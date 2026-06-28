イタリア時間深夜から夜にかけて行われたグループリーグ残り6試合で、2026年W杯ベスト16が出そろいました。ノックアウトステージに進むのは以下の代表チームです。 メキシコ、南アフリカ（グループA） スイス、カナダ、ボスニア（グループB） ブラジル、モロッコ（グループC）、アメリカ、オーストラリア、パラグアイ（グループD）、ドイツ、コートジボワール、エクアドル（グループE）、オランダ、日本、スウェーデン（グループF）、ベルギー、エジプト（グループG）、 スペイン、カーボベルデ（グループH）、フランス、ノルウェー、セネガル（グループI）、アルゼンチン、オーストリア、アルジェリア（グループJ）、コロンビア、ポルトガル、コンゴ民主共和国（グループK）、イングランド、クロアチア、ガーナ（グループL）。
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2026年ワールドカップのラウンド16対戦カードが決定。南アフリカ対カナダで幕開け。アルゼンチン、フランス、ドイツ、イングランド、ポルトガル、スペインの対戦相手は？
さっそく始めましょう
大会第1ステージの結果がまとまる間もなく、ベスト16をかけた最初の試合が始まる。 最初にベスト16を懸けて対戦するのは南アフリカとカナダで、6月28日（日）21時にロサンゼルスで試合を行う。16強戦の最終試合はコロンビア対ガーナで、7月4日（土）午前3時にカンザスシティで行われる予定だ。
以下、全試合日程です。
南アフリカ対カナダ
南アフリカ対カナダ - 2026年6月28日 21:00、ロサンゼルス
ブラジル 日本
ブラジル対日本 - 2026年6月29日 19:00、ヒューストン
ドイツ対パラグアイ
ドイツ対パラグアイ - 2026年6月29日 22:30、ボストン
オランダ対モロッコ
オランダ対モロッコ - 2026年6月30日 午前3時、モンテレイにて
コートジボワール・ノルウェー
コートジボワール対ノルウェー - 2026年6月30日 19:00、ダラス
フランス対スウェーデン
フランス対スウェーデン - 2026年6月30日 23:00（ニューヨーク／ニュージャージー時間）
メキシコ・エクアドル
メキシコ対エクアドル - 2026年7月1日 3:00（メキシコシティ時間）
イングランド対コンゴ民主共和国
イングランド対コンゴ民主共和国 - 2026年7月1日 18:00、アトランタ
ベルギー対セネガル
ベルギー対セネガル - 2026年7月1日 22:00、シアトル
米国・ボスニア
米国 vs ボスニア、2026年7月2日 午前2時（サンフランシスコ時間）
スペイン対オーストリア
スペイン対オーストリア - 2026年7月2日 21:00、ロサンゼルス
ポルトガル対クロアチア
ポルトガル対クロアチア - 2026年7月3日 午前1時（トロント）
スイス対アルジェリア
スイス対アルジェリア - 2026年7月3日 バンクーバー時間5:00
オーストラリア対エジプト
オーストラリア対エジプト - 2026年7月3日 20:00、ダラス
アルゼンチン・カーボベルデ
アルゼンチン対カーボベルデ - 2026年7月4日 00:00（マイアミ時間）
コロンビア対ガーナ
コロンビア対ガーナ - 2026年7月4日 3:30（カンザスシティ時間）