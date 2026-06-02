GOAL
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2026年ワールドカップの予想スタメン：48カ国代表の先発メンバー
アルジェリアの予想スタメン
(4-2-3-1) ジダン、ベルガリ、ベライド、ベンセバイニ、アイト・ヌリ、ゼルキ、ブダウィ、マフレズ、アウアル、シャイビ、グイリ
監督：ペトコビッチ
サウジアラビアの予想スタメン
(4-3-3) アル＝アキディ、ブシャル、タンバクティ、アル＝アムリ、アル＝ハルビ、カンノ、アル＝カイバリ、N・アル＝ダウサリ、マンダシュ、アル＝ブライカン、S・アル＝ダウサリ
監督：ドニス
アルゼンチンの予想スタメン
(4-3-3) マルティネス、モリーナ、オタメンディ、ロメロ、タリアフィコ、マカリスト、パレデス、フェルナンデス、メッシ、アルバレス、アルマダ
監督：スカローニ
オーストラリアの予想スタメン
(5-4-1) ライアン、イタリアーノ、デゲネク、サウター、チルカティ、ボス、メトカーフ、デブリン、オニール、イランクンダ、トゥーレ
監督：ポポヴィッチ
オーストリアの予想スタメン
(4-2-3-1) A.シュラーガー、ライマー、リエンハルト、アラバ、ムウェネ、X.シュラーガー、ザイヴァルト、ヴィマー、バウムガルトナー、サビッツァー、アルナウトヴィッチ
監督：ラングニック
ベルギーの予想スタメン
(4-2-3-1) クルトワ、カスタニェ、デバスト、テアテ、デ・カイパー、ティエレマンス、オナナ、ドク、デ・ブルイネ、トロサール、デ・ケテラール
監督：ガルシア
ボスニアの予想スタメン
(4-4-2) ヴァシル、デディッチ、カティッチ、ムハレモヴィッチ、コラシナツ、バヤクタレヴィッチ、スニッチ、タヒロヴィッチ、メミッチ、デミロヴィッチ、ジェコ
監督：バルバレズ
ブラジル代表の予想スタメン
(4-4-2) アリソン；ウェズリー、マルキーニョス、ガブリエル、ダグラス・サントス；ルイス・エンリケ、カゼミーロ、ブルーノ・ギマランイス、ラフィーニャ；ヴィニシウス、クーニャ
監督：アンチェロッティ
カナダの予想スタメン
(4-4-2) クレポー、シグル、ボンビト、ジョーンズ、ラリア、ブキャナン、コネ、エウスタキオ、デイヴィス、オルワセイ、デイヴィッド
監督：マーシュ
カーボベルデの予想スタメン
(4-2-3-1) ヴォジハ、モレイラ、ロペス、ボルジェス、ロペス・カブラル、レニーニ、ドゥアルテ、ロドリゲス、モンテイロ、カブラル、リヴラメント
監督：ブビスタ
コロンビアの予想スタメン
(4-2-3-1) モンテロ、ムニョス、サンチェス、ミナ、モヒカ、レルマ、リオス、アリアス、ハメス、ディアス、スアレス
監督：ロレンソ
予想される韓国の先発メンバー
(4-2-3-1) キム・スンギュ；ソル、キム・ミンジェ、イ・ハンボム、イ・テソク；ワン、カストロップ；イ・カンイン、イ・ジェソン、ペ；ソン
監督：ホン
コートジボワールの予想スタメン
(4-3-3) フォファナ、ドゥエ、クソヌ、ンディッカ、コナン、ケシエ、サンガレ、ウライ、ペペ、ゲサンド、ディオマンデ
監督：ファエ
キュラソーの予想スタメン
(4-3-3) ルーム、サンボ、ファン・エイマ、オビスポ、フロラヌス、J・バクーナ、コメナンシア、L・バクーナ、チョン、ロカディア、ゴレ
監督：アドヴォカート
クロアチア代表の予想スタメン
(4-2-3-1) リヴァコヴィッチ、スタニシッチ、スタロ、カレタ＝カル、グヴァルディオル、スチッチ、モドリッチ、パサリッチ、クラマリッチ、ペリシッチ、ブディミル
監督：ダリッチ
エクアドルの予想スタメン
(4-3-3) ガリンドス、プレシアド、オルドネス、パチョ、インカピエ、ヴィテ、カイセド、カスティージョ、イェボア、バレンシア、アングロ
監督：ベッカチェーチェ
エジプトの予想スタメン
(3-4-1-2) エル・シェナウィ、イブラヒム、アブデルマギフ、ラビア、ハニー、アテヤ、ラシーン、ファトゥー、アシュール、サラー、マルムシュ
監督：ハッサン
予想されるフランス代表の先発メンバー
(4-2-3-1) マイニャン、クンデ、サリバ、ウパメカノ、エルナンデス、ラビオ、チュアメニ、デンベレ、オリセ、ドゥエ、ムバッペ
監督：デシャン
ドイツの予想スタメン
(4-2-3-1) ノイアー、キミッヒ、ター、シュロッターベック、ラウム、パブロヴィッチ、ゴレツカ、サネ、ムシアラ、ヴィルツ、ハーヴェルツ
監督：トゥヘル
ガーナ代表の予想スタメン
(3-4-3) アサレ、アジェテイ、セイドゥ、オポン、イレンキ、シボ、パルテイ、メンサ、スレマナ、セメニョ、アユー
監督：ケイロス
日本の予想スタメン
(3-4-2-1) 鈴木；富安、谷口、板倉；堂安、遠藤、田中、中村；久保、伊藤；上田
監督：森保
ジョーダンの予想スタメン
(3-4-3) アブライラ、アブ・ダハブ、ナシブ、アル＝アラブ、ハッダド、アル＝ラワフベ、アル＝ラシュダン、アブ・タハ、タマリ、オルワン、アル＝マルディ
監督：セラミ
ハイチの予想スタメン
(4-3-3) プラシド、アルクス、アデ、デュヴェルヌ、エクスペリエンセ、ディードソン、ベルガルド、ピエール、イシドール、ナゾン、プロヴィデンス
監督：ミニェ
イングランドの予想スタメン
(4-2-3-1) ピックフォード、ジェームズ、ゲヒ、コンサ、オライリー、アンダーソン、ライス、サカ、ベリンガム、エゼ、ケイン
監督：トゥヘル
イランの予想スタメン
(4-2-3-1) ベイランヴァンド；ユーセフィ、カナアニ、ハリルザデ、モハンマディ；エザトラーヒ、ゴドス；ジャハンバクシュ、ガイエディ、モヘビ；タレミ
監督：ガレノエイ
イラクの予想スタメン
(4-2-3-1) ハッサン、フセイン・アリ、スラカ、タシーン、ドスキ、アル・アンマリ、バイエシュ、アリ・ジャシム、イクバル、アミン、アイメン・フセイン
監督：アーノルド
モロッコの予想スタメン
(4-2-3-1) ボノ；ハキミ、ディオプ、アゲルド、サラ・エディン；ウナヒ、エル・アイナウィ；ブラヒム・ディアス、サイバリ、タルビ；エル・カアビ
監督：ウアビ
メキシコ代表の予想スタメン
(4-3-3) ランゲル、サンチェス、モンテス、バスケス、ガヤルド、ピネダ、アルバレス、フィダルゴ、ベガ、ヒメネス、キノーネス
監督：アギーレ
ノルウェーの予想スタメン
(4-3-3) ナイランド、ライアーソン、ヘッゲム、オスティガード、ウルフ、トルストヴェット、ベルグ、ベルゲ、ソルロート、ハーランド、ヌサ
監督：ソルバッケン
ニュージーランドの予想スタメン
(4-2-3-1) クロコム、ペイン、ビンドン、ボクソール、カカーチェ、サメニック、ベル、マコワット、シン、ガーベット、ウッド
監督：バゼレ
オランダの予想スタメン
(4-2-3-1) ヴェルブルッゲン、ダムフリーズ、ファン・ダイク、アケ、ファン・デ・ヴェン、デ・ヨング、グラヴェンベルフ、マレン、ラインダース、ガクポ、デパイ
監督：クーマン
パナマ代表の予想スタメン
(3-4-2-1) モスケラ、ファリーナ、アンドラーデ、コルドバ、ムリージョ、カラスキーヤ、ゴドイ、デイビス、バルセナス、ディアス、ファハルド
監督：クリスチャンセン
パラグアイの予想スタメン
(4-4-2) ギル、カセレス、G・ゴメス、アルデレテ、アロンソ、D・ゴメス、オヘダ、ボバディージャ、アルミロン、エンシソ、アバロス
監督：アルファロ
ポルトガルの予想スタメン
(4-3-3) コスタ、カンセロ、ルベン・ディアス、イナシオ、ヌノ・メンデス、ジョアン・ネヴェス、ヴィティーニャ、ブルーノ・フェルナンデス、ベルナルド・シルバ、クリスティアーノ・ロナウド、ジョアン・フェリックス
監督：マルティネス
カタールの予想スタメン
(4-3-3) バーシャム、アル・ウイ、クキ、ペドロ・ミゲル、アル・アミン、ブディアフ、ファティ、ライエ、エドミルソン・ジュニア、アルモエズ・アリ、アフィフ
監督：ロペテギ
予想スタメン チェコ
(3-4-2-1) ホルニチェク、チャロウペク、フラナツ、クレジ、ゼレニー、ソウチェク、ダリダ、クーファル、プロヴォド、スルツ、シック
監督：コウベク
予想先発メンバー コンゴ民主共和国
(4-2-3-1) ムパシ；ワン＝ビサカ、ムベンバ、トゥアンゼベ、マスアク；ピッケル、ムトゥサミー；ボンゴンダ、カクタ、ウィッサ；バカムブ
監督：デサブレ
スコットランドの予想スタメン
(4-1-4-1) ゴードン、ヒッキー、ハンリー、マッケナ、ロバートソン、ファーガソン、ガノン＝ドーク、クリスティ、マクトミネイ、マクギン、アダムス
監督：クラーク
セネガルの予想スタメン
(4-2-3-1) メンディ、ディアッタ、クリバリ、ニアカテ、ヤコブス、イドリッサ・ゲイエ、パペ・ゲイエ、イスマイラ・サール、イリマン・ンディアイ、マネ、ジャクソン
監督：ティアウ
スペインの予想スタメン
(4-3-3) シモン；ジョレンテ、クバルシ、ラポルテ、ククレジャ；ペドリ、ロドリ、ファビアン・ルイス；ヤマル、オヤルサバル、N・ウィリアムズ
監督：デ・ラ・フエンテ
予想されるアメリカ代表の先発メンバー
(4-3-3) フリース、フリーマン、リチャーズ、トラスティ、アントニー・ロビンソン、マッケニー、バーハルター、アダムス、ウィーア、バログン、プリシッチ
監督：ポチェッティーノ
南アフリカ予想スタメン
(4-2-3-1) ウィリアムズ、ムダウ、シビシ、ンダマネ、モディバ、シトール、モコエナ、アポリス、ズワネ、モフォケン、フォスター
監督：ブロス
スウェーデンの予想スタメン
(3-4-2-1) ノードフェルト；スターフェルト、ラーゲルビエルケ、リンデロフ；スベンソン、カールストロム、アヤリ、グドムンドソン；ニグレン、エランガ；ギョケレス
監督：ポッター
スイスの予想スタメン
(4-3-3) コベル、ヴィドマー、アカンジ、エルヴェディ、ロドリゲス、フレウラー、シャカ、リーダー、ンドエ、エンボロ、バルガス
監督：ヤキン
チュニジアの予想スタメン
(4-3-3) ダーメン、ヴァレリー、ブロン、タルビ、アブディ、ガルビ、スキリ、ハンニバル、アシュリ、マストゥーリ、トゥネクティ
監督：ラムーシ
トルコの予想スタメン
(3-4-2-1) チャキル、デミラル、カバク、バルダクチ、チェリク、チャルハノール、コクチュ、オゼル、ギュレル、イルディズ、アクトゥルコグル
監督：モンテッラ
ウルグアイの予想スタメン
(4-3-3) ロシェ、バレラ、ヒメネス、アラウホ、オリベラ、バルベルデ、ウガルテ、ベンタンクール、カノッビオ、ヌニェス、ロドリゲス
監督：ビエルサ
ウズベキスタンの予想スタメン
(3-4-2-1) ネマトフ、アブドゥラエフ、アシュルマトフ、フサノフ、サイフィエフ、シュクロフ、ハムロベコフ、ナスルラエフ、ガニエフ、ウルノフ、ショムロドフ
監督：カンナヴァーロ