かる交通事故のようだった。ハンドルを握るロベルト・マルティネスがまたしても「黄金世代」を無駄にしたのは驚きではない。監督免許を剥奪されてもおかしくない。

有能な監督なら、特にユーロ2024の屈辱的敗北後に代表引退を促したはずだ。しかし、彼は4年間をロナウドの気まぐれに費やし、ワールドカップ優勝を狙えたチームを台無しにした。

ロナウドは「自分のレガシーは傷つかない」と主張したが、それは誤りだった。ワールドカップを獲れなかったからではない。獲ろうとしていた才能あるチームの邪魔をしたからだ。