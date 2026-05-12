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Brazil England WC 26 kits Nike
Renuka Odedra

翻訳者：

2026年ワールドカップのユニフォーム：アルゼンチン、ブラジル、ポルトガル、イングランドなど、強豪国のユニフォームが公開された。

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サッカーの夏、お気に入りのチームを応援しよう

冬が近づき、サッカーの夏を夢見るばかり。しかし、2026年ワールドカップが間近です。6月11日開幕。アメリカ、メキシコ、カナダの3カ国が史上最高の大会を目指します。

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リオネル・スカローニ監督率いるアルゼンチン代表は、カタール2022で獲得したタイトルを防衛する。リオネル・メッシらが手にしたこの優勝は、アルゼンチンにとって3度目の頂点となった。

大会を控え、アディダス、ナイキ、プーマなどの主要ブランドが新しいユニフォームを発表している。2025年11月5日にはアディダスがドイツ、スペイン、ベルギー、メキシコなど22カ国のホームユニフォームを発表。各国の歴史と伝統をモダンに表現したデザインだ。

adidas WC kits adidas

各国の魂を映すユニフォームは、国旗の色や伝統パターンを取り入れ、歴史や風景、建築、過去の象徴的デザインを現代的に再解釈。ファンと選手を一つに結びます。

2026年3月20日、アディダスはパートナー25カ国の代表チーム向け公式アウェイキットを発表。各国の文化を取り入れ、幾何学模様や縦縞といったワールドカップのクラシックなデザインをモダンに再解釈しました。 

PUMA WC kits PUMA

ピッチでのパフォーマンスからストリートでのカルチャーまで、サッカーとアディダスの絆は深い。36年ぶりに世界最高峰の舞台に帰還するにあたり、アディダスの象徴「トレフォイル」が各ジャージの右胸に配された。  90年代のサッカー文化へのオマージュであり、現代のニーズに合わせて再構築。アスリートとファンを結ぶ誇り高き一着だ。 

同日、ナイキもホームとアウェイの代表ユニフォームを発表。各チームの伝統と未来への希望を鮮やかに表現した。 

Nike football home kitsNike

ナイキはビジョンの中核に「Aero-FIT」冷却テクノロジーを据え、コンピューター設計とステッチ単位の編み上げで過酷な環境でもアスリートを涼しく保つ。

プーマも2026年3月24日、ワールドカップに出場する各代表チームのユニフォームを発表。アイデンティティと伝統を追求したデザインは圧巻です。各ユニフォームは、国の文化と精神を表現しつつ、最高レベルの試合にも対応。サッカーを楽しむすべての人々の感情に寄り添っています。

自宅で観戦するもよし、友人とパーティーを開くもよし、現地へ行くならなおのこと、その場にふさわしい装いが欲しい。GOALが全ラインナップを解説するので、このビッグイベントに向けて準備万端整えよう：

ショップ：2026年ワールドカップ ユニフォーム

  • Algeria Home WC 2026 Kit adidas

    アルジェリア I ホーム

    アルジェリア代表ホームユニフォームは、砂漠の砂丘からインスピレーションを得たベージュと白のダイナミックなストライプが特徴。ネックラインと肩には鮮やかなグリーンがアクセントとして配されています。うねるような砂丘を表現したデザインは、チームと故郷の絆を象徴します。首の後ろにはアラビア語で「アルジェリア」と刻まれています。

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  • Algeria Away kit WC 26adidas

    アルジェリア I アウェイ

    アルジェリアの砂漠とオアシスの色から生まれたアウェイユニフォーム。深緑をベースに縦の緑ストライプが印象的です。首後ろにはアラビア語で「ALGERIA」と入り、チームと祖国をつなげます。

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  • Argentina Home WC 2026 Kit 2adidas

    アルゼンチン I ホーム

    スカイブルーと白の伝統的縦縞に、3色のグラデーションを施し、ダイナミックなデザインに刷新。1978、1986、2022年優勝ユニフォームの青を継承。首裏にはAFA設立年「1896」を刻印。 

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  • Argentina Away kit WC 26Getty Images

    アルゼンチン I アウェイ

    アウェイユニフォームは、アルゼンチンの芸術遺産に着想を得た渦巻くブルーのグラフィックが特徴。黒を基調に白をアクセントとし、様式化されたラインや花、つる植物が鮮やかなコントラストで際立ちます。 首裏には5月の太陽を背景に「アルゼンチン」の文字を刻印。 

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  • Australia WC 26 home kit Nike

    オーストラリア I ホーム

    ホームキットは、2006年のオーストラリア代表モデルとナイキ「トータル90」シリーズにインスパイアされています。伝統のイエローとグリーンが現代風に刷新され、グラデーションのグリーンショーツが動きと奥行きを表現します。このキットはオーストラリアサッカーの歴史を称え、トップレベルでの存在感を強めます。

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  • Australia WC 26 Away kitNike

    オーストラリア（アウェイ）

    アウェイキットはオーストラリアの日の出に着想を得ており、サッカーの未来への勢いと可能性を象徴します。コーラルとダークグリーンのグラデーションがエネルギーと前進感を表現し、レンチキュラー加工のエンブレムが立体的な動きを演出します。

    オーストラリア代表ユニフォームはNikeShopチェック。

  • Austria WC 26 home kit PUMA

    オーストリア I ホーム

    オーストリア代表は、シンプルながら力強い。大胆な赤を基調に、深みのある黒の袖とシャープな白のトリムが国旗の色を際立たせる、無駄を削ぎ落としたデザインだ。規律と身体能力、チームワークで育まれたサッカー文化が反映され、親しみやすい雰囲気を漂わせる。

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  • Austria WC 26 away kitPUMA

    オーストリア I アウェイ

    アウェイキットは、先進的な視点でオーストリアのアイデンティティを再解釈。アルプスを思わせる柔らかな色に、山岳の起伏を地形線で重ねました。ホームキットの威厳とは対照的に、明るく自由な雰囲気で同じ土地の魅力を表現します。

    PUMAShopにてオーストリア代表ユニフォーム販売中。

  • Belgium Home WC 2026 Kit adidas

    ベルギー I ホーム

    ベルギーのホームユニフォームは、国内のゴシック様式ステンドグラスにインスパイアされたデザインです。男子代表「レッドデビルズ」と女子代表「レッドフレイムズ」のアイコンが、赤いベース全体に配されています。肩と袖口には、国旗の黒と黄色が縁取りされています。

    ベルギー代表ユニフォームはadidasShopチェック。 

    Fanaticsでもお買い求めいただけます。

  • Belgium Away kit WC 26adidas

    ベルギー I アウェイ

    アウェイユニフォームは、ベルギーの芸術家ルネ・マグリットとシュルレアリスムへのオマージュです。ライトブルー、ピンク、ホワイトのパターンが全体に施され、重なり合う線と形が奥行きと動きを生み出します。国章やボール、ピッチのラインマークなど、サッカーを象徴するモチーフも配置。 さらに、作品『イメージの欺瞞』のフレーズ「Ceci n'est pas une pipe（これはパイプではない）」をアレンジした「Ceci n'est pas un maillot（これはユニフォームではない）」の文字が首元にさりげなくあしらわれています。

    adidasShopでベルギー代表ユニフォームをチェック。 

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  • Brazil WC 26 home kitNike

    ブラジル I ホーム

    ホームキットは、ブラジル代表のルーツを現代的に解釈し、動きとエネルギーを表現したデザインです。国旗の要素を歪め、特殊な編み技術でグラフィック化することで、シャツ全体にテクスチャーを生み出します。静的なエンブレムではなく、国旗そのものを身にまとい、汗を流す11選手の象徴です。 象徴的な黄・緑・青がニットの動きで際立ち、ブラジルの視覚的アイデンティティを強調する。

    ナイキショップで発売中。

  • Brazil WC 26 away kitNike

    ブラジル I アウェイ

    ジョーダン・ブランドのブラジル代表アウェイユニフォームは、ブラジルの速く恐ろしい捕食者の色と模様からインスピレーションを得て、ピッチに頂点を目指す精神をもたらします。伝統的な黄と青にジョーダンらしいエレファントプリントが融合し、独自のスタイルを生み出しています。

    ナイキショップで今すぐチェック。

  • Canada WC 26 home kit Nike

    カナダ I ホーム

    ホームキットはカナディアンフットボールのDNAを受け継ぐ。中央に配した2色のメープルリーフは北を指し、チームの前進を象徴する。カナダのアウトドアウェアに着想を得た職人技が、耐久性と精巧さを高める。大胆で一目でわかるデザインは、団結と強さ、国民の誇りを表現する。

    カナダ代表ユニフォームはNikeShop発売中。

  • Canada WC 26 away kitNike

    カナダ（アウェイ）

    このアウェイキットは、近年の好調さを反映し、自信と妥協なき姿勢を表現。凍てついた風景に着想を得たひび割れグラフィックが、緊張感と美しさを同時に放ちます。スケートブレードのように刻まれた凍ったカエデの葉が、カナダのウィンタースポーツの伝統を象徴。ダークで斬新なデザインが、強烈な迫力と前進する勢いを伝えます。

    カナダ代表ユニフォームはNikeShop発売中。

  • Colombo Home WC 2026 Kit adidas

    コロンビア I ホーム

    コロンビア代表ホームユニフォームは、幻想と現実を融合する「マジカル・リアリズム」に着想を得ています。黄色い蝶が象徴としてあしらわれ、ブルーのショーツとレッドのソックスと組み合わせることで、一目でコロンビアとわかるスタイルです。

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    Fanaticsでも販売中。

  • Colombia Away kit WC 26adidas

    コロンビア I アウェイ

    このアウェイユニフォームは、コロンビアの生物多様性と2つの海岸線を称え、その色を融合しています。太平洋の濃い青とカリブ海の明るい青を組み合わせた繰り返しのパターンが全体に配され、ずらした縦ラインが躍動感を生み出します。 大胆なイエローのトリムが3本ライン、袖口、ロゴを彩り、首後ろの「COLOMBIA」にも反映。祖国への誇りと絆を象徴します。 

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    Fanaticsでもお買い求めいただけます。

  • Croatia WC 26 home kit Nike

    クロアチア I ホーム

    ホームキットには、クロアチアの伝統的なチェック柄が、より小さく洗練されたスケールで復活しました。1990年のデザインを忠実に再現しつつ、現代のサッカーに合わせてアップデートされています。 これは単なるレプリカの再現ではなく、オリジナルが持つ精神と視覚的インパクトを忠実に受け継いだ新しい解釈です。その結果、一目でクロアチアとわかる親しみやすさと現代的な洗練さを備えたホームキットが完成しました。伝統とパフォーマンスを追求した精密さが絶妙に調和し、クロアチアのサッカー史に刻まれた歴史的な瞬間を称えています。

    クロアチア代表ユニフォームはNikeShop発売中。

  • Croatia WC 26 away kitNike

    クロアチア I アウェイ

    アウェイキットは、ホームと同じアイデンティティをダークトーンで静かに表現します。象徴的なチェック柄はブルーに染まり、ホームとの連続性を保ちつつ強いコントラストを生みます。ダークな仕上がりは落ち着きと威厳を与え、ホームを引き立てつつも自信を持って存在感を示すモダンな対となっています。

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  • Curucao Away kit WC 26adidas

    キュラソー I アウェイ

    キュラソーのアウェイユニフォームは、首都ウィレムスタッドのプンダとオトロバンダ地区、ユネスコ世界遺産のカラフルな建物を称えます。パステルイエローをベースに、ピンク、ターコイズ、オレンジのストライプが鮮やかです。袖や袖口、アディダスロゴと国章を囲むブルーが全体を引き締めます。

    アディダス公式オンラインショップでチェック

  • Czech Republic home kit PUMA

    チェコ共和国 I ホーム

    大胆さと国民的誇りがチェコ代表を牽引する。深紅のボディには視線を散らすことなく奥行きを与える全体柄を配置し、襟と袖には青と白のアクセントを配した。伝統に根ざしながらも現代的に表現されたデザインだ。

    チェコ代表ユニフォームはPUMAShopで販売中。

  • Czech Republic away kitPUMA

    チェコ共和国 I アウェイ

    アウェイキットは無駄を削ぎ落としたエレガンスが特徴。シンプルな白を基調に、スケッチや街の地図、歩道のチョーク跡を思わせる抽象的なラインが即興性と自由さを表現する。ゴールドのディテールがさりげないアクセントとなり、洗練さと鋭さを調和させる。

    チェコ代表ユニフォームはPUMAShopで販売中。

  • Egypt WC 26 home kit PUMA

    エジプト I ホーム

    エジプトのホームユニフォームには深い象徴性が込められています。胸元にかけて鮮やかな赤が徐々に濃くなり、古代のヒエログリフと現代カイロの活気を思わせる角ばった幾何学模様が重ねられています。黒と金のアクセントが威厳と野心を際立たせます。その重厚な佇まいは、文化遺産と同様に深いサッカーの歴史を持つこの国にふさわしいものです。

    エジプト代表ユニフォームPUMAShop今すぐチェック。

  • Egypt WC 26 away kit PUMA

    エジプト I アウェイ

    アウェイキットは、柔らかい白をベースに、同系色の抽象パターンと砂漠の砂や光の移ろいを表現したデザインです。襟元のダークグリーンのトリムが落ち着きを添え、洗練された印象に仕上げています。 

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  • England WC 26 Home kitNike

    イングランド I ホーム

    ホームキットは、イングランドサッカーの伝統を受け継ぐオールホワイトを現代的にアップデート。生地に直接織り込んだ繊細なモチーフが、クラシックなシルエットに奥行きを与えます。エンブレム上のメタリックゴールドの星が、新たな力強さを表現。歴史を称えつつ、イングランドの復活を世界へ告げます。

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  • England WC 26 away kitNike

    イングランド I アウェイ

    赤のトップスとネイビーのショーツを組み合わせたこのアウェイキットは、イングランド代表の新たなビジュアルアイデンティティを象徴します。伝統を守りつつ既成概念に挑む、未来志向のチーム姿勢を表しています。中央には連盟エンブレムとメタリックゴールドの星が配され、存在感と誇りを際立たせます。

    イングランド代表ユニフォームはNikeShop発売中。

  • France WC 26 kit home Nike

    フランス I ホーム

    フランス代表ホームユニフォームは、新世代のエネルギーと現代サッカーのエレガンスを体現。若々しく表現力豊かなデザインは、フランスのオートクチュールに着想を得た白い襟が特徴。伝統の青・白・赤を現代的に再解釈し、生地に織り込んだ青の模様がチームのスピード感を表現。メタリック銅色のエンブレムが、クラシックな白いポロカラーと赤いボタンプラケットを引き立てます。 

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  • France WC 26 away kitNike

    フランス I アウェイ

    フランス代表アウェイユニフォーム「リベルテ（Liberté）」は、自由の女神像に着想を得た革新的なデザインだ。ライトブルーグリーンのベースは像の現在の色を、メタリック銅色のアクセントは原点を表現する。 袖のトリコロールとタイポグラフィが、洗練されたミニマルな印象を与えます。伝統とモダンが交差するデザインは、フランスが守り続ける「自由」の精神を体現しています。

    NikeShopにてフランス代表ユニフォームを発売中。

  • Germany Home WC 2026 Kit adidas

    ドイツ I ホーム

    ドイツ代表のホームユニフォームは、過去の栄光を称え、名作ユニフォームへのオマージュを込めています。ダイヤモンド柄とシェブロン柄は、2014年ワールドカップ優勝モデルなど、歴代ユニフォームから着想を得ています。

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  • Germany Away kit WC 26adidas

    ドイツ I アウェイ

    ホームキットのビジュアルコンセプトを受け継ぎ、斜めのシェブロン柄をネイビーブルーの全面柄として再解釈。3つの形が絡み合うリズミカルな繰り返しパターンを形成しています。 カラーパレットにはDFBの歴史が凝縮されています。1954年のクラシックなブルー、60～80年代の青と白のトレーニングトップ、90年代の鮮やかなアクアブルーが融合し、アクセントを加えます。 これらの要素が調和し、力強い印象を生み出します。ジャージの裾にはフラッグラベルを配置。1954年から続くアディダスとドイツ代表のパートナーシップを静かに語ります。

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  • Ghana WC 26 home kit PUMA

    ガーナ I ホーム

    純粋なエネルギー。白いベースに、赤・黄・緑の鮮やかなグラデーションと大胆な幾何学模様がリズムよく広がる。中央には象徴的な「ブラックスター」を配置。祝祭的で堂々としたデザイン。

    PUMAShopでガーナ代表ユニフォーム販売中。

  • Ghana WC 26 Away kitPUMA

    ガーナ I アウェイ

    ゴールドのアウェイキットは力強さと前向きなエネルギーで視線を捉えます。全体に配したケンテ織り柄が文化的深みを添え、赤いトリムとブラックスターがガーナの伝統を象徴します。

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  • Ivory Coast WC 26 home kitPUMA

    コートジボワール I ホーム

    コートジボワールのホームユニフォームは、祝祭そのものです。鮮やかなオレンジ地に伝統織物の柄が施され、躍動感と温かみを放ちます。グリーンのアクセントが全体を引き締め、誇りと団結を象徴します。これこそが、魂のサッカーです。

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  • Ivory Coast WC 26 away kitPUMA

    コートジボワール I アウェイ

    アウェイキットは白いベースに、木漏れ日とコートジボワールの自然を思わせる繊細なパターンが重ねられています。国旗のオレンジとグリーンが縁を彩り、職人技を際立たせます。

    PUMAShopにて販売中。

  • Japan Home WC 2026 Kit adidas

    日本 I ホーム

    日本代表ホームジャージの定番ブルーに、アッシュブルーの直線的グラフィックを配置。空と海が交わる地平線の霞を表現しました。首後ろには日本の国旗を配しています。

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  • Japan Away kit WC 26adidas

    日本 I アウェイ

    「Colours Beyond the Horizon（地平線の彼方の色彩）」に着想を得た日本代表アウェイユニフォームは、12色のストライプで国民の団結と絆を表しています。 オフホワイトのベースに、雨のように淡く重なる11本の縦縞がピッチ上の選手たちを表し、中央の太い赤ストライプはファンたちの熱量を表現します。 首後ろには国旗を配置し、国民の誇りとアイデンティティを示します。 

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  • Mexico Home WC 2026 Kit adidas

    メキシコ I ホーム

    メキシコ代表の新ホームユニフォームは、伝統と未来が融合しています。このユニフォームは、次のFIFAワールドカップで世代を超えたファンを結ぶエネルギーと誇りを体現します。サッカーに生き、サッカーに息づくこの国の揺るぎない支持を称え、共有するすべての瞬間がメキシコの魂を映し出します。 首元には「SOMOS MÉXICO（我らはメキシコ）」の文字が刻まれ、団結と情熱を象徴します。

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  • Mexico Away kit WC 26adidas

    メキシコ I アウェイ

    メキシコの歴史にインスパイアされたアウェイユニフォーム。白地にグレーで配したグラフィックは、伝統建築や芸術に見られる「グレカス」模様を抽象的な階段パターンで表現し、メキシコの建物特有の階段状外観を連想させます。 首裏には「SOMOS MÉXICO（我らはメキシコ）」の文字が入り、3度目のFIFAワールドカップ開催を控えるメキシコの団結と情熱を示す。 

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  • Morocco WC 26 home kitPUMA

    モロッコ I ホーム

    深みのある力強い赤を基調に、襟と袖にはモロッコの伝統模様と緑のアクセントを配しました。洗練と自信が漂うデザインです。

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  • Morocco WC 26 away kitPUMA

    モロッコ I アウェイ

    アウェイキットは、白を基調に、モロッコのタイルや建築 inspired な繊細な幾何学模様が特徴。赤と緑のアクセントが優雅さと力強さを際立たせます。 

    モロッコ代表ユニフォームはPUMAShopで販売中。

  • Netherlands WC 26 Home Nike

    オランダ I ホーム

    オランダ代表ホームユニフォームは、伝統の「オランジェ」を進化させ、より鮮やかに再解釈しました。遠くからでも目立つようデザインされた、最も鮮やかなオレンジが特徴です。レンチキュラー技術を採用した連盟エンブレムは、動きと立体感で選手が動くたびに表情を変えます。一目でわかる存在感とエネルギーで、オランダらしさを誇らしく表現しています。

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  • Netherlands WC 26 AwayNike

    オランダ I アウェイ

    アウェイキットは、オランダ代表の歴史的なオールホワイトデザインを復活。微細なグラデーションに着想を得たオレンジの横グラデーションが実験性と精密さを表現します。中央の特大レンチキュラー・クレストが革新性を強調。すっきりとした幾何学的なラインが、オランダのデザイン原則を示し、未来への進歩を予感させます。

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  • New Zealand WC 26 home kit PUMA

    ニュージーランド I ホーム

    ニュージーランドのホームユニフォームは、黒を基調に、シダや海岸線、火山を思わせる抽象的なパターンがモダンな躍動感を生み出します。胸元のシルバーファーンがアイデンティティを主張し、静かでありながら力強さを放ちます。 

    ニュージーランド代表ユニフォームPUMAShop今すぐチェック。

  • New Zealand WC 26 away kit PUMA

    ニュージーランド I アウェイ

    淡いアイスブルーのベースが、アウェイキットに柔らかさと冒険心を添えます。有機的なラインは、ニュージーランドの陸と海をつなぐ地形や水流をモダンに表現しています。

    PUMAShopにてニュージーランド代表ユニフォーム販売中。

  • Norway WC 26 home kitNike

    ノルウェー I ホーム

    ホームキットは、ノルウェーの象徴「オールレッド」を受け継ぎ、国旗からインスピレーションを得ています。ヴァイキングの伝統に基づくウルネス様式のグラフィックが青いストライプに織り込まれ、古代と現代のパフォーマンスを結びつけます。このキットは国民の誇りと団結を示し、ノルウェーの歴史を称えつつ世界舞台での存在感を高めます。

    NikeShopにてノルウェー代表ユニフォーム販売中。

  • Norway WC 26 Away kitNike

    ノルウェー I アウェイ

    ノルウェー代表史上初、全身黒のアウェイキット。最前線で暴れ回る「ヴァイキングのベルセルク」に着想を得たデザインは、新時代の幕開けを告げます。ミニマルで容赦ないルックスが、抑制された自信と強さを放ちます。

    NikeShopにてノルウェー代表ユニフォーム販売中。

  • Paraguay WC 26 home kitPUMA

    パラグアイ I ホーム

    定番の赤×白ストライプが新しくなって復活。ヴィンテージ加工が歴史と使い込んだ風合いを表現。襟と袖口のブルーが国旗を思わせ、伝統とモダンが調和します。

    パラグアイ代表ユニフォームはPUMAShop今すぐチェック。

  • Paraguay WC 26 away kitPUMA

    パラグアイ I アウェイ

    ブラックとティールが織りなすカモフラージュ柄が、大胆で予測不能な動きを表現。戦術性とモダンさを兼ね備えたデザインは、パラグアイ代表の不屈の精神と適応力を象徴します。

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  • Portugal PUMA WC 26 kit PUMA

    ポルトガル I ホーム

    ポルトガルのホームユニフォームは、海洋国家の誇りと情熱を表現しています。赤を基調に、波をモチーフにした緑のアクセントが海洋のルーツと不屈の精神を象徴します。緑と金のトリムが国旗の色を引き立て、ポルトガルのエンブレムが伝統を刻みます。大胆でエレガントな一着です。

    FanaticsShopチェック

    PUMAShopでチェック

  • Portugal WC 26 away kitPUMA

    ポルトガル I アウェイ

    ポルトガルの「海の魂」がアウェイキットに息吹を吹き込みます。白いベースに青緑の波模様が力強く広がり、海との深い結びつきと探検の歴史を表現しています。

    ポルトガルのユニフォームはFanaticsShop入手可能。

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  • Qatar Home WC 2026 Kit adidas

    カタール I ホーム

    カタール代表ホームユニフォームは、国旗の白とマルーンを分けるジグザグラインを着想源にデザイン。マルーン色のシャツ中央には濃い色のギザギザが縦走り、首裏にはアラビア語で「カタール」と記されています。 

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  • Qatar Away kit WC 26adidas

    カタール I アウェイ

    カタールのアウェイユニフォームには、砂漠の砂丘に着想を得た抽象的なグレーの波模様がデザインされています。首後ろにはアラビア語で「カタール」と刻まれ、国民の誇りと団結を象徴します。

    adidasのカタール代表ユニフォームをチェックしよう。

  • Saudi Arabia Home WC 2026 Kit adidas

    サウジアラビア I ホーム

    サウジアラビアのホームユニフォームは、同国の装飾扉にインスパイアされた紫と深緑の全面プリントが特徴。ラベンダー畑をイメージさせるディテールと、ハヤブサやヤシの木を幾何学模様でモダンに表現しています。

    adidasのサウジアラビア代表ユニフォームをチェック。 

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  • Saudi Arabia Away kit WC 26adidas

    サウジアラビア I アウェイ

    サウジアラビアのアウェイユニフォームは、真珠のような光沢を持つホワイトをベースに、伝統衣装の織り模様を採用。ロゴとエンブレムにはロイヤルゴールド、ネックラインと背番号には深緑がアクセントとして使われています。背中にはヤシの木と交差した剣を配し、伝統とアイデンティティを表現しています。

    adidasのサウジアラビア代表ユニフォームをチェック。 

    Fanaticsでサウジアラビア代表ユニフォームを購入する

  • Scotland Home WC 2026 Kit adidas

    スコットランド I ホーム

    スコットランドのホームユニフォームは、伝統的な「ソタイア」を濃紺の繰り返しパターンで中央に配置。首後ろにもソタイアのグラフィックがアクセントです。

    アディダスのスコットランド代表ユニフォームを今すぐチェック

  • Scotland Away kit WC 26adidas

    スコットランド I アウェイ

    アウェイユニフォームには、スコットランド伝統のスカーレットレッドが復活。細い紫の縦縞がモダンなアクセントを加えます。首後ろには紫と緑のアザミが控えめに刺しゅうされ、不屈の精神を象徴します。

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  • Senegal WC 26 home kitPUMA

    セネガル I ホーム

    セネガルのホームユニフォームは、エレガンスと文化への誇りが融合。白を基調に、伝統的な織物やシンボルから着想を得た繊細な同系色の模様が奥行きと質感を生み出します。緑、黄色、赤の控えめなアクセントが国旗を連想させ、洗練された力強さを感じさせます。

    セネガルのユニフォームはPUMAShop好評販売中。

  • Senegal WC 26 away kitPUMA

    セネガル I アウェイ

    アウェイキットは、大胆で妥協のない配色に一新。深みのあるティール色のボディには、動きと自然のエネルギーを感じさせる有機的なパターンが施されています。イエローとレッドのトリムがデザインを引き締め、セネガルサッカーの喜びと活気を祝祭的に表現しています。

    セネガルのユニフォームはPUMAShopチェック。

  • SA 2026 kitadidas

    南アフリカ I ホーム

    南アフリカ2026年ホームユニフォームは、緑の縁飾りを配した伝統の黄色いデザインを維持。現代的なシルエットと高性能素材で世界基準に対応します。

    南アフリカ12の公用語への敬意を示し、多様性と団結、サッカーへの愛を表現。繊細なグラフィックは、スタジアムに響く多くの声を象徴します。 

    アディダス公式オンラインショップ今すぐチェック。

  • South Africa Away kit WC 26adidas

    南アフリカ I アウェイ

    アウェイユニフォームは、南アフリカを象徴するグリーンとゴールドを大胆に配色。伝統的なグリーンベースに、襟の白とゴールドのトリムが洗練さを添えます。袖口やロゴのゴールドとホワイトが、時代を超えたエレガンスと、世界舞台での活躍への野心を表現しています。

    アディダス公式オンラインショップで南アフリカ代表ユニフォームをチェック。

  • South Korea WC 26 home kitNike

    韓国 I ホーム

    ホームキットは、古来より強さと守護の象徴とされる「白虎」を大胆に再解釈したデザインです。虎のカモフラージュ柄が施された生地は、伝統とモダンが融合したダイナミックなビジュアルを生み出します。特注のタイポグラフィは、韓国の書道と西洋の要素を組み合わせ、過去と現在をつなげます。 抑制された攻撃性と視覚的な自信で韓国代表のアイデンティティを表現し、チームスピリットを体現しています。

    韓国代表ユニフォームはNikeShopで販売中。

  • South Korea WC 26 away kitNike

    韓国 I アウェイ

    アウェイキットは花をモチーフに、韓国の情熱と勢いを表現し、「アンブッシュ」のテーマを深めています。高まりと解放の瞬間における動き、感情、集団のエネルギーを捉え、強烈な輝きを放ちます。大胆なバイオレットを基調に、グラフィックは優雅さと力強さをバランスよく融合。美しさと攻撃性を兼ね備えた韓国の競技スタイルを反映しています。このキットは表現力と自信に満ち、鋭い競争力を保ちつつ、文化的誇りを高揚させる新たなアイデンティティです。

    韓国代表ユニフォームはNikeShop発売中。

  • Spain Home WC 2026 Kit adidas

    スペイン I ホーム

    2026年ワールドカップのスペイン代表ホームユニフォームは、赤を基調に、国旗やエンブレムに着想を得た黄色のピンストライプが特徴。首元背面には「ESPANA」の文字が配され、選手たちが国の魂を背負うことを象徴しています。 

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    Fanaticsでもお買い求めいただけます。

  • Spain Africa Away kit WC 26adidas

    スペイン I アウェイ

    スペイン代表のアウェイユニフォームは、同国の文学史にインスパイアされたデザインです。 紙のようなオフホワイトのベースに、書籍や写本にみられるイラストやグラフィックに着想を得た複雑なパイライトカラーの柄が施されています。袖とネックラインにはゴールドとバーガンディのディテール、首元には「ESPAÑA」の文字が配され、特徴的な「Ñ」がスペイン語と文化を象徴します。

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  • Sweden Home WC 2026 Kit adidas

    スウェーデン I ホーム

    スウェーデンのホームユニフォーム伝統の黄色と青をモダンにアレンジし、1970年代へのオマージュを表現。 生地には、当時流行したジーンズや民族衣装の花柄刺繍に着想を得た同系色のグラフィックが織り込まれています。首後ろには「Sverige」のモダンな文字が配され、伝統と新しさが調和した1枚です。

    adidasのスウェーデン代表ユニフォームをチェック。 

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  • Sweden Away kit WC 26adidas

    スウェーデン I アウェイ

    70年代のパターンに着想を得たスウェーデンのアウェイユニフォームは、3色の青を組み合わせた大胆なグラフィックで同国の文化を表現しています。首元には「Sverige」（スウェーデン）のモダンな文字が配置され、レトロとモダンが融合したデザインはファンに新鮮な印象を与えます。 

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  • Switzerland 2026 home kit PUMA

    スイス I ホーム

    2026年スイスのホームユニフォームは、深紅を基調に白のグラフィックと大胆なシェブロンで精密さと伝統を表現。余計な装飾を排し、赤と白のコントラストが際立つデザインです。胸にはスイスの十字章が誇らしく配されています。 余計な装飾は一切なし。ピッチ上で発揮される、純粋なスイスの効率性。

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  • Switzerland WC 26 away kitPUMA

    スイス I アウェイ

    アウェイキットは、スイスの軽やかで表現力豊かなアイデンティティを反映。ネオングリーンに近いベースカラーに、アルプスを思わせる抽象的な地形模様を配置。ブラックのアクセントが効いた、モダンで先進的なデザインです。

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  • Türkiye WC 26 home kit Nike

    トルコ I ホーム

    ホームキットは、ベースカラーを「スポーツレッド」に変更し、象徴的な胸のバンドを控えめでモダンなデザインに刷新。新たな時代の幕開けを告げます。バンド内には、エブル（Ebru）に着想を得たグラフィックが施され、質感と動きとともに、トルコの工芸と芸術性を表現しています。ハイブリッドネックはクルーネックとVネックを融合。胸中央にはトルコ国旗が配されています。 国旗は従来円形だったが、今回はジャージの角張ったラインに合わせて長方形になり、モダンな幾何学模様を添えている。

    NikeShopにて発売中。

  • Türkiye WC 26 away kit Nike

    トルコ I アウェイ

    アウェイキットは白を基調に、クラシックな「Türkiye」ルックを復活させつつ、伝統的な赤い胸バンドを残しました。エブルグラフィックがバンドに再登場し、ホームとアウェイを視覚的に結びつけます。 赤いサイドパネルとソックスの赤バンドが伝統と革新のバランスを際立たせます。ヘリテージカラー、モダンなディテール、クラフト要素が両キットを統一します。

    NikeShopにて「Türkiye」キット発売中。

  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    ウルグアイ I ホーム

    ホームユニフォームは、ウルグアイサッカーの純粋な本質を体現しています。モダンクラシックなデザインを基調に、ウルグアイの象徴であるスカイブルーを洗練されたタッチで表現。ネイビーのアクセントが明快さと自信を際立たせます。シンプルなデザインは、誠実さと規律、団結力を重んじるチームのアイデンティティを反映しています。

    NikeShopでウルグアイ代表ユニフォームをチェック。

  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    ウルグアイ I アウェイ

    アウェイキットは、ウルグアイの闘志を大胆に表現しています。胸を横切る力強い翼のパターンは、上昇と野心、勝利への執念を象徴します。サッカー初期に大きな足跡を残したウルグアイの歴史に敬意を示しつつ、その遺産を鋭く再解釈しました。コンパクトで恐れを知らず、決して屈しないウルグアイの精神を体現しています。 

    NikeShopでウルグアイのユニフォームをチェック。

  • USA WC 26 home kitNike

    アメリカ I ホーム

    ホームキットは、アメリカサッカーのDNAを反映し、星条旗を現代的に再解釈しました。歪んだストライプとグラデーションが動きを表現し、多様なコミュニティ、風景、サッカーへの愛を象徴します。

    国旗は文字通りのグラフィックではなく、精巧なテクスチャーで表現。誇り高きアメリカらしさと、前進する勢いを伝えるホームキットです。スタンドでもピッチでも目を引くデザインで、力強く駆け抜ける選手たちを際立たせます。

    NikeShopにてUSAユニフォーム販売中。

  • USA WC 26 away kitNike

    アメリカ I アウェイ

    アウェイキットは、時代を超えて愛される「未来の定番」を目指しました。シンプルで象徴的なデザインは、いつの時代にも色あせません。 ダークオブシディアンを基調に、特注のグリッドスターニットパターンを採用。ストライプから星へ象徴が移りました。ミニマルでシャープなデザインは、パフォーマンス性と着心地を兼備。ピッチの上でも外でもアイデンティティを表現する世代にぴったりです。大げさな演出を必要としない、静かな自信を体現しています。

    NikeShopにて米国代表ユニフォームを発売中。