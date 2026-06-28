2026年ワールドカップのラウンド16対戦カードが決定。南アフリカ対カナダで幕開け。アルゼンチン、フランス、ドイツ、イングランド、ポルトガル、スペインの対戦相手は？

大会第1ステージの結果がまとまる間もなく、ベスト16をかけた最初の試合が始まる。 最初にベスト16を懸けて対戦するのは南アフリカとカナダで、6月28日（日）21時にロサンゼルスで試合を行う。16強戦の最終試合はコロンビア対ガーナで、7月4日（土）午前3時にカンザスシティで行われる予定だ。



以下、全試合日程です。