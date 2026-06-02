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World Cup In Demand Kits (05.22.2026)GOAL
Marco Trombetta

翻訳者：

2026年ワールドカップの予想スタメン：48カ国代表の先発メンバー

ワールドカップ

2026年ワールドカップに出場する各代表チームの予想スタメンとフォーメーション。

  • アルジェリアの予想スタメン

    (4-2-3-1) ジダン、ベルガリ、ベライド、ベンセバイニ、アイト・ヌリ、ゼルキ、ブダウィ、マフレズ、アウアル、シャイビ、グイリ

    監督：ペトコビッチ

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  • サウジアラビアの予想スタメン

    (4-3-3) アル＝アキディ、ブシャル、タンバクティ、アル＝アムリ、アル＝ハルビ、カンノ、アル＝カイバリ、N・アル＝ダウサリ、マンダシュ、アル＝ブライカン、S・アル＝ダウサリ

    監督：ドニス

  • アルゼンチンの予想スタメン

    (4-3-3) マルティネス、モリーナ、オタメンディ、ロメロ、タリアフィコ、マカリスト、パレデス、フェルナンデス、メッシ、アルバレス、アルマダ

    監督：スカローニ

  • オーストラリアの予想スタメン

    (5-4-1) ライアン、イタリアーノ、デゲネク、サウター、チルカティ、ボス、メトカーフ、デブリン、オニール、イランクンダ、トゥーレ

    監督：ポポヴィッチ

  • オーストリアの予想スタメン

    (4-2-3-1) A.シュラーガー、ライマー、リエンハルト、アラバ、ムウェネ、X.シュラーガー、ザイヴァルト、ヴィマー、バウムガルトナー、サビッツァー、アルナウトヴィッチ

    監督：ラングニック

  • ベルギーの予想スタメン

    (4-2-3-1) クルトワ、カスタニェ、デバスト、テアテ、デ・カイパー、ティエレマンス、オナナ、ドク、デ・ブルイネ、トロサール、デ・ケテラール

    監督：ガルシア

  • ボスニアの予想スタメン

    (4-4-2) ヴァシル、デディッチ、カティッチ、ムハレモヴィッチ、コラシナツ、バヤクタレヴィッチ、スニッチ、タヒロヴィッチ、メミッチ、デミロヴィッチ、ジェコ

    監督：バルバレズ

  • ブラジル代表の予想スタメン

    (4-4-2) アリソン；ウェズリー、マルキーニョス、ガブリエル、ダグラス・サントス；ルイス・エンリケ、カゼミーロ、ブルーノ・ギマランイス、ラフィーニャ；ヴィニシウス、クーニャ

    監督：アンチェロッティ

  • カナダの予想スタメン

    (4-4-2) クレポー、シグル、ボンビト、ジョーンズ、ラリア、ブキャナン、コネ、エウスタキオ、デイヴィス、オルワセイ、デイヴィッド

    監督：マーシュ

  • カーボベルデの予想スタメン

    (4-2-3-1) ヴォジハ、モレイラ、ロペス、ボルジェス、ロペス・カブラル、レニーニ、ドゥアルテ、ロドリゲス、モンテイロ、カブラル、リヴラメント

    監督：ブビスタ

  • コロンビアの予想スタメン

    (4-2-3-1) モンテロ、ムニョス、サンチェス、ミナ、モヒカ、レルマ、リオス、アリアス、ハメス、ディアス、スアレス

    監督：ロレンソ

  • 予想される韓国の先発メンバー

    (4-2-3-1) キム・スンギュ；ソル、キム・ミンジェ、イ・ハンボム、イ・テソク；ワン、カストロップ；イ・カンイン、イ・ジェソン、ペ；ソン

    監督：ホン

  • コートジボワールの予想スタメン

    (4-3-3) フォファナ、ドゥエ、クソヌ、ンディッカ、コナン、ケシエ、サンガレ、ウライ、ペペ、ゲサンド、ディオマンデ

    監督：ファエ

  • キュラソーの予想スタメン

    (4-3-3) ルーム、サンボ、ファン・エイマ、オビスポ、フロラヌス、J・バクーナ、コメナンシア、L・バクーナ、チョン、ロカディア、ゴレ

    監督：アドヴォカート

  • クロアチア代表の予想スタメン

    (4-2-3-1) リヴァコヴィッチ、スタニシッチ、スタロ、カレタ＝カル、グヴァルディオル、スチッチ、モドリッチ、パサリッチ、クラマリッチ、ペリシッチ、ブディミル

    監督：ダリッチ

  • エクアドルの予想スタメン

    (4-3-3) ガリンドス、プレシアド、オルドネス、パチョ、インカピエ、ヴィテ、カイセド、カスティージョ、イェボア、バレンシア、アングロ

    監督：ベッカチェーチェ

  • エジプトの予想スタメン

    (3-4-1-2) エル・シェナウィ、イブラヒム、アブデルマギフ、ラビア、ハニー、アテヤ、ラシーン、ファトゥー、アシュール、サラー、マルムシュ

    監督：ハッサン

  • 予想されるフランス代表の先発メンバー

    (4-2-3-1) マイニャン、クンデ、サリバ、ウパメカノ、エルナンデス、ラビオ、チュアメニ、デンベレ、オリセ、ドゥエ、ムバッペ

    監督：デシャン

  • ドイツの予想スタメン

    (4-2-3-1) ノイアー、キミッヒ、ター、シュロッターベック、ラウム、パブロヴィッチ、ゴレツカ、サネ、ムシアラ、ヴィルツ、ハーヴェルツ

    監督：トゥヘル

  • ガーナ代表の予想スタメン

    (3-4-3) アサレ、アジェテイ、セイドゥ、オポン、イレンキ、シボ、パルテイ、メンサ、スレマナ、セメニョ、アユー

    監督：ケイロス

  • 日本の予想スタメン

    (3-4-2-1) 鈴木；富安、谷口、板倉；堂安、遠藤、田中、中村；久保、伊藤；上田

    監督：森保

  • ジョーダンの予想スタメン

    (3-4-3) アブライラ、アブ・ダハブ、ナシブ、アル＝アラブ、ハッダド、アル＝ラワフベ、アル＝ラシュダン、アブ・タハ、タマリ、オルワン、アル＝マルディ

    監督：セラミ

  • ハイチの予想スタメン

    (4-3-3) プラシド、アルクス、アデ、デュヴェルヌ、エクスペリエンセ、ディードソン、ベルガルド、ピエール、イシドール、ナゾン、プロヴィデンス

    監督：ミニェ


  • イングランドの予想スタメン

    (4-2-3-1) ピックフォード、ジェームズ、ゲヒ、コンサ、オライリー、アンダーソン、ライス、サカ、ベリンガム、エゼ、ケイン

    監督：トゥヘル


  • イランの予想スタメン

    (4-2-3-1) ベイランヴァンド；ユーセフィ、カナアニ、ハリルザデ、モハンマディ；エザトラーヒ、ゴドス；ジャハンバクシュ、ガイエディ、モヘビ；タレミ

    監督：ガレノエイ


  • イラクの予想スタメン

    (4-2-3-1) ハッサン、フセイン・アリ、スラカ、タシーン、ドスキ、アル・アンマリ、バイエシュ、アリ・ジャシム、イクバル、アミン、アイメン・フセイン

    監督：アーノルド


  • モロッコの予想スタメン

    (4-2-3-1) ボノ；ハキミ、ディオプ、アゲルド、サラ・エディン；ウナヒ、エル・アイナウィ；ブラヒム・ディアス、サイバリ、タルビ；エル・カアビ

    監督：ウアビ


  • メキシコ代表の予想スタメン

    (4-3-3) ランゲル、サンチェス、モンテス、バスケス、ガヤルド、ピネダ、アルバレス、フィダルゴ、ベガ、ヒメネス、キノーネス

    監督：アギーレ

  • ノルウェーの予想スタメン

    (4-3-3) ナイランド、ライアーソン、ヘッゲム、オスティガード、ウルフ、トルストヴェット、ベルグ、ベルゲ、ソルロート、ハーランド、ヌサ

    監督：ソルバッケン


  • ニュージーランドの予想スタメン

    (4-2-3-1) クロコム、ペイン、ビンドン、ボクソール、カカーチェ、サメニック、ベル、マコワット、シン、ガーベット、ウッド

    監督：バゼレ


  • オランダの予想スタメン

    (4-2-3-1) ヴェルブルッゲン、ダムフリーズ、ファン・ダイク、アケ、ファン・デ・ヴェン、デ・ヨング、グラヴェンベルフ、マレン、ラインダース、ガクポ、デパイ

    監督：クーマン


  • パナマ代表の予想スタメン

    (3-4-2-1) モスケラ、ファリーナ、アンドラーデ、コルドバ、ムリージョ、カラスキーヤ、ゴドイ、デイビス、バルセナス、ディアス、ファハルド

    監督：クリスチャンセン


  • パラグアイの予想スタメン

    (4-4-2) ギル、カセレス、G・ゴメス、アルデレテ、アロンソ、D・ゴメス、オヘダ、ボバディージャ、アルミロン、エンシソ、アバロス

    監督：アルファロ


  • ポルトガルの予想スタメン

    (4-3-3) コスタ、カンセロ、ルベン・ディアス、イナシオ、ヌノ・メンデス、ジョアン・ネヴェス、ヴィティーニャ、ブルーノ・フェルナンデス、ベルナルド・シルバ、クリスティアーノ・ロナウド、ジョアン・フェリックス

    監督：マルティネス


  • カタールの予想スタメン

    (4-3-3) バーシャム、アル・ウイ、クキ、ペドロ・ミゲル、アル・アミン、ブディアフ、ファティ、ライエ、エドミルソン・ジュニア、アルモエズ・アリ、アフィフ

    監督：ロペテギ


  • 予想スタメン チェコ

    (3-4-2-1) ホルニチェク、チャロウペク、フラナツ、クレジ、ゼレニー、ソウチェク、ダリダ、クーファル、プロヴォド、スルツ、シック

    監督：コウベク


  • 予想先発メンバー コンゴ民主共和国

    (4-2-3-1) ムパシ；ワン＝ビサカ、ムベンバ、トゥアンゼベ、マスアク；ピッケル、ムトゥサミー；ボンゴンダ、カクタ、ウィッサ；バカムブ

    監督：デサブレ


  • スコットランドの予想スタメン

    (4-1-4-1) ゴードン、ヒッキー、ハンリー、マッケナ、ロバートソン、ファーガソン、ガノン＝ドーク、クリスティ、マクトミネイ、マクギン、アダムス

    監督：クラーク


  • セネガルの予想スタメン

    (4-2-3-1) メンディ、ディアッタ、クリバリ、ニアカテ、ヤコブス、イドリッサ・ゲイエ、パペ・ゲイエ、イスマイラ・サール、イリマン・ンディアイ、マネ、ジャクソン

    監督：ティアウ


  • スペインの予想スタメン

    (4-3-3) シモン；ジョレンテ、クバルシ、ラポルテ、ククレジャ；ペドリ、ロドリ、ファビアン・ルイス；ヤマル、オヤルサバル、N・ウィリアムズ

    監督：デ・ラ・フエンテ


  • 予想されるアメリカ代表の先発メンバー

    (4-3-3) フリース、フリーマン、リチャーズ、トラスティ、アントニー・ロビンソン、マッケニー、バーハルター、アダムス、ウィーア、バログン、プリシッチ

    監督：ポチェッティーノ


  • 南アフリカ予想スタメン

    (4-2-3-1) ウィリアムズ、ムダウ、シビシ、ンダマネ、モディバ、シトール、モコエナ、アポリス、ズワネ、モフォケン、フォスター

    監督：ブロス


  • スウェーデンの予想スタメン

    (3-4-2-1) ノードフェルト；スターフェルト、ラーゲルビエルケ、リンデロフ；スベンソン、カールストロム、アヤリ、グドムンドソン；ニグレン、エランガ；ギョケレス

    監督：ポッター


  • スイスの予想スタメン

    (4-3-3) コベル、ヴィドマー、アカンジ、エルヴェディ、ロドリゲス、フレウラー、シャカ、リーダー、ンドエ、エンボロ、バルガス

    監督：ヤキン


  • チュニジアの予想スタメン

    (4-3-3) ダーメン、ヴァレリー、ブロン、タルビ、アブディ、ガルビ、スキリ、ハンニバル、アシュリ、マストゥーリ、トゥネクティ

    監督：ラムーシ


  • トルコの予想スタメン

    (3-4-2-1) チャキル、デミラル、カバク、バルダクチ、チェリク、チャルハノール、コクチュ、オゼル、ギュレル、イルディズ、アクトゥルコグル

    監督：モンテッラ

  • ウルグアイの予想スタメン

    (4-3-3) ロシェ、バレラ、ヒメネス、アラウホ、オリベラ、バルベルデ、ウガルテ、ベンタンクール、カノッビオ、ヌニェス、ロドリゲス

    監督：ビエルサ


  • ウズベキスタンの予想スタメン

    (3-4-2-1) ネマトフ、アブドゥラエフ、アシュルマトフ、フサノフ、サイフィエフ、シュクロフ、ハムロベコフ、ナスルラエフ、ガニエフ、ウルノフ、ショムロドフ

    監督：カンナヴァーロ