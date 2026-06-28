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2026年ワールドカップのラウンド16対戦カードが決定。南アフリカ対カナダで幕開け。アルゼンチン、フランス、ドイツ、イングランド、ポルトガル、スペインの対戦相手は？

ワールドカップ

6月28日から7月4日にかけて予定されている全16試合

イタリア時間深夜から夜にかけて行われたグループリーグ残り6試合で、2026年W杯ベスト16が出そろいました。ノックアウトステージに進むのは以下の代表チームです メキシコ、南アフリカ（グループA） スイス、カナダ、ボスニア（グループB） ブラジル、モロッコ（グループC）、アメリカ、オーストラリア、パラグアイ（グループD）、ドイツ、コートジボワール、エクアドル（グループE）、オランダ、日本、スウェーデン（グループF）、ベルギー、エジプト（グループG）、 スペイン、カーボベルデ（グループH）、フランス、ノルウェー、セネガル（グループI）、アルゼンチン、オーストリア、アルジェリア（グループJ）、コロンビア、ポルトガル、コンゴ民主共和国（グループK）、イングランド、クロアチア、ガーナ（グループL）。

  • さっそく始めましょう

    大会第1ステージの結果がまとまる間もなく、ベスト16をかけた最初の試合が始まる。 最初にベスト16を懸けて対戦するのは南アフリカとカナダで、6月28日（日）21時にロサンゼルスで試合を行う。16強戦の最終試合はコロンビア対ガーナで、7月4日（土）午前3時にカンザスシティで行われる予定だ。


    以下、全試合日程です。

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  • 南アフリカ対カナダ

    南アフリカ対カナダ - 2026年6月28日 21:00、ロサンゼルス

  • ブラジル 日本

    ブラジル対日本 - 2026年6月29日 19:00、ヒューストン


  • ドイツ対パラグアイ

    ドイツ対パラグアイ - 2026年6月29日 22:30、ボストン


  • オランダ対モロッコ

    オランダ対モロッコ - 2026年6月30日 午前3時、モンテレイにて

  • コートジボワール・ノルウェー

    コートジボワール対ノルウェー - 2026年6月30日 19:00、ダラス

  • フランス対スウェーデン

    フランス対スウェーデン - 2026年6月30日 23:00（ニューヨーク／ニュージャージー時間）

  • メキシコ・エクアドル

    メキシコ対エクアドル - 2026年7月1日 3:00（メキシコシティ時間）

  • イングランド対コンゴ民主共和国

    イングランド対コンゴ民主共和国 - 2026年7月1日 18:00、アトランタ


  • ベルギー対セネガル

    ベルギー対セネガル - 2026年7月1日 22:00、シアトル


  • 米国・ボスニア

    米国 vs ボスニア、2026年7月2日 午前2時（サンフランシスコ時間）

  • スペイン対オーストリア

    スペイン対オーストリア - 2026年7月2日 21:00、ロサンゼルス


  • ポルトガル対クロアチア

    ポルトガル対クロアチア - 2026年7月3日 午前1時（トロント）

  • スイス対アルジェリア

    スイス対アルジェリア - 2026年7月3日 バンクーバー時間5:00

  • オーストラリア対エジプト

    オーストラリア対エジプト - 2026年7月3日 20:00、ダラス

  • アルゼンチン・カーボベルデ

    アルゼンチン対カーボベルデ - 2026年7月4日 00:00（マイアミ時間）

  • コロンビア対ガーナ

    コロンビア対ガーナ - 2026年7月4日 3:30（カンザスシティ時間）