冬が近づき、サッカーの夏を夢見るばかり。しかし、2026年ワールドカップが間近です。6月11日開幕。アメリカ、メキシコ、カナダの3カ国が史上最高の大会を目指します。

リオネル・スカローニ監督率いるアルゼンチン代表は、カタール2022で獲得したタイトルを防衛する。リオネル・メッシらが手にしたこの優勝は、アルゼンチンにとって3度目の頂点となった。

大会を控え、アディダス、ナイキ、プーマなどの主要ブランドが新しいユニフォームを発表している。2025年11月5日にはアディダスがドイツ、スペイン、ベルギー、メキシコなど22カ国のホームユニフォームを発表。各国の歴史と伝統をモダンに表現したデザインだ。

adidas

各国の魂を映すユニフォームは、国旗の色や伝統パターンを取り入れ、歴史や風景、建築、過去の象徴的デザインを現代的に再解釈。ファンと選手を一つに結びます。

2026年3月20日、アディダスはパートナー25カ国の代表チーム向け公式アウェイキットを発表。各国の文化を取り入れ、幾何学模様や縦縞といったワールドカップのクラシックなデザインをモダンに再解釈しました。

PUMA

ピッチでのパフォーマンスからストリートでのカルチャーまで、サッカーとアディダスの絆は深い。36年ぶりに世界最高峰の舞台に帰還するにあたり、アディダスの象徴「トレフォイル」が各ジャージの右胸に配された。 90年代のサッカー文化へのオマージュであり、現代のニーズに合わせて再構築。アスリートとファンを結ぶ誇り高き一着だ。

同日、ナイキもホームとアウェイの代表ユニフォームを発表。各チームの伝統と未来への希望を鮮やかに表現した。

Nike

ナイキはビジョンの中核に「Aero-FIT」冷却テクノロジーを据え、コンピューター設計とステッチ単位の編み上げで過酷な環境でもアスリートを涼しく保つ。

プーマも2026年3月24日、ワールドカップに出場する各代表チームのユニフォームを発表。アイデンティティと伝統を追求したデザインは圧巻です。各ユニフォームは、国の文化と精神を表現しつつ、最高レベルの試合にも対応。サッカーを楽しむすべての人々の感情に寄り添っています。

自宅で観戦するもよし、友人とパーティーを開くもよし、現地へ行くならなおのこと、その場にふさわしい装いが欲しい。GOALが全ラインナップを解説するので、このビッグイベントに向けて準備万端整えよう：

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